Зеленски иска да разговаря с европейски представители след преговорите със САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че подкрепя свикването на нова среща с европейските съюзници след разговори между украинска делегация и представители на САЩ в Маями, предаде ДПА. Това става на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, съобщи БТА.
„Има общо усещане, че след работата на дипломатическия ни екип в Съединените щати сега трябва да проведем консултации с европейските партньори в по-широк формат“, написа Зеленски в "Екс" след телефонен разговор с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.
Украинската делегация във Флорида работи с американските преговарящи и напредъкът е бърз, написа Зеленски. Той определи разговорите като конструктивни, но не даде подробности и благодари на Норвегия за подкрепата.
След разговорите между представители на САЩ, Европа и Украйна в Берлин миналата неделя и в понеделник преговорите във Флорида за мирно решение преминаха през уикенда в нов етап. Американските преговарящи искаха да уведомят руските представители за резултатите от срещите в Берлин. В първо изявление след преговорите руският преговарящ Кирил Дмитриев каза, че те са били конструктивни. Очакваше се украински и европейски представители също да бъдат във Флорида.
Зеленски обвинява Русия във военни престъпления. Украинският президент написа, че много зависи от това дали Русия наистина иска да сложи край на войната, но по този въпрос Москва изпраща само негативни сигнали. Той обвини Русия в атаки по фронтовата линия, военни престъпления в граничните райони и удари по украинската инфраструктура. Според него само за седмица руските сили са използвали близо 1300 бойни дрона, към 1200 планиращи бомби и 9 крилати и други ракети срещу Украйна.
1 Европеец
19:24 21.12.2025
2 След големия батко
Звучи смешно но е факт и очаква нещо да се промени.
И така продължаваме до полската граница.
19:26 21.12.2025
3 Британия 🇬🇧
А Обединеното кралство Англия си стой далече и наблюдава интересните кланета от руските главорези на източният фронт
Коментиран от #6, #22
19:26 21.12.2025
4 Капитан далечна плаване 18000 евра
19:27 21.12.2025
5 Туй отвратителното
19:27 21.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Спрете да показвате
Коментиран от #12
19:29 21.12.2025
8 помиярът
19:29 21.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гоши
19:33 21.12.2025
11 Русия и Украйна се отдалечават
19:33 21.12.2025
12 Британия 🇬🇧
До коментар #7 от "Спрете да показвате":Искаш да кажеш че от кожата на Зеленски когато го одерат изпекат и изядат жив , ще си направят тапициран Диван и всички момичета ще седят на този диван върху кожата му
19:34 21.12.2025
13 ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО
До коментар #9 от "Британия 🇬🇧":Където и да си ще се върнеш у ромската мала Пазарджик ,да ти правим к.лизма
Коментиран от #14, #15, #17
19:35 21.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 1007
19:37 21.12.2025
17 Британия 🇬🇧
До коментар #13 от "ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО":Слабо изказване 👎
19:37 21.12.2025
18 Бай той Толстой
Коментиран от #23, #53
19:38 21.12.2025
19 Зеленски
19:38 21.12.2025
20 опсс
19:39 21.12.2025
21 УдоМача
Коментиран от #29
19:39 21.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Я пъ тоа
До коментар #18 от "Бай той Толстой":Кой ли изби над милион путинисти
Коментиран от #33, #36
19:41 21.12.2025
24 Хасковски каунь
Тупайте!
19:41 21.12.2025
25 Тази гнида е страх много
19:41 21.12.2025
26 Танаси
19:41 21.12.2025
27 Ицо
19:41 21.12.2025
28 Егати
Коментиран от #32
19:42 21.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Смешник
Коментиран от #35
19:42 21.12.2025
31 Британия 🇬🇧
До коментар #22 от "СТИГА МА ЗАНИМАВАХТЕ":Явно описвате себе си с тази дума , сигурно описвате себе си с думата Кретен
19:43 21.12.2025
32 Така требе
До коментар #28 от "Егати":Я що руснаци загроби.....от ВТОРОЯ
19:43 21.12.2025
33 Намали пропагандата за глупаци
До коментар #23 от "Я пъ тоа":и няма да се терзаеш. 😀
19:43 21.12.2025
34 Пенчо
19:44 21.12.2025
35 Комик
До коментар #30 от "Смешник":НАТО зад Украйна.....нормални консултации за бомбенето на Русия.
Коментиран от #48
19:44 21.12.2025
36 Дайджест
До коментар #23 от "Я пъ тоа":Точната бройка на избити и безвъзвратно осакатени пуринисти е към милион и двеста хиляди. Но за дедо путин това не е важно.
Коментиран от #37, #40
19:44 21.12.2025
37 Хаха
До коментар #36 от "Дайджест":Догодина софтуерните брадати епилирани инженери ше ви уволняват до крак. ИИ дойде не знам дали знаете. Скоро ше ви гледаме по кофите и ше ви подхвърляме по некой евроцент.
19:45 21.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Зеленски, кошмара на Путин
Коментиран от #51
19:45 21.12.2025
40 Пропагандата
До коментар #36 от "Дайджест":винаги има за цел глупака.
19:47 21.12.2025
41 Оръжие на Тръмп
19:47 21.12.2025
42 Наистина!
,,Мирноград" и той ...
...,,изгуби стратегическото си значение..."...!
Коментиран от #45
19:47 21.12.2025
43 ММ ТИУБИЕЦ НА МИЛИОНИ ЗА УГОДА НА ЕВРФА
НЕ МНОГО , ИЗЦЯЛО ЗАВИСИ ОТ РУСИЯ !!!
ТОЯ МИШОК ПАК ЩЯЛ СРЕЩИ СВИКВА , ЯЛОВИ ,БЕЗПЛОДН САМО ЗА ХАРЧИ ПАРИ ДА СПАСЯВА КОЖАТА !!!
Коментиран от #47
19:48 21.12.2025
44 Зеленски
19:48 21.12.2025
45 Мирноград с огромно
До коментар #42 от "Наистина!":Стратегическо значение за масовото загробване на путинисти
Коментиран от #58
19:49 21.12.2025
46 Пич
Коментиран от #55
19:49 21.12.2025
47 Хаха
До коментар #43 от "ММ ТИУБИЕЦ НА МИЛИОНИ ЗА УГОДА НА ЕВРФА":Тоя не се връща в Киев шот са му приготвили варела със сярна киселина.
19:50 21.12.2025
48 Ярек
До коментар #35 от "Комик":Искам от Лондон да остане радиоактивна дупка пълна с вода.
19:50 21.12.2025
49 факт
19:50 21.12.2025
50 Зеленски иска ???!
Пак ЛИ ???!
19:52 21.12.2025
51 Путин-кошмара на Урсула!
До коментар #39 от "Зеленски, кошмара на Путин":Не го събарям и 19-тият пакет памперси на дъртата брюкселска гинеколожка...😂😉🤣😝😂!
19:52 21.12.2025
52 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #60
19:52 21.12.2025
53 Шопо
До коментар #18 от "Бай той Толстой":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #57
19:52 21.12.2025
54 Червената шапчица
Коментиран от #56
19:53 21.12.2025
55 Дреме му на зеленски
До коментар #46 от "Пич":Важно е че избива путинисти и НАТО го подкрепя.
Коментиран от #59, #66
19:53 21.12.2025
56 Руските авоари
До коментар #54 от "Червената шапчица":Заминават за Украйна..90 милиарда вече са там.
19:54 21.12.2025
57 Я пъ тоа
До коментар #53 от "Шопо":Що тогава Путин са бие за нея.......
Коментиран от #85
19:55 21.12.2025
58 Е да,ама...
До коментар #45 от "Мирноград с огромно":...Укро-Бандерите и Мирноград изоставиха...
...,,изтегляйки се на по-изгодни позиции"...😝!
19:56 21.12.2025
59 Погрижи се за себе си
До коментар #55 от "Дреме му на зеленски":Избиването на хора, не е чупене на орехи. Жалко е да ви гледа човек такива пропаднали ниендерталци. Такъв срив на ценности и морал, показва упадъка на запада.
Коментиран от #63
19:56 21.12.2025
60 И Путин проси
До коментар #52 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":От Аятолаха , Ким, СИ......
19:56 21.12.2025
61 Някой
19:56 21.12.2025
62 Иван
19:56 21.12.2025
63 Путин праща зомбита
До коментар #59 от "Погрижи се за себе си":В Украйна...ша ги избиват естествено.
Коментиран от #64
19:57 21.12.2025
64 Погрижи се за
До коментар #63 от "Путин праща зомбита":Избиването на хора, не е чупене на орехи. Жалко е да ви гледа човек такива пропаднали ниендерталци. Такъв срив на ценности и морал, показва упадъка на запада.
19:58 21.12.2025
65 Болен мозък
19:59 21.12.2025
66 Хи Хи
До коментар #55 от "Дреме му на зеленски":А що тогаз маленкий зеля постоянно реве за оръжие от натото ??? нато не му дава ли, май само хсчупени бохлуци му дава !!
Коментиран от #74
19:59 21.12.2025
67 маймунката
време да мине
а хората му загиват
20:00 21.12.2025
68 Путине, Путине...
20:01 21.12.2025
69 Ами да
20:01 21.12.2025
70 Зеленски отсвири путин
20:03 21.12.2025
71 Руско ЗОМБИ
20:04 21.12.2025
72 Зеленски възмажя
20:05 21.12.2025
73 Дните са ти преброени
20:06 21.12.2025
74 Докато Путин
До коментар #66 от "Хи Хи":Праща зомбита в Украйна, си требе натовско оръжие за изтребването им.
Коментиран от #80
20:06 21.12.2025
75 Вторая в мире
20:08 21.12.2025
76 Зеленски СВИКВА НАТО
20:09 21.12.2025
77 Редник
20:13 21.12.2025
78 Факт
20:13 21.12.2025
79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЕсеС спира достъпа до банковите му сметки на НЕУДОБЕН журналист ‼️
20:14 21.12.2025
80 Хи Хи
До коментар #74 от "Докато Путин":Щом Путин не ще да спира войната, значи здраво трепе урки !!
Коментиран от #83
20:16 21.12.2025
81 Интересно
20:20 21.12.2025
82 Евала Зеленски
Коментиран от #87
20:25 21.12.2025
83 Болен мозък
До коментар #80 от "Хи Хи":Май Путин повече трепе руски зомбита.
20:26 21.12.2025
84 Хи Хи
20:27 21.12.2025
85 Просто е
До коментар #57 от "Я пъ тоа":Прочети историята от 1917 г. до наши дни и може и да вдянеш ако има някой на втория етаж.
20:28 21.12.2025
86 Мъка, голяма мъка!
20:35 21.12.2025
87 ами
До коментар #82 от "Евала Зеленски":така де - европейските лидери на отчет в ки.i.в и да си носят куфарчета за парите
20:44 21.12.2025
88 Мими
20:47 21.12.2025