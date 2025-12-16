Тревоги и опасения в Европа: След войната в Украйна Путин ще премести войските си на запад към НАТО

Русия ще преразположи силите си към източния фланг на НАТО, ако има мирно споразумение в Украйна, предупреди финландският премиер, призовавайки Европа да отдели повече средства за отбрана в държавите на първа линия, цитира думите му Financial Times (FT).
Петери Орпо призова останалата част от ЕС да покаже солидарност със страните от източния фланг, които драстично увеличават разходите си за отбрана. Те са водещите финансови поддръжници на Украйна по отношение на БВП, дори когато много от техните икономики страдат.
"Знаем, че когато в Украйна ще има мир, Русия все още е заплахата. Очевидно е, че те ще преместят военните си сили близо до нашата граница и близо до балтийската граница", каза Орпо пред Financial Times. "Ясно е, че се нуждаем от финансова подкрепа [от Брюксел]."
Орпо ще бъде домакин на първата среща на върха на източния фланг на осем държави, които споделят морска или сухопътна граница с Русия и Беларус по-късно днес.
Държавите ще се опитат да възприемат общи военни способности в области като противовъздушна отбрана, дронове и сухопътни сили. Те също така искат да обсъдят как да преместват оръжия и войски през континента.
Няколко страни от НАТО предупредиха, че Русия ще бъде готова за сериозна конфронтация със западния военен алианс в рамките на три до пет години след прекратяване на военните действия в Украйна.
Естония, Литва и Полша са на път да похарчат над 5% от БВП си за отбрана през следващата година - доста над целта за разходи на президента на САЩ Доналд Тръмп - като други държави на първа линия също увеличават военните си разходи.
Орпо заяви, че е важно Европа да е готова да се защитава, тъй като САЩ започват да се оттеглят от континента. "Знаем, че САЩ ще намалят подкрепата и участието си в отбраната в Европа, защото имат много други опасения за сигурността."
Финландия е една от малкото страни в Европа, които не са отслабили гарда си срещу Русия, поддържайки внушителна програма за подготовка, включително бомбоубежища и огромни запаси от критични материали, както и обучение на млади хора.
Но страната е засегната и от повече от десетилетие продължил икономически спад, който принуди правителството да съкращава публичните разходи, тъй като дългът ѝ нараства.
"Нашата икономика е в много лошо положение в този момент. Това се дължи на заплахата от Русия. Атмосферата във Финландия е много трудна", каза Орпо.
Той каза, че страните от източния фланг са заинтересовани не само от 1,5 милиарда евро неизползвани европейски средства за военни проекти, но и от голяма част от около 130 милиарда евро, предназначени от ЕС за отбрана през следващия му бюджетен период.
Неговото послание отразява загрижеността на някои страни на фронтовата линия, че мирно споразумение между Русия и Украйна може да доведе до отпускане на напрежението от страна на някои държави, по-далеч от фронтовата линия, които смятат, че заплахата е отшумяла.
Орпо призна, че Европа е изправена пред "важна седмица", за да покаже, че е добра не само в преговорите, но и в действията си по отношение на мира в Украйна, тъй като лидерите на ЕС се срещат на важна среща на върха в четвъртък, която може да реши дали Украйна ще фалира. Държавите от блока ще обсъдят преодоляването на съпротивата на Белгия относно замразените руски активи, които да бъдат използвани за финансиране на Киев, и търговско споразумение с латиноамериканските страни.
Орпо заяви, че европейските лидери - водени от германския канцлер Фридрих Мерц - са работили усилено, за да намерят решение на проблема на Белгия. "Сега е време да вземем решение", каза той.
На въпроса какво би се случило, ако срещата на върха на ЕС в четвъртък и петък приключи без финансова подкрепа за Украйна, той отговори: "Не искам да мисля за това. Защото нямаме други възможности."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #38, #57
20:27 16.12.2025
2 Да,бе
20:27 16.12.2025
3 БОЛШЕВИК
20:28 16.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Коментиран от #24
20:29 16.12.2025
6 Митю
20:30 16.12.2025
7 Маскаля
20:30 16.12.2025
8 Дрът русофил
Коментиран от #18
20:31 16.12.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Русия няма повече средства!
Русия няма как да победи Украйна!
А сега "ОЛЕЛЕ МАЙКО, РУСИЯ ЩЕ НАПАДНЕ НАТО!"
20:32 16.12.2025
10 Не, че нещо ама...
20:32 16.12.2025
11 Шопо
Коментиран от #64, #78
20:32 16.12.2025
12 горски
Не я будете тази мечка бе....или дядовците ви ,се срамуваха да ви кажат какво правеше с тях.....
Коментиран от #77
20:33 16.12.2025
13 Европа каза
Бензиностанцията скоро ще приключи!
Коментиран от #23
20:33 16.12.2025
14 Русия
Коментиран от #70
20:33 16.12.2025
15 Миленко
20:34 16.12.2025
16 Хипотетично
20:34 16.12.2025
17 Гориил
20:34 16.12.2025
18 Така е,прав си,да
До коментар #8 от "Дрът русофил":А сега се о6ърни и хвани за палците на краката
20:34 16.12.2025
19 Кръговрат на веществата
20:35 16.12.2025
20 Българин
Коментиран от #53
20:36 16.12.2025
21 Как пък един клепар
20:36 16.12.2025
22 Нема държава,съсед на
НЕМА!!! ФАКТ!
Когато комшията е опиянчен Узкоглаз пи--- ДОРАС и престъпник,..нормално е да си подготвен да го отстреляш като свиня, при първа възможност
20:37 16.12.2025
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Европа каза":Не бъркай ЗАПАДНАла Европа с цяла Европа❗
Щото 40% от Европа си е в Русия и там ще си имат много молекули руски газ❗
Още не е минала Коледа , а евроGEйците вече рИвът, че хранилищата се изпразват и вече имат само 70% запълнени с молекули газ🤔❗
20:38 16.12.2025
24 Копейкотрошач
До коментар #5 от "Пич":Ти пази вратленцето.
Коментиран от #65
20:38 16.12.2025
25 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
20:38 16.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ъъъъъъъъъъъ
И какво му пречи на Путин да ви избомби сега, когато не сте готови? А? Или трябва да ви чака да се подготвите? То не че и след 5 години ще сте готови, но това е за друга тема. Да харчим за отбрана, щото лошите руснаци идват! И ко да ви вземе Путин? Снега? Той си има сняг....Или борчовете? Щото сте затънали в дългове.....Само се погледнете - 600 милиона европейци оцапаха гащите от 150 милиона руснаци.....🤣
Коментиран от #37, #43, #58, #89
20:39 16.12.2025
28 Тръмп днес заяви, че
Коментиран от #41
20:39 16.12.2025
29 Миролюбив москалски монголяк
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон! 24.02.22
Ееееедехееее
20:40 16.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Вицът на деня
Сбирщина от алкохолици , затворници и психичноболни.🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #49, #67
20:40 16.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Данко Харсъзина
Слава на Русия! Пак ще ни освободи от европейския хомут!
Няма тия, няма ония, всичко е Русия!!!
20:40 16.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Миролюб Войнов, миролюбец
20:42 16.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не става
До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъъъ":Путин няма да има време да гъкне даже срещу НАТО.
Дай нещо друго.
Коментиран от #42, #45
20:42 16.12.2025
38 Американец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":До тези, които мислят, че Русия печели в Украйна:
Представете си, че когато нахлухме в Ирак и сме били почти четири години там след началото му, сме окупирали само 20 процента и сме загубили един милион мъже.
Никой не би нарекъл това „победа“.
Коментиран от #44
20:43 16.12.2025
39 соломон паси идиота
20:43 16.12.2025
40 За какво сте му
20:44 16.12.2025
41 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #28 от "Тръмп днес заяви, че":"30 000 руснаци загиват всеки месец!"
Ми то в Сащ загиват по 50 000 на година от огнестрелно оръжие. Без да са във война.....Тръмп да оправи Америка и тогава да коментира останалите. А и това го каза Земенски май, но няма значение.
20:44 16.12.2025
42 Данко Харсъзина
До коментар #37 от "Не става":НАТО е сакато!
20:44 16.12.2025
43 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъъъ":Премери ли ги?Ммммм?Тебе питам.
Коментиран от #59
20:44 16.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #37 от "Не става":"Путин няма да има време да гъкне даже срещу НАТО."
Или обратното? Щото през последните 4 години се вижда кой не смее да промъца....🤔
Коментиран от #55, #69
20:45 16.12.2025
46 Капитан Крийч
Коментиран от #50
20:45 16.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Фродо fpv
До коментар #31 от "Вицът на деня":Лицата не лъжат! много добре се вижда какви са блатушките: монголи, арабески и тук-таме някой иванушка виждат се до ре на камерите на fpv дроновете секунда преди да ги 💥💥💥🤩💀
20:45 16.12.2025
50 Дед Мороз
До коментар #46 от "Капитан Крийч":Не е малко🤣
20:46 16.12.2025
51 Дедо ви...
Коментиран от #61, #73
20:46 16.12.2025
52 Путлеристан 🤮🤮
Коментиран от #106
20:47 16.12.2025
53 Гориил
До коментар #20 от "Българин":Точно толкова, колкото да превърне Европа в купища развалини и лунни пейзажи.Съжалявам, но поради глупостта на европейските елити, ще ви се наложи да живеете в един по-опасен и смущаващ свят.Освен това, Москва силно препоръчва на Европа да избягва нахалството и грубата реторика към Русия в бъдеще. Подобно поведение няма да остане без отговор.
20:47 16.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Стратег
Коментиран от #91
20:48 16.12.2025
57 Кой ще ти измие
До коментар #1 от "Последния Софиянец":чиниите бе ? Само спамиш .Поне нещо като истина да беше казал
20:49 16.12.2025
58 И ние имаме ядро🇪🇺
До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъъъ":Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища
20:49 16.12.2025
59 Ъъъъъъъъъъъ
До коментар #43 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":"Премери ли ги?Ммммм?Тебе питам."
И за какво му е Киев? М? За какво му е Киев?
20:49 16.12.2025
60 RIP Сесесере 1920 1991💀
Коментиран от #82
20:50 16.12.2025
61 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #51 от "Дедо ви...":Докладвай.
Коментиран от #72
20:50 16.12.2025
62 Пенсионер 69 годишен
20:50 16.12.2025
63 2 Милиона монголяци Фира
Хехехехехехе
Коментиран от #68
20:50 16.12.2025
64 До Лисабон
До коментар #11 от "Шопо":Умник . Ама да не стигне до Владивосток?
20:51 16.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Реалностите
20:51 16.12.2025
67 Да си кажем честно...
До коментар #31 от "Вицът на деня":С тези,които изброи,попиляха цялото НАТО, а и четеш и статията, как са се наа кали, ...смятай,ако започне редовната войска да се бие
Коментиран от #76
20:52 16.12.2025
68 ФАКТ
До коментар #63 от "2 Милиона монголяци Фира":Монголите прекопаха магистралите, мостевете и ровеха траншеи около мумията и кремля 👍😄👍
20:52 16.12.2025
69 И това не става
До коментар #45 от "Ъъъъъъъъъъ":1 милион измъцаха в чували при бай Кобзон.
Дай нещо друго.
20:53 16.12.2025
70 Поредното супер оръжие ли ?
До коментар #14 от "Русия":Като Нептун и Армата . Ще ме уморите от смях .Да плашиш с нещо , дето го няма можете само вие .
20:54 16.12.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Вижда се
До коментар #61 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Киев през бинокъла. Определи сам разстоянието
Коментиран от #92
20:54 16.12.2025
73 Пенсионер 69 годишен
До коментар #51 от "Дедо ви...":Гуляйполе е родния град на Нестор Махно, който се явява един от предшествениците на Зеленски. Предвождал е конна армия от терористи с която по стар украински обичай е грабил села и градове.
20:54 16.12.2025
74 Правителството на Белгия се въздържа
20:54 16.12.2025
75 до ном 1
20:56 16.12.2025
76 Къде е редовната руска армия от 350 хил.
До коментар #67 от "Да си кажем честно...":Ами при Кобзон разбира се.
Редовна войска пазеше и Курск.Изпоналягаха с кафяво по гащите.
20:57 16.12.2025
77 Я ми разкажи
До коментар #12 от "горски":какво точно е правила , че нещо не мога да се сетя . Ама подробно ми разкажи . Лесно е да се повтарят опорки , без да имаш понятие от история
20:58 16.12.2025
78 Вуте
До коментар #11 от "Шопо":На запад чак до Трън!
20:58 16.12.2025
79 От Пловдив
21:00 16.12.2025
80 Пет държави желаят да се обединят
Коментиран от #88
21:01 16.12.2025
81 Омбре
Коментиран от #93
21:01 16.12.2025
82 Ъъъъъъъъъъъъ
До коментар #60 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":Чакаме Путлер да каже от бункера.
Вече не знаем кво да лъжем.
21:02 16.12.2025
83 А ве,ай стига сте ни плашили с тая Русия
Другото са празни приказки по безкрайните ви Евро-софри...!
Коментиран от #86
21:02 16.12.2025
84 Гого
21:03 16.12.2025
85 Пенсионер 69 годишен
Мъка! Голяма мъка на източния фронт! Москалите намират пълни окопи със замръзнали украински герои! Посинели. Заскрежени. На кокал. Готови за белите чували и Камазите.
Зеленски скромно мълчи, за да не узнае Европа и да спре парите за замъци със златни тоалетни!
21:03 16.12.2025
86 1916
До коментар #83 от "А ве,ай стига сте ни плашили с тая Русия":Тия сме го гонили като диви прасета из цялата Добруджа.
21:04 16.12.2025
87 Пишман-атлантик
21:04 16.12.2025
88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #80 от "Пет държави желаят да се обединят":Клепар заминавай се обединявай.
Коментиран от #94
21:05 16.12.2025
89 Омбре
До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъъъ":Така е прав си, ако иска може след час да ги бомби,а не да чака да се укрепват,а и ако е искал толкова години не го е направил, от какъв зор сега ще го прави. Такива въпроси всеки ги знае даже и ес, но трябва да се повтаря тая нелепа мантра,че ще бъдат атакувани от руснаците, нищо,че досега не се е случило и няма нещо поне за момента, което да показва обратното.
21:05 16.12.2025
90 Кой е истинската заплаха за мира
21:06 16.12.2025
91 Омбре
До коментар #56 от "Стратег":Мечтай си.
21:07 16.12.2025
92 Не става
До коментар #72 от "Вижда се":Измисли нещо друго.
21:07 16.12.2025
93 Пенсионер 69 годишен
До коментар #81 от "Омбре":Финландците затвориха границата с Русия и унищожиха бизнеса с недвижими имоти. Богатите руснаци си купуваха там имоти. Русия забрани износа на дървесина за Финландия, транспорта и т.н.. Реалната безработица е скочила на 20%,което вече е Велика депресия.
21:09 16.12.2025
94 Ти само това изречение
До коментар #88 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ли си научил в училище? Що не ходи още малко да поучиш, та и други неща да знаеш?
Коментиран от #96
21:10 16.12.2025
95 Тревоги и опасения в Европа:
21:13 16.12.2025
96 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #94 от "Ти само това изречение":За клепари като теб например не достатъчно.
Коментиран от #99
21:13 16.12.2025
97 Тревоги и опасения
21:14 16.12.2025
98 Ами
Не отричам, че това наистина може да се да се случи.
Въпросът на който никой до сега не е отговорил е :
Защо Русия ще тръгне да напада някого?
21:16 16.12.2025
99 Научи се как
До коментар #96 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":се използва адронният колайдер. Бързо става.
21:19 16.12.2025
100 1111
21:20 16.12.2025
101 нато
Коментиран от #107
21:21 16.12.2025
102 хи хи
21:25 16.12.2025
103 Гост
21:25 16.12.2025
104 лошо
21:26 16.12.2025
105 ???
21:27 16.12.2025
106 дано не съм пророк
До коментар #52 от "Путлеристан 🤮🤮":Скоро ще видиш колко са я обградили :)
21:28 16.12.2025
107 хахаха
До коментар #101 от "нато":Чичо им Дончо ще си го премести в другия крачол
21:30 16.12.2025
108 Пенсионер 69 годишен
Сега Зеленски поправя неговата грешка и урките замръзват на кокал в окопите.
21:31 16.12.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Факт
21:49 16.12.2025
111 ЦИРК
Не за това не е виновна Русия, а глупавите политики и политици популисти, завладели ръководството на Европа последните 10 години. Жалка картинка са всички които толкова елементарно се опитват да прехвърлят вината за собствената си некадърност на другите (нишо по-различно от нашите политически лица). финландия специално си беше добре и нямаше никаква заплаха за сигурността си до преди да влезе в НАТО. Чудно защо не нападнат Русия сега ами ще чакат 3-5 години, да действат както казва Путин - "Ако виждаш че мелето е неизбежно, гледай да удариш пръв".
21:51 16.12.2025