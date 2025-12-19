ISW: Изявленията на Путин и руското командване показват непроменени максималистични цели и информационна манипулация

Руският президент Владимир Путин и началникът на Генералния щаб на руската армия генерал Валери Герасимов продължават публично да подчертават решимостта си да постигнат първоначално заложените военни цели на Русия, като в същото време представят завишена картина на бойните успехи, предава News.bg.

По време на церемония по награждаване на руски военнослужещи на 17 декември Путин заяви, че Русия ще изпълни всичките си цели и обяви, че руските сили са овладели „стратегически важни населени места“, което според него създава предпоставки за нови настъпателни действия.

Още новини от Украйна

Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

В официалното съобщение на Кремъл за събитието бе акцентирано и върху изказване на военнослужещ, носител на званието „Герой на Русия“, който заяви, че армията изпълнява задачата на Путин да възстанови „земите на предците“ на Русия. Според ISW изявленията на Путин от 17 декември се вписват в поредица от негови скорошни позиции, които потвърждават ангажимента му към максималистичните военни цели, формулирани още през 2022 г. Това предполага, че Кремъл не би приел мирно споразумение, изградено върху предложения от САЩ 28-точков план.

Путин отново представи преувеличени данни за напредъка на руските сили, заявявайки, че те са превзели Сиверск. По оценка на ISW обаче руските войски контролират приблизително 77 процента от града.

Подобни твърдения направи и генерал Герасимов по време на брифинг за чуждестранни военни аташета на 18 декември. Той обяви, че руските сили са превзели Купянск, въпреки наличните доказателства, че украинската армия е освободила значителна част от града, както и че Русия контролира около 50 процента от Константиновка.

ISW изчислява, че през 2025 г. руските сили са завзели приблизително 4700 квадратни километра територия. Дори и при по-оптимистичните твърдения на Герасимов, тази площ е едва малко по-голяма от щата Делауеър и представлява около 1,04 процента от общата сухоземна територия на Украйна. Според института подобни преувеличени изявления по-скоро разкриват бавния темп на руското настъпление и подкопават усилията на Кремъл да води когнитивна война, представяйки руската победа и срив на украинската отбрана като неизбежни.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски потвърди на 18 декември готовността си Украйна да проведе президентски избори като част от процеса към мирно споразумение за прекратяване на войната. Тази позиция съответства на първоначалния 28-точков план на САЩ, който предвижда провеждане на избори в рамките на 100 дни след формализиране на споразумението.

Междувременно говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва продължава да смята евентуалното разполагане на западни войски в Украйна като част от следвоенните гаранции за сигурност за „неприемливо“ и че Русия би разглеждала подобни сили като „легитимна цел“.

ISW допълва, че Русия засилва както прикритите, така и откритите си действия срещу Европа и е навлязла в т.нар. „Фаза нула“ - етап на подготовка чрез информационни и психологически операции, целящи създаване на условия за потенциален бъдещ конфликт между Русия и НАТО.