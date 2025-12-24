Матю Уитакър: Работим по четири окончателни документа за Украйна, разбираме какво иска Киев

Участниците в мирния процес в Украйна работят по четири окончателни документа, обяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър по Fox News.

Според дипломата, на масата за преговори в момента е проект на 20-точков мирен план, както и документи за многостранни гаранции за сигурност и специални гаранции на САЩ.

Четвъртият документ е посветен на план за следвоенно икономическо възстановяване и развитие.

„Всички тези документи се обсъждат в реално време. Мисля, че сега имаме доста добро разбиране за това какво иска Украйна“, добави Уитакър.

На 20 декември делегации от Украйна, САЩ и европейски страни се срещнаха в Маями. След разговорите специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров публикуваха идентични изявления в социалните медии. Те заявиха, че по време на срещите си страните са обсъдили 20-точковия мирен план и гаранциите за сигурност на Вашингтон за Киев.

Освен това участниците в срещата отделиха време за обсъждане на разработването на плана за „икономика и просперитет“.

Според Володимир Зеленски, украинската и американската делегации са подготвили проекти на документи за рамка за „прекратяване“ на конфликта с Русия по време на разговорите си в Маями.