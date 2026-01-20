Новини
Разследването срещу Тимошенко не е свързано с изборите, заяви Зеленски
  Тема: Украйна

Разследването срещу Тимошенко не е свързано с изборите, заяви Зеленски

20 Януари, 2026 17:15 650 12

  • володимир зеленски-
  • тимошенко-
  • избори-
  • разследване

Президентът подчерта, че новото дело срещу лидерката на „Батькивщина“ не е сравнимо с преследването по времето на Янукович

Разследването срещу Тимошенко не е свързано с изборите, заяви Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разследването на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) срещу лидера на партията „Батькивщина“ Юлия Тимошенко не е свързано с изборите, предаде Укринформ, цитирана от Фокус.

„Честно казано, не виждам как това има нещо общо с изборите в Украйна“, посочи Зеленски, цитиран от РБК-Украйна.

Той подчерта, че новото дело срещу Тимошенко не бива да се сравнява с наказателното преследване, провеждано по времето на бившия президент Виктор Янукович.

Върховният антикорупционен съд в Украйна определи гаранция в размер на 789 579 евро като превантивна мярка за Тимошенко, която е заподозряна в предлагане на подкуп на народни депутати.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    11 3 Отговор
    то и разследването срещу Джевдет Чакъров от Сарафов/ ново начало/ не беше заради изборите...

    17:20 20.01.2026

  • 2 Лудия козел

    10 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:21 20.01.2026

  • 3 Лудия козел

    5 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #6, #7

    17:21 20.01.2026

  • 4 Лудия козел

    8 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:21 20.01.2026

  • 5 Име

    4 3 Отговор
    Колко загадъчно!

    17:24 20.01.2026

  • 6 Ха-ха

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    17:24 20.01.2026

  • 7 Санитар от Карлуково

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Лудия козел":

    Абе князе, сега козел ли стана...🤣🤣🤣 Има свободна стая... Заповядай!!!

    17:30 20.01.2026

  • 8 Берлин

    4 3 Отговор
    Роден да краде,друго не може, и още от окрабандерия.

    17:32 20.01.2026

  • 9 3.14К

    7 3 Отговор
    В съдебната зала Тимошенко определи режима на наркомана като фашистки!

    17:33 20.01.2026

  • 10 хмммм

    2 3 Отговор
    Защо зЗеленски го съобщава. Значи е негова работа. Няма смисъл да го съобщава той това! Алчен до скъсване.

    18:00 20.01.2026

  • 11 Блогърката Ксения Манекен

    0 0 Отговор
    (истинско име Оксана Волощук) от Украйна е заявила, че "мрази Украинското правителство толкова, колкото и Руското или дори повече" заради корупцията и трудната ситуация в енергийния сектор. Тя е написала това в своята Instagram страница. "Например, ако седиш без вода, светлина и топлина и искаш да плачеш от отчаяние. И ако мразиш Украинското правителство толкова, колкото и руското правителство. А може би дори повече, защото те заблуждават и ограбват тези които са гласували на изборите за тях, това е болезнено и отвратително," е написал блогърът.

    18:05 20.01.2026

  • 12 Юдо-хазарските змии в Киев

    0 0 Отговор
    започнаха дасе ядат едни други.

    Но на фронта не ходят.

    Някой знае ли защо юдо-хазарският вдъхновител на гражданската война в Украйна (Коломойски) не е на фронта за защита на новия юдо-хазарски хаганат?

    18:09 20.01.2026

