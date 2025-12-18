Новини
Свят »
САЩ »
Рубио: САЩ налагат санкции на двама съдии от Международния наказателен съд

Рубио: САЩ налагат санкции на двама съдии от Международния наказателен съд

18 Декември, 2025 19:56 608 6

  • марко рубио-
  • международен наказателен съд-
  • санкции-
  • сащ-
  • съдии

Марко Рубио обвинява съдиите в преследване на израелски граждани без съгласието на Израел

Рубио: САЩ налагат санкции на двама съдии от Международния наказателен съд - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Съединените щати ще наложат санкции на двама съдии от Международния наказателен съд (МНС) заради действия срещу Израел и негови граждани, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес налагам санкции на съдиите Гоча Лордкипанидзе от Грузия и Ерденебалсурен Дамдин от Монголия съгласно указ, подписан от президента Доналд Тръмп през февруари тази година. Тези лица са участвали пряко в процедури на МНС за разследване, арестуване и съдебно преследване на израелски граждани без съгласието на Израел“, заяви Рубио.

От своя страна МНС определи действията на САЩ като „отявлено нападение срещу независимостта на една безпристрастна съдебна институция“. Съдът потвърди подкрепата си към служителите си и жертвите на тежки нарушения, като подчерта, че ще продължи работата си съвместно с международни партньори за ефективното и независимо изпълнение на правомощията си.

Санкциите, предвидени в указа на Тръмп от февруари, включват замразяване на активите на съдиите в САЩ и забрана за влизане в страната за тях и техните семейства.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бат Венце Сикаджията

    6 0 Отговор
    А активи дали имат? Умрели са в САЩ пък да ходят.

    19:59 18.12.2025

  • 2 Гринго

    8 0 Отговор
    Аа само не барайте евреи. Другите може.

    20:00 18.12.2025

  • 3 Гориил

    7 0 Отговор
    Русия е издала заповеди за арест на всички съдии от Международния наказателен съд. Според руското законодателство, международни съдии могат да бъдат заловени и изпратени в Москва от всяка страна по света.Стойте далеч от тях.

    Коментиран от #4, #5

    20:03 18.12.2025

  • 4 мдааа

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Заповед, издадена от британския прокурор Исмаил Ханой . Заради издадена заповед британски съд освободи от британски затвор брата на прокурора, който лежеше в затвора за педофилия. Това е всичко, което трябва да знаете за ICC
    /МНС/

    20:04 18.12.2025

  • 5 Точно

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Съдията от Международния наказателен съд Росарио Салваторе Айтала, който издаде заповед за ареста на руския президент Владимир Путин, се появи в списъка за издирване на руското вътрешно министерство.
    „Основание за обиска: издирван по член от Наказателния кодекс“,
     - се казва във ведомствената издирвателна база.
    Каква статия се търси не се уточнява.
    Снимка на съдия от ICC с надпис „Търси се внимание!“ е на щанда близо до управлението на Министерството на вътрешните работи на Русия в квартал Свиблово в Москва

    20:06 18.12.2025

  • 6 Спецназ

    2 0 Отговор
    САЩ НАЛАГАТ санкции на СЪДИЯ?

    Съдия от Международен СЪД!

    ТИЯЛУДИЛИСАБЕ??

    ТЕ САМИТЕ могат да станат ПОДСЪДНИ!

    Това е международно право,
    а не вашите гешефти с митата- тука има, тука нема!!

    ПФУ!!

    20:10 18.12.2025