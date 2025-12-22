Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за ПВО и ракети

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че основната задача в момента е реалното производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях в Украйна, съобщава Укринформ, предава БТА.
Държавният глава направи изказването си по време на тържествено събитие по случай Деня на дипломатическите служители. „Украйна трябва да запази лидерството си в Европа по отношение на качеството и обема на производството на оръжие. Необходимо е да постигнем историческо постижение - да организираме реално производство на системи за ПВО и ракети за тях, самостоятелно или съвместно със стратегическите ни партньори. Това ще промени баланса на силите в нашия регион“, заяви Зеленски.
Президентът уточни, че Украйна вече работи по разработката на свои собствени системи за противовъздушна отбрана, но предупреди, че тяхното създаване изисква време и високи технически умения. „Системи за ПВО не се създават бързо, но сме близо до постигането на необходимите резултати“, добави той.
Зеленски посочи, че страната ще продължи да реализира договори с международните партньори за доставка на системи за противовъздушна отбрана чрез различни програми. На 20 декември украинският президент отбеляза, че някои ракети, предназначени за украинските системи за ПВО, са били задържани от партньорите поради заплахите от Русия и нарушения на въздушното пространство на европейски държави от безпилотни апарати.
1 Зелника
Коментиран от #10, #11
19:56 22.12.2025
2 Факти
Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за самоунищожение.
19:57 22.12.2025
3 добрият дедо в Москва
19:57 22.12.2025
4 БОЛШЕВИК
19:58 22.12.2025
5 Британия 🇬🇧
19:58 22.12.2025
6 Боруна Лом
Коментиран от #13
19:58 22.12.2025
7 НЯМА
19:58 22.12.2025
8 Хипотетично
19:59 22.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да де
До коментар #1 от "Зелника":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
Коментиран от #15
20:00 22.12.2025
11 Българин
До коментар #1 от "Зелника":Хахаха.
Според вас, петолъчниците, Зеленски е сготвен още 2022-ра, с началото на блицкрига преди четири години... 😀
Коментиран от #17
20:00 22.12.2025
12 Папи
20:00 22.12.2025
13 Оня
До коментар #6 от "Боруна Лом":Ша ми приключи дедова.Ще превари май Зеленски.
20:01 22.12.2025
14 Спрете да го давате този фашист и терори
20:01 22.12.2025
15 Боруна Лом
До коментар #10 от "Да де":Калнафекална УТАЙКА!
Коментиран от #18, #19
20:01 22.12.2025
16 1488
като НАТО и ОТАН
20:01 22.12.2025
17 Друг
До коментар #11 от "Българин":След два месеца по почва пета година от тридневната.
20:02 22.12.2025
18 Христо Христов
До коментар #15 от "Боруна Лом":Червеногъз павiан!
20:02 22.12.2025
19 ще си събираш
До коментар #15 от "Боруна Лом":чер ва та
20:03 22.12.2025