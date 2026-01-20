Новини
Чернобилската АЕЦ остана без външно електроснабдяване
Чернобилската АЕЦ остана без външно електроснабдяване

20 Януари, 2026 16:55

Няколко украински електрически подстанции, които са от жизненоважно значение за ядрената безопасност, са били засегнати от военните действия

Чернобилската АЕЦ остана без външно електроснабдяване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Чернобилската АЕЦ в Украйна тази сутрин напълно загуби външното си електроснабдяване след масирани военни действия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предаде БТА.

Няколко украински електрически подстанции, които са от жизненоважно значение за ядрената безопасност, са били засегнати от военните действия. Повредени бяха и електропроводите към някои други атомни електроцентрали, пише в изявлението, което бе публикувано в социалната мрежа Екс.

Руските сили предприеха рано тази сутрин комбинирана атака с дронове и ракети срещу Украйна, прекъсвайки подаването на електричество и топлоподаването към хиляди жилищни сгради в Киев при минусови температури, съобщиха украински официални лица.

Москва каза, че е нанесла масирани удари по военни заводи в Украйна, както и по енергийни и транспортни обекти, използвани от украинската армия.

Нови руски атаки нарушиха, електро-, топло- и водоснабдяването в различни части на Киев, съобщиха властите, цитирани от Укринформ и ДПА.

По думите на кмета Виталий Кличко ударите по украинската столица са оставили 5635 многоетажни жилищни сгради без отопление. "Почти 80 процента от тези здания са такива, чието отоплението е било възстановено, след като беше прекъснато при голямото въздушно нападение на 9 януари", написа той в Телеграм.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че снощи Русия е извършила комбинирана атака с дронове и крилати ракети. По първоначални данни един човек е ранен, казаха от полицията.

Има щети по енергийната инфраструктура, жилищни сгради и автомобили.

Няколко леки коли са били обхванати от пламъци при атаката вследствие на падащи отломки от дронове. На левия бряг на преминаващата през Киев река Днепър е нарушено водоподаването, съобщи Кличко.

Киев преминава през най-тежката си военна зима, откакто Русия предприе пълномащабната си инвазия преди близо четири години, отбелязва ДПА.

Москва систематично атакува украинската енергетика. Енергопреносната мрежа понесе сериозни щети, поради което бе въведен режим на тока, съпроводен с ежедневни прекъсвания на електричеството от по няколко часа.

Поредицата масирани нападения срещу украинската столица, съчетани с трайни минусови температури, влошиха положението на киевчани. Властите разкриха спешно подслони, в които хората да могат да се стоплят, да си налеят вода и да заредят мобилните си телефони.


  • 1 Сатана Z

    32 4 Отговор
    Укритие да спират реактора на 3ти блок на Чернобил,че пак ще направят беля с атома.

    Коментиран от #4, #9

    16:56 20.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    16:59 20.01.2026

  • 3 Рублевка

    30 5 Отговор
    Мутантите са пуснали Чернобил в експлоатация и сега ривът. Ненормални мутанти.

    17:00 20.01.2026

  • 4 Всичко може да се

    6 39 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    очаква от Русия. Тя е лидер по некадърност, старите хора още помнят ядрената катастрофа през 1986г. На всичко отгоре от Кремъл са искали да скрият този инцидент и казват за него чак селд 1 месец.

    Коментиран от #20, #23

    17:01 20.01.2026

  • 5 Руски войници в "Червената гора"

    5 26 Отговор
    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    Коментиран от #13, #14

    17:01 20.01.2026

  • 6 03455

    34 5 Отговор
    Това е работа на укрите за да натопят Русия! Тия нямат спиране пред нищо и желаят да намесят и други държави във войната! Пък желаещи да умират за Украйна май няма! И парите ще свършат вече!

    17:03 20.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин ядрен терорист

    7 26 Отговор
    Руснаците тероризират цялата планета и заплашват живота на планетата Земя. Руски нацизъм без аналог.

    17:03 20.01.2026

  • 9 Припомням

    4 23 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Чернобил е некадърно-проектирана, некачествено построена атомна електростанция от СССР. Главните конструктори и оператори, както и болшинството от екипите са етнически руснаци и при това родени в РСФСР.

    Аварията е изцяло причинена от етнически руснаци.

    Коментиран от #15

    17:05 20.01.2026

  • 10 УрсЗурлата

    19 2 Отговор
    МВФ има брилянтен план за оцеляване на украинците след спиране на тока и замръзване на домовете.

    В реч в Давос, шефката на МВФ Кристалина Георгиева каза на украинците да ръмжат всяка сутрин - за да се чувстват като лъвове.

    В същото време тя иска Украйна да премахне субсидиите за електричество и отопление.

    Защото, очевидно, истинските лъвове преживяват зимата без ток, без отопление и без помощ.

    17:06 20.01.2026

  • 11 Чуй чуй

    14 2 Отговор
    Тежка зима за укрите. Рошавия Борко да им помогне, нали обеща?

    17:07 20.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Руски войници в "Червената гора"":

    Поплачи си тогава, какво гнявиш?

    17:08 20.01.2026

  • 14 Невежеството няма граници

    4 15 Отговор

    До коментар #5 от "Руски войници в "Червената гора"":

    Откъде да знаят момчетата, като са излезли от гората в някакви забутани деревни на 8 000 км от Европа? Даже не са чували за радиация и още по-малко за Чернобил.
    Нормално е да се закопаят нали са орки и гномове.

    17:08 20.01.2026

  • 15 Уточнявам

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Припомням":

    Абсолютно същата централа работи до ден днешен в Сосновый Бор край Санкт Петербург и снабдява с електричество великия северен град. Екипите са от етнически руснаци. Човешкият фактор има значение.

    Коментиран от #25

    17:11 20.01.2026

  • 16 руснак = потенциален ядрен инцидент

    2 17 Отговор
    руснаците са некадърна нация, те технически инвалиди.има ли замесен руснак, очаквай дефекти или инциденти. справка -Чернобил.

    Коментиран от #26

    17:11 20.01.2026

  • 17 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    Искаха мир чрез сила.
    Фриц Мерц, Франсоа Макрон и Ингилиз Страмър ще го получат

    17:11 20.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Русо бг бацилите

    1 10 Отговор
    се кефят!

    Коментиран от #24

    17:13 20.01.2026

  • 20 не може да бъде

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Всичко може да се":

    И все пак трябва да се припомни че АЕЦ Чернобил е съветска АЕЦ -не е руска - разположена е на територията на УСССР и е в зоната на отговорностите на украинското ръководство като част от СССР и на персонала на АЕЦ -Чернобил подчинен на регионалните украински власти!?...И все пак трябва да се запитаме -защо на друга територия от СССР няма подобна авария !?Отговорът е известен макар и не еднозначен .... поне на тия хора които не са заслепени!?

    Коментиран от #27

    17:13 20.01.2026

  • 21 Русия

    10 1 Отговор
    помага на Украйна за декомунизацията.
    Но .... Трябва да се подпише споразумение и 404 да плаща за извършената работа.

    17:13 20.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 всичко

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Всичко може да се":

    може да се очаква от сегашните ти лидери ...
    И след година може и да не научиш, че са те облъчили ...

    17:14 20.01.2026

  • 24 най вече

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Русо бг бацилите":

    на рижавите Тръмпо-кърлежови дървеници

    17:16 20.01.2026

  • 25 .....

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Уточнявам":

    Всичко е важно. И проектирането и изпълнението и експлоатацията на съоръжението. Разбира се и човешкия фактор. В Чернобил, за съжаление, нищо не е било както трябва - дефектен реактор и грешно решение на начлник -смяната, който уж е бил един от най-добрите руски инжинери, обучаван в Москва.

    17:16 20.01.2026

  • 26 неук=нещописач

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "руснак = потенциален ядрен инцидент":

    с активна русофобия в главата, вместо мозък ...

    Коментиран от #28

    17:17 20.01.2026

  • 27 Грешиш

    2 12 Отговор

    До коментар #20 от "не може да бъде":

    АЕЦ Чернобил, не само че е строена от руснаци, но и всички работещи там са били руснаци. Никой друг не могъл да припари там, камо ли пък украинци- работници. Чернобил е бил обект, охраняван от КГБ.

    Коментиран от #32

    17:19 20.01.2026

  • 28 Чернобилската катастрофа

    2 12 Отговор

    До коментар #26 от "неук=нещописач":

    е поредното доказателство за огромната руска некадърност. Явно руснаците Акимов и Дятлов не са били достатъчно квалифицирани за теста на реактора, който са искали да проведат, а може и реактора да е бил дефектен, като всичко руско. 26 април 1986 г. Тестът се ръководи от зам.-главен инженер Анатолий Дятлов. Началник-смяна е Александър Акимов. Тестът започва в 01:23:04 с изключването на захранването на турбината. Целта е да се включват резервните дизелови генератори, но при това има забавяне от 40 – 45 секунди, което поражда риск от прегряване на реактора. Въпросът е колко ефективно инерцията на спиращата турбина може да задвижва водните помпи, преди да се включат резервните дизелови генератори. С намаляването на потока вода, охлаждащ реактора, се създава голямо количество пара под налягане в реактора, която кара 350-килограмовите канали на реактора да заподскачат. По това време мощността вече расте неконтролируемо. В 01:23:40 Акимов взема решение да активира аварийната система за понижение на мощността АЗ-5. Поради налягането на парата в каналите на реактора, регулиращите пръти не успяват да влязат докрай. За секунди мощността достига над 120 пъти проектната мощност, а температурата на активната зона достига хиляди градуси. В 01:23:49 настъпва взрив, който разрушава активната зона на реактора, изхвърляйки във въздуха неговия тежащ над 1000 тона капак.

    17:21 20.01.2026

  • 29 404

    2 9 Отговор
    Руските пияници гръмнаха Чернобил, дано да не стане същото и с ЗАЕЦ .

    Коментиран от #30

    17:24 20.01.2026

  • 30 Ало пияницо,

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "404":

    404 е укра. Ти май още не си отрезнял от Н.Г.

    17:25 20.01.2026

  • 31 Малкия холандец

    8 2 Отговор
    Какво стана с ефките, миражите, патриотите, абрамсите, котките и цялата зоологическа градина която изпрати Запада, че укритие не могат да свалят няколко летящи лопати?

    17:27 20.01.2026

  • 32 не може да бъде

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Грешиш":

    Да разбирам ли че рускоговорящи означава руснаци!?Ами общо взето съм съгласен -украинци -истински което означа ва неруснаци има само във ИваноФранковска и Лвовска област - всички останали са руснаци -украинци руснаци са един народ -само че тези които живеят на територията на Украйна се различават от тези които живеят на територията на Русия както т.н македонци се различават от нас!?Всички останало са следствия....!?

    Коментиран от #34

    17:29 20.01.2026

  • 33 Путин, ей зелен

    4 2 Отговор
    Сваляй бялата гаща с кафява джезга и започвай да ми махаш!

    Коментиран от #35

    17:33 20.01.2026

  • 34 Под руснаци

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "не може да бъде":

    разбирай етнически руснаци, а не от републиките. Ето ги конкретно кои - руснаците Акимов и Дятлов, те са били на смяна, в деня на инцидента, когато е бил причинен взрива.

    17:38 20.01.2026

  • 35 Зеления

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Путин, ей зелен":

    закОпах 2 000 000 русници и ти изпращам много поздрави, Путине.... 🥳😅🥳😅

    17:41 20.01.2026

  • 36 така, така

    1 0 Отговор
    Няма лошо! Сега да видим украинците каква ще я свършат. Когато оставиха Запорожката АЕЦ без външно захранване дни наред, па и я обстрелваха, руснаците направиха и невъзможното да овладеят положението. Сега да се насладим на капацитета на потужните.
    Важно е да има дизелгенератори и дизел за тях. Могат да си стоят без външно захранване дълго - все пак руснака не обстрелва директно Чернобилската АЕЦ, този подход е запазена марка на украинците.

    18:03 20.01.2026

  • 37 чакам

    0 0 Отговор
    скоро и другите 3 АЕЦа (Южноукраинската, Хмелницката и Ровно) също да останат без външно захранване, или поне да ги оставят на малък остров (защото украинците не са способни да осигуряват необходимото, за да гарантират безопасността им).
    Тогава много бързо ще развеят белия байрак, освен ако не са решили да ни спретнат ядрена авария за пореден път. Целия свят ще им гледа цирка още веднъж.

    18:10 20.01.2026

