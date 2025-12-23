Новини
Свят »
Турция »
Над Анкара е изгубена връзката със самолет, превозващ началника на генщаба на либийската армия

Над Анкара е изгубена връзката със самолет, превозващ началника на генщаба на либийската армия

23 Декември, 2025 21:45, обновена 23 Декември, 2025 22:07 846 5

  • либия-
  • турция-
  • анкара-
  • самолет

Затвориха въздушното пространство над Анкара след загуба на връзка с частен самолет

Над Анкара е изгубена връзката със самолет, превозващ началника на генщаба на либийската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер", цитирана от БТА.

Твърди се, че на борда му се е намирал началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хаддад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50".

От информация на официалния сайт на Министерството на отбраната на Турция става ясно, че министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер е приел днес началника на главното командване на либийската армия.

Подробности около случая съобщи вътрешният министър на Турция Йерликая.

"Тази вечер в Анкара, в 20:10 ч. (19:10 българско време - бел. ред.), е излетял самолет от летище "Есенбога" към Триполи. Самолетът е бил с номер на опашката 9H-DFJ, тип "Фалкон-50". Връзката с него е загубена в 20:52 ч.", обясни Йерликая в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".

От самолета е получено искане за аварийно кацане в близост до Хаймана. След това обаче не е осъществен отново контакт с него, добави министърът.

Сред петимата пътници в самолета на борда е бил и началникът на главното командване на либийската армия Мухамед Али Ахмед Ал Хадад, наред с други либийски висши военни, отбеляза Йерликая.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Хазарите могат да претоварят всяка батерия.

    21:50 23.12.2025

  • 2 Митъняхоуу

    2 3 Отговор
    мяуууууу, гагаггагагага, те имали и армия , че и началник, въх.....скоро немъ да имъ кво да заглушаваме

    21:50 23.12.2025

  • 3 ?????

    12 1 Отговор
    Те там са няколко либийски правителства и няколко либийски армии след като я демократизираха Либия.
    Та не е лошо да се уточни.
    Въпреки че най-вероятно става въпрос за протурското правителство в Триполи.

    21:54 23.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ДАНО И НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ДА СА БИЛИ ЗАЕДНО?

    22:04 23.12.2025

  • 5 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Разбил се е или са го.

    22:15 23.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания