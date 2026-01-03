От Мадуро до Нориега: Отвличанията на държавни глави

На 3 януари 2026 г. президентът на Венецуела Николас Мадуро е заловен от членове на елитните американски части „Делта Форс“. Експертите смятат, че е много вероятно подготвителните мерки да са извършени от американските разузнавателни агенции, включително оперативна работа сред персонала за сигурност на президента. Николас Мадуро не е първият държавен глава, заловен от американските военни.
През февруари 2004 г. е отвлечен и президентът на Хаити Жан-Бертран Аристид. Той е ръководил Хаити през 1991, 1994 и 1996 г. и е преизбран през 2001 г. В началото на 2004 г. опозицията го обвинява в корупция и в цялата страна избухват антиправителствени протести. Противниците на президента сформират „Фронт за освобождение на Хаити“, който окупира всички големи градове.
На 29 февруари Аристид е задържан от американски войски и е транспортиран с американски военен самолет до Централноафриканската република. Известно е, че канадските и френските власти са били замесени в прехвърлянето му в тази страна. Аристид се е описал като „жертва на държавен преврат или съвременно отвличане“.
Той е живял в изгнание, първо в Централноафриканската република, а след това в Южна Африка. През март 2011 г., въпреки протестите на Вашингтон, се завръща в родината си, но отсъства от политическия живот.
През януари 1990 г. мащабна американска военна инвазия в Панама сваля Мануел Нориега, фактическият лидер на страната от 1983 г. В боевете, започнали на 20 декември 1989 г., участват над 27 000 американски войници, приблизително 300 хеликоптера и самолета, както и над 100 танка и бронетранспортьори.
На 3 януари Нориега е принуден да се предаде на американските сили и е транспортиран до САЩ, където е съден по обвинения в трафик на наркотици. През април 1992 г. е признат за виновен във връзки с трафик на наркотици и е осъден на 40 години затвор. Впоследствие присъдата му е намалена и той е освободен през 2007 г.
Известни са случаи на отвличане на настоящи и бивши държавни глави от различни радикални организации и опозиционни сили. Например, през 1970 г. е отвлечен Педро Еухенио Арамбуру, който е ръководил Аржентина от 1955 до 1958 г. През 1970 г. той е кроял заговор срещу тогавашния ръководител на военния режим, генерал Онгания. На 31 май 1970 г. той е заловен от група радикални перонисти (по-късно наречени „Монтонеро“) и убит на 1 юни.
През април 2002 г. венецуелската опозиция се опитва да свали президента Уго Чавес (на поста от 1999 до 2013 г.). На 12 април, след като Чавес отказва да подпише оставката си, въоръжени заговорници го извеждат от президентския дворец и го отвеждат във военновъздушна база на остров Ла Орчила в Карибите, пише аг. ТАСС. Под натиск от поддръжниците на президента обаче те са принудени да го освободят на 14 април. Чавес отказва да преследва замесените в отвличането му.
През юни 2009 г. президентът на Хондурас Мануел Селая е свален от власт с преврат след опит за провеждане на референдум за премахване на забраната за преизбиране. В нощта на 28 юни, денят преди референдума, парламентът гласува за отстраняване на държавния глава. Превратът е извършен с помощта на военните, които обграждат президентския дворец, арестуват Мануел Селая и го отвеждат насилствено в Коста Рика. Роберто Микелети става временен президент. Международната общност класифицира тези събития като преврат. Противниците на Селая обаче твърдят, че действията на военните са законни, тъй като са следвали заповеди на парламента и Върховния съд. През 2011 г. Селая се завръща в родината си, но вече не заема президентския пост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Дельо Свински
21:16 03.01.2026
3 Тръмб пътник
21:17 03.01.2026
4 Сила
Коментиран от #10, #12
21:17 03.01.2026
5 Боруна Лом
21:17 03.01.2026
6 смърдилена бъгдалска
21:18 03.01.2026
7 Лол
21:19 03.01.2026
8 Боруна Лом
21:19 03.01.2026
9 604
21:21 03.01.2026
11 Бастардо
Коментиран от #17
21:24 03.01.2026
12 смехоран
До коментар #4 от "Сила":кой знае какъв тюфлек си и ти,ама на,да плюеш по хората
Коментиран от #18
21:25 03.01.2026
13 На вниманието на...
21:26 03.01.2026
14 Андрей
С евро у нас,
блестяща Специална Венецуелска Операция
и многообещаващи бунтове в Иран.
Чудесно !
Прекрасно !
Великолепно !
21:26 03.01.2026
15 Сретен Йосич
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Има интерес към тази новина
21:26 03.01.2026
16 Пич
Коментиран от #29, #36
21:26 03.01.2026
18 Евгени от Алфапласт
До коментар #12 от "смехоран":Хора?! Тиквун и Свински?! Не ме разсмивай🤣
21:29 03.01.2026
19 "Заловен от „Делта Форс“- таратанци
Също както "стахотното нападение над Иран" от Тръмп, за да се избегне войната с Иран, за която го притискаха.
Само балами могат да повярват, че в тъпкана с оръжия военна база с масирана охрана и без нито един изстрел може да бъде отвлечен Мадуро!!!
Запомнете коментара ми!
Коментиран от #22
21:30 03.01.2026
20 тц тц
Нориега не е отвлечен - бил си е агент на ЦРУ, това го прави задължен да се подчинява на техните закони.
Мадрката и той не еотвлечен а арестуван. Ако е отвлечен как ще се яви пред съд?
Нали досега подскачахме да правим съдебната система като в САЩ? Е, ще се яви пред тази чудна система. Следователно няма как да е отвлечен - т.е. жертвана пресъпление.
Па вие си поскрийте малко червените книжки.
21:30 03.01.2026
21 сенки от миналото
Коментиран от #23, #28
21:30 03.01.2026
22 никой
До коментар #19 от ""Заловен от „Делта Форс“- таратанци":не може да те спре да си живееш в отрицание.
Отрицанието е първата фаза на тежкото душевно страдание. Разбрахме, че страдаш. Разбрахме, че според теб няма как американците да са извършили успешна акция. Няма нужда да го повтаряш 100 пъти.
Коментиран от #33
21:32 03.01.2026
23 няма как
До коментар #21 от "сенки от миналото":да включат случая Чаушеску. Това си е румънско дело, а не международно. Не пасва на парадигмата.
21:32 03.01.2026
24 ДПС лидер от новите
21:33 03.01.2026
25 Спецназ
Даже не могат да го и продадат за 50 години,
защото увеличен добив сваля цените и го продаваш евтино!
Историята на 20 век помни 2 Световни Войни и Трета- Студена Война,
И в трите САЩ са печеливши и ЗАНУЛЯВАТ кражбите си по Света на 0 и
Външния Дълг СЪЩО!
След това започва отново спиралата на трупане, заеми и печатане на долари.
Сега, обаче цифрите са многократно след тези на Третата Студена Война и
трудно биха се заличили с един замах-
вече има и трети играч-
Китай, който също е ядрена сила и ефекта на Войната може да е МЯУ!
Коментиран от #32
21:34 03.01.2026
26 "отвлечен"
21:35 03.01.2026
27 Шпек
21:35 03.01.2026
28 Смъртната присъда не е била
До коментар #21 от "сенки от миналото":от "самозван съд", а наглежно назован от обичайните трибуквени служби.
21:36 03.01.2026
29 Владимир Путин, умрел президент
До коментар #16 от "Пич":"....САЩ и Русия продължават да владеят света ..."
Бе къде слагаш умрялата Рассия в А-група ???
Мястото и вече е нейде със Северна Корея, че и по-назад. Украйна беше подарена на Русия още 2022г, проблема е че куцата мечка е твърде нефелна за да я владее. С тая блестяща Венецуелска операция С.А.Щ напомниха на Света и Русия кой-кой е. В моменга дадачота на С.А.Щ е да дресират Китай, пък нататък китайците сами ще държат руските мухльовци изкъсо.
21:36 03.01.2026
30 путя, кога
21:38 03.01.2026
31 Сатана Z
Бай Дончо е същински марксист-комунист
21:38 03.01.2026
32 не вдяваш май
До коментар #25 от "Спецназ":Ролята на Венецуела беше да не си продава петрола, че да са високи цените. САЩ имат нужда от ниски цени. Сега те ще паднат и ефектът ще е сериозен.
Колкото до дъла им, те нямат проблем с дълга! Имат проблем с инфлацията. С инфлация могат да си делнат дълга за 1 час. Ниската цена на петрола ще намали инфлационния натиск.... Та така. Ако вече не си схванал, няма и нужда да ти се обяснява.
21:39 03.01.2026
33 "Заловен от „Делта Форс“- таратанци
До коментар #22 от "никой":Не съм казвал, че акцията е неуспешна! Напротив!
Само, че не ти е ясна целта и!
Но да изчакаме!
21:40 03.01.2026
34 последното тагване на Мъдю
21:48 03.01.2026
35 Хубав материал да припомни
21:50 03.01.2026
36 Милчо
До коментар #16 от "Пич":Какви сте дървени философи....брей!!
21:53 03.01.2026
37 ГОСТ
21:57 03.01.2026