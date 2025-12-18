ЕС трябва да се реформира или рискува да стане неактуален в новия световен ред

Европейският съюз трябва спешно да се реформира, за да запази глобалната си роля, или рискува да изпадне в периферията на световната политика на фона на нарастващото съперничество между САЩ и Китай. Това се посочва в нов доклад, изготвен от бившия британски премиер Тони Блеър и главния изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Докладът, базиран на разговори с правителствени, бизнес и граждански лидери, анализира как съвпадението на дълбоки структурни промени трансформира държави, пазари и институции. Според авторите тези процеси застрашават особено онези страни, които дълго време са разчитали на САЩ за сигурност, докато паралелно са задълбочавали икономическите си връзки с Китай.

Блеър, който беше министър-председател на Великобритания между 1997 и 2007 г., и Даймън подчертават, че Европа се нуждае от по-дълбока интеграция, за да постави в центъра на политиките си отбраната и икономическия растеж.

„Ако Европа не е в състояние самостоятелно да се противопостави на Русия, тя ще бъде още по-неспособна да управлява системната конкуренция със САЩ или Китай. Реформата не е избор – тя е необходимост, за да остане ЕС актуален“, се казва в документа.

Публикацията на доклада съвпада с провеждането на среща на върха на ЕС, на която се обсъждат финансирането за Украйна и реакцията на блока спрямо „променената среда за икономически отношения, основани на правила“. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху ЕС, включително чрез нова Стратегия за национална сигурност.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също заяви, че Европа трябва да се реформира и да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Поддръжниците на ЕС обаче отбелязват, че макар делът на Европа в световния брутен вътрешен продукт да намалява, САЩ се намират в сходна тенденция.

Докладът разглежда и положението на т.нар. средни сили – като Индия и държавите от Персийския залив – които са изправени пред нови дилеми в условията на променящата се геополитическа среда. Като пример се посочват американските мита срещу Индия заради покупките на руски петрол, както и решението на Обединените арабски емирства да задълбочат технологическите си връзки със САЩ, което показва, че държавите все по-често са принудени да избират между Вашингтон и Пекин в технологичната сфера.

Александър Джордж, автор на доклада „Преоборудван свят: Навигиране в многоскоростен, многополюсен ред“, отбелязва, че за разлика от миналото, днес няма исторически аналог, който да служи като ориентир. „Наистина живеем в свят, който никога досега не е съществувал. Това е като триизмерна шахматна дъска“, казва той.

Според анализа САЩ запазват значителна глобална мощ, но са изправени пред сериозни вътрешни предизвикателства, включително политическа нестабилност и висок държавен дълг. Бъдещето на Китай пък ще зависи от способността му да поддържа икономически растеж въпреки демографските проблеми и натрупания дълг.

Докладът е изготвен съвместно от JPMorgan Chase, която под ръководството на Даймън стартира десетгодишен инвестиционен план на стойност 1,5 трилиона долара за подкрепа на стратегически сектори в САЩ, и Института за глобална промяна „Тони Блеър“. Блеър е и председател на международния съвет на JPMorgan, който консултира банката по въпроси, свързани със стратегията и геополитиката.