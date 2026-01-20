Новини
"Столичният автотранспорт" пред порочна сделка? Пред ФАКТИ говори общинският съветник Симеон Ставрев (ВИДЕО)

20 Януари, 2026 16:43 1 030 12

  • столичен автотранспорт-
  • общински съветник-
  • симеон ставрев-
  • порочна сделка

Столичният общински съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова тема, която донякъде мина незабелязано заради свръхвниманието върху други политически събития. Става дума за корупционна сделка, подготвена от "Столичния автотранспорт".

Ето какво разказва по казуса Ставрев:
Реално това, което искат да направят автотранспорта, е да купят 25 от дългите автобуси. Това са съчленени 18 метра автобуси, които да се движат в София, общо взето за 8 пъти повече пари. Вчера изпълнителният директор на дружеството излезе и каза, че няма да се купуват тези автобуси. Най-абсурдното в цялата история е, че той, на 23 декември, днес го проверих пак, излиза с документ и го публикува в сайта на Агенцията за обществени поръчки, в който се казва, че той е избрал изпълнител- фирмата, която предлага 8-те пъти по-висока цена. Но това, което директорът казва: "Не сме сигурни, че ще се случи". Това не означава, че днес или утре няма да подпишат, защото той е в правото си.
Аз следя всички обществени поръчки на автотранспорта. Защото имам дълбоки подозрения в това те как се организират и кой участва в тях. Хващал съм не една или друга странни за мен да не казвам злоупотреби. Като фирма с двама служители спечели обществена поръчка за доставка на авточасти за милиони левове. Два пъти се правиха обществени поръчки за доставка на газ. Като последната обществена поръчка, пак на "Столичен автотранспорт", е за доставка на газ за 40 млн. евро, за три години напред. Което ще прехвърли края на нашия мандат на Общински съвет и на кмета. А този директор дори е временно назначен. Ще се плати на един посредник значителна сума предвид факта, че те имат лиценз. Въпросът е този директор какви обществени поръчки прави.

Още от разговора може да проследите във видеото


България
  • 1 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    КОКАЛА,КОКАЛА, ДРЪЖТЕ.........

    16:47 20.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Автобуси от немска автокъща за 10 000 евро се пишат по 100 000 евро.Грабеж.

    16:49 20.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Един автобус прави 500 лв от билети на курс а нафтата и заплатата на шофьора са 50 лв.450 лв на курс чиста печалба.15 курса на ден.

    16:58 20.01.2026

  • 5 Васко съм

    5 1 Отговор
    Глупости. Няма такова нещо. Ние сме умни и красиви милионери. Знаем и можем!

    17:04 20.01.2026

  • 6 Анонимен

    4 1 Отговор
    ПП решиха да заметат поредната пешка, после пак ще приказват, че друг им е виновен за сегашните поразии и те само наследявали проблемите.

    17:08 20.01.2026

  • 7 Транспорта ограби хиляди хора

    1 1 Отговор
    Тези , които имаха годишна карта на изплащане, увиснаха с по 150 лв, заради удълженията от 6 дни заради стачките, не си внесоха навреме вноската и така трябваше да заплатят наново 150 лв.
    МОШЕНИЦИ!
    сОФТУЕРА НА "ВЕЛИКИТЕ IT СПЕЦИАЛИСТИ СЪЩО Е КАЛПАФ, всеки път има някакви проблеми!

    17:09 20.01.2026

  • 8 Селянин

    2 1 Отговор
    Че то едва ли има и една държавна или обществена поръчка без схема. Имам познати правят документите в един офис от 5 фирми за една обществена поръчка. Знае се кой на кого, колко ще даде (обикновено е около 30% кеш предварително). Дац ит.

    17:20 20.01.2026

  • 9 Василеску

    0 0 Отговор
    Много рядко съм съгласен със Ставрев. Но в случая може и да е прав. Въпреки, че Автотранспорт София са изправени до стената заради изключително лошата си (и на СОС-овете), разбира се страгегия за развитието му в последните 15 години. За разлика от Метрополитена и Столичен Електротранспорт, които просто случиха на кадърни, много кадърни и упорити мениджъри с добри екипи и си внесоха модерни превозни средства. Сега Автото трябва да кърпи с втора ръка временно, докато дойде отнякъде финансиране за ново. Но когато търсиш втора ръка, често се появяват посредници далавераджии, корупционери. Не прпопускат. И тук вече май Симеон Ставрем е прав.

    17:21 20.01.2026

  • 10 Василеску

    0 1 Отговор
    До № 4. Не е на курс, а на ден. А частите, подръжката е много скъпа. Отделно не е добре менаджирана. Там също се краде. Така че отчасти си прав. Но не съвсем. Лоша стратегия,слаб мениджмънт, и некадърност на екипите - вече му викат неможачество. Не е много сложно.

    17:26 20.01.2026

  • 11 Тити

    0 0 Отговор
    Коя сделка не е порочна във България???

    17:30 20.01.2026

  • 12 а за боклука

    0 0 Отговор
    А за боклука и вашата mafiq кога?

    17:34 20.01.2026

