Тревоги и опасения в Европа: След войната в Украйна Путин ще премести войските си на запад към НАТО

Русия ще преразположи силите си към източния фланг на НАТО, ако има мирно споразумение в Украйна, предупреди финландският премиер, призовавайки Европа да отдели повече средства за отбрана в държавите на първа линия, цитира думите му Financial Times (FT).

Петери Орпо призова останалата част от ЕС да покаже солидарност със страните от източния фланг, които драстично увеличават разходите си за отбрана. Те са водещите финансови поддръжници на Украйна по отношение на БВП, дори когато много от техните икономики страдат.

Още новини от Украйна

"Знаем, че когато в Украйна ще има мир, Русия все още е заплахата. Очевидно е, че те ще преместят военните си сили близо до нашата граница и близо до балтийската граница", каза Орпо пред Financial Times. "Ясно е, че се нуждаем от финансова подкрепа [от Брюксел]."

Орпо ще бъде домакин на първата среща на върха на източния фланг на осем държави, които споделят морска или сухопътна граница с Русия и Беларус по-късно днес.

Държавите ще се опитат да възприемат общи военни способности в области като противовъздушна отбрана, дронове и сухопътни сили. Те също така искат да обсъдят как да преместват оръжия и войски през континента.

Няколко страни от НАТО предупредиха, че Русия ще бъде готова за сериозна конфронтация със западния военен алианс в рамките на три до пет години след прекратяване на военните действия в Украйна.

Естония, Литва и Полша са на път да похарчат над 5% от БВП си за отбрана през следващата година - доста над целта за разходи на президента на САЩ Доналд Тръмп - като други държави на първа линия също увеличават военните си разходи.

Орпо заяви, че е важно Европа да е готова да се защитава, тъй като САЩ започват да се оттеглят от континента. "Знаем, че САЩ ще намалят подкрепата и участието си в отбраната в Европа, защото имат много други опасения за сигурността."

Финландия е една от малкото страни в Европа, които не са отслабили гарда си срещу Русия, поддържайки внушителна програма за подготовка, включително бомбоубежища и огромни запаси от критични материали, както и обучение на млади хора.

Но страната е засегната и от повече от десетилетие продължил икономически спад, който принуди правителството да съкращава публичните разходи, тъй като дългът ѝ нараства.

"Нашата икономика е в много лошо положение в този момент. Това се дължи на заплахата от Русия. Атмосферата във Финландия е много трудна", каза Орпо.

Той каза, че страните от източния фланг са заинтересовани не само от 1,5 милиарда евро неизползвани европейски средства за военни проекти, но и от голяма част от около 130 милиарда евро, предназначени от ЕС за отбрана през следващия му бюджетен период.

Неговото послание отразява загрижеността на някои страни на фронтовата линия, че мирно споразумение между Русия и Украйна може да доведе до отпускане на напрежението от страна на някои държави, по-далеч от фронтовата линия, които смятат, че заплахата е отшумяла.

Орпо призна, че Европа е изправена пред "важна седмица", за да покаже, че е добра не само в преговорите, но и в действията си по отношение на мира в Украйна, тъй като лидерите на ЕС се срещат на важна среща на върха в четвъртък, която може да реши дали Украйна ще фалира. Държавите от блока ще обсъдят преодоляването на съпротивата на Белгия относно замразените руски активи, които да бъдат използвани за финансиране на Киев, и търговско споразумение с латиноамериканските страни.

Орпо заяви, че европейските лидери - водени от германския канцлер Фридрих Мерц - са работили усилено, за да намерят решение на проблема на Белгия. "Сега е време да вземем решение", каза той.

На въпроса какво би се случило, ако срещата на върха на ЕС в четвъртък и петък приключи без финансова подкрепа за Украйна, той отговори: "Не искам да мисля за това. Защото нямаме други възможности."