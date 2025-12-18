Новини
Седем души бяха ранени при атака с дронове срещу Одески район
  Тема: Украйна

Седем души бяха ранени при атака с дронове срещу Одески район

18 Декември, 2025 09:13 371 10

В резултат на поразена цел има щети по прозорците на девететажен жилищен блок и на сграда на общообразователно училище, се казва в съобщението на Кипер

Седем души бяха ранени при атака с дронове срещу Одески район - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Седем души са ранените до момента при атака с дронове тази нощ срещу Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си Телеграм, пише БТА.

По негова информация единият от ранените е хоспитализиран в средно тежко състояние, а на останалите е оказана медицинска помощ на място.

В резултат на поразена цел има щети по прозорците на девететажен жилищен блок и на сграда на общообразователно училище, се казва в съобщението на Кипер.

Всички съответни служби работят на терен.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    2 3 Отговор
    Братушките са терористи

    09:16 18.12.2025

  • 2 Почина

    2 0 Отговор
    Боян Радев

    Коментиран от #3

    09:17 18.12.2025

  • 3 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Почина":

    А Путин кога????

    Коментиран от #5, #8

    09:17 18.12.2025

  • 4 Ъхъъъъъъ

    3 0 Отговор
    Седем ранени.
    Ето за това руснака се бави
    Ако беше тръгнал да убива наред да беше приключил специализираната военна операция!

    09:20 18.12.2025

  • 5 Ъхъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Моли се да е жив и здрав,че не се знае наследника колко ще е откачен.
    Говоря за червения бутон

    09:21 18.12.2025

  • 6 хихи

    0 0 Отговор
    не може да са 150хил, поне 50хил са на българското черномория

    09:21 18.12.2025

  • 7 Петрова

    0 1 Отговор
    Путин е най-гнycният теpopист - само злоба има у жалкото джудже, неспособно даже да воюва по правилата на войната.
    Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
    Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀

    Коментиран от #10

    09:23 18.12.2025

  • 8 Zевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Кой номер Путин ?

    09:24 18.12.2025

  • 9 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Какво става с Красноармейск ( Покровск)
    Забравиха ли го вече, та не го споменават?
    Явно вече е без значение 😂😂😂
    Не изчакаха и 40 дена и го забравиха, не е християнско.

    09:24 18.12.2025

  • 10 Ъхъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Петрова":

    Другарка Петрова,много клетви рано,рано сутринта.
    Май си спала сама снощи!

    09:25 18.12.2025

