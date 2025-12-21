Новини
Зеленски иска да разговаря с европейски представители след преговорите със САЩ
21 Декември, 2025 19:23 1 450 88

Украинската делегация във Флорида работи с американските преговарящи и напредъкът е бърз, написа Зеленски

Зеленски иска да разговаря с европейски представители след преговорите със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че подкрепя свикването на нова среща с европейските съюзници след разговори между украинска делегация и представители на САЩ в Маями, предаде ДПА. Това става на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, съобщи БТА.

„Има общо усещане, че след работата на дипломатическия ни екип в Съединените щати сега трябва да проведем консултации с европейските партньори в по-широк формат“, написа Зеленски в "Екс" след телефонен разговор с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.

Украинската делегация във Флорида работи с американските преговарящи и напредъкът е бърз, написа Зеленски. Той определи разговорите като конструктивни, но не даде подробности и благодари на Норвегия за подкрепата.

След разговорите между представители на САЩ, Европа и Украйна в Берлин миналата неделя и в понеделник преговорите във Флорида за мирно решение преминаха през уикенда в нов етап. Американските преговарящи искаха да уведомят руските представители за резултатите от срещите в Берлин. В първо изявление след преговорите руският преговарящ Кирил Дмитриев каза, че те са били конструктивни. Очакваше се украински и европейски представители също да бъдат във Флорида.

Зеленски обвинява Русия във военни престъпления. Украинският президент написа, че много зависи от това дали Русия наистина иска да сложи край на войната, но по този въпрос Москва изпраща само негативни сигнали. Той обвини Русия в атаки по фронтовата линия, военни престъпления в граничните райони и удари по украинската инфраструктура. Според него само за седмица руските сили са използвали близо 1300 бойни дрона, към 1200 планиращи бомби и 9 крилати и други ракети срещу Украйна.


  • 1 Европеец

    55 2 Отговор
    Малкия зелен просяк милионер не може без майка си и баща си.....

    19:24 21.12.2025

  • 2 След големия батко

    52 4 Отговор
    Зеленото блато иска да поплаче в скута на кака урси.
    Звучи смешно но е факт и очаква нещо да се промени.
    И така продължаваме до полската граница.

    19:26 21.12.2025

  • 3 Британия 🇬🇧

    7 24 Отговор
    И Украинците са същите балъци като българите бягат напосоки от Цар Путин
    А Обединеното кралство Англия си стой далече и наблюдава интересните кланета от руските главорези на източният фронт

    Коментиран от #6, #22

    19:26 21.12.2025

  • 4 Капитан далечна плаване 18000 евра

    28 3 Отговор
    Този ром от Назарет още ли е живв

    19:27 21.12.2025

  • 5 Туй отвратителното

    45 1 Отговор
    ми омръзна. Противно същество.

    19:27 21.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спрете да показвате

    44 1 Отговор
    това нищожество. Дните са му преброени.

    Коментиран от #12

    19:29 21.12.2025

  • 8 помиярът

    38 2 Отговор
    скимти от врата на врата

    19:29 21.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гоши

    36 3 Отговор
    По Коледа нали стават чудеса, редно е дядо Коледа да си го прибере този клоун в шейната и да отлети. Стига милиарди на вятъра, стига е сеел смър.т

    19:33 21.12.2025

  • 11 Русия и Украйна се отдалечават

    25 1 Отговор
    от споразумение за мир. Така, че Зеленски и да говори и да не говори все тая. Воювайте си, крадете си ако можете военни помощи и това е. Нема да се плашите щом народа в Украйна още си кроти всичко е точно.

    19:33 21.12.2025

  • 12 Британия 🇬🇧

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Спрете да показвате":

    Искаш да кажеш че от кожата на Зеленски когато го одерат изпекат и изядат жив , ще си направят тапициран Диван и всички момичета ще седят на този диван върху кожата му

    19:34 21.12.2025

  • 13 ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Британия 🇬🇧":

    Където и да си ще се върнеш у ромската мала Пазарджик ,да ти правим к.лизма

    Коментиран от #14, #15, #17

    19:35 21.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 1007

    27 1 Отговор
    ЕС определено с двете крайно воинизирани дами не мисли за край на воината, а и има голяма вероятност ударите с "далекобойни" дронове в Каспийско, Черно и Средиземно море да са излезли от турската територия близко от целта. Вече два "неиндетифицирани" дрона са паднали в Турция, а тя винаги е играла двойна роля и сега да се добере до ф35, което може да е само примамка, играе срещу Русия. Всеки си играй на помирител, но реално се търси собствена полза. Не случайно беше ударен турски кораб в одеско пристанище като предупреждение. Залогът с тази война става опасно голям и все повече прилича на световна.

    19:37 21.12.2025

  • 17 Британия 🇬🇧

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО":

    Слабо изказване 👎

    19:37 21.12.2025

  • 18 Бай той Толстой

    19 1 Отговор
    Украйна умря бе!!!

    Коментиран от #23, #53

    19:38 21.12.2025

  • 19 Зеленски

    18 2 Отговор
    В Украйна не се завръщам. Ще ме застрелят военните като Чаушеску.

    19:38 21.12.2025

  • 20 опсс

    20 1 Отговор
    Колкото и да се събират мишките и да цвъркат....без котката нищо няма да стане...само балъците ще продължават да наливат бездънната каца...а зелската женка ще продължи да пазари в най-скъпите бутици....

    19:39 21.12.2025

  • 21 УдоМача

    14 1 Отговор
    Ще иска я! Инак пуделите ще му наръфат топките...

    Коментиран от #29

    19:39 21.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Я пъ тоа

    2 15 Отговор

    До коментар #18 от "Бай той Толстой":

    Кой ли изби над милион путинисти

    Коментиран от #33, #36

    19:41 21.12.2025

  • 24 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    Тупате топката, но от ден на ден се смалявате. Откъм население и територия
    Тупайте!

    19:41 21.12.2025

  • 25 Тази гнида е страх много

    19 2 Отговор
    да се прибере в укрия. Преди няколко дни беше в европа сега в Щатите.Само си намира къде да ходи но не и в украйната.Вече на всички им става ясно, че е напълнил памперса.Що не ходи да проси от Дубай, Китай, Турция или Русия. Умните държави и цент няма да му пуснат.

    19:41 21.12.2025

  • 26 Танаси

    19 3 Отговор
    Гледам ги това лято украинците със скъпите коли на гръцкото море, но явно им трябват пари да следващото лято.

    19:41 21.12.2025

  • 27 Ицо

    1 12 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    19:41 21.12.2025

  • 28 Егати

    17 2 Отговор
    работата, мутрата на този я дават всеки ден.Той станал по значим от папата бе.

    Коментиран от #32

    19:42 21.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Смешник

    18 1 Отговор
    Абе тоя фашизоиден наркоман все иска да разговаря с европейските си куратори за да спаси кожата си Крайно време е да вдига бялото знаме за да не осложнява още ситуацията

    Коментиран от #35

    19:42 21.12.2025

  • 31 Британия 🇬🇧

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "СТИГА МА ЗАНИМАВАХТЕ":

    Явно описвате себе си с тази дума , сигурно описвате себе си с думата Кретен

    19:43 21.12.2025

  • 32 Така требе

    2 10 Отговор

    До коментар #28 от "Егати":

    Я що руснаци загроби.....от ВТОРОЯ

    19:43 21.12.2025

  • 33 Намали пропагандата за глупаци

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Я пъ тоа":

    и няма да се терзаеш. 😀

    19:43 21.12.2025

  • 34 Пенчо

    3 2 Отговор
    Ще сравнява офертите да не се прекара!

    19:44 21.12.2025

  • 35 Комик

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Смешник":

    НАТО зад Украйна.....нормални консултации за бомбенето на Русия.

    Коментиран от #48

    19:44 21.12.2025

  • 36 Дайджест

    2 10 Отговор

    До коментар #23 от "Я пъ тоа":

    Точната бройка на избити и безвъзвратно осакатени пуринисти е към милион и двеста хиляди. Но за дедо путин това не е важно.

    Коментиран от #37, #40

    19:44 21.12.2025

  • 37 Хаха

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Дайджест":

    Догодина софтуерните брадати епилирани инженери ше ви уволняват до крак. ИИ дойде не знам дали знаете. Скоро ше ви гледаме по кофите и ше ви подхвърляме по некой евроцент.

    19:45 21.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Зеленски, кошмара на Путин

    3 9 Отговор
    Ша обсъжда памперсите на дъртака кремълски

    Коментиран от #51

    19:45 21.12.2025

  • 40 Пропагандата

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Дайджест":

    винаги има за цел глупака.

    19:47 21.12.2025

  • 41 Оръжие на Тръмп

    3 6 Отговор
    Трепат руснаци. Путин са ръкува с Тръмп, трепача на руснаци.....зеленски доволен.

    19:47 21.12.2025

  • 42 Наистина!

    10 1 Отговор
    ,,Напредъкът е бърз...!"
    ,,Мирноград" и той ...
    ...,,изгуби стратегическото си значение..."...!

    Коментиран от #45

    19:47 21.12.2025

  • 43 ММ ТИУБИЕЦ НА МИЛИОНИ ЗА УГОДА НА ЕВРФА

    10 3 Отговор
    Украинският президент написа, че много зависи от това дали Русия ................
    НЕ МНОГО , ИЗЦЯЛО ЗАВИСИ ОТ РУСИЯ !!!
    ТОЯ МИШОК ПАК ЩЯЛ СРЕЩИ СВИКВА , ЯЛОВИ ,БЕЗПЛОДН САМО ЗА ХАРЧИ ПАРИ ДА СПАСЯВА КОЖАТА !!!

    Коментиран от #47

    19:48 21.12.2025

  • 44 Зеленски

    3 2 Отговор
    Ша консултира с НАТО нови дронове за подводници....

    19:48 21.12.2025

  • 45 Мирноград с огромно

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "Наистина!":

    Стратегическо значение за масовото загробване на путинисти

    Коментиран от #58

    19:49 21.12.2025

  • 46 Пич

    14 2 Отговор
    Единствените кретени които вярват че Зелю е президент , са Урсула и Кая !!! Щото самият Зелю не вярва че е президент , той си знае че е слуга!!!

    Коментиран от #55

    19:49 21.12.2025

  • 47 Хаха

    9 2 Отговор

    До коментар #43 от "ММ ТИУБИЕЦ НА МИЛИОНИ ЗА УГОДА НА ЕВРФА":

    Тоя не се връща в Киев шот са му приготвили варела със сярна киселина.

    19:50 21.12.2025

  • 48 Ярек

    10 1 Отговор

    До коментар #35 от "Комик":

    Искам от Лондон да остане радиоактивна дупка пълна с вода.

    19:50 21.12.2025

  • 49 факт

    6 1 Отговор
    Наркозеленски лети високо, при розовите слонове.

    19:50 21.12.2025

  • 50 Зеленски иска ???!

    9 0 Отговор
    Хи хи хи

    Пак ЛИ ???!

    19:52 21.12.2025

  • 51 Путин-кошмара на Урсула!

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Зеленски, кошмара на Путин":

    Не го събарям и 19-тият пакет памперси на дъртата брюкселска гинеколожка...😂😉🤣😝😂!

    19:52 21.12.2025

  • 52 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 2 Отговор
    Всъщност иска да проси пари пак.....

    Коментиран от #60

    19:52 21.12.2025

  • 53 Шопо

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бай той Толстой":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #57

    19:52 21.12.2025

  • 54 Червената шапчица

    10 2 Отговор
    Франция закъса много... Когато казаха на Макрон, че руските пари не се пипат, а ще трябва да вземе още един заем, пръв свири отбой. Пари нема, действайте! Макрон се моли на Тръмп, на председателя Си но не му дават кредити. Сега ще се помоли на Путин. Там е парата. Но и там няма да го огрее. Много лошо си постла с подкрепата на Зеленски.

    Коментиран от #56

    19:53 21.12.2025

  • 55 Дреме му на зеленски

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Пич":

    Важно е че избива путинисти и НАТО го подкрепя.

    Коментиран от #59, #66

    19:53 21.12.2025

  • 56 Руските авоари

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Червената шапчица":

    Заминават за Украйна..90 милиарда вече са там.

    19:54 21.12.2025

  • 57 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Шопо":

    Що тогава Путин са бие за нея.......

    Коментиран от #85

    19:55 21.12.2025

  • 58 Е да,ама...

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мирноград с огромно":

    ...Укро-Бандерите и Мирноград изоставиха...
    ...,,изтегляйки се на по-изгодни позиции"...😝!

    19:56 21.12.2025

  • 59 Погрижи се за себе си

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Дреме му на зеленски":

    Избиването на хора, не е чупене на орехи. Жалко е да ви гледа човек такива пропаднали ниендерталци. Такъв срив на ценности и морал, показва упадъка на запада.

    Коментиран от #63

    19:56 21.12.2025

  • 60 И Путин проси

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    От Аятолаха , Ким, СИ......

    19:56 21.12.2025

  • 61 Някой

    2 1 Отговор
    Трябва трима роми с големи паламарки да блудстват с този наркоман!

    19:56 21.12.2025

  • 62 Иван

    2 0 Отговор
    Гнусния евреин Еленски разговаря с тях преди два дена.

    19:56 21.12.2025

  • 63 Путин праща зомбита

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Погрижи се за себе си":

    В Украйна...ша ги избиват естествено.

    Коментиран от #64

    19:57 21.12.2025

  • 64 Погрижи се за

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Путин праща зомбита":

    Избиването на хора, не е чупене на орехи. Жалко е да ви гледа човек такива пропаднали ниендерталци. Такъв срив на ценности и морал, показва упадъка на запада.

    19:58 21.12.2025

  • 65 Болен мозък

    0 2 Отговор
    Дъртака Путин в тих ужас. Нема представа кво са говорили в САЩ. Да готви още руски подводници за мишени.

    19:59 21.12.2025

  • 66 Хи Хи

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дреме му на зеленски":

    А що тогаз маленкий зеля постоянно реве за оръжие от натото ??? нато не му дава ли, май само хсчупени бохлуци му дава !!

    Коментиран от #74

    19:59 21.12.2025

  • 67 маймунката

    2 0 Отговор
    протаква сучи върти
    време да мине
    а хората му загиват

    20:00 21.12.2025

  • 68 Путине, Путине...

    1 1 Отговор
    Твойте дрогирани зомбита са обречени. Спри да лееш безсмислено руска кръв.

    20:01 21.12.2025

  • 69 Ами да

    2 0 Отговор
    На зеленото Европа му е единствената подкрепа за възможна дълга война.

    20:01 21.12.2025

  • 70 Зеленски отсвири путин

    0 2 Отговор
    Ментално де......

    20:03 21.12.2025

  • 71 Руско ЗОМБИ

    1 1 Отговор
    Путине, подписвай мир, че зеленски ни трепе като плъхове.

    20:04 21.12.2025

  • 72 Зеленски възмажя

    0 1 Отговор
    Путин одъртя.....на кой ли е бъдещето....

    20:05 21.12.2025

  • 73 Дните са ти преброени

    1 0 Отговор
    Къде ли ще бягаш мекере продажно.

    20:06 21.12.2025

  • 74 Докато Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хи Хи":

    Праща зомбита в Украйна, си требе натовско оръжие за изтребването им.

    Коментиран от #80

    20:06 21.12.2025

  • 75 Вторая в мире

    0 0 Отговор
    Стана ВТОРАЯ и в Украйна....благодарение на натовското оръжие и Зеленски.

    20:08 21.12.2025

  • 76 Зеленски СВИКВА НАТО

    2 0 Отговор
    На разговори...дали Украйна е извън НАТО....

    20:09 21.12.2025

  • 77 Редник

    1 0 Отговор
    Пълен олигофрен. Няма да изкара 2026.

    20:13 21.12.2025

  • 78 Факт

    2 0 Отговор
    Нали Макрон търсеше повод за разговор с Путин!

    20:13 21.12.2025

  • 79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Комисия на ЕсеС вече ЗАБРАНЯВА на НЕСЪГЛАСНИ журналисти да присъстват брифинги❗
    ЕсеС спира достъпа до банковите му сметки на НЕУДОБЕН журналист ‼️

    20:14 21.12.2025

  • 80 Хи Хи

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Докато Путин":

    Щом Путин не ще да спира войната, значи здраво трепе урки !!

    Коментиран от #83

    20:16 21.12.2025

  • 81 Интересно

    0 0 Отговор
    Питах ИИ за възможните загуби в жива сила на двете страни до 2050.Отговорът е 6 до 10 милиона човека за всяка от двете. Материалните загуби са си отделно.

    20:20 21.12.2025

  • 82 Евала Зеленски

    1 0 Отговор
    Среща на НАТО под твоята егида....

    Коментиран от #87

    20:25 21.12.2025

  • 83 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Хи Хи":

    Май Путин повече трепе руски зомбита.

    20:26 21.12.2025

  • 84 Хи Хи

    3 0 Отговор
    Не случайно Тръмпи се опитва да спре войната възможно по скоро !! Ако Путин изтреби урките, кой ще копа в мините редкоземни минерали и да ги праща в Америка ??!!

    20:27 21.12.2025

  • 85 Просто е

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Я пъ тоа":

    Прочети историята от 1917 г. до наши дни и може и да вдянеш ако има някой на втория етаж.

    20:28 21.12.2025

  • 86 Мъка, голяма мъка!

    0 0 Отговор
    Господа, ЕС фалира! Затвориха заводите на VW и пратиха на борсата 30 000 души. Още 100 000 производители на комплектуващи са също аут. Другите страни от ЕС са още по-зле! Дадоха си парите на Зеленски и полетяха в пропастта...

    20:35 21.12.2025

  • 87 ами

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Евала Зеленски":

    така де - европейските лидери на отчет в ки.i.в и да си носят куфарчета за парите

    20:44 21.12.2025

  • 88 Мими

    0 0 Отговор
    След като Тръмп му набие канчето. тоя ше се оплаква на тия от които нищо не зависи! Тоя още не е вдянал за какво иде реч!

    20:47 21.12.2025

