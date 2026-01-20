Мащабна зимна буря предизвика верижна катастрофа с над 100 автомобила в Мичиган

Рязка снежна буря с т.нар. „езерен ефект“ причини масови катастрофи в щата Мичиган, при които над 100 превозни средства се сблъскаха по междущатската магистрала I-196 в района на град Зееланд, южно от Гранд Рапидс, съобщават местните власти. Сред участниците в инцидента са и до 40 тежкотоварни камиона. По данни на офиса на шерифа на окръг Отава има ранени, но без опасност за живота, съобщава Си Би Ес, предава News.bg.

Пътят беше затворен за часове заради изтеглянето на авариралите автомобили и почистването на трасето. Очевидци описаха ситуацията като „пълен хаос“ с хора извън колите и затруднен достъп за линейките.

Катастрофата е част от мащабна зимна буря, обхващаща големи части от САЩ. В районите около Големите езера снежната покривка достига най-малко 23 см. Арктичният фронт донесе необичайно ниски температури дори в южните щати - от Флорида до югоизточна Джорджия.

Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждения за екстремно ниски температури и зимни бури в редица щати - от северна Минесота, през Уисконсин, Индиана, Охайо, Пенсилвания до Ню Йорк. Губернаторът на Ню Йорк Кати Хокул призова жителите на западната част на щата „да приемат бурята сериозно“.

Според метеоролозите над 200 милиона души в страната са засегнати от арктичните въздушни маси. В северните райони температурите с отчитане на вятъра паднаха до минус 40 градуса по Целзий, докато във Флорида термометрите показаха около нулата. Сняг падна дори в Алабама и Джорджия, а студът се очаква да се задържи поне до края на януари.