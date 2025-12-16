Специалният представител на Путин: Плашат ви с руската заплаха! Корумпираните войнолюбци просто искат да крадат от парите ни

Страните от НАТО, Обединеното кралство и ЕС умишлено промотират наративи за "руската заплаха“, за да оправдаят изземването на замразените руски активи. Това заяви днес Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Защо НАТО,Обединеното кралство и ЕС изведнъж започнаха да се координират и трескаво да промотират наратива за "руската заплаха“? Това не е само за да се отклони вниманието от масовата миграция, престъпните групировки, нарастващата престъпност и икономическия спад. Корумпираните глобалистки войнолюбци просто искат да крадат от руските резерви“, написа той в X.
Why are NATO/UK/EU suddenly pushing a COORDINATED & FRANTIC “Russia menace” narrative?December 16, 2025
Not just to distract from mass migration, grooming gangs, rising crime, and economic decline.
Corrupt globalist warmongers simply want to STEAL from the Russian reserves they want to steal. https://t.co/lvBYoL7HlD
Припомняме, че страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи. Приблизително 180 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Европейската комисия търси съгласието на страните от ЕС да използват активите за Украйна. Този въпрос ще бъде обсъден на срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел на 18-19 декември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
21:26 16.12.2025
2 Аааааа нема,нема.
С ракети по главите.Нищо не губите.
21:27 16.12.2025
3 То това на всички е ясно
Коментиран от #10, #41
21:29 16.12.2025
4 Пич
Коментиран от #11
21:29 16.12.2025
5 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #9, #26, #30
21:31 16.12.2025
6 "Защо ли "
21:32 16.12.2025
7 НЕ РАЗБИРАМ САМО ЗАЩО ПУТИН
21:32 16.12.2025
8 Да обобщим
21:33 16.12.2025
9 Тука
До коментар #5 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Животни не коментират ! Мучи си в кошарата !
21:34 16.12.2025
10 Защото , брачет
До коментар #3 от "То това на всички е ясно":" Они там никогда не были " така се почна ..
21:34 16.12.2025
11 И Ко?
До коментар #4 от "Пич":Парите са в ръцете на Урсула и Кая.Те квото кажат.Не ти.
Коментиран от #17, #21
21:35 16.12.2025
12 Атина Палада
21:35 16.12.2025
13 Ма моля ви се!
Коментиран от #20, #24
21:35 16.12.2025
14 БОЛШЕВИК
21:36 16.12.2025
15 пловдив
21:37 16.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пич
До коментар #11 от "И Ко?":За твое сведение , Урсула и Кая дори един гол ... не могат да хванат ! Ако можеха , нямаше да изтрещят толкова ! А ти кой вариант си - държиш ли го , или изтрещяваш ?!
Коментиран от #33, #42
21:38 16.12.2025
18 Руски колхозник
Коментиран от #22
21:38 16.12.2025
19 Путин е най-великият овчар!
21:39 16.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атина Палада
До коментар #11 от "И Ко?":Парите са в юроклиър и Кая и Урсула нямат нищо общо с парите,без контрол...Поне се ограмоти .
Коментиран от #25
21:39 16.12.2025
22 Кратко,точно и ясно.
До коментар #18 от "Руски колхозник":Раша пак хвана средният.
Коментиран от #27
21:39 16.12.2025
23 Ама как ти ще си сложиш парите
Коментиран от #29
21:41 16.12.2025
24 Русия
До коментар #13 от "Ма моля ви се!":Русия гради и дава път на живота. Украйна и Европа сеят смърт и рушат. Завземат територии също така. Агресори.
21:41 16.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пенсионер 69 годишен
Кирил Дмитриев, специаленият представител на президента на Руската федерация е човек с блестяща кариера! Завършил образованието си в САЩ и съпруг на най-вярната приятелка на неговата дъщеря, той има шанс да стане милиардер, ако вече не е станал.
Вярност в службата винаги получава достойна награда!
Коментиран от #37
21:42 16.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Боруна Лом
До коментар #5 от "Ко стаа бе руски боклуци?":ПУУУУ!
21:43 16.12.2025
31 Атина Палада
До коментар #25 от "Аааааа имат,имат.":Онзи с празната кратуна си ти ....Ти изобщо и понятие си нямаш какво представлява депозитара в Белгия и има ли връзка с ЕС..а дали е Урсула,Кая тая или оная....е все тая:)))
Коментиран от #35
21:44 16.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Геро
До коментар #17 от "Пич":Мнението на утайки като теб да без значение.
Коментиран от #36
21:45 16.12.2025
34 стоян георгиев
21:47 16.12.2025
35 Ааааааа
До коментар #31 от "Атина Палада":Не е все тая.Не е...Ама понеже си с куха кратуна не ми се обяснява...
21:47 16.12.2025
36 Пич
До коментар #33 от "Геро":Аз съм толкова по умен от тебе , колкото ти си по голям ...ер ас от Мон Дю !
21:48 16.12.2025
37 ха ха ха
До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":Трябва да си много задръстен пенсионер щом твърдиш че жена му е най вярната приятелка на дъщеря му.
Не лъжи бе тюлембек скъсан
21:49 16.12.2025
38 Хахахаха
21:49 16.12.2025
39 Пенсионер 69 годишен
21:49 16.12.2025
40 123456
21:50 16.12.2025
41 Хахахаха
До коментар #3 от "То това на всички е ясно":Ако рашата не иска война, да се разоръжи! Докато продължава да се въоръжава, Европа защо да вярва, че рашата не се готви за война!
21:50 16.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 123456
21:51 16.12.2025