Мащабна зимна буря предизвика верижна катастрофа с над 100 автомобила в Мичиган

20 Януари, 2026 10:59, обновена 20 Януари, 2026 11:05 584 5

  • зимна буря-
  • верижна катастрофа-
  • автомобили-
  • мичиган-
  • сащ

Над 40 тежкотоварни камиона са участвали в инцидента, пътят е бил затворен за часове, а арктичният студ обхвана големи части от САЩ.

Мащабна зимна буря предизвика верижна катастрофа с над 100 автомобила в Мичиган - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рязка снежна буря с т.нар. „езерен ефект“ причини масови катастрофи в щата Мичиган, при които над 100 превозни средства се сблъскаха по междущатската магистрала I-196 в района на град Зееланд, южно от Гранд Рапидс, съобщават местните власти. Сред участниците в инцидента са и до 40 тежкотоварни камиона. По данни на офиса на шерифа на окръг Отава има ранени, но без опасност за живота, съобщава Си Би Ес, предава News.bg.

Пътят беше затворен за часове заради изтеглянето на авариралите автомобили и почистването на трасето. Очевидци описаха ситуацията като „пълен хаос“ с хора извън колите и затруднен достъп за линейките.

Катастрофата е част от мащабна зимна буря, обхващаща големи части от САЩ. В районите около Големите езера снежната покривка достига най-малко 23 см. Арктичният фронт донесе необичайно ниски температури дори в южните щати - от Флорида до югоизточна Джорджия.

Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждения за екстремно ниски температури и зимни бури в редица щати - от северна Минесота, през Уисконсин, Индиана, Охайо, Пенсилвания до Ню Йорк. Губернаторът на Ню Йорк Кати Хокул призова жителите на западната част на щата „да приемат бурята сериозно“.

Според метеоролозите над 200 милиона души в страната са засегнати от арктичните въздушни маси. В северните райони температурите с отчитане на вятъра паднаха до минус 40 градуса по Целзий, докато във Флорида термометрите показаха около нулата. Сняг падна дори в Алабама и Джорджия, а студът се очаква да се задържи поне до края на януари.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Времето БГ

    6 1 Отговор
    Нищо им няма на КРАВАРИТЕ…

    11:06 20.01.2026

  • 2 Пловдив

    1 0 Отговор
    Хайде и тук!

    11:07 20.01.2026

  • 3 Нищо им няма

    0 0 Отговор
    Да му мислят в Камчатка. Там е най-тежко положението. Снегът е до третия етаж на сградите, апокалипсис.

    Коментиран от #4

    11:10 20.01.2026

  • 4 Нищо им няма

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо им няма":

    В Камчатка са от друго тесто хората. Не се оплакват и с майтап и усмивки прочистват всичко. А тияМекиКитки само реват и чакат някой друг да им помогне.

    11:12 20.01.2026

  • 5 И КВО МА БРИГА

    0 0 Отговор
    ЗА ПИЧИГАН ?

    11:27 20.01.2026