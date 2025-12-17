Русия въведе на бойно дежурство първия полк със зенитни комплекси С-500

Руската армия е поставила на бойно дежурство първия полк, оборудван със зенитни ракетни комплекси С-500, които имат способност да поразяват цели в близкия Космос. Това обяви руският министър на отбраната Андрей Белоусов по време на последното за годината съвещание на ръководния състав на министерството, съобщи ТАСС, предава БТА.
По думите му във Въздушнокосмическите сили за първи път е сформирана дивизия за противовъздушна и противоракетна отбрана. В рамките на тази структура на бойно дежурство е застанал първият полк, въоръжен с новия и уникален зенитен ракетен комплекс С-500, способен да поразява обекти не само във въздушното пространство, но и в близкия Космос.
Агенция ТАСС припомня, че финалните изпитания на зенитния ракетен комплекс от ново поколение С-500 са приключили през 2019 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #44
16:16 17.12.2025
2 Турция препродаде С400
Казаха, че са пълни боклуци!
Коментиран от #13, #41
16:19 17.12.2025
3 Завалийките
16:19 17.12.2025
4 Кривоверен алкаш
16:19 17.12.2025
5 БОЛШЕВИК
Коментиран от #16
16:19 17.12.2025
6 Руснаците се хванаха като удавник
16:20 17.12.2025
7 Дедо ви...
16:20 17.12.2025
8 Българин
Коментиран от #24
16:20 17.12.2025
9 Българин
16:20 17.12.2025
10 Атина Изплисканата
16:22 17.12.2025
11 хахах
Коментиран от #19
16:23 17.12.2025
12 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие
16:25 17.12.2025
13 Нали
До коментар #2 от "Турция препродаде С400":щяха да ги продадат на Урсула а тя да ги подари на Зеленски! Лъжете повече от други @ играни!
16:26 17.12.2025
14 СССР
16:26 17.12.2025
15 оня с коня
16:27 17.12.2025
16 Механик
До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":А на мен Козлодуйския ми наду главата че от руснак войник не става. И е прав!
16:27 17.12.2025
17 Рейгън
Така и стана 10 години по късно!
16:27 17.12.2025
18 😂😂😂😂😂😂
16:28 17.12.2025
19 голям кеф
До коментар #11 от "хахах":те щото им набиха канчето затова зеления наркоман всеки ден проси оръжия по целия свят ха ха ха
а руснака ги бие всеки ден по двапъти дори
16:28 17.12.2025
20 Нали
16:29 17.12.2025
21 пък ние правим нови чушкопеци а руснацит
16:29 17.12.2025
22 Безаналогов
Един приятел пита …….
16:33 17.12.2025
23 Тончо
16:34 17.12.2025
24 Госあ
До коментар #8 от "Българин":Глей са, братушките пратиха и двама българи в космоса, а до съвсем скоро пращаха и американците там.
16:39 17.12.2025
25 Голия
16:44 17.12.2025
26 Кажи честно ... 🤣
16:45 17.12.2025
27 Kaлпазанин
16:45 17.12.2025
28 Много са зле
16:46 17.12.2025
29 гръмовержецът
16:46 17.12.2025
30 Въх, упаших сЪ !
16:46 17.12.2025
31 Добри новини
„За“ са гласували 500 евродепутати, „против“ – 120, а 32-ма са се въздържали.
Доставките на руски втечнен природен газ трябва да спрат в началото на 2026 г., а вносът на тръбопроводен газ постепенно ще бъде прекратен до 30 септември 2027 г.
Коментиран от #37
16:47 17.12.2025
32 Опа
16:48 17.12.2025
33 Клоуна пусин 🤡💩
Напълно съм съгласен: няма друга такава армия, която за 4 години да не може да превземе една област в много по-малка държава. 🤪
Коментиран от #34
16:48 17.12.2025
34 Даа...
До коментар #33 от "Клоуна пусин 🤡💩":Слабоумието на Путин прогресира. Скоро само умственият му колега Тръмп ще го разбира. 🥴
16:49 17.12.2025
35 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
"На 14.12.2025 г., около 16:30 часа, е извършен удар по колона на зенитно-ракетен комплекс С-400, която е извършвала преход (марш) в района на населеното място Раевка, Белгородска област.
Ударът е осъществен с използването на 6 ударни БПЛА (дрона).
💥 Вследствие на удара:
Унищожена е една пускова установка 5П85СМ2-01.
Повредена е една пускова установка 5П85СМ2-01.
Унищожени са четири зенитни управляеми ракети 48Н6ДМ."
Коментиран от #38
16:50 17.12.2025
36 Засега макетите на С-500
Коментиран от #43
17:00 17.12.2025
37 Госあ
До коментар #31 от "Добри новини":Страхотни новини ! 😂😂😂 откъде ви намират ве…
17:01 17.12.2025
38 селски ,
До коментар #35 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Слава , ама от дивана , а зеленият те чака вече близо 4 години .Какви братя са ти урките , като не отиваш на фронта да браниш братята си от лошите руснаци ?!
17:01 17.12.2025
39 Горски
17:09 17.12.2025
40 Подготовката за глобална война е в ход.
Двата лагера, вече са оформени. Следва надиграването и кой ще подпали фитила.
17:10 17.12.2025
41 Атина Палада
До коментар #2 от "Турция препродаде С400":Муш.мул, Турция не може да продава С400 на трети страни .Единствено може да ги върне на държавата производител..Хем сте к.ухендери,хем драскате тук
17:12 17.12.2025
42 Тити
17:12 17.12.2025
43 Атина Палада
До коментар #36 от "Засега макетите на С-500":Кои гарги? Ония дето НАТО ги гони в Дания ли? МатЮ помислил ,че са дронове и вдига ракети за милиони а те се оказаха врабчета;))))) МатЮ е пълен цирк:))))
17:16 17.12.2025
44 Мале колко си ...... Сашко
До коментар #1 от "Българин":Понеже ползват чипове от перални, науууи.
Русия е номер едно във всяка сфера. От Медицината до военната сила и космоса.
Има и знанията и ресурсите.
Руснака наби Пулев и му върна пояса, друг не би го направил.
17:46 17.12.2025