Руската армия: Купянск е изцяло под наш контрол
  Тема: Украйна

Руската армия: Купянск е изцяло под наш контрол

16 Декември, 2025 18:55

Москва обвинява Украйна, че разпространява подвеждаща информация за обстановката около Купянск с цел натиск върху САЩ и влияние върху обсъждания мирен план

Руската армия: Купянск е изцяло под наш контрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски държавни медии и представители на руската армия твърдят, че ситуацията в град Купянск е напълно под контрола на руските войски, но тези твърдения към момента не могат да бъдат независимо потвърдени.

По информация на агенция ТАСС, началникът на пресцентъра на групировката войски "Запад" Леонид Шаров е заявил, че всички райони на Купянск се намират под управлението на руските въоръжени сили и че градът е под контрола на 6-а общовойскова армия. Според руската страна подразделенията на групировката "Запад" отблъскват атаки на украинските сили в районите на Тищенковка, Московка и Соболевка, като запазват контрола над населените места.

В съобщенията се твърди още, че украински подразделения ежедневно се опитват да проникнат в Купянск с малки групи през територията на гробището, понасяйки "значителни загуби", както и че с удари на дронове и артилерия е била поразена група колумбийски наемници в района на града. Според руските източници остатъци от украински подразделения били блокирани в две сгради в микрорайона "Юбилейни", като "ликвидирането им се очаква в близко време".

ТАСС цитира и бивш служител на Службата за сигурност на Украйна Василий Прозоров, който поставя под съмнение автентичността на публикувано на 12 декември видеообръщение на президента Володимир Зеленски, за което се твърди, че е заснето в Купянск. Според него записът може да е направен по-рано или да е манипулиран, като доказателство се сочат предполагаеми разминавания между кадрите и актуалното състояние на мястото. И тези твърдения не могат да бъдат потвърдени независимо.

Руската страна обвинява Украйна, че разпространява подвеждаща информация за обстановката около Купянск с цел натиск върху САЩ и влияние върху обсъждания мирен план. Киев към момента не е потвърдил руските изявления.

Припомняме, че в началото на войната през 2022 г. руските сили окупираха Купянск, който е ключов логистичен център в Харковска област. През есента на същата година обаче, в рамките на светкавична украинска контраофанзива, Русия загуби контрола над града и над значителни територии в Харковска област. Оттогава Купянск остава един от най-оспорваните участъци на фронта, а контролът над района периодично е предмет на противоречиви твърдения от двете страни.

Независими наблюдатели подчертават, че информацията за ситуацията в Купянск остава фрагментарна и противоречива, поради което всички изявления следва да се разглеждат с повишено внимание.


  • 1 ДрайвингПлежър

    49 40 Отговор
    Чакаме Одеса и да приключва конфликта!

    Коментиран от #27, #35

    18:56 16.12.2025

  • 2 след малко писаре постни

    28 17 Отговор
    оназ претоплената манджа от онзи ден
    че зелката казва че те са превзели този град

    Коментиран от #7

    18:57 16.12.2025

  • 3 Знаем

    39 15 Отговор
    Американците излъчиха данните от сателита.
    Зеления ПАК е хванат в лъжа

    Коментиран от #13

    18:57 16.12.2025

  • 4 Гост

    21 12 Отговор
    Еми ясно е. За каквото са тръгнали ще го постигнат.

    18:57 16.12.2025

  • 5 Сатана Z

    46 16 Отговор
    Купянск е Руски !Започва обкръжението на Краматорск .Слава на Русия!

    18:58 16.12.2025

  • 6 Зеленият нацист

    27 13 Отговор
    Шмърка Бело в Берлин

    18:59 16.12.2025

  • 7 В Радата

    32 10 Отговор

    До коментар #2 от "след малко писаре постни":

    още преди дни крикуаха Зеления, че е показал стара снимка от преди 6 месеца. Неговите хора го издадоха.

    18:59 16.12.2025

  • 8 И Киев е Руски

    19 10 Отговор
    ЗИленски :фейк купянск и Курск са под наш контрол

    19:00 16.12.2025

  • 9 Стой,та гледай!

    28 11 Отговор
    По стар навик,Бандерите ще си признаят след три месеца,че и Купянск е...,,изгубил стратегическото си значение"...!

    19:00 16.12.2025

  • 10 нннн

    28 9 Отговор
    Тука има, тука нема.
    Добре, де. Путин нали покани журналистите да разгледат Купянск! Що никой не отиде на място, а дращят от дивана в стил ЕЖК?

    Коментиран от #22

    19:00 16.12.2025

  • 11 Швеция е регистрирала присъствието

    12 8 Отговор
    на Руски военни и въоръжени охранители на танкерите от т.нар. "сенчест флот" в Балтийско море. Това е било обявено от представители на шведския флот на 16 декември, съобщават от SVT. Според шведското разузнаване, Руската федерация провежда операции за защита на тези кораби, използвани за заобикаляне на санкциите, а Балтийската флотилия всъщност осигурява постоянен морски надзор над тях и до тях не маже да се докосне никой. Според Шведското военноморско разузнаване, Руската операция в Балтийско море, чиято цел вероятно е да защити т.нар. сенчест флот, се проявява под формата на постоянното присъствие на много Руски военни кораби в определени райони на Балтика. Освен това има хора в униформа и силни оръжия на борда на някои танкери. Вероятно говорим за служители на частни охранителни структури. Началникът на оперативния отдел на Шведския флот, Марко Петкович, заяви, че все още няма непосредствена заплаха, но властите смятат за важно да информират обществеността за случващото се в морето. По-рано подобни факти бяха съобщени от датските медии. Пилотите говориха за напрегнати и заплашителни ситуации по време на взаимодействие с корабите от "сенчестия флот". Шведската брегова охрана също посочва засилената активност на Руския флот в стратегически важни райони. Според нейните представители това подчертава критичното значение на "сенчестия флот" за руската икономика. Военни източници посочват, че руската Балтийска флотилия сега е ефективно свързана със статични мо

    Коментиран от #17

    19:01 16.12.2025

  • 12 404

    30 12 Отговор
    Одеса чака освобождение

    19:01 16.12.2025

  • 13 ПрЪд...льо

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Знаем":

    Е, ти вярвай в твоите си лъжи. Така ще я караме.

    19:02 16.12.2025

  • 14 Шопо

    33 10 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    19:02 16.12.2025

  • 15 Зверо от Зверино

    26 12 Отговор
    Купянск падна.Следват Одеса и Николаев

    19:02 16.12.2025

  • 16 Швейк

    14 16 Отговор
    "Руската армия: Купянск е изцяло под наш контрол"


    Пак ли , бе !

    19:04 16.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Григор

    22 10 Отговор
    Това може да е важна новина, но има и една тревожна. Тя е от преди 30 минути. Извършва се артилерийски обстрел срещу Запорожката АЕЦ. Тя е най-голямата в Европа и е под руски контрол от няколко години. Колко луд трябва да си за да извършваш такъв обстрел?Европейците слепи ли са?Не виждат ли какви може да са последиците при попадение в някой от многото реактори на централата?

    Коментиран от #28

    19:06 16.12.2025

  • 19 Фотографа

    21 9 Отговор
    Интересни плакати има на снимката до танка...на цирк, вероятно, цирка,който разиграва Зеленски 🤔🤣

    19:07 16.12.2025

  • 20 Евродебил

    15 9 Отговор
    Как бе?Онзи кокайнчо се снима при табелата,и цялата "автентична" западна система за масова дезинформация надува тромпета.Поредната руска пропсганда и слава кокайне.ЕССР да плаща милярдите,Украйна ще мине на по добри позиции.

    19:07 16.12.2025

  • 21 Ухааа

    9 8 Отговор
    Ами напред, към Атлантика. В 21 век, човека се оказа че не е най-визшето същество. човечеството с малка буква се оказа че е по-недостойно от динозаврите да обитава тая планета. Пари, власт, насилие, убийство, войни, грабене, изнасилване... Хиляди думи за "хора," а не за животни. Това "човечество" е жалко и трябва да изчезне от Земята и Вселената. Този животински вид дори не знае къде живее. Не знае какво е Вселена и че той е нищо, ама голямо нищо. Император Путин, Император Тръмп, Император Си... 2х1 и миг от времето. Нищото отива в нищото. Жалко е да казваме че сме човечета.

    Коментиран от #25

    19:07 16.12.2025

  • 22 Щот са

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "нннн":

    Пи ди разииии

    19:08 16.12.2025

  • 23 Варненец

    8 13 Отговор
    Пак ли? 🤣

    19:08 16.12.2025

  • 24 Айде бе,

    7 11 Отговор
    Пак ли? За кой пореден път?

    19:09 16.12.2025

  • 25 Швейк

    4 9 Отговор

    До коментар #21 от "Ухааа":

    Невероятно точно !

    19:10 16.12.2025

  • 26 киев

    5 11 Отговор
    за 3 дни

    19:11 16.12.2025

  • 27 Американец

    26 19 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    До тези, които мислят, че Русия печели в Украйна:

    Представете си, че когато нахлухме в Ирак и сме били почти четири години там след началото му, сме окупирали само 20 процента и сме загубили един милион мъже.

    Никой не би нарекъл това „победа“.

    Коментиран от #32, #38, #41

    19:11 16.12.2025

  • 28 Амиии, вероятно...

    20 7 Отговор

    До коментар #18 от "Григор":

    Европейците търсят реванш от 2СВ.Няма друго обяснение за тази апатия към кражби и далавери на ЕС елита.

    19:11 16.12.2025

  • 29 Урааааааа

    4 10 Отговор
    Превзехме ПУТЯНСК.

    19:13 16.12.2025

  • 30 НЕ СМЕЕМ ДА ПИПНЕМ

    16 5 Отговор
    Руските пари, А ТАКА НИ СЕ ИСКА.

    19:13 16.12.2025

  • 31 Манипулатор

    7 1 Отговор
    Герасимов и Путин (или двойника му😁) днес посетиха Купянск...

    Коментиран от #73

    19:14 16.12.2025

  • 32 Ко каза, ко?

    14 2 Отговор

    До коментар #27 от "Американец":

    Ти имаш ли си представа колко души са 1 000 000?Русия мълчи,Украйна мълчи,кой ги брои,от къде ги черпите тези информации?

    19:15 16.12.2025

  • 33 Да уточня

    7 3 Отговор
    Купианск не е в състава на областите които РФ вписа в Конституцията си!(за сега)

    19:15 16.12.2025

  • 34 Урсула от Брюксел

    14 8 Отговор
    Украйна и славния ЕСССР напредват на фронта.Движат се в западната посока с бързи темпове,с който току-виж стигнали полската граница,че я и подминали в посока Берлин.Град след гард,село следсело укрепена линия след укрепена линия губят стратегическо значение за НАТОвските "герой",а цели маси от украйнци политат към Бандера ежечасово.

    Коментиран от #42

    19:15 16.12.2025

  • 35 Посейдон Буревестников

    21 12 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Чакане му е работата .😁 Като изплува крайцера и Одеса ще стане руска.

    19:16 16.12.2025

  • 36 си дзън

    16 10 Отговор
    Купянск е изцяло под наш контрол, колкото Масква още плува.

    19:17 16.12.2025

  • 37 Защо не вярвам на наркомана

    16 15 Отговор
    Защо не вярвам на наркомана
    1 наркомана твърдеше че след 3 години война има само 40000 убити украинци-доказа се че не е вярно-убитите гонят 2 млн
    2 отиде да се снима в Бахмут, уж че всичко е точно, Бахмут падна след 1 седмица
    3 отиде да се снима в Купянск, обаче се оказа че се е снимал преди 1 месвц
    4 ударил е подводница, оказа се че е ударил кея а на подводницата нищо и няма

    Да живее наркомана и неговите фенчета хахах

    19:17 16.12.2025

  • 38 Атина Палада

    11 8 Отговор

    До коментар #27 от "Американец":

    Вече всички световни геополитици открито говорят ,че конфликта в Украйна не е за територии..Това,че вие не вдевате го разбирам,но да не четете какво казват по умните от вас...това не го разбирам.
    Не може целият свят да са путинисти .Няма в света геополитик,който да е на различно мнение.

    19:17 16.12.2025

  • 39 ПУТИН ТРЕПЕ ФАШАГИ

    8 8 Отговор
    Давай смело.

    19:19 16.12.2025

  • 40 Тавариши и Таварашутки

    6 6 Отговор
    В Белгород е
    Тъмнина .

    Вячеслав Гладков реве:

    Владимир Владимирович

    Памагите .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #45, #61

    19:19 16.12.2025

  • 41 Т американец

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Американец":

    Ббс казват че са 155 хиляди след разследване, на теб ли ще вярвам гаден н.. ез

    19:20 16.12.2025

  • 42 Верно ли бре

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Урсула от Брюксел":

    Рублоидиот?

    19:20 16.12.2025

  • 43 като публикувате смешни снимки

    8 4 Отговор
    по-хубаво ли ви става от загубата на войната от ГЕ Йропа и Шорош,мм?!!

    19:21 16.12.2025

  • 44 ПУТИН ТРЕПЕ ФАШАГИ

    6 4 Отговор
    А паметника на Бандера е тъмен. Няма ток.

    19:22 16.12.2025

  • 45 Хахаххаа

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Тавариши и Таварашутки":

    В цял Киев е тъмнина, ония майдан ли беше нали се закани че в Москва няма да има ток хаххахах, поредния ревлю

    19:22 16.12.2025

  • 46 Готвача

    3 2 Отговор
    Не врите та варищи !

    Коментиран от #63

    19:25 16.12.2025

  • 47 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    4 3 Отговор
    Зеленото не може да светне елхата у КИИФ. Няма ток. ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ.

    Коментиран от #52

    19:27 16.12.2025

  • 48 Орешник

    4 4 Отговор
    Колкото аз съм ракета, толкова и Купянск е руски!

    Коментиран от #51

    19:27 16.12.2025

  • 49 Генерал миСИРСКИ

    4 3 Отговор
    Да,знаем,ама трябват пари от ЕС...все пак имаме разходи...знаете ли колко струват поддръжките на къщи в Дубай, Бали,Мавриций, замъци из Англия,м? Ами на фераритата, няколко лю6овници? Не е лесно.

    19:27 16.12.2025

  • 50 На Нова година

    5 3 Отговор
    Другаря Путин щели да го сурвакат с "Догодина - до петамина" !

    19:29 16.12.2025

  • 51 Конфети "Земя-въздух-земя "

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Орешник":

    Да,видяхме...питай работещите в завод Южмаш дали Орешник действа

    Коментиран от #54

    19:30 16.12.2025

  • 52 А,няма проблем

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ":

    Путин ще им прати нещо да ги освети

    19:31 16.12.2025

  • 53 Виц на деня

    5 1 Отговор
    Купянск не се знае чии е....ама зеленски са щракна там....

    Коментиран от #70

    19:32 16.12.2025

  • 54 Я пъ тоа

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    То втория Орешник май гръмна в Русия....

    19:32 16.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 До миСирски

    3 2 Отговор
    За поддръжката най-добре е да обяснят путинските олигарси, от тях по-наясно с въпроса няма !

    19:36 16.12.2025

  • 57 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Началникът на оперативния отдел на Шведския флот, Марко Петкович

    Друже Петрович. Живели!!!

    19:40 16.12.2025

  • 58 Мдаа

    4 1 Отговор
    Руските асвабадители освобождават украинските градове и селца от коренното им население ! Чудя се защо не ги посрещат с цветя и радостни благодарствени песни !

    19:41 16.12.2025

  • 59 Артилерист

    1 3 Отговор
    Не е сигурно до колко лъжите на укропропагандата влияят на решенията на САЩ да продължат да подкрепят укрохунтата, но не може да се отрече, че в американския Конгрес е внесен законопроект за НАПУСКАНЕ НА НАТО. За сега това се счита за несериозно, но Тръмп съвсем сериозно го използва за натиск върху западняците да упражнят влиянието си върху киевската хунта за промяна на отношението й към войната и руските условия за мир. Вярно е, че Тръмп често сменя мнението си, но споменаването, че може да се пренасочи към сделки-той е търговец преди всичко-с Русия, Китай и Индия, хвърля водещите главатари на запада в паника. Те вече на няколко пъти вече плашат със срещите си в Лондон, Париж и Берлин, но засега само обещават да вземат решения...на следващата среща. Хич не им е лесно, защото пари вече за Украйна, а и не само за нея, няма, а Русия започва процедура по изземване на трилиони западни активи в страната, ако посмеят да пипнат нейните активи...

    19:49 16.12.2025

  • 60 Зеленгород

    4 0 Отговор
    Ботокса е капут. Ще прати друг път.

    19:49 16.12.2025

  • 61 Милата ми Зеленоутка,тя...!

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Тавариши и Таварашутки":

    Един град в Русия,бил в тъмнина...?!
    А не вижда,че 1/3 от Украйна е в...тъмнина...!

    Коментиран от #64

    19:51 16.12.2025

  • 62 Пак ли ?!?

    3 1 Отговор
    Хахахахаха
    Ху ЙЛО педофила стана за посмешище

    Коментиран от #66

    19:52 16.12.2025

  • 63 Хе,хе...!

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Готвача":

    Нямаш думата!
    Готвача,просто бе...,,сготвен"...!

    19:53 16.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 То и ХАРКОВ беше маскалСКИ

    3 0 Отговор
    На всегда ама едни Аз ов до ги наритаха за ДЕН!
    ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ и 186 населени места ТО ЖЕ
    Хихихихихи

    19:56 16.12.2025

  • 66 Тъй ли?!

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Пак ли ?!?":

    А бе той... ,,за посмешище",ама поредният укро-град,...
    ...- ,,изгуби стратегическото си значение"...😉😂🤣👍!

    Коментиран от #74

    19:56 16.12.2025

  • 67 Ауууу,колко трогателно...!

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Сиво":

    А ти ,,драги ми моралисте",къде бе когато ВСУ съвсем умишлено бомбандираха и убиха не малко мирни руски граждани на плажа и пазара...?!

    Коментиран от #71

    20:00 16.12.2025

  • 68 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    3 0 Отговор
    Фюрера Педофил и монгольяк могучая ЗАГУБИХА ВОЙНАТА ПОЗОРНО!
    Преди12 ГОД влязоха в ДОНБАС и днес..още воюват там , язък за тоя 2 Милиона монголяци Фира щото... ху---ЙЛО Педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА

    20:02 16.12.2025

  • 69 Луд

    2 0 Отговор
    Снимката на този танк е от ВАГНЕР ,,Когато тръгнАха към Москва.Усетете се ако нямате материал за побликции поне не се излагайте.

    20:03 16.12.2025

  • 70 Той Купянск,затова и падна!

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Виц на деня":

    Пред която и табела Зеленски да се е штракнал-винаги е ...
    ...,,загубвал стратегическото си значение"...!

    20:03 16.12.2025

  • 71 Мишле

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ауууу,колко трогателно...!":

    Тази руска опорка никога не се е случвала освен в руската пропаганда. Но на безнадеждните случаи като копейките не се обяснява . Лошади с капаци.

    20:04 16.12.2025

  • 72 Мишле

    3 0 Отговор
    Тази руска опорка никога не се е случвала освен в руската пропаганда. Но на безнадеждните случаи като копейките не се обяснява . Лошади с капаци.

    20:04 16.12.2025

  • 73 Е па да викнат и Зеленски

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Манипулатор":

    там да пият по едно кафе до входа на градчето и да си похортуват.

    20:04 16.12.2025

  • 74 Не ма г.. ЕЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Тъй ли?!":

    12 год БЕЗАНАЛОГОВ АНШЛУС и...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ ИЛИ ОБЛАСТЕН ГРАД!
    За 3 ДНЯ ги наритаха от СИРИЯ!
    За 5 ДНИ ОСВОБОДИХА 2 РЕПУБЛИКИ а ху ЙЛО педофила и РЕДОВНАТА Армия ОРИЗО-ГРИЗАЧИ още си ги връщат
    Хахахахаха

    20:06 16.12.2025

  • 75 100 000 руски войници

    4 0 Отговор
    дадоха живота си за град с население 26 000. За Путин няма значение!

    20:09 16.12.2025

  • 76 Швеция е регистрирала присъствието

    1 1 Отговор
    на Руски военни и въоръжени охранители на танкерите от т.нар. "сенчест флот" в Балтийско море. Това е било обявено от представители на Шведския флот на 16 декември, съобщават от SVT. Според Шведското разузнаване, Руската федерация провежда операции за защита на тези кораби, използвани за заобикаляне на санкциите, а Балтийската флотилия всъщност осигурява постоянен морски надзор над тях и до тях не може да се докосне никой. Според Шведското военноморско разузнаване, Руската операция в Балтийско море, чиято цел вероятно е да защити т.нар. сенчест флот, се проявява под формата на постоянното присъствие на много Руски военни кораби в определени райони на Балтика. Освен това има хора в униформи и видимо силни оръжия на борда на някои танкери. Вероятно говорим за служители на частни охранителни структури. Началникът на оперативния отдел на Шведския флот, Марко Петкович, заяви, че все още няма непосредствена заплаха, но властите смятат за важно да информират обществеността за случващото се в морето. По-рано подобни факти бяха съобщени от Датските медии. Пилотите говориха за напрегнати и заплашителни ситуации по време на взаимодействие с корабите от "сенчестия флот". Шведската брегова охрана също посочва засилената активност на Руския военен флот в стратегически важни райони. Според нейните представители това подчертава критичното значение на "сенчестия флот" за Руската икономика.

    20:10 16.12.2025

  • 77 ЛУКА ШЕНКО по време на пресконференцията

    3 0 Отговор
    Пу тин лично ми се обади и заяви, че всичко ще свърши за ..2--- 3 ДНЯ!!
    АааааааХахахаха
    Ееееедехееее пу ткин,пи ДОРАС тъй наш

    20:10 16.12.2025

  • 78 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Путлера много иска да представи някаква победа! Щот немаааааа. Нема с кво да се лъжат крепостните, че пабеждават някъде. Ако смятате за победа, да дадете повече жертви, от колкото града някога е имал за да го окупирате сте в много голяма грешка! Това не е победа. Това е жертване на пушечно месо.

    20:11 16.12.2025

  • 79 Забравете е Украйна

    0 1 Отговор
    тя си става част от Русия. И всичко е бешело минало. Кой каквото е дал дал, никой нищо няма да му върне, защото няма да го има този на когото си го дал.

    20:17 16.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

