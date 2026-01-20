Кая Калас: Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това

Върховният представител на Европейския съюз по външни работи и политика на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас заяви днес пред Европейския парламент в Страсбург, че Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това, предава БТА.
Евродепутатите обсъждат реакцията на ЕС спрямо изявленията на американския президент Доналд Тръмп за арктическия остров.
„Суверенитетът не е търговски инструмент и не подлежи на продажба. Европейският съюз без съмнение застава до Дания по отношение на териториалната ѝ цялост и суверенитет. Нашата реакция трябва да бъде сдържана и единна“, подчерта Калас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам:
Коментиран от #9
15:27 20.01.2026
2 честен ционист
15:28 20.01.2026
3 Красимир Петров
15:28 20.01.2026
4 Атина Палада
15:28 20.01.2026
5 Трол
15:28 20.01.2026
6 Гориил
Коментиран от #50
15:28 20.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
И така тярбва да бъде!
15:28 20.01.2026
9 Освалдо Риос
До коментар #1 от "Питам:":Да му изпият акъла докато Мелания се гримира, друго не могат да направят.
15:29 20.01.2026
10 Шопо
Коментиран от #23
15:29 20.01.2026
11 Наблюдател
15:29 20.01.2026
12 Доналд Тръмп
15:31 20.01.2026
13 ТАЯ КРАДЛА ОНАЯ
15:32 20.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Люпче
15:33 20.01.2026
16 селяк
15:33 20.01.2026
17 4 канала в БНТ
Кой не дава-Бойко или Радев.
Коментиран от #41
15:33 20.01.2026
18 СЕМ
Да не би, за да могат да се вихрят тука пропаганда и лъжи на копейките.
Коментиран от #54
15:35 20.01.2026
19 Гориил
15:35 20.01.2026
20 Как ги избират такива
15:37 20.01.2026
21 Време е Кая
Украйна е част от Русия.
Гренландия е част от Америка.
Естония е квази-държавица, която е на 35 годинки.
15:37 20.01.2026
22 Точката
15:37 20.01.2026
23 Мнение
До коментар #10 от "Шопо":Каква помощ от България?!
Примерно ппдб ще застанат в поза Г редом до Кая Калас и така ще пробват да победят Тръмп?!
Когато и да бъдат изринати от властта и вкарани по затворите, ВСИЧКИ КАИ КАЛАСИ, УРСУЛИ, ЛАГАРДИ, МЕЦОЛИ, МЕРЦОВЕ, МАКРОНИ, СТАРМЪРИ И ОСТАНАЛАТА ШОРОШОИДНА ППЛЧ ПО ЕВРОПА И У НАС, ВСЕ ЩЕ Е ЗАКЪСНЯЛО!!!
ВСИЧКИ НАЧАЛНИЦИ, РАБОТНИЦИ И ГРАНТОПОЛУЧОТЕЛИ КЪМ НПО-ТАТА НА ШОРОШ (ОТРОВЕНО ОБЩЕСТВО, АМЕРИКА срещу БЪЛГАРИЯ, АНТИБЪЛГАРСКИ АДСКИ КОМИТЕТ И ДР) В РЕДИЦА ПО ДВАМА И МАСОВО ПО ЗАТВОРИТЕ!
НЕ МОЖЕ ДА РАБОТЯТ СРЕЩУ НАРОДИТЕ СИ И ДА ОЧАКВАТ, ЧЕ ВЕЧНО ЩЕ ИМ СЕ РАЗМИНАВА!!!
ДАНО ТРЪМП УСПЕЕ ДА ПРИБЕРЕ ВСИЧКИ АНТИЧОВЕШКИ ДАВОСДЖИИ У КАУША ЗА ГНЦД СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО!!!
И НИКАКВО ДИГИТАЛНО ЕВРО, ИЛИ ЛЕВ!!!
ПАРИТЕ В БРОЙ ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!!!!!
15:38 20.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 мдаа
15:43 20.01.2026
26 Хеми значи бензин
Коментиран от #57
15:44 20.01.2026
27 123
15:44 20.01.2026
28 Тошо
15:47 20.01.2026
29 Ех ,Калас!
15:49 20.01.2026
30 без коментар
Коментиран от #34, #46
15:49 20.01.2026
31 Гледащ
15:50 20.01.2026
32 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #42
15:51 20.01.2026
33 Българин....
15:54 20.01.2026
34 Хеми значи бензин
До коментар #30 от "без коментар":Кралство Дания? Кралство?
Крал ство?
УдФ в кой век си бе какви Кралства в 21 век и хора кацащи на Марс.
Коментиран от #45
15:55 20.01.2026
35 Съгласен съм с Кая
Коментиран от #38
15:57 20.01.2026
36 Ха ха ха ха
15:59 20.01.2026
37 Величко
15:59 20.01.2026
38 Хеми значи бензин
До коментар #35 от "Съгласен съм с Кая":А защо пък трябва да е датска. Нали уж не е датска.
16:01 20.01.2026
39 Георгиев
Та Калас в тази бурна вода може да бъде отнесена до края на годината. Има много начини и пътища за това.
16:02 20.01.2026
40 Лавров
16:04 20.01.2026
41 Дилян Дибилян
До коментар #17 от "4 канала в БНТ":АЗ не давам! Нещо си против?!
16:04 20.01.2026
42 мъжко куче
До коментар #32 от "Mими Кучева🐕🦺":Трябва да заведеш кучето си на зоопсихолог. Нещо му има, със сигурност.
16:06 20.01.2026
43 Ахаха
16:08 20.01.2026
44 Урсулите:
е заявила, че много скоро ще обяви война на Америка!
16:10 20.01.2026
45 без коментар
До коментар #34 от "Хеми значи бензин":"Кралство Дания е скандинавска страна, намираща се в Северна Европа. Граничи по вода с Балтийско и Северно море. Състои се от полуостров Ютланд и много островчета; датски отвъдморски територии са Гренландия и...".
Коментиран от #47
16:13 20.01.2026
46 Галина Колева
До коментар #30 от "без коментар":Всички колониални държави трябва дс бъдат съдени за геноцид към коренните народи на ,завладените ,,територии ,континенти и острови. Такава жестокост не знам защо Господ допусна.
16:14 20.01.2026
47 Хеми значи бензин
До коментар #45 от "без коментар":3 милиона пръдливи инцести че и Отвъдморски територии имали? УдФ наистина Тръмп е прав давете ги във водата и взимайте острова.
16:14 20.01.2026
48 Но ако в Америка
16:15 20.01.2026
49 Георгиев
Та Калас в тази бурна вода може да бъде отнесена до края на годината. Има много начини и пътища за това. Особено като се е захванала с Тръмп.
16:19 20.01.2026
50 Също
До коментар #6 от "Гориил":Внучка на есесовец! Затова е политическата й кариера.
16:21 20.01.2026
51 Ангел
16:21 20.01.2026
52 Дедо ви...
16:22 20.01.2026
53 Кая Калас
16:23 20.01.2026
54 Ни са кахъри!
До коментар #18 от "СЕМ":"Вместо да четем туха гнусотиите на копейките ЗАЩО не се излъчва ЕП по БНТ."
Разбирам ти болката! Аз съм Розовият Зевс Гърмовержецът от стая 103! Бързо идвай, правим Национален Съвет за Освобождение от Купейкити и Запазване на гЕйроБските ЦеннУсти! Много сме! Аз, Урсузка божествената, Мерциту, Стар Хър Мър, наш Макарончо(дедобабът му го пусна и лично ми го повери), прекрасната и умна Кая, Зиленуту жуже Белоноско и много, много други. Такъз, кат тебе, умен и сърцат съюзник, ще си ни от неоценима полза за святата ни кауза! Чакаме те с отворени обятия и други работи, скъпи братко, или сестро(как решиш), не се бави!
16:27 20.01.2026
55 Абе какъв народ
16:30 20.01.2026
56 Урсул
16:31 20.01.2026
57 Напротив!
До коментар #26 от "Хеми значи бензин":Има гренландски народ. Това са инуитите, коренните жители, които датското правителство много се грижеха да не се размножава и го вършеха това по всякакви начини.
16:33 20.01.2026
58 русоляв
16:35 20.01.2026