Руският президент Владимир Путин заяви, че призивите от западни държави за подготовка за мащабен военен конфликт с Русия представляват истерия, основана на неверни твърдения, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

По думите му Русия е решена да изпълни поставените си цели в Украйна, независимо дали чрез дипломатически път или посредством военни действия. Той подчерта, че Москва ще продължи усилията си за разширяване на т.нар. „зона за сигурност“ на украинска територия.

„На първо място, задачите на специалната военна операция безусловно ще бъдат реализирани. Нашият предпочитан вариант е това да стане чрез дипломация и премахване на първопричините за конфликта“, каза Путин. Той допълни, че ако Киев и неговите външни съюзници откажат съдържателни преговори, Русия ще се стреми да постигне целите си с военни средства, включително чрез последователно създаване и разширяване на зона за сигурност.

В момента Москва контролира Крим, приблизително 90% от Донбас, както и около три четвърти от териториите на Херсонска и Запорожка област. Освен това руски сили се намират и в части от Харковска, Сумска, Днепропетровска и Николаевска област.

Изказванията на руския президент се тълкуват като индикация, че Кремъл може да преследва нови териториални придобивки на определени направления на фронта.

Путин подчерта, че руската армия напредва по всички фронтове. В същото време министърът на отбраната Андрей Белоусов призна, че украинските сили се опитват да си върнат контрола над североизточния град Купянск, но според него тези опити засега не дават резултат.

По-рано днес украинската страна обяви, че е възстановила контрола над около 90% от Купянск в Харковска област, въпреки че по-рано този месец Русия съобщи, че държи града. По време на украинската контраофанзива през септември 2022 г. Купянск отново премина под украински контрол.

На среща с представители на руския отбранителен сектор Белоусов заяви още, че през 2025 г. Русия е завладяла с една трета повече украинска територия в сравнение с 2024 г.

Информацията не може да бъде потвърдена независимо от „Ройтерс“.