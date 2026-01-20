Кая Калас: Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това

Върховният представител на Европейския съюз по външни работи и политика на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас заяви днес пред Европейския парламент в Страсбург, че Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това, предава БТА.

Евродепутатите обсъждат реакцията на ЕС спрямо изявленията на американския президент Доналд Тръмп за арктическия остров.

„Суверенитетът не е търговски инструмент и не подлежи на продажба. Европейският съюз без съмнение застава до Дания по отношение на териториалната ѝ цялост и суверенитет. Нашата реакция трябва да бъде сдържана и единна“, подчерта Калас.