Страните от НАТО, Обединеното кралство и ЕС умишлено промотират наративи за "руската заплаха“, за да оправдаят изземването на замразените руски активи. Това заяви днес Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, предава ТАСС, цитирана от Фокус.



"Защо НАТО,Обединеното кралство и ЕС изведнъж започнаха да се координират и трескаво да промотират наратива за "руската заплаха“? Това не е само за да се отклони вниманието от масовата миграция, престъпните групировки, нарастващата престъпност и икономическия спад. Корумпираните глобалистки войнолюбци просто искат да крадат от руските резерви“, написа той в X.

Припомняме, че страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи. Приблизително 180 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Европейската комисия търси съгласието на страните от ЕС да използват активите за Украйна. Този въпрос ще бъде обсъден на срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел на 18-19 декември.