Потвърдиха смъртта на двама американски доброволци, сражавали се на страната на Украйна

Близки потвърдиха за смъртта на двама американски доброволци в Украйна, сражаващи се на страната на Киев в началото на декември.
Майкъл Захърл нарича 29-годишния Брайън Захърл свой племенник. Публикация във Facebook от 5 декември гласи, че Брайън Захърл е служил в американската армия и е помагал за обучението на украински войници, като в процеса се е сближил с някои от тях. Той е поддържал връзка с тях, след като е напуснал службата.
„Когато е получил новината, че няколко мъже са били убити в бой, той се е почувствал длъжен да се върне и да им помогне да се бият. Брайън е бил убит в бой преди няколко дни. Съпругата му Ким и двете му деца са в Киев и чакат условия, които да им позволят да извадят тялото му от бойното поле. След това могат да го пренесат у дома“, каза Майкъл Захърл.
„Всички сме съкрушени, но сме толкова горди. Егоизмът сякаш е на мода в наши дни, така че жертвата на Брайън изглежда малко по-героична. Споменът за неговото добро сърце облекчава малко мъката ни. Това, което световните лидери направиха или не направиха, сякаш нямаше пряко емоционално въздействие върху мен. Но сега има“, заключи Захерл.
Смъртта на Брайън Захерл беше потвърдена в началото на декември от Executive Security International (ESI), училище за обучение на бодигардове, базирано в Колорадо. Публикация във Facebook посочва, че Захерл е завършил обучение в ESI миналата пролет.
Смъртта на втори американски войник, Тай Уингейт Джоунс, беше потвърдена от сестра му Амбър, също във Facebook, цитирана от Newsweek. Според Джоунс, брат ѝ е загинал при удар с дрон на 3 декември.
Според Newsweek, Джоунс и Захерл са служили в международни сили под командването на украинската военна разузнавателна агенция, според публикации от акаунти, очевидно представляващи разузнавателната служба.
Според The New York Times, най-малко 92 американци са били убити в бойни действия в Украйна до септември.
Москва определя чуждестранните граждани, присъединили се към украинските въоръжени сили, като наемници и ги счита за легитимни цели. Те са преследвани в Русия. През януари американецът Томас Патрик Крийд беше осъден задочно на 13 години по член 359 от Наказателния кодекс (участие на наемник във въоръжен конфликт).
1 Уфф
Коментиран от #4
06:07 23.12.2025
2 Бодикаунт
06:11 23.12.2025
3 Уточнение
06:11 23.12.2025
4 Оги
До коментар #1 от "Уфф":Е пак е сафари със живoтни, само че кyчетата имат пушки!
06:16 23.12.2025
5 Само питам
06:21 23.12.2025
6 8888
така че никой не е загинал ония да си трият постовете от фейсбука, че така секват рушветите за Киев .
06:26 23.12.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Земля им стекловатая !
06:29 23.12.2025
8 Ухааа
Коментиран от #9, #11
06:29 23.12.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #8 от "Ухааа":Сред толкова КРВАРОфили в страната, няма ни един сражаващ се за Урка на фронта....А бе компютърни смелчаци, помагайте на брадарушките,стига сте се крили зад клавиатурите ... Нали ФАЩ ви е дала свободата, нали тя ви е освобождавала няколко пъти...
Коментиран от #12
06:30 23.12.2025
10 а бе..
06:35 23.12.2025
11 Педро Волгата
До коментар #8 от "Ухааа":Българските русофили са в интернет или на Запад.
06:37 23.12.2025
12 Само питам
До коментар #9 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Къде ви е Мочата?
06:37 23.12.2025