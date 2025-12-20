САЩ нанесоха масирани въздушни удари в централна Сирия

Американски военни нанесоха въздушни удари срещу десетки места, свързани с "Ислямска държава" в централната част на Сирия, съобщават официални представители на Съединените щати.
Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че цели на ударите са бойци на групировката, инфраструктура и депа за съхранение на оръжия. Според Хегсет това не е война, а акт на отмъщение.
Операцията идва, след като двама американски войници и цивилен преводач бяха убити преди седмица при атака срещу конвой на американски и сирийски военни в град Палмира. Според сирийските власти се смята, че нападателят е симпатизирал на Ислямска държава.
В изявление на външното министерство в Дамаск се казва, че Сирия потвърждава ангажимента си да се бори с групировката и да засили военните действия срещу нея. Американският президент Доналд Тръмп от своя страна коментира, че ставащото е "много сериозен ответен удар" срещу ислямистите.
