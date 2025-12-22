Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за ПВО и ракети

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че основната задача в момента е реалното производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях в Украйна, съобщава Укринформ, предава БТА.

Държавният глава направи изказването си по време на тържествено събитие по случай Деня на дипломатическите служители. „Украйна трябва да запази лидерството си в Европа по отношение на качеството и обема на производството на оръжие. Необходимо е да постигнем историческо постижение - да организираме реално производство на системи за ПВО и ракети за тях, самостоятелно или съвместно със стратегическите ни партньори. Това ще промени баланса на силите в нашия регион“, заяви Зеленски.

Президентът уточни, че Украйна вече работи по разработката на свои собствени системи за противовъздушна отбрана, но предупреди, че тяхното създаване изисква време и високи технически умения. „Системи за ПВО не се създават бързо, но сме близо до постигането на необходимите резултати“, добави той.

Зеленски посочи, че страната ще продължи да реализира договори с международните партньори за доставка на системи за противовъздушна отбрана чрез различни програми. На 20 декември украинският президент отбеляза, че някои ракети, предназначени за украинските системи за ПВО, са били задържани от партньорите поради заплахите от Русия и нарушения на въздушното пространство на европейски държави от безпилотни апарати.