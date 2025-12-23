Над Анкара е изгубена връзката със самолет, превозващ началника на генщаба на либийската армия

Въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер", цитирана от БТА.

Твърди се, че на борда му се е намирал началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хаддад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50".

От информация на официалния сайт на Министерството на отбраната на Турция става ясно, че министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер е приел днес началника на главното командване на либийската армия.

Подробности около случая съобщи вътрешният министър на Турция Йерликая.

"Тази вечер в Анкара, в 20:10 ч. (19:10 българско време - бел. ред.), е излетял самолет от летище "Есенбога" към Триполи. Самолетът е бил с номер на опашката 9H-DFJ, тип "Фалкон-50". Връзката с него е загубена в 20:52 ч.", обясни Йерликая в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".

От самолета е получено искане за аварийно кацане в близост до Хаймана. След това обаче не е осъществен отново контакт с него, добави министърът.

Сред петимата пътници в самолета на борда е бил и началникът на главното командване на либийската армия Мухамед Али Ахмед Ал Хадад, наред с други либийски висши военни, отбеляза Йерликая.