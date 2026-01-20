Новини
Европарламентът ще разгледа ускорена финансова помощ за Украйна от 90 млрд. евро
  Тема: Украйна

Европарламентът ще разгледа ускорена финансова помощ за Украйна от 90 млрд. евро

20 Януари, 2026 15:56 875 65

Гласуването по спешната процедура за засилено сътрудничество между 24 държави членки е насрочено за вторник

Европарламентът ще разгледа ускорена финансова помощ за Украйна от 90 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 20 януари Европейският парламент ще обсъди решението за предоставяне на финансова подкрепа за Украйна в размер на 90 милиарда евро чрез ускорена процедура, предаде кореспондент на Hromadske Radio от пленарната сесия в Страсбург, предава Фокус.

Ключов елемент в процеса е механизмът за спешно вземане на решения, който позволява значително съкращаване на стандартните срокове за разглеждане.

„Във вторник в 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) ще се проведе гласуване по искането за прилагане на спешната процедура за решението на Съвета за засилено сътрудничество между 24 държави членки за предоставяне на гарантиран заем от бюджета на ЕС на Украйна. Ако процедурата бъде одобрена, окончателното гласуване ще се състои в сряда по същото време“, заявиха от Европейския парламент на брифинг за медиите.

На 14 януари Европейската комисия прие законодателни предложения за осигуряване на постоянна финансова помощ за Украйна през 2026 и 2027 г., също в размер на 90 милиарда евро. Средствата ще бъдат предоставени чрез механизма за засилено сътрудничество, включващ 24 от 27 държави членки.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни, че парите ще бъдат разпределени между бюджетна подкрепа и военна помощ, като приоритет ще имат покупки в Украйна, страните от ЕС и Европейското икономическо пространство. Бюджетната част от заема ще бъде обвързана с прилагането на реформи в Украйна, особено в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията.


Украйна
  • 1 Последния Софиянец

    54 6 Отговор
    Дано Радев ни извади от тази лудница.

    Коментиран от #5, #14

    15:57 20.01.2026

  • 2 селяк

    27 0 Отговор
    Малко са! 990 да пратят

    Коментиран от #50

    15:57 20.01.2026

  • 3 Блез Паскал

    37 0 Отговор
    УрсуЗаФонДерЛайнен ще Унищожи Икономически ЕС!

    15:58 20.01.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 8 Отговор
    Яде ме се печен конски фалос. 💋🐴🥳🤣🖕

    16:01 20.01.2026

  • 5 Самохваоко

    6 27 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като кореняк софиянец.

    16:01 20.01.2026

  • 6 @@@

    37 2 Отговор
    Горката България, която наскоро си Подари Златото
    чрез ЕЦБ на Урсулите, злато, което ще се превърне
    в нови Златни тоалетни.

    Коментиран от #44

    16:01 20.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 8888

    24 0 Отговор
    Еииии Еленски вече ги е разделил сред кабинета, и започва да праща и 18 годишните на воина с бракуваните бронежилетки от който спечелиха десетки милиони

    16:03 20.01.2026

  • 9 Питам

    25 0 Отговор
    Тия малоумните от нас ли ще вземат парите ! По-добре да си превеждат заплатите директно на зеления наркоман,вместо да унищожават Европа!

    16:03 20.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 20 Януари, 2026 15:56

    12 0 Отговор
    "Във вторник в 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) ще се проведе гласуване..."

    Бъдеще в минало пропуснато време.

    16:03 20.01.2026

  • 12 8888

    24 0 Отговор
    А кога Брюксел ще използва тези пари за европейците а не за една изгубена война? никой ли не разбира че това са пари взети от нас, дори и там мразещи/обичащи русия, или на каквито и групи да се делите?

    16:04 20.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 селяк

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма да му позволят големите. Иначе къде ще си продават боклуците ако не на балъци като българите

    16:05 20.01.2026

  • 15 Ако беше новина във фейсбук

    18 0 Отговор
    Щеше отдолу да има
    "Задругата на производителите на златни тоалетни харесаха това"

    16:06 20.01.2026

  • 16 Ай стига бе

    17 0 Отговор
    До кога тъпанарите от Европа ще продължават да се унижават? Кое точно народите не виждат? Такова падение не съм предполагал, че ще видя.

    16:09 20.01.2026

  • 17 Пенсионер 69 годишен

    16 0 Отговор
    За българските пенсионери 90 милиарда кога? Намират ги посинели в панелките без война.

    16:09 20.01.2026

  • 18 крайно време е

    21 0 Отговор
    България да излезе от тази бездънна яма ЕС.
    Внимавайте за кого ще гласувате, за Окрайнаили за вашите деца ?

    Коментиран от #20, #34

    16:10 20.01.2026

  • 19 писарке що не казваш

    18 0 Отговор
    колко голям заем е теглил голия охлюв
    да се подмаже на ес за бункера

    16:12 20.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шопо

    14 1 Отговор
    Продайте Гренландия и ще имате пари за Украйна.

    16:13 20.01.2026

  • 22 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    17 2 Отговор
    Ето заради такива шизофрении ни набутаха насила шиткойна и фалиралата еврозона ,за да плащаме за златните кенефи на зеления хазарски нашмъркан пор и брюкселската жендърясала и корумпирана пасмина на Урсула...
    На фона на това има и лъч надежда,защото на 1 февруари видни български общественици и уважавани и доказали се личности в зала 3 на НДК ще учредят движение за Български БУЛЕКЗИТ-напускане на компрометирания и вече изчерпан от всякакво съдържание потъващ в тинята ЕСсср

    16:14 20.01.2026

  • 23 Пенсионер 69 годишен

    14 4 Отговор
    За Русия не е проблем да снабди България с евтин природен газ, както през соца. В момента не го продават, а го изгарят в атмосферата. Виновни са неразбраните политици от България и ЕС.

    Коментиран от #33

    16:14 20.01.2026

  • 24 Атанас

    10 0 Отговор
    Хаяши беше между желаещите, независимо, че беше в оставка. Той ни набута и в тоя дълг. Няма ли кой да сложи край на тая мизерия, в която ни набутват? Няма ли кой да спре тия течове на пари от джобовете на данъкоплатците? Трябва да спре това безразборно теглене на кредити от страна на правителстото за да даваме на тоя и оня.

    16:15 20.01.2026

  • 25 Народен съд

    5 1 Отговор
    ДОШЛО Е.ВРЕМЕТО ЗА БЪЛГАРСКИЯ

    Коментиран от #37

    16:16 20.01.2026

  • 26 Финансова помощ за Украйна ??????

    2 0 Отговор
    Радьо няма да разреши. Буля Деса също.

    16:16 20.01.2026

  • 27 Стенли

    8 0 Отговор
    Нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело 😡😕 , лошото е че излизат от нашите джобове а Урсула си напълни банковите сметки с едни милярди за ваканционни и кой знае колко милярди и за Украйна и днес слушах че имала пълна подкрепа от по голяма част от евродепутатите и отделно така наречената зелена сделка с която още ще ни дерат от догодина ще става все по весело в този ЕС абе важното е тоалетната чиния да е златна 😁😡💪 гиди сопа

    Коментиран от #31

    16:17 20.01.2026

  • 28 Дас Хаген

    5 1 Отговор
    Какво значи ускорена? Преди вота на недоверие защото този ома шанс да мине заради сделката Меркосур и невъзможността ЕС да се справи с гренландската криза! Май Урсула си заминава и трябва да си прибере рестото!

    16:17 20.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор
    Факлите на изгарящия природен газ се виждат от космоса. ЕС и България се заинатиха и не го купуват. Русия го изгаря.

    16:17 20.01.2026

  • 31 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Стенли":

    Вместо ваканционни да се чете ваксини

    16:18 20.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Никога не сме се разбирали

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Пенсионер 69 годишен":

    През соца, докато СССР-то ни даваше евтин газ и соц. диктатура, ние ги цакахме с прокиснали консерви. Дип, че ни е силна дружбата.

    Коментиран от #35, #40, #41

    16:19 20.01.2026

  • 34 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "крайно време е":

    Само ВЪЗРАЖДАНЕ 👍💪🇧🇬 това е единствената що годе читава партия

    16:20 20.01.2026

  • 35 Пенсионер 69 годишен

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Никога не сме се разбирали":

    Сега мрем от студ демократично.

    Коментиран от #38, #52

    16:21 20.01.2026

  • 36 Българският народ подкрепя Украйна !

    1 8 Отговор
    Украинските защитници бранят не само Украйна, а и цяла Европа от opките на ypoда Путлер !
    Нашите деца спят спокойно именно защото Украйна спря рашибозука далеч от нашите домове.
    Европа ще е вечно задължена и признателна на украинския народ!

    Коментиран от #49, #51, #57

    16:21 20.01.2026

  • 37 Айде де

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Народен съд":

    Докато ви чакаме, влязохме в ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната.
    Само ние, нормалните, можем да решим къде да влизаме и откъде да излизаме. Вие, копеите, стойте в ъгъла и вдигайте лозунги.

    16:22 20.01.2026

  • 38 Дръж се!

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":

    И по студено може да стане.

    Коментиран от #48

    16:23 20.01.2026

  • 39 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор
    За наркоманската хунта 90 милиарда. За българските пенсионери 90 милиарда кога?

    Коментиран от #43, #46

    16:24 20.01.2026

  • 40 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Никога не сме се разбирали":

    Да ама тогава и ний имам предвид българското население ядяхме що годе качествена храна на сравнително ниски цени дори и пенсиите и заплатите да бяха ниски

    16:24 20.01.2026

  • 41 Мдаааа

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Никога не сме се разбирали":

    Аз до колкото си спомням, зардеи участие на България с инвестиции и работна ръка в Коми сме имали 100 годишен договр за безплатна газ за България... Още в първите години на демокрацията бе знулен от нашите политици за да сме минали на чисто търговски отношения с Русия....

    Коментиран от #45

    16:25 20.01.2026

  • 42 Зверове

    6 0 Отговор
    С една дума ето ви пари, наемете си разбойници да воюват. Да им се връща тъпкано, особено на германци и англичани, от ислямисти да не се отърват!

    Коментиран от #47

    16:25 20.01.2026

  • 43 Да бяхте убедили

    0 5 Отговор

    До коментар #39 от "Пенсионер 69 годишен":

    жужето да не си прави експерименти. Сега - парите ни били малко.
    Мислете, вместо да плачете.

    16:26 20.01.2026

  • 44 Спокойно

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "@@@":

    Глупостта не е за съжаляване!

    16:26 20.01.2026

  • 45 Руската пропаганда опростачва

    0 5 Отговор

    До коментар #41 от "Мдаааа":

    И винаги има за цел глупаците

    Коментиран от #59

    16:27 20.01.2026

  • 46 Добре че не ви ги дават

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Пенсионер 69 годишен":

    Че ще ги метнете през терасите.... :)

    Коментиран от #53

    16:27 20.01.2026

  • 47 Не кълни

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Зверове":

    че узбека те чака готов зад кьошето.

    Коментиран от #64

    16:27 20.01.2026

  • 48 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дръж се!":

    Благодаря за моралната подкрепа. Но нека и нашите политици да просят като Зеленски милиарди и безплатен газ. Да не се правят на горди аристократи, когато пенсионерите замръзват в панелките.

    Коментиран от #54

    16:27 20.01.2026

  • 49 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Ами кой те спира върви да бориш Путин между другото нашите така наречените жълтопаветните либерали не отидоха в Украйна да борят Путин ами поне сега да отиват в Гренландия да я защитават от бай Дончо 😁😉

    16:27 20.01.2026

  • 50 !!!?

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "селяк":

    90 млрд. евро са нищо за ЕС. При приходи от 18 трилиона евро за 2025.

    Коментиран от #58

    16:28 20.01.2026

  • 51 Мутата

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Идиот

    Коментиран от #60

    16:28 20.01.2026

  • 52 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":

    Па мрии!Кой го интересува 😆

    Коментиран от #55

    16:29 20.01.2026

  • 53 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Добре че не ви ги дават":

    Да ни пуснат парното, водата и тока без пари, както в Русия.

    Коментиран от #56

    16:29 20.01.2026

  • 54 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Пенсионер 69 годишен":

    На тях не им пука нали си втуткат милиони че дори милярди

    16:30 20.01.2026

  • 55 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ХаХа":

    Знам, че никой не го интересува. Но кой кога ще мре е Божа работа. Там ред няма.

    16:31 20.01.2026

  • 56 Без пари не трябва!

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ти фащай пътя към Русия, та да ти е на далавера.

    16:32 20.01.2026

  • 57 Бензъл

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Аве психото каза че ни си си взел хапчетата сутринта.Марш бързо да ги пиеш

    16:32 20.01.2026

  • 58 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "!!!?":

    Щом са нищо 90 милиарда за ЕС, да ги дадат на България. За нас 90 милиарда не са нищо.

    Коментиран от #62

    16:34 20.01.2026

  • 59 Дио

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Руската пропаганда опростачва":

    Ми като гледам ти си най големия тук

    16:34 20.01.2026

  • 60 Не бъди груб

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Мутата":

    Кажи нещо смислено. Ако можеш.

    16:34 20.01.2026

  • 61 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Скъсаната ни държава не трябва да участва повече в плащане за орхайна

    16:36 20.01.2026

  • 62 И що трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":

    да ги дават на нас? Ние още не сме нападнати от Русия. Кото стане и на нас ще дават.
    А на теб, като възрастен човек, не ти ли е жал за украинските деца, жени и такива като теб? Дето Русия им изработи геноцид?

    16:38 20.01.2026

  • 63 Перо

    1 0 Отговор
    Един наркоман, ционист върти всички унтерменши, случайници на малкия си пръст. Стотици милиарди евро и долари потънаха в най-корумпираната държава в света!

    16:39 20.01.2026

  • 64 Погромист

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Не кълни":

    Узбека е програмист, бе!

    16:41 20.01.2026

  • 65 Перо

    1 0 Отговор
    Ганя пак ще плаща, нищо че нямаме бюджет и премиера е в оставка! Всичко се пише на данъкоплатеца с години напред! Няколко страни вече отказаха!

    16:41 20.01.2026

