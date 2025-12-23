Новини
Потвърдиха смъртта на двама американски доброволци, сражавали се на страната на Украйна
  Тема: Украйна

Потвърдиха смъртта на двама американски доброволци, сражавали се на страната на Украйна

23 Декември, 2025 05:51, обновена 23 Декември, 2025 05:58 707 12

  • доброволци-
  • война-
  • американци-
  • украйна-
  • загинали

Според The ​​New York Times, най-малко 92 американци са били убити в бойни действия в страната до септември

Потвърдиха смъртта на двама американски доброволци, сражавали се на страната на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близки потвърдиха за смъртта на двама американски доброволци в Украйна, сражаващи се на страната на Киев в началото на декември.

Майкъл Захърл нарича 29-годишния Брайън Захърл свой племенник. Публикация във Facebook от 5 декември гласи, че Брайън Захърл е служил в американската армия и е помагал за обучението на украински войници, като в процеса се е сближил с някои от тях. Той е поддържал връзка с тях, след като е напуснал службата.

„Когато е получил новината, че няколко мъже са били убити в бой, той се е почувствал длъжен да се върне и да им помогне да се бият. Брайън е бил убит в бой преди няколко дни. Съпругата му Ким и двете му деца са в Киев и чакат условия, които да им позволят да извадят тялото му от бойното поле. След това могат да го пренесат у дома“, каза Майкъл Захърл.

„Всички сме съкрушени, но сме толкова горди. Егоизмът сякаш е на мода в наши дни, така че жертвата на Брайън изглежда малко по-героична. Споменът за неговото добро сърце облекчава малко мъката ни. Това, което световните лидери направиха или не направиха, сякаш нямаше пряко емоционално въздействие върху мен. Но сега има“, заключи Захерл.

Смъртта на Брайън Захерл беше потвърдена в началото на декември от Executive Security International (ESI), училище за обучение на бодигардове, базирано в Колорадо. Публикация във Facebook посочва, че Захерл е завършил обучение в ESI миналата пролет.

Смъртта на втори американски войник, Тай Уингейт Джоунс, беше потвърдена от сестра му Амбър, също във Facebook, цитирана от Newsweek. Според Джоунс, брат ѝ е загинал при удар с дрон на 3 декември.

Според Newsweek, Джоунс и Захерл са служили в международни сили под командването на украинската военна разузнавателна агенция, според публикации от акаунти, очевидно представляващи разузнавателната служба.

Според The ​​New York Times, най-малко 92 американци са били убити в бойни действия в Украйна до септември.

Москва определя чуждестранните граждани, присъединили се към украинските въоръжени сили, като наемници и ги счита за легитимни цели. Те са преследвани в Русия. През януари американецът Томас Патрик Крийд беше осъден задочно на 13 години по член 359 от Наказателния кодекс (участие на наемник във въоръжен конфликт).


Украйна
