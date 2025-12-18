Новини
Свят »
Беларус »
Руската ракетна система „Орешник“ вече е в бойна готовност в Беларус

18 Декември, 2025 18:26 586 33

  • беларус-
  • орешник-
  • руска ракета

Системата „Орешник“ е в Беларус от вчера.

Руската ракетна система „Орешник“ вече е в бойна готовност в Беларус - 1
Снимкa: Shutterstock
Руската ракетна система „Орешник“ е в Беларус от 17 декември и вече е в бойна готовност. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в обръщението си към беларуския народ и парламент на 7-ото Всебеларуско народно събрание.

Системата „Орешник“ е в Беларус от вчера. „И тя заема бойно дежурство“, каза той, добавяйки, че първите позиции за системата вече са разположени в Беларус.

Страната ни има един стълб и една надежда за запазване на суверенитета си - това са руснаците, които помагат на беларусите по всякакъв начин, заяви Лукашенко.

Беларус и Русия прилагат набор от стратегически отбранителни мерки, част от които е регионална групировка на войските.

Русия и Беларус трябва да стоят заедно, каза Лукашенко.

Съединените щати знаят от какво се нуждаят от Украйна и това са предимно редкоземни метали, заяви той. „Те тласкат бизнеса си напред, те тласкат икономиката си напред“, каза той.


Беларус
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОЛУ РУZИЯ

    5 19 Отговор
    Русия ще пропадне, знам това.

    18:28 18.12.2025

  • 2 Българин

    12 3 Отговор
    А ЕС СЕ ОТБРАНЯВА СЪС САНКЦИИ И ОПИТ ЗА КРАЖБА НА ЧУЖДИ АКТИВИ!!!

    18:28 18.12.2025

  • 3 Дик диверсанта

    4 17 Отговор
    Последните два пуска на Орешник бяха неуспешни.

    18:29 18.12.2025

  • 4 Варна 3

    4 13 Отговор
    И Беларус не е с добре обучена армия отколкото тази на Запада или Украйна!

    18:29 18.12.2025

  • 5 АКО СА ПОНЕ МАЛКО

    11 1 Отговор
    РАЗУМНИ ЗАПАДНИТЕ ПУДЕЛЧЕТА ДА ТИЧАТ ДО МОСКВА И ДА ЛАЗЯТ НА КИЛМЧЕТО В КРЕМЪЛ И ДА МОЛЯТ ЗА ПОЩАДА.

    18:29 18.12.2025

  • 6 Поименни

    11 1 Отговор
    Дано са написали на ракетите "Поздрав за Лондон, дон, дон, дон!"

    Коментиран от #13

    18:29 18.12.2025

  • 7 Курд Околянов

    7 1 Отговор
    Има ли значение откъде ще литне орешника към крадливите на капитали европейци ???

    18:29 18.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахахахаха

    1 1 Отговор
    Той отбелязва, че украинската кампания за удари дълбоко в Русия е станала забележимо по-интензивна тази година от миналата. Резултатът от многобройните удари по руски рафинерии и друга нефтена и газова инфраструктура, пише Екс, е, че Русия е намалила износа на петрол и газ само с 6%.

    „Никой не бива да отрича, че украинската кампания за дълбоки удари е отличен пиар. Но разпалващите TikTok-ове, настроени на силни изпълнения на украинските химни на съпротивата, не показват ефективна кампания за дълбоки удари. Въпреки привидното, дроновете и ракетите на Киев не са толкова силни, за да победят Русия и да доведат Украйна до победа“, пише журналистът.

    Той цитира скорошен доклад на британския Кралски институт за обединени служби (RUSI), в който се отбелязва, че Русия успешно сваля по-голямата част от украинските дронове и ракети: в някои случаи не повече от 10% от ударните оръжия достигат целите си.

    Екс цитира мнението на анализатора от Берлин Сергей Вакуленко, който е убеден, „че размерът на икономическите щети, които би трябвало да бъдат нанесени на Русия, вероятно е по-голям от този, който Украйна може да нанесе в момента“. Вакуленко смята, че руската икономика би могла да оцелее, дори ако износът на петрол и газ спадне наполовина.

    Журналистът цитира и анализ на украинската група Frontelligence Insight. Те са изчислили, че украинските удари по руски рафинерии през последните месеци са причинили щети на Русия в размер на 863 милиона долара. Това обач

    Коментиран от #29

    18:31 18.12.2025

  • 11 хихи

    1 1 Отговор
    Путин от дедо си знае "С "Орешник" и добра дума се постига повече отколкото само с добра дума"
    Бий да те уважават на български

    18:32 18.12.2025

  • 12 Хахахахаха

    0 0 Отговор
    Журналистът цитира и анализ на украинската група Frontelligence Insight. Те са изчислили, че украинските удари по руски рафинерии през последните месеци са причинили щети на Русия в размер на 863 милиона долара. Това обаче е нищожна сума в сравнение с общите приходи на Русия от износ на петрол, които през 2024 г. възлизат на 189 милиарда долара.

    Екс е убеден, че въздействието на украинските удари би могло да се увеличи, ако Украйна разполагаше с по-мощни оръжия и в по-голям брой.

    „Добрата новина за украинците е, че има кандидати: по-специално новата крилата ракета „Фламинго“ от киевската компания Fire Point. Лошата новина е, че ефективността на „Фламинго“ все още е неясна. А най-очевидният заместител на „Фламинго“, американската Tomahawk, остава недостъпна за украинците“, пише журналистът.

    Наблюдателят отбелязва, че „има реални въпроси“ относно крилатите ракети „Фламинго“, които все още не са се появили в значителни количества, въпреки предишните обещания на производителя. Eкс смята, че „Фламинго“ може да бъде добър инструмент за засилване на атаките срещу Русия, но само ако заявените характеристики, включително ниската цена, съответстват на реалността. Журналистът обаче все още не е виждал доказателства за това.

    Според него, освен ако Украйна не увеличи значително мащаба на щетите върху икономиката на агресора, Русия ще продължи до голяма степен да игнорира дълбоките удари през 2026 г., „точно както ги игнорира през 2025 и 2024 г.“

    18:32 18.12.2025

  • 13 хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Поименни":

    По-скоро "нах Белрин"

    Коментиран от #31

    18:33 18.12.2025

  • 14 Курд Околянов

    0 2 Отговор
    Над четвърт милион избити украинци само за тази година !? И това са обикновени селяни и работници съвестно отишли на фронта. А управляващите в Киев са живи и здрави, и богатеят. Ти да видиш справедливост !

    18:33 18.12.2025

  • 15 Орешникът е ракета

    1 3 Отговор
    със среден радиус на действие и като такава е забранена още по времето на СССР. Светът отдавна е запознат с този клас ракети( ракети със среден радиус на действие (intermediate-range nuclear forces, INF)) и беше подписан договор за тяхното неразпространение и ликвидиране на съществуващите от СССР и САЩ на 8.12.1987г. от Рейгън и Горбачов. Явно на Путин не му се иска да спазва договори.

    18:33 18.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 както върви

    3 3 Отговор
    Западняците в един момент ще берат орехи , лешници , шишарки ....дори в буквалния смисъл нейде в драките .

    Коментиран от #22

    18:34 18.12.2025

  • 18 Хахахахаха

    2 3 Отговор
    И нека ревът на укрите почне сега

    Коментиран от #21, #23

    18:34 18.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Иван

    0 2 Отговор
    И сатанинският ционистки нацистки хазарски Израел знае какво иска от Украйна--- нов Израел.

    Коментиран от #24, #28

    18:35 18.12.2025

  • 21 Жеко

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахахаха":

    Те укрите си реват всеки ден .
    Вече окончателно се нанесоха да живеят в Метрото и в мазите .

    Коментиран от #33

    18:35 18.12.2025

  • 22 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "както върви":

    Ти рано,рано...корнишони ли ще береш...

    18:35 18.12.2025

  • 23 Хахахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахахаха":

    Ударите на укрите по рафинериите са стрували 800 млн, а руснаците са спечелили 190 млрд през 2024 година, ко викате укри, Русия фалира хахахахайайа

    18:36 18.12.2025

  • 24 Устата

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Иван":

    Иване,да ти с...в устата,че тя само дивотии бълва...

    18:37 18.12.2025

  • 25 Руснаков

    2 1 Отговор
    Как се радва Откаченко,сякаш е получил играчка...

    18:38 18.12.2025

  • 26 10 000 фермери протестират в Брюксел

    1 1 Отговор
    Хиляди европейски фермери се събраха в Брюксел, за да изразят недоволството си от реформите на Европейската комисия . Сред тях има и Българи .

    Над 40 национални организации от 27 европейски страни са заявили присъствието си. Това е бъде първият път, когато представители от всяка страна от ЕС се събират, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на ЕС.

    18:39 18.12.2025

  • 27 европеец

    2 1 Отговор
    Вместо да помисли за собствените си проблеми, хунтата в Брюксел се готви да хариже 200 милиарда на хунтата в Киев .

    18:39 18.12.2025

  • 28 Верно ли бре

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Иван":

    Ванка Дурачок ?

    Доста си Изфъскал Дурачок .

    18:40 18.12.2025

  • 29 дада

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахахаха":

    Миналата година 1 удар, тази 2. За догодина обещават 3, ако Укрия още я има де.

    18:41 18.12.2025

  • 30 Свинско без зеля

    1 0 Отговор
    Не виждам начин да се задържим на повърхността без тази подкрепа“, каза Зеленски, коментирайки замразените резерви на Русия. Той отбеляза, че Украйна не е в състояние да покрие собствените си финансови нужди.

    В рамките на Европейския съюз обаче няма консенсус за това как да се използват тези средства. Белгийският премиер Барт де Вевер разкритикува подобни планове, наричайки ги кражба.

    18:41 18.12.2025

  • 31 Малка зебележка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хихи":

    Берлин е наш, там са германци със славянски гени по обясними причини, а в Лондон са сбирщината на света, която иска да е англичанин. Така посланието ще стигне до всяко англосмърдящо гнездо!

    18:41 18.12.2025

  • 32 коледни сърми с кисело зеле

    1 0 Отговор
    Защо го няма Щерев, да напише една поема за златната тоалетна на украинската мафия.

    18:42 18.12.2025

  • 33 Ей Неграмот

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Жеко":

    Не вярвай на всички руски брътвежи мойто момче.Повечето са лъжи като парадния танк Армата и невидимия Су 57 който се вижда отдалеч .

    18:42 18.12.2025

