Новини
Свят »
Русия »
Путин: Призивите в Запада за подготовка за война с Русия "са лъжливи"
  Тема: Украйна

Путин: Призивите в Запада за подготовка за война с Русия "са лъжливи"

17 Декември, 2025 15:28 796 45

  • владимир путин-
  • запад-
  • война-
  • призиви

Москва твърди, че напредва по всички фронтове и ще разшири „зоната за сигурност“ при липса на преговори

Путин: Призивите в Запада за подготовка за война с Русия "са лъжливи" - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че призивите от западни държави за подготовка за мащабен военен конфликт с Русия представляват истерия, основана на неверни твърдения, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

По думите му Русия е решена да изпълни поставените си цели в Украйна, независимо дали чрез дипломатически път или посредством военни действия. Той подчерта, че Москва ще продължи усилията си за разширяване на т.нар. „зона за сигурност“ на украинска територия.

Още новини от Украйна

„На първо място, задачите на специалната военна операция безусловно ще бъдат реализирани. Нашият предпочитан вариант е това да стане чрез дипломация и премахване на първопричините за конфликта“, каза Путин. Той допълни, че ако Киев и неговите външни съюзници откажат съдържателни преговори, Русия ще се стреми да постигне целите си с военни средства, включително чрез последователно създаване и разширяване на зона за сигурност.

В момента Москва контролира Крим, приблизително 90% от Донбас, както и около три четвърти от териториите на Херсонска и Запорожка област. Освен това руски сили се намират и в части от Харковска, Сумска, Днепропетровска и Николаевска област.

Изказванията на руския президент се тълкуват като индикация, че Кремъл може да преследва нови териториални придобивки на определени направления на фронта.

Путин подчерта, че руската армия напредва по всички фронтове. В същото време министърът на отбраната Андрей Белоусов призна, че украинските сили се опитват да си върнат контрола над североизточния град Купянск, но според него тези опити засега не дават резултат.

По-рано днес украинската страна обяви, че е възстановила контрола над около 90% от Купянск в Харковска област, въпреки че по-рано този месец Русия съобщи, че държи града. По време на украинската контраофанзива през септември 2022 г. Купянск отново премина под украински контрол.

На среща с представители на руския отбранителен сектор Белоусов заяви още, че през 2025 г. Русия е завладяла с една трета повече украинска територия в сравнение с 2024 г.

Информацията не може да бъде потвърдена независимо от „Ройтерс“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеее що де били, русороби

    8 16 Отговор
    има в тази територия, не е истина!

    Коментиран от #2

    15:30 17.12.2025

  • 2 Мани, мани

    11 16 Отговор

    До коментар #1 от "Малеее що де били, русороби":

    И не фатат, че маскаля утече у каналя!

    Коментиран от #9

    15:31 17.12.2025

  • 3 Западът е царство на лъжата,

    15 6 Отговор
    на измамата, на грабежа, на подмяната на общочовешките ценности, от който №1 е човешкият живот, с с животинския джендъризъм; с подмяна на свободата със свободия и цифрово робство.

    Тук, в ЕС, е царството на лукавия.

    15:32 17.12.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    5 16 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    15:32 17.12.2025

  • 5 Атина Палада

    18 6 Отговор
    Европа няма ресурс за война ..Нито пари имат,нито оръжия .

    15:33 17.12.2025

  • 6 Българин

    13 3 Отговор
    Центаджийчета вече налазили първите коментари . Прибирайте се , че чичо Дони не ще да ви плаща , а буля ви Урсула щяла да ви даде пари , ама ако успее да докопа ... чужди !

    15:35 17.12.2025

  • 7 Пич

    11 2 Отговор
    Много ясно !!! Тези розови бъзливи хомосексуалисти нямат никакви сили , за да се изправят срещу Русия !!! Опитаха и направиха всичко което можаха , и то беше жалко !!!

    Коментиран от #31, #36, #42

    15:38 17.12.2025

  • 8 Град Козлодуй

    6 11 Отговор
    И Хитлер казваше това, но видяхме какво стана. Путлер го повтаря на 100 процента.

    Коментиран от #11

    15:38 17.12.2025

  • 9 Ааа...

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мани, мани":

    Отича у канала само това което плюеш, като изсмучеш!

    15:39 17.12.2025

  • 10 Дрът русофил

    0 10 Отговор
    Последна надежда за съдраните бг галоши монголците да дойдат на Дунава!

    Коментиран от #16

    15:39 17.12.2025

  • 11 Всъщност

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй":

    Зеленски повтаря Хитлер : репресира и убива цивилни рускоезични , киевския режим гори руски книги ...

    15:40 17.12.2025

  • 12 Сандо

    9 2 Отговор
    Колкото и да повтаря Путин,от Запада му казват друго.И най-плашещото е,че като Западът вкара Русия във война с Украйна,така може и да сътвори война с натото.И тогава може да настъпи зима,но не климатична,а ядрена.

    Коментиран от #15, #34

    15:40 17.12.2025

  • 13 Смешник

    8 1 Отговор
    Като не може Ройтерс да потвърди да изпрати журналисти и се убеди на място Путин беше ги поканил

    15:41 17.12.2025

  • 14 Радев

    4 10 Отговор
    Ще правим барут и снаряди с Райнметал за трепане на маскали!

    15:42 17.12.2025

  • 15 Атина Палада

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    Каква война с Нато бре :)) Цял свят видя глинените крака на НАТО...Единствено САЩ имат реалният ресурс за война с Русия..Останалите барбита в НАТО са въздух под налягане .

    Коментиран от #17, #20, #24, #33

    15:45 17.12.2025

  • 16 Монголец

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дрът русофил":

    Ще те взема за жена, обръсни се гладко!

    15:45 17.12.2025

  • 17 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Хахаха...... Абе като цяло си точна , но в случая - розовите барбита в НАТО ползват въздуха по друг начин !

    15:48 17.12.2025

  • 18 Блатистан

    3 4 Отговор
    Тия БЛАТУШКИТЕ съвсем изплискаха легена.. добре че НАТО им обгради цялата граница от 20200 километра 😉

    15:50 17.12.2025

  • 19 Бялджип

    5 1 Отговор
    Непрекъснато западни лидери, генерали, военни специалисти говорят за война с Русия. Очевидно подготвят населенията си, че Русия ще ги напада, за да прикрият реалната цел, че Западът се готви за блицкриг срещу Русия, Вероятно след 4, или 5 години смята че ще е достатъчно мощен. Затова се говори за въоръжаване, за отделяне на 800 млрд, дори трилион евро, за коалиция на желаещите, развива се бясна военна промишленост, Украйна трябва да издържа 800 хилядна армия... Затова Русия трябва да е готова, там знаят всичко и вероятно ще са добре подготвени. Тази публикация показва точно това

    15:51 17.12.2025

  • 20 Българин

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Судбата на този и блатото наречено русия се решава във Вашингтон, Берлин и Брюксел.

    15:51 17.12.2025

  • 21 RIP Сесесере 1920 1991💀

    2 0 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    15:51 17.12.2025

  • 22 Честито ЕВРО

    3 2 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    15:51 17.12.2025

  • 23 Сесесере2🤢🤮

    3 0 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    15:51 17.12.2025

  • 24 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    РАША КАТАСТРОФАИРА

    15:53 17.12.2025

  • 25 WC Куфарче 💼🚽

    2 0 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация и конфискация

    15:53 17.12.2025

  • 26 Януари 2022

    2 2 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    15:53 17.12.2025

  • 27 скучно и точка.

    2 0 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    15:53 17.12.2025

  • 28 Русофилите се превъзбудиха

    1 1 Отговор
    Значи не са добре нещата!

    15:54 17.12.2025

  • 29 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 2 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    15:54 17.12.2025

  • 30 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    2 0 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    15:54 17.12.2025

  • 31 Смотан,

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Къде ви е Мочата?

    15:55 17.12.2025

  • 32 Лъжливи, или не

    2 0 Отговор
    Нека се подготвим, пък каквато сабя покаже!

    15:56 17.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    Не могат.Нямат "топки".

    15:58 17.12.2025

  • 35 путин Терорист

    4 1 Отговор
    на пожизнения президент фашист путин ,не може да се вярва! Всичко руско носи Нещастие!

    Коментиран от #43

    15:58 17.12.2025

  • 36 Смотан,

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Къде ви е Мочата?

    15:59 17.12.2025

  • 37 Наташките пак зад оградата

    3 0 Отговор
    Пак ще питат къде има жвачки.

    16:00 17.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Днес

    1 2 Отговор
    Европа няма трите компонента за започване на война: пари за разходи за впината, войници, оръжие.

    Коментиран от #44

    16:00 17.12.2025

  • 40 Копейкиииии

    2 0 Отговор
    И да знаете,че рублите не са пари.

    16:01 17.12.2025

  • 41 Лили

    1 0 Отговор
    Русия се готви да увеличи държавния дълг с 200 трилиона рубли .

    Вова ,ама ти обо-SRA - лся . Ето план бил такой .

    16:01 17.12.2025

  • 42 Пич ка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Кив за 3 дня!?!?! Голема сила са руските крепостни, с оръжия от времето на СССР! Няма вече украинските мозъци да развиват руската кочина!

    16:02 17.12.2025

  • 43 Позволяваме ли

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "путин Терорист":

    Путин е горд и гениален държавник. Той не позволи повече Западът прави маймунджулуци, перчене и да отказва безопасността на Русия, както правеше последните 34 години.
    Западът продължава провокациите на Балканите с натрупването на военен потенциал и промяна в баланса на силите на Балканите
    Не знаете ли, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022

    16:04 17.12.2025

  • 44 Европа няма граници!

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Днес":

    Миролюбива Европа се гледаше кефа .Не очакваше че след 70години мир ще се намери лудо руско жуже да започне завоевателска война!

    16:04 17.12.2025

  • 45 НАТО

    0 0 Отговор
    Hедоносен ,щамари ли ти се ядат ?

    Путин е съсредоточил 360 000 корпус и техника в Беларус .
    Със съвсем явни агресивни намерения към Европа.

    16:05 17.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания