Разследването срещу Тимошенко не е свързано с изборите, заяви Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разследването на Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) срещу лидера на партията „Батькивщина“ Юлия Тимошенко не е свързано с изборите, предаде Укринформ, цитирана от Фокус.
„Честно казано, не виждам как това има нещо общо с изборите в Украйна“, посочи Зеленски, цитиран от РБК-Украйна.
Той подчерта, че новото дело срещу Тимошенко не бива да се сравнява с наказателното преследване, провеждано по времето на бившия президент Виктор Янукович.
Върховният антикорупционен съд в Украйна определи гаранция в размер на 789 579 евро като превантивна мярка за Тимошенко, която е заподозряна в предлагане на подкуп на народни депутати.
