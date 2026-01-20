Чернобилската АЕЦ остана без външно електроснабдяване

Чернобилската АЕЦ в Украйна тази сутрин напълно загуби външното си електроснабдяване след масирани военни действия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предаде БТА.
Няколко украински електрически подстанции, които са от жизненоважно значение за ядрената безопасност, са били засегнати от военните действия. Повредени бяха и електропроводите към някои други атомни електроцентрали, пише в изявлението, което бе публикувано в социалната мрежа Екс.
Руските сили предприеха рано тази сутрин комбинирана атака с дронове и ракети срещу Украйна, прекъсвайки подаването на електричество и топлоподаването към хиляди жилищни сгради в Киев при минусови температури, съобщиха украински официални лица.
Москва каза, че е нанесла масирани удари по военни заводи в Украйна, както и по енергийни и транспортни обекти, използвани от украинската армия.
Нови руски атаки нарушиха, електро-, топло- и водоснабдяването в различни части на Киев, съобщиха властите, цитирани от Укринформ и ДПА.
По думите на кмета Виталий Кличко ударите по украинската столица са оставили 5635 многоетажни жилищни сгради без отопление. "Почти 80 процента от тези здания са такива, чието отоплението е било възстановено, след като беше прекъснато при голямото въздушно нападение на 9 януари", написа той в Телеграм.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че снощи Русия е извършила комбинирана атака с дронове и крилати ракети. По първоначални данни един човек е ранен, казаха от полицията.
Има щети по енергийната инфраструктура, жилищни сгради и автомобили.
Няколко леки коли са били обхванати от пламъци при атаката вследствие на падащи отломки от дронове. На левия бряг на преминаващата през Киев река Днепър е нарушено водоподаването, съобщи Кличко.
Киев преминава през най-тежката си военна зима, откакто Русия предприе пълномащабната си инвазия преди близо четири години, отбелязва ДПА.
Москва систематично атакува украинската енергетика. Енергопреносната мрежа понесе сериозни щети, поради което бе въведен режим на тока, съпроводен с ежедневни прекъсвания на електричеството от по няколко часа.
Поредицата масирани нападения срещу украинската столица, съчетани с трайни минусови температури, влошиха положението на киевчани. Властите разкриха спешно подслони, в които хората да могат да се стоплят, да си налеят вода и да заредят мобилните си телефони.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4, #9
16:56 20.01.2026
2 Последния Софиянец
16:59 20.01.2026
3 Рублевка
17:00 20.01.2026
4 Всичко може да се
До коментар #1 от "Сатана Z":очаква от Русия. Тя е лидер по некадърност, старите хора още помнят ядрената катастрофа през 1986г. На всичко отгоре от Кремъл са искали да скрият този инцидент и казват за него чак селд 1 месец.
Коментиран от #20, #23
17:01 20.01.2026
5 Руски войници в "Червената гора"
Коментиран от #13, #14
17:01 20.01.2026
6 03455
17:03 20.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Путин ядрен терорист
17:03 20.01.2026
9 Припомням
До коментар #1 от "Сатана Z":Чернобил е некадърно-проектирана, некачествено построена атомна електростанция от СССР. Главните конструктори и оператори, както и болшинството от екипите са етнически руснаци и при това родени в РСФСР.
Аварията е изцяло причинена от етнически руснаци.
Коментиран от #15
17:05 20.01.2026
10 УрсЗурлата
В реч в Давос, шефката на МВФ Кристалина Георгиева каза на украинците да ръмжат всяка сутрин - за да се чувстват като лъвове.
В същото време тя иска Украйна да премахне субсидиите за електричество и отопление.
Защото, очевидно, истинските лъвове преживяват зимата без ток, без отопление и без помощ.
17:06 20.01.2026
11 Чуй чуй
17:07 20.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ами
До коментар #5 от "Руски войници в "Червената гора"":Поплачи си тогава, какво гнявиш?
17:08 20.01.2026
14 Невежеството няма граници
До коментар #5 от "Руски войници в "Червената гора"":Откъде да знаят момчетата, като са излезли от гората в някакви забутани деревни на 8 000 км от Европа? Даже не са чували за радиация и още по-малко за Чернобил.
Нормално е да се закопаят нали са орки и гномове.
17:08 20.01.2026
15 Уточнявам
До коментар #9 от "Припомням":Абсолютно същата централа работи до ден днешен в Сосновый Бор край Санкт Петербург и снабдява с електричество великия северен град. Екипите са от етнически руснаци. Човешкият фактор има значение.
Коментиран от #25
17:11 20.01.2026
16 руснак = потенциален ядрен инцидент
Коментиран от #26
17:11 20.01.2026
17 Хасковски каунь
Фриц Мерц, Франсоа Макрон и Ингилиз Страмър ще го получат
17:11 20.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Русо бг бацилите
Коментиран от #24
17:13 20.01.2026
20 не може да бъде
До коментар #4 от "Всичко може да се":И все пак трябва да се припомни че АЕЦ Чернобил е съветска АЕЦ -не е руска - разположена е на територията на УСССР и е в зоната на отговорностите на украинското ръководство като част от СССР и на персонала на АЕЦ -Чернобил подчинен на регионалните украински власти!?...И все пак трябва да се запитаме -защо на друга територия от СССР няма подобна авария !?Отговорът е известен макар и не еднозначен .... поне на тия хора които не са заслепени!?
Коментиран от #27
17:13 20.01.2026
21 Русия
Но .... Трябва да се подпише споразумение и 404 да плаща за извършената работа.
17:13 20.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 всичко
До коментар #4 от "Всичко може да се":може да се очаква от сегашните ти лидери ...
И след година може и да не научиш, че са те облъчили ...
17:14 20.01.2026
24 най вече
До коментар #19 от "Русо бг бацилите":на рижавите Тръмпо-кърлежови дървеници
17:16 20.01.2026
25 .....
До коментар #15 от "Уточнявам":Всичко е важно. И проектирането и изпълнението и експлоатацията на съоръжението. Разбира се и човешкия фактор. В Чернобил, за съжаление, нищо не е било както трябва - дефектен реактор и грешно решение на начлник -смяната, който уж е бил един от най-добрите руски инжинери, обучаван в Москва.
17:16 20.01.2026
26 неук=нещописач
До коментар #16 от "руснак = потенциален ядрен инцидент":с активна русофобия в главата, вместо мозък ...
Коментиран от #28
17:17 20.01.2026
27 Грешиш
До коментар #20 от "не може да бъде":АЕЦ Чернобил, не само че е строена от руснаци, но и всички работещи там са били руснаци. Никой друг не могъл да припари там, камо ли пък украинци- работници. Чернобил е бил обект, охраняван от КГБ.
Коментиран от #32
17:19 20.01.2026
28 Чернобилската катастрофа
До коментар #26 от "неук=нещописач":е поредното доказателство за огромната руска некадърност. Явно руснаците Акимов и Дятлов не са били достатъчно квалифицирани за теста на реактора, който са искали да проведат, а може и реактора да е бил дефектен, като всичко руско. 26 април 1986 г. Тестът се ръководи от зам.-главен инженер Анатолий Дятлов. Началник-смяна е Александър Акимов. Тестът започва в 01:23:04 с изключването на захранването на турбината. Целта е да се включват резервните дизелови генератори, но при това има забавяне от 40 – 45 секунди, което поражда риск от прегряване на реактора. Въпросът е колко ефективно инерцията на спиращата турбина може да задвижва водните помпи, преди да се включат резервните дизелови генератори. С намаляването на потока вода, охлаждащ реактора, се създава голямо количество пара под налягане в реактора, която кара 350-килограмовите канали на реактора да заподскачат. По това време мощността вече расте неконтролируемо. В 01:23:40 Акимов взема решение да активира аварийната система за понижение на мощността АЗ-5. Поради налягането на парата в каналите на реактора, регулиращите пръти не успяват да влязат докрай. За секунди мощността достига над 120 пъти проектната мощност, а температурата на активната зона достига хиляди градуси. В 01:23:49 настъпва взрив, който разрушава активната зона на реактора, изхвърляйки във въздуха неговия тежащ над 1000 тона капак.
17:21 20.01.2026
29 404
Коментиран от #30
17:24 20.01.2026
30 Ало пияницо,
До коментар #29 от "404":404 е укра. Ти май още не си отрезнял от Н.Г.
17:25 20.01.2026
31 Малкия холандец
17:27 20.01.2026
32 не може да бъде
До коментар #27 от "Грешиш":Да разбирам ли че рускоговорящи означава руснаци!?Ами общо взето съм съгласен -украинци -истински което означа ва неруснаци има само във ИваноФранковска и Лвовска област - всички останали са руснаци -украинци руснаци са един народ -само че тези които живеят на територията на Украйна се различават от тези които живеят на територията на Русия както т.н македонци се различават от нас!?Всички останало са следствия....!?
Коментиран от #34
17:29 20.01.2026
33 Путин, ей зелен
Коментиран от #35
17:33 20.01.2026
34 Под руснаци
До коментар #32 от "не може да бъде":разбирай етнически руснаци, а не от републиките. Ето ги конкретно кои - руснаците Акимов и Дятлов, те са били на смяна, в деня на инцидента, когато е бил причинен взрива.
17:38 20.01.2026
35 Зеления
До коментар #33 от "Путин, ей зелен":закОпах 2 000 000 русници и ти изпращам много поздрави, Путине.... 🥳😅🥳😅
17:41 20.01.2026
36 така, така
Важно е да има дизелгенератори и дизел за тях. Могат да си стоят без външно захранване дълго - все пак руснака не обстрелва директно Чернобилската АЕЦ, този подход е запазена марка на украинците.
18:03 20.01.2026
37 чакам
Тогава много бързо ще развеят белия байрак, освен ако не са решили да ни спретнат ядрена авария за пореден път. Целия свят ще им гледа цирка още веднъж.
18:10 20.01.2026