Зеленски иска да разговаря с европейски представители след преговорите със САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че подкрепя свикването на нова среща с европейските съюзници след разговори между украинска делегация и представители на САЩ в Маями, предаде ДПА. Това става на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, съобщи БТА.

„Има общо усещане, че след работата на дипломатическия ни екип в Съединените щати сега трябва да проведем консултации с европейските партньори в по-широк формат“, написа Зеленски в "Екс" след телефонен разговор с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.

Украинската делегация във Флорида работи с американските преговарящи и напредъкът е бърз, написа Зеленски. Той определи разговорите като конструктивни, но не даде подробности и благодари на Норвегия за подкрепата.

След разговорите между представители на САЩ, Европа и Украйна в Берлин миналата неделя и в понеделник преговорите във Флорида за мирно решение преминаха през уикенда в нов етап. Американските преговарящи искаха да уведомят руските представители за резултатите от срещите в Берлин. В първо изявление след преговорите руският преговарящ Кирил Дмитриев каза, че те са били конструктивни. Очакваше се украински и европейски представители също да бъдат във Флорида.

Зеленски обвинява Русия във военни престъпления. Украинският президент написа, че много зависи от това дали Русия наистина иска да сложи край на войната, но по този въпрос Москва изпраща само негативни сигнали. Той обвини Русия в атаки по фронтовата линия, военни престъпления в граничните райони и удари по украинската инфраструктура. Според него само за седмица руските сили са използвали близо 1300 бойни дрона, към 1200 планиращи бомби и 9 крилати и други ракети срещу Украйна.