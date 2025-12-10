Новини
Свят »
Украйна »
Украински морски дронове поразиха танкер на руския „сенчест флот“ в Черно море
  Тема: Украйна

Украински морски дронове поразиха танкер на руския „сенчест флот“ в Черно море

10 Декември, 2025 22:46 1 304 43

  • украйна-
  • сенчест флот-
  • танкер-
  • русия-
  • черно море-
  • новоросийск

Атаката е третата подобна в рамките на две седмици срещу кораб от така наречения "сенчест флот" на Русия

Украински морски дронове поразиха танкер на руския „сенчест флот“ в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински морски дронове поразиха и извадиха от строя днес танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плавал през изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, съобщи украински служител, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Атаката е третата подобна в рамките на две седмици срещу кораб от така наречения "сенчест флот" на Русия, който според Киев помага на Москва да изнася значителни количества петрол за финансиране на войната в Украйна, заобикаляйки западните санкции.

Танкерът "Дашан" е плавал с максимална скорост с изключени транспондери, когато мощни експлозии разтърсили кърмата му, нанасяйки тежки повреди на плавателния съд, каза служител от Службата за сигурност на Украйна (ССУ). Служителят не спомена дали при атаката е имало жертви и ранени.

Ударът срещу танкера "Дашан", който е под санкциите на Европейския съюз и Великобритания и плава без държава на регистрация, бе потвърден от три агенции за морска сигурност, посочва Ройтерс. Засега няма коментар по случая от руска страна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лост

    54 7 Отговор
    Сега трябва да натоварим танкера край Ахтопол с украинци събрани по курортите.

    22:49 10.12.2025

  • 4 Ко става бе?

    15 40 Отговор
    Уж руснята напредва, а всеки ден по едно корито отива при рибите!

    Коментиран от #10, #24

    22:49 10.12.2025

  • 5 ООрана държава

    41 9 Отговор
    Пак до го добутат до наши води. Тоя зелтак ще оеере летния сезон по черноморието а ние ще му плащаме 1.5 милярда заем се пада на бг

    22:50 10.12.2025

  • 6 Хаха

    26 9 Отговор
    Украйна ще остане без Одеска област. Зеленю е агент на Путин, затова ескалира, за да има повод Путин да анексира още области.

    Коментиран от #19, #21

    22:51 10.12.2025

  • 7 Бензиностанцията с ракети

    12 27 Отговор
    остана само с картошки и бояришник!

    Коментиран от #14

    22:51 10.12.2025

  • 8 ТеА пА!

    22 8 Отговор
    На фронта-са гола вода!
    И само мислят смешни ,,Пиар-акцийки",като тази...!
    Но краят им се вижда...!

    22:52 10.12.2025

  • 9 Хохо Бохо

    30 9 Отговор
    Бандеристан ще остане без излаз на море и то съвсем скоро. До няколко месеца Одеса рязко ще загуби стратегическо значение. Беше им казано в прав текст на нацистите и от Путин и от Тръмп.

    22:52 10.12.2025

  • 10 Не четеш ли ве...!

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ко става бе?":

    Не при ,,рибите"...!
    А в ..Ахтопол...!

    22:53 10.12.2025

  • 11 Механик

    24 6 Отговор
    Укрите да се стягат за голям глад и студ. А там, дронове, кораби, файдата е никаква. Студът и гладът ще ви възпитат.

    22:54 10.12.2025

  • 12 Пич

    28 1 Отговор
    Докато не изплува до Ахтопол - не вервам !!! Нема начин нашите военни да не го проспят и този !!!

    22:55 10.12.2025

  • 13 Уфф

    26 5 Отговор
    Тези нацисти ще предизвикат екологична катастрофа в Черно море!

    22:56 10.12.2025

  • 14 Все ми се струва,че...

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бензиностанцията с ракети":

    ...Тръмп разполага с повече информация от теб,Драги ми Смехурко...!
    А той казва друго...!
    Но вЕрвай си...нЕма а лошо...

    Коментиран от #16

    22:57 10.12.2025

  • 15 Путин

    6 17 Отговор
    Она утанула! Като коритата Курск и Мацква!

    22:57 10.12.2025

  • 16 Тръмп е с тежка старческа деменция!

    3 16 Отговор

    До коментар #14 от "Все ми се струва,че...":

    Малоумниците го слушат!

    Коментиран от #40

    22:59 10.12.2025

  • 17 Ами

    16 6 Отговор
    Както и да го усуквате ... Това си е тероризъм.
    Само да припомня! "Условията се пишат от победителите".
    А както вървят нещата, ние не сме сред тях.
    Ясно е, че ще се плаща ... Така, че да се поготвим.

    23:00 10.12.2025

  • 18 ЦИРК

    18 5 Отговор
    Глупостите на Ройтерс от анонимни украинци...

    Дашан (IMO 9299666) преди 16 часа е изпратил координати че се намира около Истанбул. Случайно някой от ройтерс да се сети да отвори картата за мореплаване в Черно море и да е проверил къде е Новоросийск, къде е Украйна и къде минава морския трафик от босфора към Новоросийск ? А танкера Дашан плава под гамбийски флаг ! Ако са думкали пак кораби са го направили отново в турски води.

    Що преписвате глупости като папагали вместо да се опитате поне отгоре отгоре да проверите дали не ви мятат по върбите...

    Коментиран от #38

    23:00 10.12.2025

  • 19 гост

    7 14 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Верно ли , хахаха ! Те от 3 години се мъчат да минат Днепър и не могат да припарят , а Херсон го гледат на снимки , ама Одеса щели да взимат , хахахах !! То кога бяха с 20 краба с "Масква" начело един остров насред морето не можаха да устискат , та сега като останаха с 2-3 катерчета ли , хахахаха !!

    23:02 10.12.2025

  • 20 руzко = боклук

    7 9 Отговор
    браво, много красиво гори

    23:03 10.12.2025

  • 21 Мимч

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Путин ще анексира Одеса,ама зеления ще отиде в Сибир при белите мечки.Той е ненавиждан и от укри и от руснаци.

    23:03 10.12.2025

  • 22 000

    10 6 Отговор
    Пълен погром на либералната шайка, която ще бъде изхвъррена от техния последен бастион - брюксел и лондон. С ес е свършено. Нато отива в историята.

    23:03 10.12.2025

  • 23 Гориил

    11 3 Отговор
    Лондон ще превърне Черно море в мъртво и отровно езеро.

    23:04 10.12.2025

  • 24 Хохо Бохо

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ко става бе?":

    бандерите са толкова некадърни, че и танкир немогат да потопят

    Коментиран от #32

    23:04 10.12.2025

  • 25 Поредният терористичен акт

    12 6 Отговор
    Вече със сигурност Украйна няма да има излаз на Черно море

    23:04 10.12.2025

  • 26 Заменям 3 танкера

    3 2 Отговор
    За Одеса .....болен мозък

    23:06 10.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сатана Z

    9 5 Отговор
    После укрите(оцелелите) да не реват ,че Одеса е Руски град?

    Коментиран от #30

    23:07 10.12.2025

  • 29 гост

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Путлер мже само да гледа и да реве , хахахах !! Застраховките за Черно Море за една седмица са скочили 8 (осем ) ПЪТИ , над 500 танкера регистрирани в цял свят са отказали да влизат в Черно море , а Турция е вдигнала таксата за Босфора над 3 пъти за танкери , до10 дни въобще никой няма да смее да си помисли да товари петрол от Раша в
    Черно море , само гледай и реви !!

    Коментиран от #33

    23:10 10.12.2025

  • 30 Ейван

    6 7 Отговор

    До коментар #28 от "Сатана Z":

    Те от 3 години се мъчат да минат Днепър и не могат да припарят , а Херсон го гледат на снимки , ама Одеса щели да взимат , хахахах !! То кога бяха с 20 краба с "Масква" начело един остров насред морето не можаха да устискат , та сега като останаха с 2-3 катерчета ли , хахахаха !!

    23:10 10.12.2025

  • 31 То тва ще да е голямо геройство нали

    7 2 Отговор
    Да улучиш танкер .....медал за тероризъм ще получиш от Урсулата и ЕК

    23:11 10.12.2025

  • 32 Гориил

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хохо Бохо":

    Да потопиш сто хиляди тона петрол? Това ще унищожи курортите на България.

    23:12 10.12.2025

  • 33 ЦИРК

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "гост":

    То ако бизнес се правеше само по измислени статии от анонимни източници....

    Първо тези танкери, които товарят петрол от руснаците са под санкции и не ги застраховат нито англичаните нито американците нито ЕС ! Второ ако Ердоган или турция еднолично не може да вдига ниакакви такси за минаване през Босфора и Дарданелите еднолично. Трябва да се съгласува със всички черноморски държави. И трето преди да мислите и пишете глупости, е добре повечко да четете и много ама много повече да мислите.

    23:16 10.12.2025

  • 34 Време е впрочем

    4 1 Отговор
    Според мен руснаците да почнат със физическото ликвидиране на украинските терористи и техните спонсори, на ред да почнат със украински политици замесени във тероризъм. Излишно е да чакат съд. Това което се случва е абсурдно

    Коментиран от #42

    23:17 10.12.2025

  • 35 бокотиквомразец

    5 2 Отговор
    Тия малоумни укри вече предизвикаха еко катастрофа в Черно морието! ЗАСЛУЖАВАТ СИ СЪДБАТА!!@

    23:18 10.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А пътнически самолети

    5 1 Отговор
    Скоро ще взривява ли тази жалка терористична сган ?

    23:21 10.12.2025

  • 38 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЦИРК":

    Ами нали ако не преписват усръински блудкави лъжи шЪ требе а затворят лафката и шЪ пукнат гладни......

    23:24 10.12.2025

  • 39 Под какъв флаг е

    5 0 Отговор
    Кой е собственика ? Пак ли сами трвбва да проверяваме. Пак не са руски нали?

    23:24 10.12.2025

  • 40 НАЛИ?!

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тръмп е с тежка старческа деменция!":

    А Лидерите от цял свят му козируват...!
    Пък за теб-такъв ,,капацитет"...изобщо не е и чувал,дори...😝😂🤣!

    23:25 10.12.2025

  • 41 В В.П.

    3 1 Отговор
    Укритие са нещо като хутите от Йемен..Едно към едно...После рев и сополи..

    23:28 10.12.2025

  • 42 ЦИРК

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Време е впрочем":

    Няма, руснаците не е нужно нищо да правят, те си водят войната и си печелят. Нали знаете че тези кораби някой ги е наел и платил да му докарат руски петрол. Този някой едва ли е случаен човечец или чиновник на заплатка. Та на такъв човек който плаща за цял танкер петрол (в случая най-вероятно е египтянин) като му удряш бизнес интересите, той ще намери начин да те оправи. Ердоган също е набрал на украинците че го правят в турски води, бият по личния му имидж и този на Турция. И ние им набираме, щото кашата дето я дробят турците ни я изсипват ние да я сърбаме.

    Така че за какво им е на руснаците да ги ликвидират, те до сега за толкова години можеха всеки ден по 5 пъти да го направят и не са го направили. Зеленски си се размотава по ЕС и САЩ когато и както си иска, там разни будановци, сирскита и разни подобни са си в украйна никакъв проблем да ги взривят. Ама не са го направили и не го правят защо ? (иначе на урсулата и заглушили гпс-а че кацали по хартиени карти нали ? Щото е много важна да я ликвидират ли ? Или там скрипалите дето ги отровили с някакви сложни схеми и т.н. глупости).

    23:32 10.12.2025

  • 43 Българин

    0 0 Отговор
    Браво,на Украйна! Продължава да се занимава с пиратство - повод да и се отреже достъп до Черно море.

    23:36 10.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания