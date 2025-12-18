Руската ракетна система „Орешник“ е в Беларус от 17 декември и вече е в бойна готовност. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в обръщението си към беларуския народ и парламент на 7-ото Всебеларуско народно събрание.

Системата „Орешник“ е в Беларус от вчера. „И тя заема бойно дежурство“, каза той, добавяйки, че първите позиции за системата вече са разположени в Беларус.

Страната ни има един стълб и една надежда за запазване на суверенитета си - това са руснаците, които помагат на беларусите по всякакъв начин, заяви Лукашенко.

Беларус и Русия прилагат набор от стратегически отбранителни мерки, част от които е регионална групировка на войските.

Русия и Беларус трябва да стоят заедно, каза Лукашенко.

Съединените щати знаят от какво се нуждаят от Украйна и това са предимно редкоземни метали, заяви той. „Те тласкат бизнеса си напред, те тласкат икономиката си напред“, каза той.