Зеленски: Украйна и Европа трябва да изградят съвместни отбранителни сили от 3 милиона души

Украйна и европейските държави трябва да обединят усилията си и да изградят съвместни отбранителни сили с численост до три милиона души, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Във видеоразговор с журналисти чрез приложението „УотсАп“ Зеленски подчерта, че идеята не е нова и е била поставена още миналата година. По думите му необходимостта от подобна структура се дължи на нарастващата военна заплаха от страна на Русия.

Президентът на Украйна посочи, че Москва планира значително разширяване на въоръжените си сили, като до 2030 г. броят им може да достигне 2,5 милиона военнослужещи. Именно този процес, според Зеленски, изисква по-тясна координация и обща отбранителна стратегия между Украйна и Европа.