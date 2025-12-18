Седем души бяха ранени при атака с дронове срещу Одески район

Седем души са ранените до момента при атака с дронове тази нощ срещу Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си Телеграм, пише БТА.
По негова информация единият от ранените е хоспитализиран в средно тежко състояние, а на останалите е оказана медицинска помощ на място.
В резултат на поразена цел има щети по прозорците на девететажен жилищен блок и на сграда на общообразователно училище, се казва в съобщението на Кипер.
Всички съответни служби работят на терен.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
09:16 18.12.2025
2 Почина
Коментиран от #3
09:17 18.12.2025
3 Атина Палада
До коментар #2 от "Почина":А Путин кога????
Коментиран от #5, #8
09:17 18.12.2025
4 Ъхъъъъъъ
Ето за това руснака се бави
Ако беше тръгнал да убива наред да беше приключил специализираната военна операция!
09:20 18.12.2025
5 Ъхъъъъъъ
До коментар #3 от "Атина Палада":Моли се да е жив и здрав,че не се знае наследника колко ще е откачен.
Говоря за червения бутон
09:21 18.12.2025
6 хихи
09:21 18.12.2025
7 Петрова
Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀
Коментиран от #10
09:23 18.12.2025
8 Zевзек
До коментар #3 от "Атина Палада":Кой номер Путин ?
09:24 18.12.2025
9 Я пък тоя
Забравиха ли го вече, та не го споменават?
Явно вече е без значение 😂😂😂
Не изчакаха и 40 дена и го забравиха, не е християнско.
09:24 18.12.2025
10 Ъхъъъъъъ
До коментар #7 от "Петрова":Другарка Петрова,много клетви рано,рано сутринта.
Май си спала сама снощи!
09:25 18.12.2025