Кая Калас: Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това

20 Януари, 2026 15:24 1 162 58

Върховният представител на ЕС подчерта, че митата и заплахите на Тръмп няма да променят статута на острова

Кая Калас: Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по външни работи и политика на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас заяви днес пред Европейския парламент в Страсбург, че Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това, предава БТА.

Евродепутатите обсъждат реакцията на ЕС спрямо изявленията на американския президент Доналд Тръмп за арктическия остров.

„Суверенитетът не е търговски инструмент и не подлежи на продажба. Европейският съюз без съмнение застава до Дания по отношение на териториалната ѝ цялост и суверенитет. Нашата реакция трябва да бъде сдържана и единна“, подчерта Калас.


  • 1 Питам:

    47 2 Отговор
    Освен да изрази "солидарност" какво друго могат да направят от дъртия и беззъб ЕС ? Освен ако трите вещици Урсула, Кая и мецола не направят някаква магия на Тръмпоча в Давос!

    Коментиран от #9

    15:27 20.01.2026

  • 2 честен ционист

    40 2 Отговор
    Тя и прерията принадлежеше на Сиуксите, ама после всички принадлежаха на резервата.

    15:28 20.01.2026

  • 3 Красимир Петров

    45 2 Отговор
    ЕС потъва

    15:28 20.01.2026

  • 4 Атина Палада

    49 2 Отговор
    Кая,като Гренландия принадлежи на народа си,ти и твоята компания в Брюксел какво се обаждате тогава? Нали не сте от народа на Гренландия.Оставете народа на Гренландия сам да реши какво иска..

    15:28 20.01.2026

  • 5 Трол

    35 2 Отговор
    Гренландия е стара македонска земя.

    15:28 20.01.2026

  • 6 Гориил

    42 2 Отговор
    Нещастната дъщеря на естонски комунист.

    Коментиран от #50

    15:28 20.01.2026

  • 8 Българин

    27 4 Отговор
    Армия трябва и ядрено оръжие. Който ги няма, ще се подчинява на големите батковци. В противен случай ще бъде унищожен!
    И така тярбва да бъде!

    15:28 20.01.2026

  • 9 Освалдо Риос

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Питам:":

    Да му изпият акъла докато Мелания се гримира, друго не могат да направят.

    15:29 20.01.2026

  • 10 Шопо

    29 2 Отговор
    С помощ от България Кая Калас може да победи САЩ.

    Коментиран от #23

    15:29 20.01.2026

  • 11 Наблюдател

    28 3 Отговор
    Кайо...ти хептен изплиска легена! То бива да си неадекватен, ама аз и след 2 литра водка съм по-добре от тези идиоти.

    15:29 20.01.2026

  • 12 Доналд Тръмп

    17 2 Отговор
    Хууз из Грийнленд ?Чия е Гренландия ,че нещо не чух хуубаво ?

    15:31 20.01.2026

  • 13 ТАЯ КРАДЛА ОНАЯ

    23 3 Отговор
    ПФАЙЗЕРА ЩЕ ГОВОРЯТ ЗА НАРОДИ МИТА ПАЗАРИ. И НАРОДЕ НА ЕВРОПА ОТВАРЯ СЕ НОВ ФРОНТ ЗА СПОНСОРИРАНЕ ТО НЕ НИ СТИГА ОКРАИНА И ПРОСЕЩИЯТ КЛОУН. И СИ МИСЛЯ ЧЕ ТИЯ ДВЕТЕ И ПРЕДИ ТОВА МЕРКЕЛ СА ТАМ СЛОЖЕНИ ЗА ДА ПРОДАДАТ ЕВРОПА В РЪЦЕТЕ НА САЩ РУСИЯ И КИТАЙ. И НЕ САМО ГО МИСЛЯ А СЪМ ПОЧТИ СИГУРЕН.

    15:32 20.01.2026

  • 15 Люпче

    25 1 Отговор
    Аахх тий Грелнадийоо древна земьоо маакедонскаа !

    15:33 20.01.2026

  • 16 селяк

    12 2 Отговор
    Ама бомбите на чиче Дони ще го променят споко

    15:33 20.01.2026

  • 17 4 канала в БНТ

    18 2 Отговор
    Защо бе Кошлуков, не излъчваш от Европарламента.
    Кой не дава-Бойко или Радев.

    Коментиран от #41

    15:33 20.01.2026

  • 18 СЕМ

    4 19 Отговор
    Вместо да четем туха гнусотиите на копейките ЗАЩО не се излъчва ЕП по БНТ.
    Да не би, за да могат да се вихрят тука пропаганда и лъжи на копейките.

    Коментиран от #54

    15:35 20.01.2026

  • 19 Гориил

    19 0 Отговор
    Дъщерята на Сталин също предаде баща си, а внучката на Хрушчов предаде дядо си.

    15:35 20.01.2026

  • 20 Как ги избират такива

    24 2 Отговор
    На тази особа само като и погледнеш физиономията и разбираш за какво става въпрос. Безнадежден случай.

    15:37 20.01.2026

  • 21 Време е Кая

    30 2 Отговор
    отново да се напие.

    Украйна е част от Русия.

    Гренландия е част от Америка.

    Естония е квази-държавица, която е на 35 годинки.

    15:37 20.01.2026

  • 22 Точката

    20 2 Отговор
    Ооо намекът стана натвърдек и изведнъж се появиха нови думи в съскането на Каа.

    15:37 20.01.2026

  • 23 Мнение

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Каква помощ от България?!
    Примерно ппдб ще застанат в поза Г редом до Кая Калас и така ще пробват да победят Тръмп?!

    Когато и да бъдат изринати от властта и вкарани по затворите, ВСИЧКИ КАИ КАЛАСИ, УРСУЛИ, ЛАГАРДИ, МЕЦОЛИ, МЕРЦОВЕ, МАКРОНИ, СТАРМЪРИ И ОСТАНАЛАТА ШОРОШОИДНА ППЛЧ ПО ЕВРОПА И У НАС, ВСЕ ЩЕ Е ЗАКЪСНЯЛО!!!

    ВСИЧКИ НАЧАЛНИЦИ, РАБОТНИЦИ И ГРАНТОПОЛУЧОТЕЛИ КЪМ НПО-ТАТА НА ШОРОШ (ОТРОВЕНО ОБЩЕСТВО, АМЕРИКА срещу БЪЛГАРИЯ, АНТИБЪЛГАРСКИ АДСКИ КОМИТЕТ И ДР) В РЕДИЦА ПО ДВАМА И МАСОВО ПО ЗАТВОРИТЕ!
    НЕ МОЖЕ ДА РАБОТЯТ СРЕЩУ НАРОДИТЕ СИ И ДА ОЧАКВАТ, ЧЕ ВЕЧНО ЩЕ ИМ СЕ РАЗМИНАВА!!!

    ДАНО ТРЪМП УСПЕЕ ДА ПРИБЕРЕ ВСИЧКИ АНТИЧОВЕШКИ ДАВОСДЖИИ У КАУША ЗА ГНЦД СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО!!!

    И НИКАКВО ДИГИТАЛНО ЕВРО, ИЛИ ЛЕВ!!!
    ПАРИТЕ В БРОЙ ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!!!!!

    15:38 20.01.2026

  • 25 мдаа

    22 2 Отговор
    От думите на Кая става ясно, че Грендландия принадлежи на гренландците, не на датчаните, не на американците. Като е така защо ЕС се месят в работите на народа на Гренландия?!

    15:43 20.01.2026

  • 26 Хеми значи бензин

    17 3 Отговор
    Гренланфдки народ няма. Има датски преселници. Тоест айо преселя там севербо корейци ще е Северно корейска.

    Коментиран от #57

    15:44 20.01.2026

  • 27 123

    19 1 Отговор
    Перчема даже не я знае коя е тази.

    15:44 20.01.2026

  • 28 Тошо

    23 1 Отговор
    Тази да вимава че дедо Дони някоя нощ ще я повози на хеликоптер по ношница в компания на морските тюлени.

    15:47 20.01.2026

  • 29 Ех ,Калас!

    14 1 Отговор
    Никога не казвай ,,хоп",преди да скочиш...!

    15:49 20.01.2026

  • 30 без коментар

    15 1 Отговор
    "Случаят на Бебиан не е единичен. Тя е инуитка от Гренландия – коренното население на острова, който е автономна територия в рамките на кралство Дания. През май 2022 година разследване на датското обществено радио и телевизия разкри, че през 60-те и 70-те години на миналия век лекари са поставили спирали на повече от 4500 инуитски жени - в опит да ограничат прираста на местното население. В много от случаите са били засегнати момичета на по 12, 13, 14 години. Всичко се е случвало без тяхното знание и без знанието и съгласието на родителите им."

    Коментиран от #34, #46

    15:49 20.01.2026

  • 31 Гледащ

    15 1 Отговор
    Аре давайте го защо останалия народ на Европа трябва да страда от митата заради някаква Гренландия все пак САЩ са най близкия и надежден партньор на ес давайте го и да падат цените

    15:50 20.01.2026

  • 32 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 1 Отговор
    Моето куче се надървя,когато види снимка на Кая Калас. 💋👩🥳🤣🐕🖕

    Коментиран от #42

    15:51 20.01.2026

  • 33 Българин....

    10 1 Отговор
    Може да е всичко. Но кая калас катоЛапа ми се надървя косата!

    15:54 20.01.2026

  • 34 Хеми значи бензин

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "без коментар":

    Кралство Дания? Кралство?
    Крал ство?
    УдФ в кой век си бе какви Кралства в 21 век и хора кацащи на Марс.

    Коментиран от #45

    15:55 20.01.2026

  • 35 Съгласен съм с Кая

    9 4 Отговор
    Абсолютно права е... Какъв ред ще има в света ,ако всеки с по-голяма военна сила започне да напада и анексира по-малки държави?

    Коментиран от #38

    15:57 20.01.2026

  • 36 Ха ха ха ха

    11 3 Отговор
    Малей, каква божествена хубост и умница преди всичко! Сигур са я изучили в харвард?! Досущ като наша Асенка Кокорчевата! Ама и Кирчу, и той кат тях!

    15:59 20.01.2026

  • 37 Величко

    5 1 Отговор
    Ооо... , стига сте ми досаждали с тая коза ... !

    15:59 20.01.2026

  • 38 Хеми значи бензин

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Съгласен съм с Кая":

    А защо пък трябва да е датска. Нали уж не е датска.

    16:01 20.01.2026

  • 39 Георгиев

    8 1 Отговор
    Много е малка да прави крайни заключения. В заглавието, което е било казано от нея,по добре е да има някъде "може би". Ще звучи по реалистично. Кая Калас е ограничен въздух под налягане. Какъв министър председател е била? Ами какво се чудя, а наш Бойко? По далаверите и кражбите обаче тя го бие драстично. Онези 48 млрд долара, които тя изпра, не могат да се сравняват с милиардите на Бойко, които да на едната ръка. Между впрочем, преди няколко години адвокатът на Боко за къщата в Барселона се яви като представител на собственика на акции на Тесла, на стойност над 5 млрд долара. Трети в ранглистата. Тогава питах, търсих, но не открих кой е собственика.
    Та Калас в тази бурна вода може да бъде отнесена до края на годината. Има много начини и пътища за това.

    16:02 20.01.2026

  • 40 Лавров

    8 1 Отговор
    Донбас принадлежи на своя народ, Новорусия принадлежи на своя народ, Крим принадлежи на своя народ след като Гренландия принадлежи на своя народ. То и България принадлежи на своя народ, но двама са се качили на гърба на народа.

    16:04 20.01.2026

  • 41 Дилян Дибилян

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "4 канала в БНТ":

    АЗ не давам! Нещо си против?!

    16:04 20.01.2026

  • 42 мъжко куче

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Трябва да заведеш кучето си на зоопсихолог. Нещо му има, със сигурност.

    16:06 20.01.2026

  • 43 Ахаха

    2 0 Отговор
    Тая питка май няма понятие нито какъв, нито статута или какви са им правата на Гренландия..

    16:08 20.01.2026

  • 44 Урсулите:

    3 0 Отговор
    Урсулата Кая Калас пред актива на ЕС
    е заявила, че много скоро ще обяви война на Америка!

    16:10 20.01.2026

  • 45 без коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хеми значи бензин":

    "Кралство Дания е скандинавска страна, намираща се в Северна Европа. Граничи по вода с Балтийско и Северно море. Състои се от полуостров Ютланд и много островчета; датски отвъдморски територии са Гренландия и...".

    Коментиран от #47

    16:13 20.01.2026

  • 46 Галина Колева

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "без коментар":

    Всички колониални държави трябва дс бъдат съдени за геноцид към коренните народи на ,завладените ,,територии ,континенти и острови. Такава жестокост не знам защо Господ допусна.

    16:14 20.01.2026

  • 47 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "без коментар":

    3 милиона пръдливи инцести че и Отвъдморски територии имали? УдФ наистина Тръмп е прав давете ги във водата и взимайте острова.

    16:14 20.01.2026

  • 48 Но ако в Америка

    0 0 Отговор
    Нямаше толкова зомбирани от наркотиците млади хора , всеки би повярвал и на Тръмп,а защо не и на Путин.....Нали казват във възрастта е МЪДРОСТА....

    16:15 20.01.2026

  • 49 Георгиев

    0 0 Отговор
    Много е малка да прави крайни заключения. В заглавието, което е било казано от нея,по добре е да има някъде "може би". Ще звучи по реалистично. Кая Калас е ограничен въздух под налягане. Какъв министър председател е била? Ами какво се чудя, а наш Бойко? По далаверите и кражбите обаче тя го бие драстично. Онези 48 млрд долара, които тя изпра, не могат да се сравняват с милиардите на Бойко, които са на едната ръка. Между впрочем, преди няколко години адвокатът на Боко за къщата в Барселона се яви като представител на собственика на акции на Тесла, на стойност над 5 млрд долара. Трети в ранглистата. Тогава питах, търсих, но не открих кой е собственика.
    Та Калас в тази бурна вода може да бъде отнесена до края на годината. Има много начини и пътища за това. Особено като се е захванала с Тръмп.

    16:19 20.01.2026

  • 50 Също

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Внучка на есесовец! Затова е политическата й кариера.

    16:21 20.01.2026

  • 51 Ангел

    2 0 Отговор
    Няма значение къде застава ЕС. Кая Калас е разследвана за пране на пари от ФБР. Тя е част от грабежа и златните тоалетни на Зеленски. Става въпрос за американските милиарди , отпуснати на наркомана. Може много да се напъва сега, но това са последните й напъни. Ще я отвее урагана "Катрина" много скоро.

    16:21 20.01.2026

  • 52 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Таз се пропила заради Путини Тръмп

    16:22 20.01.2026

  • 53 Кая Калас

    1 0 Отговор
    прави кал на Дедо Дончо!

    16:23 20.01.2026

  • 54 Ни са кахъри!

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "СЕМ":

    "Вместо да четем туха гнусотиите на копейките ЗАЩО не се излъчва ЕП по БНТ."
    Разбирам ти болката! Аз съм Розовият Зевс Гърмовержецът от стая 103! Бързо идвай, правим Национален Съвет за Освобождение от Купейкити и Запазване на гЕйроБските ЦеннУсти! Много сме! Аз, Урсузка божествената, Мерциту, Стар Хър Мър, наш Макарончо(дедобабът му го пусна и лично ми го повери), прекрасната и умна Кая, Зиленуту жуже Белоноско и много, много други. Такъз, кат тебе, умен и сърцат съюзник, ще си ни от неоценима полза за святата ни кауза! Чакаме те с отворени обятия и други работи, скъпи братко, или сестро(как решиш), не се бави!

    16:27 20.01.2026

  • 55 Абе какъв народ

    0 0 Отговор
    като там живеят 2000 човека ескимоси, по-малко от едно българско село :)

    16:30 20.01.2026

  • 56 Урсул

    1 0 Отговор
    Дрън, дрън...дрън...утре Тръмп праща войската и в другиден Гренландия е на САЩ.

    16:31 20.01.2026

  • 57 Напротив!

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хеми значи бензин":

    Има гренландски народ. Това са инуитите, коренните жители, които датското правителство много се грижеха да не се размножава и го вършеха това по всякакви начини.

    16:33 20.01.2026

  • 58 русоляв

    0 0 Отговор
    Кая Калас , ще ти го напиша бавно .България принадлежи към славянството и православието и нито ЕС или Еврото ще променят това !!!

    16:35 20.01.2026

