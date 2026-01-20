Макрон: Светът навлиза в „епоха на нестабилност“

Френският президент Еманюел Макрон заяви в Давос, където се провежда Световният икономически форум, че светът навлиза във време на нестабилност и дисбаланс както в сферата на сигурността, така и по икономически показатели, предават БиБиСи и Ройтерс, цитирани от News.bg.

„Светът постепенно се отдалечава от правилата и международното право. Преминаваме към свят без правила, където единственият закон, който изглежда има значение, е този на най-силния“, каза Макрон, добавяйки, че „имперските амбиции“ отново се появяват.

Френският президент критикува САЩ за търговски практики, които „подкопават нашите експортни интереси, изискват максимални отстъпки и целят да отслабят и подчинят Европа“, като допълни, че „безкрайното натрупване на нови тарифи“ е фундаментално неприемливо. Според него това важи с още по-голяма сила, когато такива мерки се използват като лост срещу териториалния суверенитет, визирайки стремежите на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия.

Макрон подчерта, че европейците често не защитават собствените си компании и пазари, „когато други страни не спазват равните условия“. Той добави, че конкурентоспособността на Европа изостава от тази на САЩ, а проблемите с растежа и недостатъчните инвестиции трябва да бъдат преодолени.

Френският президент посочи, че Франция и Европа остават привързани към националния суверенитет и независимостта си, което не е „старомоден“ подход, а начин да се помнят уроците от Втората световна война.

„Поради тези принципи нашата нация реши да се присъедини към военните учения в Гренландия - не за да заплашва, а за да подкрепи съюзник в друга европейска държава, Дания“, завърши Макрон.