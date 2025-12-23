Над Анкара е изгубена връзката със самолет, превозващ началника на генщаба на либийската армия

Въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер", цитирана от БТА.
Твърди се, че на борда му се е намирал началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хаддад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50".
От информация на официалния сайт на Министерството на отбраната на Турция става ясно, че министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер е приел днес началника на главното командване на либийската армия.
Подробности около случая съобщи вътрешният министър на Турция Йерликая.
"Тази вечер в Анкара, в 20:10 ч. (19:10 българско време - бел. ред.), е излетял самолет от летище "Есенбога" към Триполи. Самолетът е бил с номер на опашката 9H-DFJ, тип "Фалкон-50". Връзката с него е загубена в 20:52 ч.", обясни Йерликая в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".
От самолета е получено искане за аварийно кацане в близост до Хаймана. След това обаче не е осъществен отново контакт с него, добави министърът.
Сред петимата пътници в самолета на борда е бил и началникът на главното командване на либийската армия Мухамед Али Ахмед Ал Хадад, наред с други либийски висши военни, отбеляза Йерликая.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:50 23.12.2025
2 Митъняхоуу
21:50 23.12.2025
3 ?????
Та не е лошо да се уточни.
Въпреки че най-вероятно става въпрос за протурското правителство в Триполи.
21:54 23.12.2025
4 Боруна Лом
22:04 23.12.2025
5 Хипотетично
22:15 23.12.2025