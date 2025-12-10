Украински морски дронове поразиха танкер на руския „сенчест флот“ в Черно море

Украински морски дронове поразиха и извадиха от строя днес танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плавал през изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, съобщи украински служител, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Атаката е третата подобна в рамките на две седмици срещу кораб от така наречения "сенчест флот" на Русия, който според Киев помага на Москва да изнася значителни количества петрол за финансиране на войната в Украйна, заобикаляйки западните санкции.
Танкерът "Дашан" е плавал с максимална скорост с изключени транспондери, когато мощни експлозии разтърсили кърмата му, нанасяйки тежки повреди на плавателния съд, каза служител от Службата за сигурност на Украйна (ССУ). Служителят не спомена дали при атаката е имало жертви и ранени.
Ударът срещу танкера "Дашан", който е под санкциите на Европейския съюз и Великобритания и плава без държава на регистрация, бе потвърден от три агенции за морска сигурност, посочва Ройтерс. Засега няма коментар по случая от руска страна.
Дашан (IMO 9299666) преди 16 часа е изпратил координати че се намира около Истанбул. Случайно някой от ройтерс да се сети да отвори картата за мореплаване в Черно море и да е проверил къде е Новоросийск, къде е Украйна и къде минава морския трафик от босфора към Новоросийск ? А танкера Дашан плава под гамбийски флаг ! Ако са думкали пак кораби са го направили отново в турски води.
Що преписвате глупости като папагали вместо да се опитате поне отгоре отгоре да проверите дали не ви мятат по върбите...
До коментар #6 от "Хаха":Верно ли , хахаха ! Те от 3 години се мъчат да минат Днепър и не могат да припарят , а Херсон го гледат на снимки , ама Одеса щели да взимат , хахахах !! То кога бяха с 20 краба с "Масква" начело един остров насред морето не можаха да устискат , та сега като останаха с 2-3 катерчета ли , хахахаха !!
До коментар #6 от "Хаха":Путин ще анексира Одеса,ама зеления ще отиде в Сибир при белите мечки.Той е ненавиждан и от укри и от руснаци.
До коментар #4 от "Ко става бе?":бандерите са толкова некадърни, че и танкир немогат да потопят
До коментар #2 от "1488":Путлер мже само да гледа и да реве , хахахах !! Застраховките за Черно Море за една седмица са скочили 8 (осем ) ПЪТИ , над 500 танкера регистрирани в цял свят са отказали да влизат в Черно море , а Турция е вдигнала таксата за Босфора над 3 пъти за танкери , до10 дни въобще никой няма да смее да си помисли да товари петрол от Раша в
Черно море , само гледай и реви !!
До коментар #28 от "Сатана Z":Те от 3 години се мъчат да минат Днепър и не могат да припарят , а Херсон го гледат на снимки , ама Одеса щели да взимат , хахахах !! То кога бяха с 20 краба с "Масква" начело един остров насред морето не можаха да устискат , та сега като останаха с 2-3 катерчета ли , хахахаха !!
До коментар #24 от "Хохо Бохо":Да потопиш сто хиляди тона петрол? Това ще унищожи курортите на България.
До коментар #29 от "гост":То ако бизнес се правеше само по измислени статии от анонимни източници....
Първо тези танкери, които товарят петрол от руснаците са под санкции и не ги застраховат нито англичаните нито американците нито ЕС ! Второ ако Ердоган или турция еднолично не може да вдига ниакакви такси за минаване през Босфора и Дарданелите еднолично. Трябва да се съгласува със всички черноморски държави. И трето преди да мислите и пишете глупости, е добре повечко да четете и много ама много повече да мислите.
34 Време е впрочем
До коментар #18 от "ЦИРК":Ами нали ако не преписват усръински блудкави лъжи шЪ требе а затворят лафката и шЪ пукнат гладни......
До коментар #16 от "Тръмп е с тежка старческа деменция!":А Лидерите от цял свят му козируват...!
Пък за теб-такъв ,,капацитет"...изобщо не е и чувал,дори...😝😂🤣!
До коментар #34 от "Време е впрочем":Няма, руснаците не е нужно нищо да правят, те си водят войната и си печелят. Нали знаете че тези кораби някой ги е наел и платил да му докарат руски петрол. Този някой едва ли е случаен човечец или чиновник на заплатка. Та на такъв човек който плаща за цял танкер петрол (в случая най-вероятно е египтянин) като му удряш бизнес интересите, той ще намери начин да те оправи. Ердоган също е набрал на украинците че го правят в турски води, бият по личния му имидж и този на Турция. И ние им набираме, щото кашата дето я дробят турците ни я изсипват ние да я сърбаме.
Така че за какво им е на руснаците да ги ликвидират, те до сега за толкова години можеха всеки ден по 5 пъти да го направят и не са го направили. Зеленски си се размотава по ЕС и САЩ когато и както си иска, там разни будановци, сирскита и разни подобни са си в украйна никакъв проблем да ги взривят. Ама не са го направили и не го правят защо ? (иначе на урсулата и заглушили гпс-а че кацали по хартиени карти нали ? Щото е много важна да я ликвидират ли ? Или там скрипалите дето ги отровили с някакви сложни схеми и т.н. глупости).
