Зеленски: Украйна и Европа трябва да изградят съвместни отбранителни сили от 3 милиона души

Украйна и европейските държави трябва да обединят усилията си и да изградят съвместни отбранителни сили с численост до три милиона души, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Във видеоразговор с журналисти чрез приложението „УотсАп“ Зеленски подчерта, че идеята не е нова и е била поставена още миналата година. По думите му необходимостта от подобна структура се дължи на нарастващата военна заплаха от страна на Русия.
Президентът на Украйна посочи, че Москва планира значително разширяване на въоръжените си сили, като до 2030 г. броят им може да достигне 2,5 милиона военнослужещи. Именно този процес, според Зеленски, изисква по-тясна координация и обща отбранителна стратегия между Украйна и Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #26, #64
15:06 20.01.2026
2 честен ционист
Коментиран от #15
15:06 20.01.2026
3 Тома
15:06 20.01.2026
4 Вашето мнение
15:07 20.01.2026
5 Българин
15:07 20.01.2026
6 Трябва
15:07 20.01.2026
7 Така
15:08 20.01.2026
8 Роден в НРБ
Коментиран от #22
15:08 20.01.2026
9 Атина Палада
15:09 20.01.2026
10 БГР
Коментиран от #29
15:09 20.01.2026
11 БеГемот
15:09 20.01.2026
12 Бъдеще
15:09 20.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kaлпазанин
Коментиран от #69
15:10 20.01.2026
15 Атина Палада
До коментар #2 от "честен ционист":На Румен Радев му нямам никакво доверие .
Коментиран от #21
15:10 20.01.2026
16 Дедо ви...
15:11 20.01.2026
17 Я пък тоя
15:12 20.01.2026
18 Не разбрах
Коментиран от #66
15:13 20.01.2026
19 Я пък тоя
До коментар #13 от "Готов за бой":А ти картечница знаеш ли какво е?
15:14 20.01.2026
20 Иван Грозни
15:14 20.01.2026
21 Вашето мнение
До коментар #15 от "Атина Палада":На кого му пука на кого има доверие един неопределен? Всичко на всичко сте около 100 000 заразени с ценостите на ес.
Коментиран от #36
15:14 20.01.2026
22 Гориил
До коментар #8 от "Роден в НРБ":Надявам се Португалия да изпрати армията си в Гренландия и Украйна. Но само ако десните политически сили спечелят.
15:14 20.01.2026
23 Бай Галин от посолство
15:15 20.01.2026
24 хихихих
15:15 20.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 А Путин какво
До коментар #1 от "Сатана Z":да каже като закопа 2 000 000 руснака под земята, докато европейците и американците си гледаме живота и се разхождаме на СПА почивки и ски.
Коментиран от #32
15:17 20.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Евродебил
15:18 20.01.2026
29 БНР
До коментар #10 от "БГР":Няма как. Трябва да приключи войната и тогава да се организират избори по Конституция.
15:19 20.01.2026
30 РЕАЛИСТ
15:20 20.01.2026
31 Трол
15:20 20.01.2026
32 Гробар
До коментар #26 от "А Путин какво":Закопа ли са м@й катти но може да я ексхумираш и с противогаз да и се насладиш за последно !
15:21 20.01.2026
33 Операциите на САЩ нанасят
До коментар #27 от "Този къде се навира":Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #37, #41
15:21 20.01.2026
34 И КОЙ ГО КАЗВА!?!+/-))
15:22 20.01.2026
35 Психо Лог
15:23 20.01.2026
36 Атина Палада
До коментар #21 от "Вашето мнение":Не! Мразя ценностите на ЕС..Аз съм старомодна..Обаче Румен Радев още с появяването си на политическата сцена ,когато стана Президент....има нещо в него,което ме кара да не му вярвам..Не е само това,че е натовец и обучаван в САЩ..Рядко правя грешка в прочита си на хората .Дано този път греша...но едва ли...
Коментиран от #70
15:24 20.01.2026
37 Суульоо
До коментар #33 от "Операциите на САЩ нанасят":Тихоо !Тихо не си компетентен и само спам 💩 ръсиш !
15:24 20.01.2026
38 ,,Трябва", викаш Зели...!
То и аз Трябва,да ,,уважа" комшийката,ама...не ми дават...😠😓😮💨🙄😨😒!
15:26 20.01.2026
39 И от къде 3 млн. души ве...?!
15:29 20.01.2026
40 Този си мечтае за ново НАТО
15:31 20.01.2026
41 Важното е друго!
До коментар #33 от "Операциите на САЩ нанасят":Че Путин доказа пред света,как цялото НАТО,ЕС,Великобритания и САЩ са против Русия и пак не могат да го победят...!
15:31 20.01.2026
42 провинциалист
15:31 20.01.2026
43 маймунката
да кихат още милиарди
15:33 20.01.2026
44 ти да видиш
Коментиран от #52
15:36 20.01.2026
45 Най-великият Президент на 21 век
Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
"Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
Наистина ли нищо не разбрахте?
Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
Четете по устните ми:
Без газ или без вас? Без вас.
Без вас или без светлината? Без вас.
Без вода или без вас? Без вас.
Без храна или без вас? Без вас.
Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
Но историята ще постави всичко на мястото си.
И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.
Коментиран от #48, #49, #57, #60, #73
15:38 20.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Слугата мрази свободния и смелия !
Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".
Коментиран от #51, #53, #74
15:40 20.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Щерев
До коментар #13 от "Готов за бой":пиян ли си ,дрогиран ли си или и двете
15:42 20.01.2026
51 Иди се прегледай
До коментар #47 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Най доброто което можеш да направиш за себе си.
15:42 20.01.2026
52 Щерев
До коментар #44 от "ти да видиш":Скоро да те е шиб@л окраинец ?
15:43 20.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Петрич
15:50 20.01.2026
55 Шумен
Коментиран от #72
15:54 20.01.2026
56 Зеленски
Коментиран от #58
15:56 20.01.2026
57 Леле мале,
До коментар #45 от "Най-великият Президент на 21 век":четох и ми се доповръща, а имам здрав стомах.Човече с тебе сме и те подкрепяме в битката със самия себе си.Кураж, ще победиш, макар и да не знаеш за какво се биеш.
15:57 20.01.2026
58 Българин
До коментар #56 от "Зеленски":На кой свят- със златните кенефи ли ?
15:58 20.01.2026
59 Хамаско
15:58 20.01.2026
60 Какво да кажа освен, че когато желанията
До коментар #45 от "Най-великият Президент на 21 век":се сбъдват на 50% никак не е добре…
16:02 20.01.2026
61 Дрън-дрън
16:08 20.01.2026
62 Украйна е по силна от САЩ
А РОСИЯ е колко по силна от Украйна.???
Слава на РОСИЯ!!!!!
16:14 20.01.2026
63 @@@
Заповяда на ЕС да изгради армия от 3 милиона души,
които да се бият с Русия в защите на Украйна!
16:15 20.01.2026
64 Частично от...
До коментар #1 от "Сатана Z":Брадатите майки бежанки с камуфлажите.
16:15 20.01.2026
65 12345
16:17 20.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ганю
важното е да има кинти, донори с напудрен нос и бомби
вече имате и далавера с колумбия и подобни утайки на обществото
ха честито скоро ще се срещнете със сармат
После меня только тишина
16:28 20.01.2026
68 Лука
Коментиран от #75
16:29 20.01.2026
69 Трол
До коментар #14 от "Kaлпазанин":Той от три години си е действащият европейски президент.
16:32 20.01.2026
70 ....
До коментар #36 от "Атина Палада":този път грешиш, никакъв натовец не е, а чиста руска марионетка
16:34 20.01.2026
71 Цъцъцъ
Бай дончо го отряза! Квото откраднаха с урси, с него ли ще плаща?
Европа има нужда от МИР!
16:34 20.01.2026
72 много се вживявате във
До коментар #55 от "Шумен":външността на Зеленски, а всъщност жените го намират за доста симпатичен. Истинската трагедията е при другаря Путин, това че е в старческа възраст го оставям настрана, но по отношение на външността е като някаква карикатура на Ам-гъл от властелина на пръстените, личи си, че и като млад е бил много смешен.
16:39 20.01.2026
73 Лука
До коментар #45 от "Най-великият Президент на 21 век":Целият свят е уморен от президента Зеленски! Той е новият символ на кражба и корупция, той е унищожителят на славянските народи, той е страхотен комик и мошеник! Той показа на света как се мамят и просят пари за лично обогатяване. За него парите са всичко и не го е грижа за Украйна, защото е евреин и не се нуждае от славяни.
Целият свят мрази Зеленски, масовия убиец, но се страхува още повече от мира в Украйна. Тогава неконтролираният поток от финансови приходи ще приключи. Можете да преброите на пръстите на едната си ръка държавите, които не го плюят и са му дали името: давайте, давайте, давайте!
Тези думи на президента Зеленски ще се помнят векове и дълго ще звучат в ушите ни: давайте, давайте, давайте!
16:39 20.01.2026
74 Град Козлодуй
До коментар #47 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
16:40 20.01.2026
75 Град Козлодуй
До коментар #68 от "Лука":Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
16:41 20.01.2026