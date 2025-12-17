Русия въведе на бойно дежурство първия полк със зенитни комплекси С-500

Руската армия е поставила на бойно дежурство първия полк, оборудван със зенитни ракетни комплекси С-500, които имат способност да поразяват цели в близкия Космос. Това обяви руският министър на отбраната Андрей Белоусов по време на последното за годината съвещание на ръководния състав на министерството, съобщи ТАСС, предава БТА.

По думите му във Въздушнокосмическите сили за първи път е сформирана дивизия за противовъздушна и противоракетна отбрана. В рамките на тази структура на бойно дежурство е застанал първият полк, въоръжен с новия и уникален зенитен ракетен комплекс С-500, способен да поразява обекти не само във въздушното пространство, но и в близкия Космос.

Агенция ТАСС припомня, че финалните изпитания на зенитния ракетен комплекс от ново поколение С-500 са приключили през 2019 година.