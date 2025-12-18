Рубио: САЩ налагат санкции на двама съдии от Международния наказателен съд

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Съединените щати ще наложат санкции на двама съдии от Международния наказателен съд (МНС) заради действия срещу Израел и негови граждани, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес налагам санкции на съдиите Гоча Лордкипанидзе от Грузия и Ерденебалсурен Дамдин от Монголия съгласно указ, подписан от президента Доналд Тръмп през февруари тази година. Тези лица са участвали пряко в процедури на МНС за разследване, арестуване и съдебно преследване на израелски граждани без съгласието на Израел“, заяви Рубио.

От своя страна МНС определи действията на САЩ като „отявлено нападение срещу независимостта на една безпристрастна съдебна институция“. Съдът потвърди подкрепата си към служителите си и жертвите на тежки нарушения, като подчерта, че ще продължи работата си съвместно с международни партньори за ефективното и независимо изпълнение на правомощията си.

Санкциите, предвидени в указа на Тръмп от февруари, включват замразяване на активите на съдиите в САЩ и забрана за влизане в страната за тях и техните семейства.