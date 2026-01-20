Европарламентът ще разгледа ускорена финансова помощ за Украйна от 90 млрд. евро

На 20 януари Европейският парламент ще обсъди решението за предоставяне на финансова подкрепа за Украйна в размер на 90 милиарда евро чрез ускорена процедура, предаде кореспондент на Hromadske Radio от пленарната сесия в Страсбург, предава Фокус.
Ключов елемент в процеса е механизмът за спешно вземане на решения, който позволява значително съкращаване на стандартните срокове за разглеждане.
„Във вторник в 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) ще се проведе гласуване по искането за прилагане на спешната процедура за решението на Съвета за засилено сътрудничество между 24 държави членки за предоставяне на гарантиран заем от бюджета на ЕС на Украйна. Ако процедурата бъде одобрена, окончателното гласуване ще се състои в сряда по същото време“, заявиха от Европейския парламент на брифинг за медиите.
На 14 януари Европейската комисия прие законодателни предложения за осигуряване на постоянна финансова помощ за Украйна през 2026 и 2027 г., също в размер на 90 милиарда евро. Средствата ще бъдат предоставени чрез механизма за засилено сътрудничество, включващ 24 от 27 държави членки.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни, че парите ще бъдат разпределени между бюджетна подкрепа и военна помощ, като приоритет ще имат покупки в Украйна, страните от ЕС и Европейското икономическо пространство. Бюджетната част от заема ще бъде обвързана с прилагането на реформи в Украйна, особено в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #14
15:57 20.01.2026
2 селяк
Коментиран от #50
15:57 20.01.2026
3 Блез Паскал
15:58 20.01.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
16:01 20.01.2026
5 Самохваоко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като кореняк софиянец.
16:01 20.01.2026
6 @@@
чрез ЕЦБ на Урсулите, злато, което ще се превърне
в нови Златни тоалетни.
Коментиран от #44
16:01 20.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 8888
16:03 20.01.2026
9 Питам
16:03 20.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 20 Януари, 2026 15:56
Бъдеще в минало пропуснато време.
16:03 20.01.2026
12 8888
16:04 20.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 селяк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма да му позволят големите. Иначе къде ще си продават боклуците ако не на балъци като българите
16:05 20.01.2026
15 Ако беше новина във фейсбук
"Задругата на производителите на златни тоалетни харесаха това"
16:06 20.01.2026
16 Ай стига бе
16:09 20.01.2026
17 Пенсионер 69 годишен
16:09 20.01.2026
18 крайно време е
Внимавайте за кого ще гласувате, за Окрайнаили за вашите деца ?
Коментиран от #20, #34
16:10 20.01.2026
19 писарке що не казваш
да се подмаже на ес за бункера
16:12 20.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Шопо
16:13 20.01.2026
22 Урсул фон РептиЛайнян🐍
На фона на това има и лъч надежда,защото на 1 февруари видни български общественици и уважавани и доказали се личности в зала 3 на НДК ще учредят движение за Български БУЛЕКЗИТ-напускане на компрометирания и вече изчерпан от всякакво съдържание потъващ в тинята ЕСсср
16:14 20.01.2026
23 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #33
16:14 20.01.2026
24 Атанас
16:15 20.01.2026
25 Народен съд
Коментиран от #37
16:16 20.01.2026
26 Финансова помощ за Украйна ??????
16:16 20.01.2026
27 Стенли
Коментиран от #31
16:17 20.01.2026
28 Дас Хаген
16:17 20.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пенсионер 69 годишен
16:17 20.01.2026
31 Стенли
До коментар #27 от "Стенли":Вместо ваканционни да се чете ваксини
16:18 20.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Никога не сме се разбирали
До коментар #23 от "Пенсионер 69 годишен":През соца, докато СССР-то ни даваше евтин газ и соц. диктатура, ние ги цакахме с прокиснали консерви. Дип, че ни е силна дружбата.
Коментиран от #35, #40, #41
16:19 20.01.2026
34 Стенли
До коментар #18 от "крайно време е":Само ВЪЗРАЖДАНЕ 👍💪🇧🇬 това е единствената що годе читава партия
16:20 20.01.2026
35 Пенсионер 69 годишен
До коментар #33 от "Никога не сме се разбирали":Сега мрем от студ демократично.
Коментиран от #38, #52
16:21 20.01.2026
36 Българският народ подкрепя Украйна !
Нашите деца спят спокойно именно защото Украйна спря рашибозука далеч от нашите домове.
Европа ще е вечно задължена и признателна на украинския народ!
Коментиран от #49, #51, #57
16:21 20.01.2026
37 Айде де
До коментар #25 от "Народен съд":Докато ви чакаме, влязохме в ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната.
Само ние, нормалните, можем да решим къде да влизаме и откъде да излизаме. Вие, копеите, стойте в ъгъла и вдигайте лозунги.
16:22 20.01.2026
38 Дръж се!
До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":И по студено може да стане.
Коментиран от #48
16:23 20.01.2026
39 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #43, #46
16:24 20.01.2026
40 Стенли
До коментар #33 от "Никога не сме се разбирали":Да ама тогава и ний имам предвид българското население ядяхме що годе качествена храна на сравнително ниски цени дори и пенсиите и заплатите да бяха ниски
16:24 20.01.2026
41 Мдаааа
До коментар #33 от "Никога не сме се разбирали":Аз до колкото си спомням, зардеи участие на България с инвестиции и работна ръка в Коми сме имали 100 годишен договр за безплатна газ за България... Още в първите години на демокрацията бе знулен от нашите политици за да сме минали на чисто търговски отношения с Русия....
Коментиран от #45
16:25 20.01.2026
42 Зверове
Коментиран от #47
16:25 20.01.2026
43 Да бяхте убедили
До коментар #39 от "Пенсионер 69 годишен":жужето да не си прави експерименти. Сега - парите ни били малко.
Мислете, вместо да плачете.
16:26 20.01.2026
44 Спокойно
До коментар #6 от "@@@":Глупостта не е за съжаляване!
16:26 20.01.2026
45 Руската пропаганда опростачва
До коментар #41 от "Мдаааа":И винаги има за цел глупаците
Коментиран от #59
16:27 20.01.2026
46 Добре че не ви ги дават
До коментар #39 от "Пенсионер 69 годишен":Че ще ги метнете през терасите.... :)
Коментиран от #53
16:27 20.01.2026
47 Не кълни
До коментар #42 от "Зверове":че узбека те чака готов зад кьошето.
Коментиран от #64
16:27 20.01.2026
48 Пенсионер 69 годишен
До коментар #38 от "Дръж се!":Благодаря за моралната подкрепа. Но нека и нашите политици да просят като Зеленски милиарди и безплатен газ. Да не се правят на горди аристократи, когато пенсионерите замръзват в панелките.
Коментиран от #54
16:27 20.01.2026
49 Стенли
До коментар #36 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Ами кой те спира върви да бориш Путин между другото нашите така наречените жълтопаветните либерали не отидоха в Украйна да борят Путин ами поне сега да отиват в Гренландия да я защитават от бай Дончо 😁😉
16:27 20.01.2026
50 !!!?
До коментар #2 от "селяк":90 млрд. евро са нищо за ЕС. При приходи от 18 трилиона евро за 2025.
Коментиран от #58
16:28 20.01.2026
51 Мутата
До коментар #36 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Идиот
Коментиран от #60
16:28 20.01.2026
52 Ха ХаХа
До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":Па мрии!Кой го интересува 😆
Коментиран от #55
16:29 20.01.2026
53 Пенсионер 69 годишен
До коментар #46 от "Добре че не ви ги дават":Да ни пуснат парното, водата и тока без пари, както в Русия.
Коментиран от #56
16:29 20.01.2026
54 Стенли
До коментар #48 от "Пенсионер 69 годишен":На тях не им пука нали си втуткат милиони че дори милярди
16:30 20.01.2026
55 Пенсионер 69 годишен
До коментар #52 от "Ха ХаХа":Знам, че никой не го интересува. Но кой кога ще мре е Божа работа. Там ред няма.
16:31 20.01.2026
56 Без пари не трябва!
До коментар #53 от "Пенсионер 69 годишен":Ти фащай пътя към Русия, та да ти е на далавера.
16:32 20.01.2026
57 Бензъл
До коментар #36 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Аве психото каза че ни си си взел хапчетата сутринта.Марш бързо да ги пиеш
16:32 20.01.2026
58 Пенсионер 69 годишен
До коментар #50 от "!!!?":Щом са нищо 90 милиарда за ЕС, да ги дадат на България. За нас 90 милиарда не са нищо.
Коментиран от #62
16:34 20.01.2026
59 Дио
До коментар #45 от "Руската пропаганда опростачва":Ми като гледам ти си най големия тук
16:34 20.01.2026
60 Не бъди груб
До коментар #51 от "Мутата":Кажи нещо смислено. Ако можеш.
16:34 20.01.2026
61 ООрана държава
16:36 20.01.2026
62 И що трябва
До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":да ги дават на нас? Ние още не сме нападнати от Русия. Кото стане и на нас ще дават.
А на теб, като възрастен човек, не ти ли е жал за украинските деца, жени и такива като теб? Дето Русия им изработи геноцид?
16:38 20.01.2026
63 Перо
16:39 20.01.2026
64 Погромист
До коментар #47 от "Не кълни":Узбека е програмист, бе!
16:41 20.01.2026
65 Перо
16:41 20.01.2026