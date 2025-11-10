Озеленител ликвидира трима колеги в Тексас и се самоуби. Мъж застреля двама свидетели при обир в Чикаго ВИДЕО

Млад мъж застреля трима колеги, след което се самоуби, в Тексас. Междувременно петима души бяха ранени пред супермаркет в Сан Франциско, щата Калифорния, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Поредните масови стрелби в САЩ отново насочват вниманието към този проблем в страната и дебатите за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия.



Двадесет и една годишен мъж застрелял двама мъже и една жена в компания за озеленяване в Сан Антонио в събота сутринта, съобщиха вчера от полицията в този град в щата Тексас. Няколко часа по-късно убиецът, идентифициран като Хосе Ернандес Гало, бил открит мъртъв с огнестрелна рана, която си причинил сам.



Мотивът за престъплението засега не е изяснен, казаха от полицията, но уточниха, че стрелецът не е подбрал жертвите си на случаен принцип. Разследването продължава.

Отрядът за борба с престъпността в окръг Кук предлага парична награда от 10 000 долара, след като двама мъже бяха застреляни по време на обир на магазин за бижута в Литъл Вилидж, предаде ABC7 Chicago.

Престъплението е станало около 17:49 ч. в магазин за бижута на блок 3800 на 26-та улица в събота, съобщи полицията в Чикаго.

Въоръжен престъпник влязъл в магазин на адреса и откраднал стока, съобщи полицията.

След като излязъл навън, той е влязъл в схватка с двете си жертви - мъже на 63 и 25 години. Заподозреният е прострелял двамата мъже няколко пъти и е избягал на юг по авеню Спрингфийлд с бял SUV, съобщи CPD.

И двете жертви са откарани в болница „Маунт Синай“ в критично състояние и по-късно са обявени за мъртви, съобщи полицията. Самоличността им все още не е разкрита.

Отрядът за борба с престъпността в окръг Кук предлага в неделя парична награда до 10 000 долара за информация, която води до ареста за двойното убийство.

Полицията съобщава, че никой друг не е пострадал от изстрелите, произведени по средата на улицата.

В Сан Франциско, петима души били простреляни пред супермаркет в събота вечерта, съобщиха местните власти, цитирани от БТА.



Мъжът е с опасност за живота. В болница са били приети и четирима непълнолетни.



Няма задържани хора във връзка със стрелбата, като на този етап полицията не е съобщавала за заподозрени.