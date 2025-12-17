Новини
Русия въведе на бойно дежурство първия полк със зенитни комплекси С-500

17 Декември, 2025 16:15

Новото подразделение на Въздушнокосмическите сили може да поразява цели в близкия Космос

Русия въведе на бойно дежурство първия полк със зенитни комплекси С-500 - 1
Снимкa: БГНЕС
Руската армия е поставила на бойно дежурство първия полк, оборудван със зенитни ракетни комплекси С-500, които имат способност да поразяват цели в близкия Космос. Това обяви руският министър на отбраната Андрей Белоусов по време на последното за годината съвещание на ръководния състав на министерството, съобщи ТАСС, предава БТА.

По думите му във Въздушнокосмическите сили за първи път е сформирана дивизия за противовъздушна и противоракетна отбрана. В рамките на тази структура на бойно дежурство е застанал първият полк, въоръжен с новия и уникален зенитен ракетен комплекс С-500, способен да поразява обекти не само във въздушното пространство, но и в близкия Космос.

Агенция ТАСС припомня, че финалните изпитания на зенитния ракетен комплекс от ново поколение С-500 са приключили през 2019 година.


Русия
Оценка 4.3 от 40 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    27 45 Отговор
    всичко руско е тоталщета

    Коментиран от #44

    16:16 17.12.2025

  • 2 Турция препродаде С400

    30 42 Отговор
    на Индия!
    Казаха, че са пълни боклуци!

    Коментиран от #13, #41

    16:19 17.12.2025

  • 3 Завалийките

    24 38 Отговор
    В Украйна - с магарета и коне, а в близкия Космос - със С -500. Прогресивно племе!

    16:19 17.12.2025

  • 4 Кривоверен алкаш

    19 32 Отговор
    Не струват ако удряха в друга Галактика,вече е друга работа...и пак с какво се хвалят полираните мраморни мозъци...с оръжия за трепане...

    16:19 17.12.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    36 25 Отговор
    Русия е сила и сама, а западните мародери искат да разпалят ТСВ, тогава Русия, Китай, КНДР, Беларус, Латинска Америка и някои други ще заличат напълно западните мародери.

    Коментиран от #16

    16:19 17.12.2025

  • 6 Руснаците се хванаха като удавник

    21 35 Отговор
    за сламка с тези кюнци!

    16:20 17.12.2025

  • 7 Дедо ви...

    31 14 Отговор
    и до края на оставащите дни от годината въвежда и Орешник на бойно дежурство!!!

    16:20 17.12.2025

  • 8 Българин

    19 29 Отговор
    още ми е чудно братушките как пратиха човек в Космоса

    Коментиран от #24

    16:20 17.12.2025

  • 9 Българин

    24 30 Отговор
    Тоя С-500 руснаците го бяха въвели в експлоатация още миналата година, ама украинците го изведоха. Сега се прави втори опит за съвместни изпитания.

    16:20 17.12.2025

  • 10 Атина Изплисканата

    16 25 Отговор
    всичко руско е хубаво-най-вече ютиите......

    16:22 17.12.2025

  • 11 хахах

    18 30 Отговор
    смешни ватенки. Мислят си че като сменят името и става ново оръжие по-добро. Използват съветски С-300 и само им сменят името и боята. Те и С-400 целеха комар в окото , ама украинците с дрончета за 400$ им набиха канчетата.

    Коментиран от #19

    16:23 17.12.2025

  • 12 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    17 12 Отговор
    ние ще въведем първия полк със нови чушкопеци ха ха ха

    16:25 17.12.2025

  • 13 Нали

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Турция препродаде С400":

    щяха да ги продадат на Урсула а тя да ги подари на Зеленски! Лъжете повече от други @ играни!

    16:26 17.12.2025

  • 14 СССР

    15 19 Отговор
    Леле много се изплаших от космическите сили на умиращата руска "мечка". А къде е орешника на уродли.. то джудже путин. ха ха

    16:26 17.12.2025

  • 15 оня с коня

    22 6 Отговор
    хора крийте ги тия перални, че ей на какво правят руснаите от чиповете на перални

    16:27 17.12.2025

  • 16 Механик

    10 16 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    А на мен Козлодуйския ми наду главата че от руснак войник не става. И е прав!

    16:27 17.12.2025

  • 17 Рейгън

    13 17 Отговор
    Казах 1980г. , че руснаците ще ядат своите ракети!
    Така и стана 10 години по късно!

    16:27 17.12.2025

  • 18 😂😂😂😂😂😂

    5 4 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    16:28 17.12.2025

  • 19 голям кеф

    20 7 Отговор

    До коментар #11 от "хахах":

    те щото им набиха канчето затова зеления наркоман всеки ден проси оръжия по целия свят ха ха ха

    а руснака ги бие всеки ден по двапъти дори

    16:28 17.12.2025

  • 20 Нали

    10 3 Отговор
    щяха да ги продадат на Урсула а тя да ги подари на Зеленски! Лъжете повече от дръти @ играни!

    16:29 17.12.2025

  • 21 пък ние правим нови чушкопеци а руснацит

    16 10 Отговор
    Ярс, Топол М, Кинжал, Калибър, Булава, Искандер М, Авангард, Радуга КСР-5, Гранит, Оникс, Вулкан, Циркон, Орешник, Осина, разни Посейдони, следва Сармат и в скоро време Буревестник … и после властва Тишината.

    16:29 17.12.2025

  • 22 Безаналогов

    11 7 Отговор
    Ли е ?
    Един приятел пита …….

    16:33 17.12.2025

  • 23 Тончо

    12 7 Отговор
    Нова руска безаналогова железария..

    16:34 17.12.2025

  • 24 Госあ

    13 5 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Глей са, братушките пратиха и двама българи в космоса, а до съвсем скоро пращаха и американците там.

    16:39 17.12.2025

  • 25 Голия

    6 10 Отговор
    смях на парцали с руските отрепки

    16:44 17.12.2025

  • 26 Кажи честно ... 🤣

    6 6 Отговор
    C-500 е като C-400, C-300 .... , но върши същата работа като Ц200 - лепи тапети, за друго не става . 🤣🤣🤣

    16:45 17.12.2025

  • 27 Kaлпазанин

    9 5 Отговор
    Струва ми се ,че ако говедата гръмнат кораб от сенчестия флот ,сателити ще почнат да падат над главите ни ,и добре че по старото поколение сме свикнали и без интернет

    16:45 17.12.2025

  • 28 Много са зле

    5 5 Отговор
    300 400 500 лада 1500

    16:46 17.12.2025

  • 29 гръмовержецът

    7 2 Отговор
    Като чета някои от коментиращите започвам да си мисля , че средното образование у нас вече е до 3 -ти клас .Някои са изкласили по-нагоре , но с много слаб успех .

    16:46 17.12.2025

  • 30 Въх, упаших сЪ !

    5 9 Отговор
    Няма такива клоyни като московските opки !

    16:46 17.12.2025

  • 31 Добри новини

    5 3 Отговор
    Европейският парламент одобри забраната за внос на руски газ.
    „За“ са гласували 500 евродепутати, „против“ – 120, а 32-ма са се въздържали.
    Доставките на руски втечнен природен газ трябва да спрат в началото на 2026 г., а вносът на тръбопроводен газ постепенно ще бъде прекратен до 30 септември 2027 г.

    Коментиран от #37

    16:47 17.12.2025

  • 32 Опа

    5 5 Отговор
    И тези с-500 колко време ще изкарат преди да бъдат ударени от украински дронове?

    16:48 17.12.2025

  • 33 Клоуна пусин 🤡💩

    7 5 Отговор
    Путин: "Никой няма такава армия, като руската".
    Напълно съм съгласен: няма друга такава армия, която за 4 години да не може да превземе една област в много по-малка държава. 🤪

    Коментиран от #34

    16:48 17.12.2025

  • 34 Даа...

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Слабоумието на Путин прогресира. Скоро само умственият му колега Тръмп ще го разбира. 🥴

    16:49 17.12.2025

  • 35 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    3 3 Отговор
    Руски канали съобщават, че ВСУ са поразили руска колона на зенитно-ракетен комплекс С-400.

    "На 14.12.2025 г., около 16:30 часа, е извършен удар по колона на зенитно-ракетен комплекс С-400, която е извършвала преход (марш) в района на населеното място Раевка, Белгородска област.

    Ударът е осъществен с използването на 6 ударни БПЛА (дрона).

    💥 Вследствие на удара:
    Унищожена е една пускова установка 5П85СМ2-01.

    Повредена е една пускова установка 5П85СМ2-01.

    Унищожени са четири зенитни управляеми ракети 48Н6ДМ."

    Коментиран от #38

    16:50 17.12.2025

  • 36 Засега макетите на С-500

    3 3 Отговор
    ще изплашат само гаргите!

    Коментиран от #43

    17:00 17.12.2025

  • 37 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Добри новини":

    Страхотни новини ! 😂😂😂 откъде ви намират ве…

    17:01 17.12.2025

  • 38 селски ,

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Слава , ама от дивана , а зеленият те чака вече близо 4 години .Какви братя са ти урките , като не отиваш на фронта да браниш братята си от лошите руснаци ?!

    17:01 17.12.2025

  • 39 Горски

    2 0 Отговор
    Предупредиха руснаците, на следвашия ден пак нацелиха търговски кораб. Това на правов език се нарича тероризъм, пиратство. Съответно няколко дни Одеса и региона, от където идват терористичните атаки всичко беше унищожено.. И няма ток. Елементарна антитерористична операция. Гледам едни смешници подиграват руската военна технология и това от страна, дето нямала какво да противопостави на буксирен турски кораб? Абе защо турците на нас шитнаха кораба, а не се пенят на руснаците.

    17:09 17.12.2025

  • 40 Подготовката за глобална война е в ход.

    3 0 Отговор
    Освен това, Русия инсталира до Нова година в Белорусия комплекса ОРЕШОК, чито ракети стигат стигат до всяка точка на Европа.Интересно, как се подготвят Китай и Северна Корея, чиито постижения в ракетостроенето е известно, а Китай с подводниците.
    Двата лагера, вече са оформени. Следва надиграването и кой ще подпали фитила.

    17:10 17.12.2025

  • 41 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Турция препродаде С400":

    Муш.мул, Турция не може да продава С400 на трети страни .Единствено може да ги върне на държавата производител..Хем сте к.ухендери,хем драскате тук

    17:12 17.12.2025

  • 42 Тити

    1 1 Отговор
    Значи новите макети са готови.

    17:12 17.12.2025

  • 43 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Засега макетите на С-500":

    Кои гарги? Ония дето НАТО ги гони в Дания ли? МатЮ помислил ,че са дронове и вдига ракети за милиони а те се оказаха врабчета;))))) МатЮ е пълен цирк:))))

    17:16 17.12.2025

  • 44 Мале колко си ...... Сашко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Понеже ползват чипове от перални, науууи.

    Русия е номер едно във всяка сфера. От Медицината до военната сила и космоса.
    Има и знанията и ресурсите.

    Руснака наби Пулев и му върна пояса, друг не би го направил.

    17:46 17.12.2025

