Рубио: САЩ налагат санкции на двама съдии от Международния наказателен съд

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Съединените щати ще наложат санкции на двама съдии от Международния наказателен съд (МНС) заради действия срещу Израел и негови граждани, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
„Днес налагам санкции на съдиите Гоча Лордкипанидзе от Грузия и Ерденебалсурен Дамдин от Монголия съгласно указ, подписан от президента Доналд Тръмп през февруари тази година. Тези лица са участвали пряко в процедури на МНС за разследване, арестуване и съдебно преследване на израелски граждани без съгласието на Израел“, заяви Рубио.
От своя страна МНС определи действията на САЩ като „отявлено нападение срещу независимостта на една безпристрастна съдебна институция“. Съдът потвърди подкрепата си към служителите си и жертвите на тежки нарушения, като подчерта, че ще продължи работата си съвместно с международни партньори за ефективното и независимо изпълнение на правомощията си.
Санкциите, предвидени в указа на Тръмп от февруари, включват замразяване на активите на съдиите в САЩ и забрана за влизане в страната за тях и техните семейства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бат Венце Сикаджията
19:59 18.12.2025
2 Гринго
20:00 18.12.2025
3 Гориил
Коментиран от #4, #5
20:03 18.12.2025
4 мдааа
До коментар #3 от "Гориил":Заповед, издадена от британския прокурор Исмаил Ханой . Заради издадена заповед британски съд освободи от британски затвор брата на прокурора, който лежеше в затвора за педофилия. Това е всичко, което трябва да знаете за ICC
/МНС/
20:04 18.12.2025
5 Точно
До коментар #3 от "Гориил":Съдията от Международния наказателен съд Росарио Салваторе Айтала, който издаде заповед за ареста на руския президент Владимир Путин, се появи в списъка за издирване на руското вътрешно министерство.
„Основание за обиска: издирван по член от Наказателния кодекс“,
- се казва във ведомствената издирвателна база.
Каква статия се търси не се уточнява.
Снимка на съдия от ICC с надпис „Търси се внимание!“ е на щанда близо до управлението на Министерството на вътрешните работи на Русия в квартал Свиблово в Москва
20:06 18.12.2025
6 Спецназ
Съдия от Международен СЪД!
ТИЯЛУДИЛИСАБЕ??
ТЕ САМИТЕ могат да станат ПОДСЪДНИ!
Това е международно право,
а не вашите гешефти с митата- тука има, тука нема!!
ПФУ!!
20:10 18.12.2025