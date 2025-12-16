Новини
Тревоги и опасения в Европа: След войната в Украйна Путин ще премести войските си на запад към НАТО
  Тема: Украйна

Тревоги и опасения в Европа: След войната в Украйна Путин ще премести войските си на запад към НАТО

16 Декември, 2025 20:25 1 445 111

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • войници-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • петери орпо

Няколко страни от НАТО предупредиха, че Русия ще бъде готова за сериозна конфронтация със западния военен алианс в рамките на три до пет години след прекратяване на военните действия в Украйна

Тревоги и опасения в Европа: След войната в Украйна Путин ще премести войските си на запад към НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия ще преразположи силите си към източния фланг на НАТО, ако има мирно споразумение в Украйна, предупреди финландският премиер, призовавайки Европа да отдели повече средства за отбрана в държавите на първа линия, цитира думите му Financial Times (FT).

Петери Орпо призова останалата част от ЕС да покаже солидарност със страните от източния фланг, които драстично увеличават разходите си за отбрана. Те са водещите финансови поддръжници на Украйна по отношение на БВП, дори когато много от техните икономики страдат.

"Знаем, че когато в Украйна ще има мир, Русия все още е заплахата. Очевидно е, че те ще преместят военните си сили близо до нашата граница и близо до балтийската граница", каза Орпо пред Financial Times. "Ясно е, че се нуждаем от финансова подкрепа [от Брюксел]."

Орпо ще бъде домакин на първата среща на върха на източния фланг на осем държави, които споделят морска или сухопътна граница с Русия и Беларус по-късно днес.

Държавите ще се опитат да възприемат общи военни способности в области като противовъздушна отбрана, дронове и сухопътни сили. Те също така искат да обсъдят как да преместват оръжия и войски през континента.

Няколко страни от НАТО предупредиха, че Русия ще бъде готова за сериозна конфронтация със западния военен алианс в рамките на три до пет години след прекратяване на военните действия в Украйна.

Естония, Литва и Полша са на път да похарчат над 5% от БВП си за отбрана през следващата година - доста над целта за разходи на президента на САЩ Доналд Тръмп - като други държави на първа линия също увеличават военните си разходи.

Орпо заяви, че е важно Европа да е готова да се защитава, тъй като САЩ започват да се оттеглят от континента. "Знаем, че САЩ ще намалят подкрепата и участието си в отбраната в Европа, защото имат много други опасения за сигурността."

Финландия е една от малкото страни в Европа, които не са отслабили гарда си срещу Русия, поддържайки внушителна програма за подготовка, включително бомбоубежища и огромни запаси от критични материали, както и обучение на млади хора.

Но страната е засегната и от повече от десетилетие продължил икономически спад, който принуди правителството да съкращава публичните разходи, тъй като дългът ѝ нараства.

"Нашата икономика е в много лошо положение в този момент. Това се дължи на заплахата от Русия. Атмосферата във Финландия е много трудна", каза Орпо.

Той каза, че страните от източния фланг са заинтересовани не само от 1,5 милиарда евро неизползвани европейски средства за военни проекти, но и от голяма част от около 130 милиарда евро, предназначени от ЕС за отбрана през следващия му бюджетен период.

Неговото послание отразява загрижеността на някои страни на фронтовата линия, че мирно споразумение между Русия и Украйна може да доведе до отпускане на напрежението от страна на някои държави, по-далеч от фронтовата линия, които смятат, че заплахата е отшумяла.

Орпо призна, че Европа е изправена пред "важна седмица", за да покаже, че е добра не само в преговорите, но и в действията си по отношение на мира в Украйна, тъй като лидерите на ЕС се срещат на важна среща на върха в четвъртък, която може да реши дали Украйна ще фалира. Държавите от блока ще обсъдят преодоляването на съпротивата на Белгия относно замразените руски активи, които да бъдат използвани за финансиране на Киев, и търговско споразумение с латиноамериканските страни.

Орпо заяви, че европейските лидери - водени от германския канцлер Фридрих Мерц - са работили усилено, за да намерят решение на проблема на Белгия. "Сега е време да вземем решение", каза той.

На въпроса какво би се случило, ако срещата на върха на ЕС в четвъртък и петък приключи без финансова подкрепа за Украйна, той отговори: "Не искам да мисля за това. Защото нямаме други възможности."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    46 8 Отговор
    Защо ви трябваше да будите 🐻?

    Коментиран от #4, #38, #57

    20:27 16.12.2025

  • 2 Да,бе

    49 8 Отговор
    В природата има действие и противодействие...Да си бяхте стояли в изпозападналата райска градина,но вековната грабителска традиция не ви дава мира.

    20:27 16.12.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    44 8 Отговор
    Еми след края на войната Русия ще граничи с Полша, няма как да не граничи с НАТО ако не се е разпаднало вече!

    20:28 16.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    21 6 Отговор
    Трябва да ги премести !!! НАТО е като мотивите , които трябва да бъдат стискани за гушата !!! Иначе няма оправия...

    Коментиран от #24

    20:29 16.12.2025

  • 6 Митю

    17 5 Отговор
    Опорката на Мишес

    20:30 16.12.2025

  • 7 Маскаля

    7 23 Отговор
    утече у каналя!

    20:30 16.12.2025

  • 8 Дрът русофил

    9 29 Отговор
    Сбърканите русофили де били пак се превъзбудиха!

    Коментиран от #18

    20:31 16.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    42 5 Отговор
    Русия няма повече ракети!
    Русия няма повече средства!
    Русия няма как да победи Украйна!
    А сега "ОЛЕЛЕ МАЙКО, РУСИЯ ЩЕ НАПАДНЕ НАТО!"

    20:32 16.12.2025

  • 10 Не, че нещо ама...

    19 4 Отговор
    Бягаааай🤣🤣🤣

    20:32 16.12.2025

  • 11 Шопо

    25 5 Отговор
    Въпроса е колко на запад, до Берлин или още по на запад.

    Коментиран от #64, #78

    20:32 16.12.2025

  • 12 горски

    28 6 Отговор
    Русия ръмжи че НАТО идва на портите и в Украйна,а сега Нато реве че мечката тропа на вратата....
    Не я будете тази мечка бе....или дядовците ви ,се срамуваха да ви кажат какво правеше с тях.....

    Коментиран от #77

    20:33 16.12.2025

  • 13 Европа каза

    9 21 Отговор
    Нито една молекула руски газ няма да влезе в Европа!
    Бензиностанцията скоро ще приключи!

    Коментиран от #23

    20:33 16.12.2025

  • 14 Русия

    24 5 Отговор
    Нищо няма да премести Путин след победата,просто който не се подчинява на победителя ще му изпрати поздрав със Сармат !

    Коментиран от #70

    20:33 16.12.2025

  • 15 Миленко

    21 4 Отговор
    Няма страшо. Те се бият с лопати, а и пералните свършиха. Не се страхувайте.

    20:34 16.12.2025

  • 16 Хипотетично

    16 4 Отговор
    Руските войници ще са направо на полската и унгарска граници като резултат от втората фаза на ограничената военна операция. Стисната Европа пожертва буферна армия.

    20:34 16.12.2025

  • 17 Гориил

    19 4 Отговор
    С разширяването на НАТО руските войски ще бъдат разположени възможно най-близо до Европа.Няма да се изкушавате да бъдете лекомислени и безотговорни.Времето на руската мека дипломация, която горда (като перуанска алпака) Европа смяташе за слабост, отмина.Всичко това е сериозно и не дай си Боже да направиш грешка отново.

    20:34 16.12.2025

  • 18 Така е,прав си,да

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Дрът русофил":

    А сега се о6ърни и хвани за палците на краката

    20:34 16.12.2025

  • 19 Кръговрат на веществата

    17 3 Отговор
    Сега Русия ще доближи границите на НАТО 🤣🤣🤣

    20:35 16.12.2025

  • 20 Българин

    3 17 Отговор
    Абе то след войната няма да остане много руска войска

    Коментиран от #53

    20:36 16.12.2025

  • 21 Как пък един клепар

    3 14 Отговор
    не замина за блатата?

    20:36 16.12.2025

  • 22 Нема държава,съсед на

    2 12 Отговор
    Узкоглазите монгольяк - мюсюлмани от пе..деРасия която да не е нападана от КОМ Фашагите у кремля!
    НЕМА!!! ФАКТ!
    Когато комшията е опиянчен Узкоглаз пи--- ДОРАС и престъпник,..нормално е да си подготвен да го отстреляш като свиня, при първа възможност

    20:37 16.12.2025

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "Европа каза":

    Не бъркай ЗАПАДНАла Европа с цяла Европа❗
    Щото 40% от Европа си е в Русия и там ще си имат много молекули руски газ❗
    Още не е минала Коледа , а евроGEйците вече рИвът, че хранилищата се изпразват и вече имат само 70% запълнени с молекули газ🤔❗

    20:38 16.12.2025

  • 24 Копейкотрошач

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ти пази вратленцето.

    Коментиран от #65

    20:38 16.12.2025

  • 25 Ганя Путинофила

    1 11 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    20:38 16.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ъъъъъъъъъъъ

    17 3 Отговор
    Много удобна опорка!🤣
    И какво му пречи на Путин да ви избомби сега, когато не сте готови? А? Или трябва да ви чака да се подготвите? То не че и след 5 години ще сте готови, но това е за друга тема. Да харчим за отбрана, щото лошите руснаци идват! И ко да ви вземе Путин? Снега? Той си има сняг....Или борчовете? Щото сте затънали в дългове.....Само се погледнете - 600 милиона европейци оцапаха гащите от 150 милиона руснаци.....🤣

    Коментиран от #37, #43, #58, #89

    20:39 16.12.2025

  • 28 Тръмп днес заяви, че

    4 12 Отговор
    30 000 руснаци загиват всеки месец!

    Коментиран от #41

    20:39 16.12.2025

  • 29 Миролюбив москалски монголяк

    4 7 Отговор
    рамАзан ТИК ТОКА:
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон! 24.02.22
    Ееееедехееее

    20:40 16.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вицът на деня

    4 13 Отговор
    "Руски войски"???
    Сбирщина от алкохолици , затворници и психичноболни.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #49, #67

    20:40 16.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Данко Харсъзина

    13 3 Отговор
    Летва, Латва и Бастония ще са на компот! Десерт за руския солдат!
    Слава на Русия! Пак ще ни освободи от европейския хомут!
    Няма тия, няма ония, всичко е Русия!!!

    20:40 16.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Миролюб Войнов, миролюбец

    5 4 Отговор
    Съседните на Русия страни излизат от НАТО, руснаците отвеждат войските и десетината останали танкове и самольоти ))

    20:42 16.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не става

    0 12 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъъъ":

    Путин няма да има време да гъкне даже срещу НАТО.
    Дай нещо друго.

    Коментиран от #42, #45

    20:42 16.12.2025

  • 38 Американец

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    До тези, които мислят, че Русия печели в Украйна:

    Представете си, че когато нахлухме в Ирак и сме били почти четири години там след началото му, сме окупирали само 20 процента и сме загубили един милион мъже.

    Никой не би нарекъл това „победа“.

    Коментиран от #44

    20:43 16.12.2025

  • 39 соломон паси идиота

    8 0 Отговор
    Защо трябва да се страхуват от Русия ? когато вместо да воюват да организират парад като Парад гордости . Защо да умират да се пролива кръв напразно когато могат да се веселят няма да има разрушения , няма да има смърт какво по хубаво от това трябва да се подготвят може и да имат гости като С. Корейските войници .

    20:43 16.12.2025

  • 40 За какво сте му

    9 1 Отговор
    За какво сте му на Путин и на Русия - нямата нишо, суровини, изкопаеми и други ресурси!! Имате много третополови, ама и това не им трябва!

    20:44 16.12.2025

  • 41 Ъъъъъъъъъъ

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тръмп днес заяви, че":

    "30 000 руснаци загиват всеки месец!"

    Ми то в Сащ загиват по 50 000 на година от огнестрелно оръжие. Без да са във война.....Тръмп да оправи Америка и тогава да коментира останалите. А и това го каза Земенски май, но няма значение.

    20:44 16.12.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Не става":

    НАТО е сакато!

    20:44 16.12.2025

  • 43 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    0 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъъъ":

    Премери ли ги?Ммммм?Тебе питам.

    Коментиран от #59

    20:44 16.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ъъъъъъъъъъ

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Не става":

    "Путин няма да има време да гъкне даже срещу НАТО."

    Или обратното? Щото през последните 4 години се вижда кой не смее да промъца....🤔

    Коментиран от #55, #69

    20:45 16.12.2025

  • 46 Капитан Крийч

    8 0 Отговор
    Е колко на запад. Максимум до холандската граница.

    Коментиран от #50

    20:45 16.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Фродо fpv

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Вицът на деня":

    Лицата не лъжат! много добре се вижда какви са блатушките: монголи, арабески и тук-таме някой иванушка виждат се до ре на камерите на fpv дроновете секунда преди да ги 💥💥💥🤩💀

    20:45 16.12.2025

  • 50 Дед Мороз

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Капитан Крийч":

    Не е малко🤣

    20:46 16.12.2025

  • 51 Дедо ви...

    8 0 Отговор
    Вие си ланкайте тук и ги дъвчете едни и същи.... Купянск падна, Гуляюйполе е обкръжен и боевете се водят в центъра на града и той е готов да бъде превзет и отваря пътя към Орехов

    Коментиран от #61, #73

    20:46 16.12.2025

  • 52 Путлеристан 🤮🤮

    1 7 Отговор
    Тия БЛАТУШКИТЕ съвсем изплискаха легена.. добре че НАТО им обгради цялата граница от 20200 километра 😉

    Коментиран от #106

    20:47 16.12.2025

  • 53 Гориил

    15 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Точно толкова, колкото да превърне Европа в купища развалини и лунни пейзажи.Съжалявам, но поради глупостта на европейските елити, ще ви се наложи да живеете в един по-опасен и смущаващ свят.Освен това, Москва силно препоръчва на Европа да избягва нахалството и грубата реторика към Русия в бъдеще. Подобно поведение няма да остане без отговор.

    20:47 16.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Стратег

    1 13 Отговор
    Само да се доближат до натовска държава от руснаците ще останат само някоя и друга ушанка и парче ръкав от ватенка.Жива плът-тц.

    Коментиран от #91

    20:48 16.12.2025

  • 57 Кой ще ти измие

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    чиниите бе ? Само спамиш .Поне нещо като истина да беше казал

    20:49 16.12.2025

  • 58 И ние имаме ядро🇪🇺

    1 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъъъ":

    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    20:49 16.12.2025

  • 59 Ъъъъъъъъъъъ

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    "Премери ли ги?Ммммм?Тебе питам."

    И за какво му е Киев? М? За какво му е Киев?

    20:49 16.12.2025

  • 60 RIP Сесесере 1920 1991💀

    1 9 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #82

    20:50 16.12.2025

  • 61 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    2 7 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо ви...":

    Докладвай.

    Коментиран от #72

    20:50 16.12.2025

  • 62 Пенсионер 69 годишен

    5 1 Отговор
    Ум умува, ум царува, ум патки пасе. Русия направи Шрьодер и Ангела Меркел мултимилионери, Фридрих Мерц се опъва, като магаре на мост и не поема!

    20:50 16.12.2025

  • 63 2 Милиона монголяци Фира

    3 6 Отговор
    А Пич- КИН ху ЙЛО от ГОТВАЧО ИЗБЕГА!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #68

    20:50 16.12.2025

  • 64 До Лисабон

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    Умник . Ама да не стигне до Владивосток?

    20:51 16.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Реалностите

    14 0 Отговор
    Всеки ден едни и същи "статии" с които се внушава, колко лоша е Русия и как, ще ни нападне и изяде! Долна, гадна пропаганда зад която стои Германия гонеща личен реваншистки интерес и изпадналите колониалисти Англия и Франция! Това са държавите, които явно мниго държат да запалят война с Русия, но жертвите да ги дават други? Те са тези, които плащат на медиите за психологическата обработка на населението?

    20:51 16.12.2025

  • 67 Да си кажем честно...

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Вицът на деня":

    С тези,които изброи,попиляха цялото НАТО, а и четеш и статията, как са се наа кали, ...смятай,ако започне редовната войска да се бие

    Коментиран от #76

    20:52 16.12.2025

  • 68 ФАКТ

    3 7 Отговор

    До коментар #63 от "2 Милиона монголяци Фира":

    Монголите прекопаха магистралите, мостевете и ровеха траншеи около мумията и кремля 👍😄👍

    20:52 16.12.2025

  • 69 И това не става

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Ъъъъъъъъъъ":

    1 милион измъцаха в чували при бай Кобзон.
    Дай нещо друго.

    20:53 16.12.2025

  • 70 Поредното супер оръжие ли ?

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Русия":

    Като Нептун и Армата . Ще ме уморите от смях .Да плашиш с нещо , дето го няма можете само вие .

    20:54 16.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Вижда се

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Киев през бинокъла. Определи сам разстоянието

    Коментиран от #92

    20:54 16.12.2025

  • 73 Пенсионер 69 годишен

    8 2 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо ви...":

    Гуляйполе е родния град на Нестор Махно, който се явява един от предшествениците на Зеленски. Предвождал е конна армия от терористи с която по стар украински обичай е грабил села и градове.

    20:54 16.12.2025

  • 74 Правителството на Белгия се въздържа

    11 1 Отговор
    от използване на руските активи от страх, че може да бъде задължено да изплати пълната сума, ако Русия поиска обратно средствата. Допълнително усложнение представлява подкрепата на България, Италия, Малта и Чехия за изследване на алтернативни методи за финансиране на Украйна, като например съвместен дълг. Франция продължава публично да подкрепя плана за използване на замразените активи, но източник, близък до президента Еманюел Макрон, заяви, че Париж е „неутрален“ по въпроса дали да се използват активите на Москва или да се прибегне до еврооблигации, за да се избегне фалит на Украйна. Германия и други поддръжници на схемата настояват, че няма реална алтернатива на използването на руските активи. Те твърдят, че съвместният дълг не е осъществим, тъй като изисква единодушие, което позволява на скептични лидери като унгарския премиер Виктор Орбан да блокират инициативата.

    20:54 16.12.2025

  • 75 до ном 1

    8 1 Отговор
    събудиха я! Сега Русия да отвори архивите на Бухенвалд, Освиенцим и украинските концлагери за Евреи!!!!! Как са ги убивали с германския " Червен кръст" , който носел на всички концлагери ГАЗ Циклон! За това украина е изкупена от Манхатън-2/3 ти! другите от зап Европа ще духат " фермери" от Швейцария!

    20:56 16.12.2025

  • 76 Къде е редовната руска армия от 350 хил.

    1 8 Отговор

    До коментар #67 от "Да си кажем честно...":

    Ами при Кобзон разбира се.
    Редовна войска пазеше и Курск.Изпоналягаха с кафяво по гащите.

    20:57 16.12.2025

  • 77 Я ми разкажи

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "горски":

    какво точно е правила , че нещо не мога да се сетя . Ама подробно ми разкажи . Лесно е да се повтарят опорки , без да имаш понятие от история

    20:58 16.12.2025

  • 78 Вуте

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    На запад чак до Трън!

    20:58 16.12.2025

  • 79 От Пловдив

    2 2 Отговор
    никой не го интересува полу идиот зелен! Грозна история на Мосфилм! Вот! С майка и баща професори в мос академия, до там ли стигнаха Русия? подготвяни мръсни малоумници като зеления?????????

    21:00 16.12.2025

  • 80 Пет държави желаят да се обединят

    8 1 Отговор
    с Русия доброволно. През декември 2025 г., се случва нещо, за което не сме си и помисляли с години. Беларус, Армения, Южна Осетия, Абхазия и Приднестровието едновременно са предприели официални стъпки за присъединяване към съюза на Русия-Беларус като нови съюзни държави. Това няма да е стария СССР или просто съюз - те искат да е нов Съюз, по-мощен и по-модерен, демократичен и съвременен от стария СССР.

    Коментиран от #88

    21:01 16.12.2025

  • 81 Омбре

    6 0 Отговор
    Стига с тия активи,да не би да са неизчерпаеми? Даже и да ги вземат с всички последствия от тези действия, в един момент ще свършат и щом финландеца казва,че нямат други опции, какво ще постигнат с това? Ще отложат неизбежното с още година две и с цената на повече жертви,разрушения и загуба на територия. Даже няма да им стигнат тия 300 млрд. Не разбрах,защо руснаците да са виновни за слабата икономика на финландците,ако може някой да го обясни ще е добре.

    Коментиран от #93

    21:01 16.12.2025

  • 82 Ъъъъъъъъъъъъ

    1 7 Отговор

    До коментар #60 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":

    Чакаме Путлер да каже от бункера.
    Вече не знаем кво да лъжем.

    21:02 16.12.2025

  • 83 А ве,ай стига сте ни плашили с тая Русия

    7 2 Отговор
    Като много искате война с Русия,грабвайте пушките- и на фронта...!
    Другото са празни приказки по безкрайните ви Евро-софри...!

    Коментиран от #86

    21:02 16.12.2025

  • 84 Гого

    6 1 Отговор
    Дано влезне да освободи България

    21:03 16.12.2025

  • 85 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор
    Стало чтото холодать. Не пора ли нам подадат?
    Мъка! Голяма мъка на източния фронт! Москалите намират пълни окопи със замръзнали украински герои! Посинели. Заскрежени. На кокал. Готови за белите чували и Камазите.
    Зеленски скромно мълчи, за да не узнае Европа и да спре парите за замъци със златни тоалетни!

    21:03 16.12.2025

  • 86 1916

    1 6 Отговор

    До коментар #83 от "А ве,ай стига сте ни плашили с тая Русия":

    Тия сме го гонили като диви прасета из цялата Добруджа.

    21:04 16.12.2025

  • 87 Пишман-атлантик

    6 1 Отговор
    Аз се опасявам да не го премести в другия крачол.

    21:04 16.12.2025

  • 88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 6 Отговор

    До коментар #80 от "Пет държави желаят да се обединят":

    Клепар заминавай се обединявай.

    Коментиран от #94

    21:05 16.12.2025

  • 89 Омбре

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъъъ":

    Така е прав си, ако иска може след час да ги бомби,а не да чака да се укрепват,а и ако е искал толкова години не го е направил, от какъв зор сега ще го прави. Такива въпроси всеки ги знае даже и ес, но трябва да се повтаря тая нелепа мантра,че ще бъдат атакувани от руснаците, нищо,че досега не се е случило и няма нещо поне за момента, което да показва обратното.

    21:05 16.12.2025

  • 90 Кой е истинската заплаха за мира

    7 1 Отговор
    Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    21:06 16.12.2025

  • 91 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Стратег":

    Мечтай си.

    21:07 16.12.2025

  • 92 Не става

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Вижда се":

    Измисли нещо друго.

    21:07 16.12.2025

  • 93 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "Омбре":

    Финландците затвориха границата с Русия и унищожиха бизнеса с недвижими имоти. Богатите руснаци си купуваха там имоти. Русия забрани износа на дървесина за Финландия, транспорта и т.н.. Реалната безработица е скочила на 20%,което вече е Велика депресия.

    21:09 16.12.2025

  • 94 Ти само това изречение

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ли си научил в училище? Що не ходи още малко да поучиш, та и други неща да знаеш?

    Коментиран от #96

    21:10 16.12.2025

  • 95 Тревоги и опасения в Европа:

    4 0 Отговор
    След войната в Украйна Путин ще си го премести в другия крачол...

    21:13 16.12.2025

  • 96 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Ти само това изречение":

    За клепари като теб например не достатъчно.

    Коментиран от #99

    21:13 16.12.2025

  • 97 Тревоги и опасения

    4 0 Отговор
    сред бръмбари калинки мишоци в Европа

    21:14 16.12.2025

  • 98 Ами

    4 0 Отговор
    Излизат разни хора и ни разправят, че Русия щяла да напада някого.
    Не отричам, че това наистина може да се да се случи.
    Въпросът на който никой до сега не е отговорил е :
    Защо Русия ще тръгне да напада някого?

    21:16 16.12.2025

  • 99 Научи се как

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    се използва адронният колайдер. Бързо става.

    21:19 16.12.2025

  • 100 1111

    2 0 Отговор
    Аве, то няма лошо, ве - въпрос на гледна точка е дали Путин се доближава до НАТО или НАТО се доближава до Путин. НО, важното е от коя страна на Члена си..., ако ма разбирате...

    21:20 16.12.2025

  • 101 нато

    2 3 Отговор
    Нали имате параграф 5, чичо Дончо ще пази голите ви задници.

    Коментиран от #107

    21:21 16.12.2025

  • 102 хи хи

    2 1 Отговор
    Какви войски бе, наркомана нали вика че убивал 30 хил. руснаци на месец.

    21:25 16.12.2025

  • 103 Гост

    2 0 Отговор
    Аха, и ще изяде децата ви с квас и цвекло! Мммм, страаашна работа!

    21:25 16.12.2025

  • 104 лошо

    2 1 Отговор
    Тези съвсем изтрещяха и умишлено водят страните си до фалит. лошото е че и нашите плужеци вървят в същата посока

    21:26 16.12.2025

  • 105 ???

    4 1 Отговор
    А когато НАТО е на границите му, къде искате да сложи войските си, на луната ли?

    21:27 16.12.2025

  • 106 дано не съм пророк

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Скоро ще видиш колко са я обградили :)

    21:28 16.12.2025

  • 107 хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "нато":

    Чичо им Дончо ще си го премести в другия крачол

    21:30 16.12.2025

  • 108 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор
    Мъка! Голяма мъка на Източния фронт! Красивите униформи на Хюго Бос се оказаха негодни през зимния сезон. Доблестните германски рицари масово замръзват там, където москалите с ватенките нямат никакъв проблем! Подлецът фелдмаршал Паулус вместо да ги остави всички да замръзнат, се предаде и спаси живота на 300 хиляди германци. Самия той доживя до дълбоки старини, за разлика от колегите си, които се заинатиха и бяха обесени след Нюрнбергския процес. Пленът му протече в персонална вила, предоставена му лично от Сталин!
    Сега Зеленски поправя неговата грешка и урките замръзват на кокал в окопите.

    21:31 16.12.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Факт

    0 0 Отговор
    Обратното също е валидно!

    21:49 16.12.2025

  • 111 ЦИРК

    0 0 Отговор
    "Нашата икономика е в много лошо положение в този момент. Това се дължи на заплахата от Русия."

    Не за това не е виновна Русия, а глупавите политики и политици популисти, завладели ръководството на Европа последните 10 години. Жалка картинка са всички които толкова елементарно се опитват да прехвърлят вината за собствената си некадърност на другите (нишо по-различно от нашите политически лица). финландия специално си беше добре и нямаше никаква заплаха за сигурността си до преди да влезе в НАТО. Чудно защо не нападнат Русия сега ами ще чакат 3-5 години, да действат както казва Путин - "Ако виждаш че мелето е неизбежно, гледай да удариш пръв".

    21:51 16.12.2025

