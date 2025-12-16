Руски държавни медии и представители на руската армия твърдят, че ситуацията в град Купянск е напълно под контрола на руските войски, но тези твърдения към момента не могат да бъдат независимо потвърдени.

По информация на агенция ТАСС, началникът на пресцентъра на групировката войски "Запад" Леонид Шаров е заявил, че всички райони на Купянск се намират под управлението на руските въоръжени сили и че градът е под контрола на 6-а общовойскова армия. Според руската страна подразделенията на групировката "Запад" отблъскват атаки на украинските сили в районите на Тищенковка, Московка и Соболевка, като запазват контрола над населените места.

В съобщенията се твърди още, че украински подразделения ежедневно се опитват да проникнат в Купянск с малки групи през територията на гробището, понасяйки "значителни загуби", както и че с удари на дронове и артилерия е била поразена група колумбийски наемници в района на града. Според руските източници остатъци от украински подразделения били блокирани в две сгради в микрорайона "Юбилейни", като "ликвидирането им се очаква в близко време".

ТАСС цитира и бивш служител на Службата за сигурност на Украйна Василий Прозоров, който поставя под съмнение автентичността на публикувано на 12 декември видеообръщение на президента Володимир Зеленски, за което се твърди, че е заснето в Купянск. Според него записът може да е направен по-рано или да е манипулиран, като доказателство се сочат предполагаеми разминавания между кадрите и актуалното състояние на мястото. И тези твърдения не могат да бъдат потвърдени независимо.

Руската страна обвинява Украйна, че разпространява подвеждаща информация за обстановката около Купянск с цел натиск върху САЩ и влияние върху обсъждания мирен план. Киев към момента не е потвърдил руските изявления.

Припомняме, че в началото на войната през 2022 г. руските сили окупираха Купянск, който е ключов логистичен център в Харковска област. През есента на същата година обаче, в рамките на светкавична украинска контраофанзива, Русия загуби контрола над града и над значителни територии в Харковска област. Оттогава Купянск остава един от най-оспорваните участъци на фронта, а контролът над района периодично е предмет на противоречиви твърдения от двете страни.

Независими наблюдатели подчертават, че информацията за ситуацията в Купянск остава фрагментарна и противоречива, поради което всички изявления следва да се разглеждат с повишено внимание.