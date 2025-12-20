Новини
САЩ нанесоха масирани въздушни удари в централна Сирия

20 Декември, 2025 03:28, обновена 20 Декември, 2025 03:31 412 0

Според военните във Вашингтон са ударени десетки места, свързани с "Ислямска държава"

САЩ нанесоха масирани въздушни удари в централна Сирия - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Американски военни нанесоха въздушни удари срещу десетки места, свързани с "Ислямска държава" в централната част на Сирия, съобщават официални представители на Съединените щати.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че цели на ударите са бойци на групировката, инфраструктура и депа за съхранение на оръжия. Според Хегсет това не е война, а акт на отмъщение.

Операцията идва, след като двама американски войници и цивилен преводач бяха убити преди седмица при атака срещу конвой на американски и сирийски военни в град Палмира. Според сирийските власти се смята, че нападателят е симпатизирал на Ислямска държава.

В изявление на външното министерство в Дамаск се казва, че Сирия потвърждава ангажимента си да се бори с групировката и да засили военните действия срещу нея. Американският президент Доналд Тръмп от своя страна коментира, че ставащото е "много сериозен ответен удар" срещу ислямистите.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новини по държави:
