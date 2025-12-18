Руската ракетна система „Орешник“ е в Беларус от 17 декември и вече е в бойна готовност. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в обръщението си към беларуския народ и парламент на 7-ото Всебеларуско народно събрание.
Системата „Орешник“ е в Беларус от вчера. „И тя заема бойно дежурство“, каза той, добавяйки, че първите позиции за системата вече са разположени в Беларус.
Страната ни има един стълб и една надежда за запазване на суверенитета си - това са руснаците, които помагат на беларусите по всякакъв начин, заяви Лукашенко.
Беларус и Русия прилагат набор от стратегически отбранителни мерки, част от които е регионална групировка на войските.
Русия и Беларус трябва да стоят заедно, каза Лукашенко.
Съединените щати знаят от какво се нуждаят от Украйна и това са предимно редкоземни метали, заяви той. „Те тласкат бизнеса си напред, те тласкат икономиката си напред“, каза той.
„Никой не бива да отрича, че украинската кампания за дълбоки удари е отличен пиар. Но разпалващите TikTok-ове, настроени на силни изпълнения на украинските химни на съпротивата, не показват ефективна кампания за дълбоки удари. Въпреки привидното, дроновете и ракетите на Киев не са толкова силни, за да победят Русия и да доведат Украйна до победа", пише журналистът.
Той цитира скорошен доклад на британския Кралски институт за обединени служби (RUSI), в който се отбелязва, че Русия успешно сваля по-голямата част от украинските дронове и ракети: в някои случаи не повече от 10% от ударните оръжия достигат целите си.
Екс цитира мнението на анализатора от Берлин Сергей Вакуленко, който е убеден, „че размерът на икономическите щети, които би трябвало да бъдат нанесени на Русия, вероятно е по-голям от този, който Украйна може да нанесе в момента“. Вакуленко смята, че руската икономика би могла да оцелее, дори ако износът на петрол и газ спадне наполовина.
Журналистът цитира и анализ на украинската група Frontelligence Insight. Те са изчислили, че украинските удари по руски рафинерии през последните месеци са причинили щети на Русия в размер на 863 милиона долара. Това обаче
Бий да те уважават на български
Екс е убеден, че въздействието на украинските удари би могло да се увеличи, ако Украйна разполагаше с по-мощни оръжия и в по-голям брой.
„Добрата новина за украинците е, че има кандидати: по-специално новата крилата ракета „Фламинго“ от киевската компания Fire Point. Лошата новина е, че ефективността на „Фламинго“ все още е неясна. А най-очевидният заместител на „Фламинго“, американската Tomahawk, остава недостъпна за украинците“, пише журналистът.
Наблюдателят отбелязва, че „има реални въпроси“ относно крилатите ракети „Фламинго“, които все още не са се появили в значителни количества, въпреки предишните обещания на производителя. Eкс смята, че „Фламинго“ може да бъде добър инструмент за засилване на атаките срещу Русия, но само ако заявените характеристики, включително ниската цена, съответстват на реалността. Журналистът обаче все още не е виждал доказателства за това.
Според него, освен ако Украйна не увеличи значително мащаба на щетите върху икономиката на агресора, Русия ще продължи до голяма степен да игнорира дълбоките удари през 2026 г., „точно както ги игнорира през 2025 и 2024 г.“
26 10 000 фермери протестират в Брюксел
Над 40 национални организации от 27 европейски страни са заявили присъствието си. Това е бъде първият път, когато представители от всяка страна от ЕС се събират, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на ЕС.
В рамките на Европейския съюз обаче няма консенсус за това как да се използват тези средства. Белгийският премиер Барт де Вевер разкритикува подобни планове, наричайки ги кражба.
