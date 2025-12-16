Новини
Специалният представител на Путин: Плашат ви с руската заплаха! Корумпираните войнолюбци просто искат да крадат от парите ни

16 Декември, 2025

Страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи, приблизително 180 милиарда се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear

Специалният представител на Путин: Плашат ви с руската заплаха! Корумпираните войнолюбци просто искат да крадат от парите ни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Страните от НАТО, Обединеното кралство и ЕС умишлено промотират наративи за "руската заплаха“, за да оправдаят изземването на замразените руски активи. Това заяви днес Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Защо НАТО,Обединеното кралство и ЕС изведнъж започнаха да се координират и трескаво да промотират наратива за "руската заплаха“? Това не е само за да се отклони вниманието от масовата миграция, престъпните групировки, нарастващата престъпност и икономическия спад. Корумпираните глобалистки войнолюбци просто искат да крадат от руските резерви“, написа той в X.



Припомняме, че страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 300 милиарда евро руски активи. Приблизително 180 милиарда евро се съхраняват в белгийския депозитар Euroclear. Европейската комисия търси съгласието на страните от ЕС да използват активите за Украйна. Този въпрос ще бъде обсъден на срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел на 18-19 декември.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    22 5 Отговор
    Точно така е

    21:26 16.12.2025

  • 2 Аааааа нема,нема.

    6 17 Отговор
    После ще ви ги върнат.
    С ракети по главите.Нищо не губите.

    21:27 16.12.2025

  • 3 То това на всички е ясно

    18 6 Отговор
    Защо тези нищожества започнаха трескаво да промотират наратива за "руската заплаха“... иначе няма пари за НАТЮ и простотии и няма как подобни малоумни бюджети да бъдат приети

    Коментиран от #10, #41

    21:29 16.12.2025

  • 4 Пич

    16 4 Отговор
    Грешка !!! Не искат - крадат , та се кинат Урсулианците !!! А на вас кинат от залъка на децата ви !!! За паветниците не се отнася - децата им не са ценност за тях , гледат ги колкото да ги експлоатират по протестите , и после ги хвърлят (губят) !!!

    Коментиран от #11

    21:29 16.12.2025

  • 5 Ко стаа бе руски боклуци?

    5 24 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #9, #26, #30

    21:31 16.12.2025

  • 6 "Защо ли "

    5 13 Отговор
    Нагло , много нагло , СВО ...

    21:32 16.12.2025

  • 7 НЕ РАЗБИРАМ САМО ЗАЩО ПУТИН

    9 12 Отговор
    НЕ Е ИЗГОНИЛ ШЕФКАТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА НАБИУЛИНА КОЯТО ИМА ВИНА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ АВОАРИТЕ ДА БЪДАТ НА ЗАПАД. ТЯ Е ЧОВЕК НА ЕВРЕИТЕ И ПУТИН СЕ ПЛАШИ ИЛИ КАКВО.

    21:32 16.12.2025

  • 8 Да обобщим

    4 14 Отговор
    И парите ви взеха и хората ви избиха.

    21:33 16.12.2025

  • 9 Тука

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Животни не коментират ! Мучи си в кошарата !

    21:34 16.12.2025

  • 10 Защото , брачет

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "То това на всички е ясно":

    " Они там никогда не были " така се почна ..

    21:34 16.12.2025

  • 11 И Ко?

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Парите са в ръцете на Урсула и Кая.Те квото кажат.Не ти.

    Коментиран от #17, #21

    21:35 16.12.2025

  • 12 Атина Палада

    12 2 Отговор
    Това с кражбата на руските активи се подтиква от Лондонсити за да съборят еврото а не заради някакви си 180 млрд дето са в Белгийския депозитар .180 млрд.са пари за семки и Лондонсити ще ги напечатат за една нощ.

    21:35 16.12.2025

  • 13 Ма моля ви се!

    5 5 Отговор
    Русия е едно вакло агънце и Путин е толкова добричък! Душичка человек.

    Коментиран от #20, #24

    21:35 16.12.2025

  • 14 БОЛШЕВИК

    8 2 Отговор
    Право куме в очи!

    21:36 16.12.2025

  • 15 пловдив

    1 11 Отговор
    Всички в България го знаем! Моля Русия да отвори архивите след 1945! Живков, доносник на Убиеца Гешев! Заради този циганин влашки са избити до 1969 г много хора в Южна България- Пловдив Гранит Чирпан!

    21:37 16.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пич

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "И Ко?":

    За твое сведение , Урсула и Кая дори един гол ... не могат да хванат ! Ако можеха , нямаше да изтрещят толкова ! А ти кой вариант си - държиш ли го , или изтрещяваш ?!

    Коментиран от #33, #42

    21:38 16.12.2025

  • 18 Руски колхозник

    8 4 Отговор
    Кратко,точно,ясно!

    Коментиран от #22

    21:38 16.12.2025

  • 19 Путин е най-великият овчар!

    4 7 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите го молят да ги нахрани.

    21:39 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "И Ко?":

    Парите са в юроклиър и Кая и Урсула нямат нищо общо с парите,без контрол...Поне се ограмоти .

    Коментиран от #25

    21:39 16.12.2025

  • 22 Кратко,точно и ясно.

    3 10 Отговор

    До коментар #18 от "Руски колхозник":

    Раша пак хвана средният.

    Коментиран от #27

    21:39 16.12.2025

  • 23 Ама как ти ще си сложиш парите

    6 1 Отговор
    в банка на съхранение и някой после ще ти каже - блокирам ти парите, че си грозен, не ми харесва как ядеш, как си гледаш кучето и т.н ? Пази боже, всички да си теглят парите и никакви банки, така ли да направят хората, корпорациите, фирми и други институции ?

    Коментиран от #29

    21:41 16.12.2025

  • 24 Русия

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ма моля ви се!":

    Русия гради и дава път на живота. Украйна и Европа сеят смърт и рушат. Завземат територии също така. Агресори.

    21:41 16.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пенсионер 69 годишен

    5 1 Отговор
    Ум умува, ум царува, ум патки пасе. Русия направи Меркел и Шрьодер мултимилионери, а Фридрих Мерц се опъва като магаре на мост. Не поема!
    Кирил Дмитриев, специаленият представител на президента на Руската федерация е човек с блестяща кариера! Завършил образованието си в САЩ и съпруг на най-вярната приятелка на неговата дъщеря, той има шанс да стане милиардер, ако вече не е станал.
    Вярност в службата винаги получава достойна награда!

    Коментиран от #37

    21:42 16.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    ПУУУУ!

    21:43 16.12.2025

  • 31 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Аааааа имат,имат.":

    Онзи с празната кратуна си ти ....Ти изобщо и понятие си нямаш какво представлява депозитара в Белгия и има ли връзка с ЕС..а дали е Урсула,Кая тая или оная....е все тая:)))

    Коментиран от #35

    21:44 16.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Геро

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Мнението на утайки като теб да без значение.

    Коментиран от #36

    21:45 16.12.2025

  • 34 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Самата истина.

    21:47 16.12.2025

  • 35 Ааааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Не е все тая.Не е...Ама понеже си с куха кратуна не ми се обяснява...

    21:47 16.12.2025

  • 36 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Геро":

    Аз съм толкова по умен от тебе , колкото ти си по голям ...ер ас от Мон Дю !

    21:48 16.12.2025

  • 37 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":

    Трябва да си много задръстен пенсионер щом твърдиш че жена му е най вярната приятелка на дъщеря му.
    Не лъжи бе тюлембек скъсан

    21:49 16.12.2025

  • 38 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Ако рашата не иска война, да се разоръжи!

    21:49 16.12.2025

  • 39 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    Тръмп им каза да се спрат, ЕК се инатят и не поемат от дума. Белгийският премиер ги предупреди, инатят се. Арестуваха за корупция една комисарка. Не се спират. Накрая ФВР на Тръмп и полицията на Де Вевер ще ги арестуват и ще ги изпратят на разпит в Гуантанамо, където всеки казва всичко, което знае и което не знае.

    21:49 16.12.2025

  • 40 123456

    0 1 Отговор
    Ами те и на Тодор Живков тъй му взеха златото от банките в Швейцaрия. Тоест пенсионния фонд.

    21:50 16.12.2025

  • 41 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "То това на всички е ясно":

    Ако рашата не иска война, да се разоръжи! Докато продължава да се въоръжава, Европа защо да вярва, че рашата не се готви за война!

    21:50 16.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 123456

    0 0 Отговор
    Ами те и на Тодор Живков тъй му взеха златото от банките в Швейцaрия. Тоест пенсионния фонд.

    21:51 16.12.2025

