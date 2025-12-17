Путин: Призивите в Запада за подготовка за война с Русия "са лъжливи"

Руският президент Владимир Путин заяви, че призивите от западни държави за подготовка за мащабен военен конфликт с Русия представляват истерия, основана на неверни твърдения, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
По думите му Русия е решена да изпълни поставените си цели в Украйна, независимо дали чрез дипломатически път или посредством военни действия. Той подчерта, че Москва ще продължи усилията си за разширяване на т.нар. „зона за сигурност“ на украинска територия.
„На първо място, задачите на специалната военна операция безусловно ще бъдат реализирани. Нашият предпочитан вариант е това да стане чрез дипломация и премахване на първопричините за конфликта“, каза Путин. Той допълни, че ако Киев и неговите външни съюзници откажат съдържателни преговори, Русия ще се стреми да постигне целите си с военни средства, включително чрез последователно създаване и разширяване на зона за сигурност.
В момента Москва контролира Крим, приблизително 90% от Донбас, както и около три четвърти от териториите на Херсонска и Запорожка област. Освен това руски сили се намират и в части от Харковска, Сумска, Днепропетровска и Николаевска област.
Изказванията на руския президент се тълкуват като индикация, че Кремъл може да преследва нови териториални придобивки на определени направления на фронта.
Путин подчерта, че руската армия напредва по всички фронтове. В същото време министърът на отбраната Андрей Белоусов призна, че украинските сили се опитват да си върнат контрола над североизточния град Купянск, но според него тези опити засега не дават резултат.
По-рано днес украинската страна обяви, че е възстановила контрола над около 90% от Купянск в Харковска област, въпреки че по-рано този месец Русия съобщи, че държи града. По време на украинската контраофанзива през септември 2022 г. Купянск отново премина под украински контрол.
На среща с представители на руския отбранителен сектор Белоусов заяви още, че през 2025 г. Русия е завладяла с една трета повече украинска територия в сравнение с 2024 г.
Информацията не може да бъде потвърдена независимо от „Ройтерс“.
1 Малеее що де били, русороби
Коментиран от #2
15:30 17.12.2025
2 Мани, мани
До коментар #1 от "Малеее що де били, русороби":И не фатат, че маскаля утече у каналя!
Коментиран от #9
15:31 17.12.2025
3 Западът е царство на лъжата,
Тук, в ЕС, е царството на лукавия.
15:32 17.12.2025
4 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
15:32 17.12.2025
5 Атина Палада
15:33 17.12.2025
6 Българин
15:35 17.12.2025
7 Пич
Коментиран от #31, #36, #42
15:38 17.12.2025
8 Град Козлодуй
Коментиран от #11
15:38 17.12.2025
9 Ааа...
До коментар #2 от "Мани, мани":Отича у канала само това което плюеш, като изсмучеш!
15:39 17.12.2025
10 Дрът русофил
Коментиран от #16
15:39 17.12.2025
11 Всъщност
До коментар #8 от "Град Козлодуй":Зеленски повтаря Хитлер : репресира и убива цивилни рускоезични , киевския режим гори руски книги ...
15:40 17.12.2025
12 Сандо
Коментиран от #15, #34
15:40 17.12.2025
13 Смешник
15:41 17.12.2025
14 Радев
15:42 17.12.2025
15 Атина Палада
До коментар #12 от "Сандо":Каква война с Нато бре :)) Цял свят видя глинените крака на НАТО...Единствено САЩ имат реалният ресурс за война с Русия..Останалите барбита в НАТО са въздух под налягане .
Коментиран от #17, #20, #24, #33
15:45 17.12.2025
16 Монголец
До коментар #10 от "Дрът русофил":Ще те взема за жена, обръсни се гладко!
15:45 17.12.2025
17 Пич
До коментар #15 от "Атина Палада":Хахаха...... Абе като цяло си точна , но в случая - розовите барбита в НАТО ползват въздуха по друг начин !
15:48 17.12.2025
18 Блатистан
15:50 17.12.2025
19 Бялджип
15:51 17.12.2025
20 Българин
До коментар #15 от "Атина Палада":Судбата на този и блатото наречено русия се решава във Вашингтон, Берлин и Брюксел.
15:51 17.12.2025
21 RIP Сесесере 1920 1991💀
15:51 17.12.2025
22 Честито ЕВРО
15:51 17.12.2025
23 Сесесере2🤢🤮
15:51 17.12.2025
24 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #15 от "Атина Палада":РАША КАТАСТРОФАИРА
15:53 17.12.2025
25 WC Куфарче 💼🚽
15:53 17.12.2025
26 Януари 2022
15:53 17.12.2025
27 скучно и точка.
15:53 17.12.2025
28 Русофилите се превъзбудиха
15:54 17.12.2025
29 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
15:54 17.12.2025
30 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
15:54 17.12.2025
31 Смотан,
До коментар #7 от "Пич":Къде ви е Мочата?
15:55 17.12.2025
32 Лъжливи, или не
15:56 17.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Файърфлай
До коментар #12 от "Сандо":Не могат.Нямат "топки".
15:58 17.12.2025
35 путин Терорист
Коментиран от #43
15:58 17.12.2025
36 Смотан,
До коментар #7 от "Пич":Къде ви е Мочата?
15:59 17.12.2025
37 Наташките пак зад оградата
16:00 17.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Днес
Коментиран от #44
16:00 17.12.2025
40 Копейкиииии
16:01 17.12.2025
41 Лили
Вова ,ама ти обо-SRA - лся . Ето план бил такой .
16:01 17.12.2025
42 Пич ка
До коментар #7 от "Пич":Кив за 3 дня!?!?! Голема сила са руските крепостни, с оръжия от времето на СССР! Няма вече украинските мозъци да развиват руската кочина!
16:02 17.12.2025
43 Позволяваме ли
До коментар #35 от "путин Терорист":Путин е горд и гениален държавник. Той не позволи повече Западът прави маймунджулуци, перчене и да отказва безопасността на Русия, както правеше последните 34 години.
Западът продължава провокациите на Балканите с натрупването на военен потенциал и промяна в баланса на силите на Балканите
Не знаете ли, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022
16:04 17.12.2025
44 Европа няма граници!
До коментар #39 от "Днес":Миролюбива Европа се гледаше кефа .Не очакваше че след 70години мир ще се намери лудо руско жуже да започне завоевателска война!
16:04 17.12.2025
45 НАТО
Путин е съсредоточил 360 000 корпус и техника в Беларус .
Със съвсем явни агресивни намерения към Европа.
16:05 17.12.2025