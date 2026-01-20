Европарламентът ще разгледа ускорена финансова помощ за Украйна от 90 млрд. евро

На 20 януари Европейският парламент ще обсъди решението за предоставяне на финансова подкрепа за Украйна в размер на 90 милиарда евро чрез ускорена процедура, предаде кореспондент на Hromadske Radio от пленарната сесия в Страсбург, предава Фокус.

Ключов елемент в процеса е механизмът за спешно вземане на решения, който позволява значително съкращаване на стандартните срокове за разглеждане.

„Във вторник в 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) ще се проведе гласуване по искането за прилагане на спешната процедура за решението на Съвета за засилено сътрудничество между 24 държави членки за предоставяне на гарантиран заем от бюджета на ЕС на Украйна. Ако процедурата бъде одобрена, окончателното гласуване ще се състои в сряда по същото време“, заявиха от Европейския парламент на брифинг за медиите.

На 14 януари Европейската комисия прие законодателни предложения за осигуряване на постоянна финансова помощ за Украйна през 2026 и 2027 г., също в размер на 90 милиарда евро. Средствата ще бъдат предоставени чрез механизма за засилено сътрудничество, включващ 24 от 27 държави членки.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни, че парите ще бъдат разпределени между бюджетна подкрепа и военна помощ, като приоритет ще имат покупки в Украйна, страните от ЕС и Европейското икономическо пространство. Бюджетната част от заема ще бъде обвързана с прилагането на реформи в Украйна, особено в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията.