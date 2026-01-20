Новини
Свят »
Швейцария »
Макрон: Светът навлиза в „епоха на нестабилност“

Макрон: Светът навлиза в „епоха на нестабилност“

20 Януари, 2026 16:19 674 21

  • еманюел макрон-
  • давос-
  • нестабилност

Френският президент критикува САЩ за търговски практики и подчерта значението на суверенитета на Европа и Гренландия

Макрон: Светът навлиза в „епоха на нестабилност“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви в Давос, където се провежда Световният икономически форум, че светът навлиза във време на нестабилност и дисбаланс както в сферата на сигурността, така и по икономически показатели, предават БиБиСи и Ройтерс, цитирани от News.bg.

„Светът постепенно се отдалечава от правилата и международното право. Преминаваме към свят без правила, където единственият закон, който изглежда има значение, е този на най-силния“, каза Макрон, добавяйки, че „имперските амбиции“ отново се появяват.

Френският президент критикува САЩ за търговски практики, които „подкопават нашите експортни интереси, изискват максимални отстъпки и целят да отслабят и подчинят Европа“, като допълни, че „безкрайното натрупване на нови тарифи“ е фундаментално неприемливо. Според него това важи с още по-голяма сила, когато такива мерки се използват като лост срещу териториалния суверенитет, визирайки стремежите на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия.

Макрон подчерта, че европейците често не защитават собствените си компании и пазари, „когато други страни не спазват равните условия“. Той добави, че конкурентоспособността на Европа изостава от тази на САЩ, а проблемите с растежа и недостатъчните инвестиции трябва да бъдат преодолени.

Френският президент посочи, че Франция и Европа остават привързани към националния суверенитет и независимостта си, което не е „старомоден“ подход, а начин да се помнят уроците от Втората световна война.

„Поради тези принципи нашата нация реши да се присъедини към военните учения в Гренландия - не за да заплашва, а за да подкрепи съюзник в друга европейска държава, Дания“, завърши Макрон.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 5 Отговор
    Макрон ще накаже палавника Тръмп

    Коментиран от #5

    16:20 20.01.2026

  • 2 Баба му

    14 2 Отговор
    И през очилата се вижда "тигровото око"🤣🤣🤣🤣

    16:21 20.01.2026

  • 3 Сила

    15 1 Отговор
    Готини цайси ...пак бушон , а ??!

    16:21 20.01.2026

  • 4 Хеми значи бензин

    7 1 Отговор
    А гейрманските и френски компании като фалират местни производства не говорим ли пак за правилата на по силния мосю Пдрзтев

    16:21 20.01.2026

  • 5 Тръмп:

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    "Защо трябва да защитаваме Европа в Украйна, когато ни блокират в Арктика?"

    16:22 20.01.2026

  • 6 Атина Палада

    3 11 Отговор
    Тръмп и Путин са пътници -ЕС е силата

    Коментиран от #12

    16:23 20.01.2026

  • 7 Ъъъъ

    10 2 Отговор
    Пак ли го е бил оня вехтия???😲

    16:25 20.01.2026

  • 8 Ъъъъъъъ

    11 1 Отговор
    Най-любопитното при Макрон е, че той е най-младият в семейството. Дори доведените му деца са по-възрастни от него.🤔

    16:25 20.01.2026

  • 9 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Блек ай с очилца ходи вече

    16:27 20.01.2026

  • 10 Христо

    9 1 Отговор
    Ама ти беше хубаво да си бъркате със Зеленото по дупките, да купонясвате и да громите Русия на маса. Сега ще плащате масрафа.

    16:28 20.01.2026

  • 11 Открил топлата вода

    8 1 Отговор
    Благодарение на кого? На такива като него бездетни и другобрегови лидери без отговорност и без наяждане!

    16:28 20.01.2026

  • 12 Цайси Мираж

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    А ти с гей парада си пешеходец.

    16:28 20.01.2026

  • 13 Факт

    3 0 Отговор
    Започна с дясна политика като Тръмп. Това иска резерви. След Ковид не трябваше да позволяват война в Европа!

    16:28 20.01.2026

  • 14 Цъцъцъ

    5 2 Отговор
    Макрон- бушон ха ха

    16:28 20.01.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    8 2 Отговор
    Щом е с цаките, бабата пак го е шамарила!

    16:29 20.01.2026

  • 16 Гошо

    6 2 Отговор
    На снимката има вид на току-що изчемберен от бабодедото.....

    16:30 20.01.2026

  • 17 Митко Пешев

    1 2 Отговор
    МИкрончо, ако те фане дедо ти пак ще те бие яко

    16:31 20.01.2026

  • 18 анализатор

    3 1 Отговор
    ЕС само слга условия .Зелена сделка ,Меркосур , Въглеродни квоти , Натура 200, Дизел и много други , така губи конкурентно предимство , а загуби и евтиния руски газ .Време е ЕС да спре да съществува или да се върне към първоначалния си вариант .Свободно движение на стоки ,хора и капитали , а не някой от Брюксел да казва на някой от Унгария да си сменя пола или на някой от България да си затваря АЕЦ .ЕС е изчерпан в този си вид и няма да го има до края на годината .

    16:32 20.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Алекс

    1 0 Отговор
    Абе, как ще защитите Гренландия? В рамките на НАТО Германия изпрати на 16.01. 2026 г. 15 войника от различните родове войски. На 18.01.2026 г. германските войници се измъкнаха тихомълком от острова с полет на Исландските авиолинии без да дават никакви обяснения на никого. На острова останаха около 10 франсета, изпратени със същата цел - да пазят. А в американската база на острова в момента има 1000 войници постоянно пребиваващи на служба там. Пълни смешници са тия политици!

    16:39 20.01.2026

  • 21 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Тоя го наритаха от Африка, дядо му го бие, а страната му е с по-голям дефицит от СССР преди да рухне.....иначе голям го вади......ама мек. ДА питам НАТовцете колко италянеца отидоха да бранят бивпата датска Гренландия????

    16:39 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания