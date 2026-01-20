Новини
Зеленски: Украйна и Европа трябва да изградят съвместни отбранителни сили от 3 милиона души
Зеленски: Украйна и Европа трябва да изградят съвместни отбранителни сили от 3 милиона души

20 Януари, 2026 15:05 1 758 75

Украинският президент предлага създаване на армия до 3 милиона души за противодействие на руската военна заплаха

Зеленски: Украйна и Европа трябва да изградят съвместни отбранителни сили от 3 милиона души - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна и европейските държави трябва да обединят усилията си и да изградят съвместни отбранителни сили с численост до три милиона души, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Във видеоразговор с журналисти чрез приложението „УотсАп“ Зеленски подчерта, че идеята не е нова и е била поставена още миналата година. По думите му необходимостта от подобна структура се дължи на нарастващата военна заплаха от страна на Русия.

Президентът на Украйна посочи, че Москва планира значително разширяване на въоръжените си сили, като до 2030 г. броят им може да достигне 2,5 милиона военнослужещи. Именно този процес, според Зеленски, изисква по-тясна координация и обща отбранителна стратегия между Украйна и Европа.


Украйна
  • 1 Сатана Z

    62 2 Отговор
    А къде ще ги кОпат тия 3 лимона ?

    Коментиран от #26, #64

    15:06 20.01.2026

  • 2 честен ционист

    31 9 Отговор
    Затова Ганчо ще избере военния Румен Радев.

    Коментиран от #15

    15:06 20.01.2026

  • 3 Тома

    77 2 Отговор
    Дрогата на никого не прощава

    15:06 20.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    69 1 Отговор
    Имаш 100 000 колоездача от България, дерзай. Ще ги водят синоптичката, монката, тагаренко, кирчо, кокорчо, боци и шиши.

    15:07 20.01.2026

  • 5 Българин

    14 9 Отговор
    Да правят! Какво се обяснява тука!

    15:07 20.01.2026

  • 6 Трябва

    62 1 Отговор
    3 милиарда да са, наркос. Ще мрат за твоя кеф. Пфууу.

    15:07 20.01.2026

  • 7 Така

    55 2 Отговор
    Има ли измислени лекарства срещу невменяемост и тъпотия...че гледам Зеления има осезаема нужда

    15:08 20.01.2026

  • 8 Роден в НРБ

    71 2 Отговор
    По-скоро украйна трябва да спре да съществува като държава. Няма да си пращаме децата да умират за измислена държава с измислен език и измислени граници. Смър за украйна и ес

    Коментиран от #22

    15:08 20.01.2026

  • 9 Атина Палада

    50 2 Отговор
    Европейската армия е в Гренландия сега :) Зеленски,ти каква армия,като бройка можеш да присъединиш към европейската?

    15:09 20.01.2026

  • 10 БГР

    46 2 Отговор
    Украйна е без президент от 05.2024

    Коментиран от #29

    15:09 20.01.2026

  • 11 БеГемот

    54 1 Отговор
    Тоя ептем откачи....кой иска да се въргаля в окопите в тоя студ и да се крие от хвърчащи играчки...накрая украинците сами ще го напъхат в чувал и ще го пратят на Путин...

    15:09 20.01.2026

  • 12 Бъдеще

    54 1 Отговор
    Ей момче, ходи на фронта да те гръмнат, че вече ни се повръща от теб...

    15:09 20.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    58 1 Отговор
    Този евреин ,закопа укрия .а сега говори и Европа .той ли новият европейският президент .кой му дава право да казва кой какво иска ,и офцете само седим и пишем

    Коментиран от #69

    15:10 20.01.2026

  • 15 Атина Палада

    5 40 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    На Румен Радев му нямам никакво доверие .

    Коментиран от #21

    15:10 20.01.2026

  • 16 Дедо ви...

    31 1 Отговор
    Ми то нато се разпада. Запада ще прави ново нато с покрайнината. А дано ама надали?!?!

    15:11 20.01.2026

  • 17 Я пък тоя

    30 1 Отговор
    Европа ще даде 2 900 000, Украйна 100 000 защото толкова ще ѝ останат.

    15:12 20.01.2026

  • 18 Не разбрах

    32 1 Отговор
    чии са тези планове и чия е идеята.

    Коментиран от #66

    15:13 20.01.2026

  • 19 Я пък тоя

    24 0 Отговор

    До коментар #13 от "Готов за бой":

    А ти картечница знаеш ли какво е?

    15:14 20.01.2026

  • 20 Иван Грозни

    35 1 Отговор
    Пускат го в стаята, а то се качва на одъра. Каква наглос! Сега чакаме да нареди на нашите кога да изпратят пусечно месо на фронта. Хора опомнете се!Масово на изборите!

    15:14 20.01.2026

  • 21 Вашето мнение

    26 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    На кого му пука на кого има доверие един неопределен? Всичко на всичко сте около 100 000 заразени с ценостите на ес.

    Коментиран от #36

    15:14 20.01.2026

  • 22 Гориил

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Роден в НРБ":

    Надявам се Португалия да изпрати армията си в Гренландия и Украйна. Но само ако десните политически сили спечелят.

    15:14 20.01.2026

  • 23 Бай Галин от посолство

    30 1 Отговор
    После цяла Европа ще седи без ток. Седи си мирен.

    15:15 20.01.2026

  • 24 хихихих

    26 1 Отговор
    Освен за смешки и смърт, този наркоман за друго става ли?

    15:15 20.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А Путин какво

    4 30 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    да каже като закопа 2 000 000 руснака под земята, докато европейците и американците си гледаме живота и се разхождаме на СПА почивки и ски.

    Коментиран от #32

    15:17 20.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Евродебил

    29 1 Отговор
    Луд умора няма! Бе вие не може да си отоплите и електрозахраните столицата,дължите милярди,плачете за още 800 милярда, а и 3 милиона....Кой ще ги храни и екипира тия мултинационални мераклии преди руснаците да ги при Бандера и Мусолини?

    15:18 20.01.2026

  • 29 БНР

    5 15 Отговор

    До коментар #10 от "БГР":

    Няма как. Трябва да приключи войната и тогава да се организират избори по Конституция.

    15:19 20.01.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    23 1 Отговор
    Това зеленото глупаво лице, нашмъркано ли е или се нуждае от психиатър, та плещи такива глупости. Нали точно затова, че НАТО стигна до границата на Русия се случи тази кървава война.

    15:20 20.01.2026

  • 31 Трол

    7 1 Отговор
    Ако може да изградят МОЯ,ще съм благодарен

    15:20 20.01.2026

  • 32 Гробар

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "А Путин какво":

    Закопа ли са м@й катти но може да я ексхумираш и с противогаз да и се насладиш за последно !

    15:21 20.01.2026

  • 33 Операциите на САЩ нанасят

    2 23 Отговор

    До коментар #27 от "Този къде се навира":

    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #37, #41

    15:21 20.01.2026

  • 34 И КОЙ ГО КАЗВА!?!+/-))

    21 1 Отговор
    ЕДИН ПРОСЯК НАРКО КЛОУН ПРОВАЛИЛ СЕ ПЪЛКОВОДЕЦ И ПРОДАЛ ДЪРЖАВАТА СИ НА ВСИЧКИ ПО МНОГО. ТОЯ МНОГО ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ У ХОСПИСА.

    15:22 20.01.2026

  • 35 Психо Лог

    17 1 Отговор
    Брадатото джудже Стори Пакост с белия нос пак е предозирал и има видения !

    15:23 20.01.2026

  • 36 Атина Палада

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "Вашето мнение":

    Не! Мразя ценностите на ЕС..Аз съм старомодна..Обаче Румен Радев още с появяването си на политическата сцена ,когато стана Президент....има нещо в него,което ме кара да не му вярвам..Не е само това,че е натовец и обучаван в САЩ..Рядко правя грешка в прочита си на хората .Дано този път греша...но едва ли...

    Коментиран от #70

    15:24 20.01.2026

  • 37 Суульоо

    12 2 Отговор

    До коментар #33 от "Операциите на САЩ нанасят":

    Тихоо !Тихо не си компетентен и само спам 💩 ръсиш !

    15:24 20.01.2026

  • 38 ,,Трябва", викаш Зели...!

    10 1 Отговор
    Позната история!
    То и аз Трябва,да ,,уважа" комшийката,ама...не ми дават...😠😓😮‍💨🙄😨😒!

    15:26 20.01.2026

  • 39 И от къде 3 млн. души ве...?!

    12 1 Отговор
    Та те твоето ТЦК,едва могат да ,,бусовизират" 300 души,с ритници и юмруци за фронта ,че никой не ще...Ти ми говориш за 3 млн.души...?!?!

    15:29 20.01.2026

  • 40 Този си мечтае за ново НАТО

    14 1 Отговор
    щото за старото не можа да се класира.Евреина наркоман не престана с болните си амбиции да завлече и другите европейски държави в пряк конфликт с Русия.

    15:31 20.01.2026

  • 41 Важното е друго!

    20 1 Отговор

    До коментар #33 от "Операциите на САЩ нанасят":

    Че Путин доказа пред света,как цялото НАТО,ЕС,Великобритания и САЩ са против Русия и пак не могат да го победят...!

    15:31 20.01.2026

  • 42 провинциалист

    13 2 Отговор
    Зеленски в момента се изявява в 4-ти сезон на сериала "Слуга на народа".

    15:31 20.01.2026

  • 43 маймунката

    12 1 Отговор
    се опитва да ги върже ес наивниците
    да кихат още милиарди

    15:33 20.01.2026

  • 44 ти да видиш

    14 1 Отговор
    Европейците също не искат да мрат за зеленияпор, иди0т!

    Коментиран от #52

    15:36 20.01.2026

  • 45 Най-великият Президент на 21 век

    2 19 Отговор
    Цял свят се възхищава на Президента Зеленски ! Той е новия символ на борбата за свобода и независимост от тиранията ! Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
    Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
    "Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
    Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
    Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
    Наистина ли нищо не разбрахте?
    Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
    Четете по устните ми:
    Без газ или без вас? Без вас.
    Без вас или без светлината? Без вас.
    Без вода или без вас? Без вас.
    Без храна или без вас? Без вас.
    Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
    Но историята ще постави всичко на мястото си.
    И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.

    Коментиран от #48, #49, #57, #60, #73

    15:38 20.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Слугата мрази свободния и смелия !

    4 13 Отговор
    Омразата към украинския народ е породена от невъзможността на кокосовите глави да допуснат, че някой може да се противопостави на руските мародери, че някой може да се бори за свободата си.
    Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
    Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".

    Коментиран от #51, #53, #74

    15:40 20.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Щерев

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Готов за бой":

    пиян ли си ,дрогиран ли си или и двете

    15:42 20.01.2026

  • 51 Иди се прегледай

    9 1 Отговор

    До коментар #47 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Най доброто което можеш да направиш за себе си.

    15:42 20.01.2026

  • 52 Щерев

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "ти да видиш":

    Скоро да те е шиб@л окраинец ?

    15:43 20.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Петрич

    13 1 Отговор
    Зеленскиии, събуди се унищожи украинският народ,а иначе че съсипа ЕС ти благодаря

    15:50 20.01.2026

  • 55 Шумен

    9 2 Отговор
    Аман вече от този , повръща ми се кат го видя вече

    Коментиран от #72

    15:54 20.01.2026

  • 56 Зеленски

    0 8 Отговор
    е лидерът на демократичния свят.

    Коментиран от #58

    15:56 20.01.2026

  • 57 Леле мале,

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Най-великият Президент на 21 век":

    четох и ми се доповръща, а имам здрав стомах.Човече с тебе сме и те подкрепяме в битката със самия себе си.Кураж, ще победиш, макар и да не знаеш за какво се биеш.

    15:57 20.01.2026

  • 58 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Зеленски":

    На кой свят- със златните кенефи ли ?

    15:58 20.01.2026

  • 59 Хамаско

    3 0 Отговор
    При удвояване на белото тия сили спокойно ще скочат на 30млн.

    15:58 20.01.2026

  • 60 Какво да кажа освен, че когато желанията

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Най-великият Президент на 21 век":

    се сбъдват на 50% никак не е добре…

    16:02 20.01.2026

  • 61 Дрън-дрън

    5 0 Отговор
    Да не бяха правили майдан, че после и Джонсън послуша...

    16:08 20.01.2026

  • 62 Украйна е по силна от САЩ

    1 0 Отговор
    Тръмп е като палячо пред Зеленски
    А РОСИЯ е колко по силна от Украйна.???
    Слава на РОСИЯ!!!!!

    16:14 20.01.2026

  • 63 @@@

    3 0 Отговор
    Зеленски, който краде заедно с Урсулите,
    Заповяда на ЕС да изгради армия от 3 милиона души,
    които да се бият с Русия в защите на Украйна!

    16:15 20.01.2026

  • 64 Частично от...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Брадатите майки бежанки с камуфлажите.

    16:15 20.01.2026

  • 65 12345

    3 0 Отговор
    Зеленски е във все по голяма изолация и де чуди какви глупости да предлага.

    16:17 20.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ганю

    1 0 Отговор
    на дрогираните фашаги е идеята от сицилия
    важното е да има кинти, донори с напудрен нос и бомби
    вече имате и далавера с колумбия и подобни утайки на обществото
    ха честито скоро ще се срещнете със сармат
    После меня только тишина

    16:28 20.01.2026

  • 68 Лука

    0 0 Отговор
    Слава Великой России!!!

    Коментиран от #75

    16:29 20.01.2026

  • 69 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Kaлпазанин":

    Той от три години си е действащият европейски президент.

    16:32 20.01.2026

  • 70 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    този път грешиш, никакъв натовец не е, а чиста руска марионетка

    16:34 20.01.2026

  • 71 Цъцъцъ

    0 0 Отговор
    Ама, ритнете го това зеленото, да се усвести.Каква армия, какви 5 лева. От къде пари?
    Бай дончо го отряза! Квото откраднаха с урси, с него ли ще плаща?
    Европа има нужда от МИР!

    16:34 20.01.2026

  • 72 много се вживявате във

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Шумен":

    външността на Зеленски, а всъщност жените го намират за доста симпатичен. Истинската трагедията е при другаря Путин, това че е в старческа възраст го оставям настрана, но по отношение на външността е като някаква карикатура на Ам-гъл от властелина на пръстените, личи си, че и като млад е бил много смешен.

    16:39 20.01.2026

  • 73 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Целият свят е уморен от президента Зеленски! Той е новият символ на кражба и корупция, той е унищожителят на славянските народи, той е страхотен комик и мошеник! Той показа на света как се мамят и просят пари за лично обогатяване. За него парите са всичко и не го е грижа за Украйна, защото е евреин и не се нуждае от славяни.
    Целият свят мрази Зеленски, масовия убиец, но се страхува още повече от мира в Украйна. Тогава неконтролираният поток от финансови приходи ще приключи. Можете да преброите на пръстите на едната си ръка държавите, които не го плюят и са му дали името: давайте, давайте, давайте!
    Тези думи на президента Зеленски ще се помнят векове и дълго ще звучат в ушите ни: давайте, давайте, давайте!

    16:39 20.01.2026

  • 74 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    16:40 20.01.2026

  • 75 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Лука":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    16:41 20.01.2026

