"Столичният автотранспорт" пред порочна сделка? Пред ФАКТИ говори общинският съветник Симеон Ставрев (ВИДЕО)

Столичният общински съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова тема, която донякъде мина незабелязано заради свръхвниманието върху други политически събития. Става дума за корупционна сделка, подготвена от "Столичния автотранспорт".

Ето какво разказва по казуса Ставрев:

Реално това, което искат да направят автотранспорта, е да купят 25 от дългите автобуси. Това са съчленени 18 метра автобуси, които да се движат в София, общо взето за 8 пъти повече пари. Вчера изпълнителният директор на дружеството излезе и каза, че няма да се купуват тези автобуси. Най-абсурдното в цялата история е, че той, на 23 декември, днес го проверих пак, излиза с документ и го публикува в сайта на Агенцията за обществени поръчки, в който се казва, че той е избрал изпълнител- фирмата, която предлага 8-те пъти по-висока цена. Но това, което директорът казва: "Не сме сигурни, че ще се случи". Това не означава, че днес или утре няма да подпишат, защото той е в правото си.

Аз следя всички обществени поръчки на автотранспорта. Защото имам дълбоки подозрения в това те как се организират и кой участва в тях. Хващал съм не една или друга странни за мен да не казвам злоупотреби. Като фирма с двама служители спечели обществена поръчка за доставка на авточасти за милиони левове. Два пъти се правиха обществени поръчки за доставка на газ. Като последната обществена поръчка, пак на "Столичен автотранспорт", е за доставка на газ за 40 млн. евро, за три години напред. Което ще прехвърли края на нашия мандат на Общински съвет и на кмета. А този директор дори е временно назначен. Ще се плати на един посредник значителна сума предвид факта, че те имат лиценз. Въпросът е този директор какви обществени поръчки прави.

