Матю Уитакър: Работим по четири окончателни документа за Украйна, разбираме какво иска Киев
  Тема: Украйна

24 Декември, 2025 04:32, обновена 24 Декември, 2025 04:39 698 12

  • матю итакър-
  • сащ-
  • украйна-
  • преговори-
  • мир

Постоянният представител на САЩ в НАТО коментира преговорите за мир

Матю Уитакър: Работим по четири окончателни документа за Украйна, разбираме какво иска Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Участниците в мирния процес в Украйна работят по четири окончателни документа, обяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър по Fox News.

Според дипломата, на масата за преговори в момента е проект на 20-точков мирен план, както и документи за многостранни гаранции за сигурност и специални гаранции на САЩ.

Още новини от Украйна

Четвъртият документ е посветен на план за следвоенно икономическо възстановяване и развитие.

„Всички тези документи се обсъждат в реално време. Мисля, че сега имаме доста добро разбиране за това какво иска Украйна“, добави Уитакър.

На 20 декември делегации от Украйна, САЩ и европейски страни се срещнаха в Маями. След разговорите специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров публикуваха идентични изявления в социалните медии. Те заявиха, че по време на срещите си страните са обсъдили 20-точковия мирен план и гаранциите за сигурност на Вашингтон за Киев.

Освен това участниците в срещата отделиха време за обсъждане на разработването на плана за „икономика и просперитет“.

Според Володимир Зеленски, украинската и американската делегации са подготвили проекти на документи за рамка за „прекратяване“ на конфликта с Русия по време на разговорите си в Маями.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил Буданов, разведчик

    22 3 Отговор
    Войната съвсем скоро приключва без никакви планове.
    Операция Валкирия е ход, следете новините !!! 😁👍

    Коментиран от #6

    04:46 24.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 11 Отговор
    Гори блатния нужник от всички страни, копейки стенат по бунища гладни и съдрани, усещат края!

    Коментиран от #4

    04:48 24.12.2025

  • 3 Сатана Z

    18 8 Отговор
    Замина блатната клоака при крайцера в тинята.

    04:49 24.12.2025

  • 4 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Знае ли кога Украйна ще си върне Крим?

    Коментиран от #10

    05:04 24.12.2025

  • 5 Иван

    4 6 Отговор
    Единствено при разпада на кочината може да се случи, а както върви той ще е напролет, бункерното е в паника, по военен път няма начин за сега, колкото и да се напъват укрите!

    05:14 24.12.2025

  • 6 Один

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил Буданов, разведчик":

    Така и не разбрах защо са я кръстили така тая операция. Май не познават скандинавската митология.

    05:17 24.12.2025

  • 7 Один

    4 5 Отговор
    Но трябва да се знае и помни, копейката пияните му робовладелци трябва да са в чувал.

    05:18 24.12.2025

  • 8 Горбачов

    4 6 Отговор
    Направи от Русия уважавана държава, която и Запада и Изтока слушаше и търсеха.

    Путин превърна за 10 години Русия в "изГОЙ", държава терорист, която всички ненавиждат и на която всички се присмиват. Съюзници Северна Корея, Венецуела и Иран, Скот Ритер и Дъглас Макгрегър - освидетелствани пeдoфили

    05:27 24.12.2025

  • 9 Аман

    2 0 Отговор
    От плагиати

    05:27 24.12.2025

  • 10 Метаксос

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Крим е гръцки.

    05:28 24.12.2025

  • 11 Мдааа сметки, планове

    3 0 Отговор
    А като дойде кръчмаря Путин със сметката.... ко прайм!!!

    Коментиран от #12

    05:34 24.12.2025

  • 12 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мдааа сметки, планове":

    от 2022ра се крие по бункерите, пишман кръчмаря

    05:50 24.12.2025