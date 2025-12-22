Новини
Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за ПВО и ракети
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за ПВО и ракети

22 Декември, 2025 19:54

Президентът призова за стратегическо укрепване на отбранителния потенциал на страната

Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за ПВО и ракети - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че основната задача в момента е реалното производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях в Украйна, съобщава Укринформ, предава БТА.

Държавният глава направи изказването си по време на тържествено събитие по случай Деня на дипломатическите служители. „Украйна трябва да запази лидерството си в Европа по отношение на качеството и обема на производството на оръжие. Необходимо е да постигнем историческо постижение - да организираме реално производство на системи за ПВО и ракети за тях, самостоятелно или съвместно със стратегическите ни партньори. Това ще промени баланса на силите в нашия регион“, заяви Зеленски.

Президентът уточни, че Украйна вече работи по разработката на свои собствени системи за противовъздушна отбрана, но предупреди, че тяхното създаване изисква време и високи технически умения. „Системи за ПВО не се създават бързо, но сме близо до постигането на необходимите резултати“, добави той.

Зеленски посочи, че страната ще продължи да реализира договори с международните партньори за доставка на системи за противовъздушна отбрана чрез различни програми. На 20 декември украинският президент отбеляза, че някои ракети, предназначени за украинските системи за ПВО, са били задържани от партньорите поради заплахите от Русия и нарушения на въздушното пространство на европейски държави от безпилотни апарати.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелника

    14 7 Отговор
    е сготвен вече.

    Коментиран от #10, #11

    19:56 22.12.2025

  • 2 Факти

    12 6 Отговор
    Украйна
    Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за самоунищожение.

    19:57 22.12.2025

  • 3 добрият дедо в Москва

    6 4 Отговор
    наистина не го разбирам

    19:57 22.12.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    11 4 Отговор
    Тоя богатее с всеки изминал ден, а бедняците са на фронта да му пазят заграбените богатства!

    19:58 22.12.2025

  • 5 Британия 🇬🇧

    9 4 Отговор
    Пожелавам на Зеленски през цялата 2026 година да го изпекат и изядат да му одерат кожата и да я тапицират върху диван на който да сядат само момичета който да пушат на спокойствие и да им е удобно когато са седнали върху кожата му

    19:58 22.12.2025

  • 6 Боруна Лом

    6 5 Отговор
    ПУТИНЕ, ПРИКЛЮЧИ ГИИИ! ЗАЩОТО НАШИТЕ БЕЗРОДНИЦИ ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ НАС!

    Коментиран от #13

    19:58 22.12.2025

  • 7 НЯМА

    5 3 Отговор
    какво да ми работиш, ами хвърляй кърпата!

    19:58 22.12.2025

  • 8 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Имат прозрения за собствено производство на ПВО и повече не бива да разчитат на гаранции и щедри обещания.

    19:59 22.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да де

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зелника":

    Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.

    Коментиран от #15

    20:00 22.12.2025

  • 11 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зелника":

    Хахаха.
    Според вас, петолъчниците, Зеленски е сготвен още 2022-ра, с началото на блицкрига преди четири години... 😀

    Коментиран от #17

    20:00 22.12.2025

  • 12 Папи

    2 1 Отговор
    Скрийте го тоя каун, че стана смешен,Брей!!!

    20:00 22.12.2025

  • 13 Оня

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Ша ми приключи дедова.Ще превари май Зеленски.

    20:01 22.12.2025

  • 14 Спрете да го давате този фашист и терори

    2 1 Отговор
    Вреден е за света, унищожи Украйна и украинският народ, лъже повече от циганин и е едно от най жалките същества на света и не на последно място, дните са му преброени. Чакаме да видим дали ще е пръв украинският народ или господарите му от МИ 6.

    20:01 22.12.2025

  • 15 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да де":

    Калнафекална УТАЙКА!

    Коментиран от #18, #19

    20:01 22.12.2025

  • 16 1488

    1 1 Отговор
    666 е 666 наопаки
    като НАТО и ОТАН

    20:01 22.12.2025

  • 17 Друг

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    След два месеца по почва пета година от тридневната.

    20:02 22.12.2025

  • 18 Христо Христов

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    Червеногъз павiан!

    20:02 22.12.2025

  • 19 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    чер ва та

    20:03 22.12.2025

