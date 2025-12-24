Матю Уитакър: Работим по четири окончателни документа за Украйна, разбираме какво иска Киев

Участниците в мирния процес в Украйна работят по четири окончателни документа, обяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър по Fox News.
Според дипломата, на масата за преговори в момента е проект на 20-точков мирен план, както и документи за многостранни гаранции за сигурност и специални гаранции на САЩ.
Четвъртият документ е посветен на план за следвоенно икономическо възстановяване и развитие.
„Всички тези документи се обсъждат в реално време. Мисля, че сега имаме доста добро разбиране за това какво иска Украйна“, добави Уитакър.
На 20 декември делегации от Украйна, САЩ и европейски страни се срещнаха в Маями. След разговорите специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров публикуваха идентични изявления в социалните медии. Те заявиха, че по време на срещите си страните са обсъдили 20-точковия мирен план и гаранциите за сигурност на Вашингтон за Киев.
Освен това участниците в срещата отделиха време за обсъждане на разработването на плана за „икономика и просперитет“.
Според Володимир Зеленски, украинската и американската делегации са подготвили проекти на документи за рамка за „прекратяване“ на конфликта с Русия по време на разговорите си в Маями.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил Буданов, разведчик
Операция Валкирия е ход, следете новините !!! 😁👍
Коментиран от #6
04:46 24.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
04:48 24.12.2025
3 Сатана Z
04:49 24.12.2025
4 Иван
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Знае ли кога Украйна ще си върне Крим?
Коментиран от #10
05:04 24.12.2025
5 Иван
05:14 24.12.2025
6 Один
До коментар #1 от "Кирил Буданов, разведчик":Така и не разбрах защо са я кръстили така тая операция. Май не познават скандинавската митология.
05:17 24.12.2025
7 Один
05:18 24.12.2025
8 Горбачов
Путин превърна за 10 години Русия в "изГОЙ", държава терорист, която всички ненавиждат и на която всички се присмиват. Съюзници Северна Корея, Венецуела и Иран, Скот Ритер и Дъглас Макгрегър - освидетелствани пeдoфили
05:27 24.12.2025
9 Аман
05:27 24.12.2025
10 Метаксос
До коментар #4 от "Иван":Крим е гръцки.
05:28 24.12.2025
11 Мдааа сметки, планове
Коментиран от #12
05:34 24.12.2025
12 Атина Палада
До коментар #11 от "Мдааа сметки, планове":от 2022ра се крие по бункерите, пишман кръчмаря
05:50 24.12.2025