Новини
Свят »
Всички държави »
От Мадуро до Нориега: Отвличанията на държавни глави

От Мадуро до Нориега: Отвличанията на държавни глави

3 Януари, 2026 21:15 1 422 37

  • отвличания-
  • президенти-
  • история

Николас Мадуро не е първият държавен глава, заловен от американските военни

От Мадуро до Нориега: Отвличанията на държавни глави - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 3 януари 2026 г. президентът на Венецуела Николас Мадуро е заловен от членове на елитните американски части „Делта Форс“. Експертите смятат, че е много вероятно подготвителните мерки да са извършени от американските разузнавателни агенции, включително оперативна работа сред персонала за сигурност на президента. Николас Мадуро не е първият държавен глава, заловен от американските военни.

През февруари 2004 г. е отвлечен и президентът на Хаити Жан-Бертран Аристид. Той е ръководил Хаити през 1991, 1994 и 1996 г. и е преизбран през 2001 г. В началото на 2004 г. опозицията го обвинява в корупция и в цялата страна избухват антиправителствени протести. Противниците на президента сформират „Фронт за освобождение на Хаити“, който окупира всички големи градове.

На 29 февруари Аристид е задържан от американски войски и е транспортиран с американски военен самолет до Централноафриканската република. Известно е, че канадските и френските власти са били замесени в прехвърлянето му в тази страна. Аристид се е описал като „жертва на държавен преврат или съвременно отвличане“.

Той е живял в изгнание, първо в Централноафриканската република, а след това в Южна Африка. През март 2011 г., въпреки протестите на Вашингтон, се завръща в родината си, но отсъства от политическия живот.

През януари 1990 г. мащабна американска военна инвазия в Панама сваля Мануел Нориега, фактическият лидер на страната от 1983 г. В боевете, започнали на 20 декември 1989 г., участват над 27 000 американски войници, приблизително 300 хеликоптера и самолета, както и над 100 танка и бронетранспортьори.

На 3 януари Нориега е принуден да се предаде на американските сили и е транспортиран до САЩ, където е съден по обвинения в трафик на наркотици. През април 1992 г. е признат за виновен във връзки с трафик на наркотици и е осъден на 40 години затвор. Впоследствие присъдата му е намалена и той е освободен през 2007 г.

Известни са случаи на отвличане на настоящи и бивши държавни глави от различни радикални организации и опозиционни сили. Например, през 1970 г. е отвлечен Педро Еухенио Арамбуру, който е ръководил Аржентина от 1955 до 1958 г. През 1970 г. той е кроял заговор срещу тогавашния ръководител на военния режим, генерал Онгания. На 31 май 1970 г. той е заловен от група радикални перонисти (по-късно наречени „Монтонеро“) и убит на 1 юни.

През април 2002 г. венецуелската опозиция се опитва да свали президента Уго Чавес (на поста от 1999 до 2013 г.). На 12 април, след като Чавес отказва да подпише оставката си, въоръжени заговорници го извеждат от президентския дворец и го отвеждат във военновъздушна база на остров Ла Орчила в Карибите, пише аг. ТАСС. Под натиск от поддръжниците на президента обаче те са принудени да го освободят на 14 април. Чавес отказва да преследва замесените в отвличането му.

През юни 2009 г. президентът на Хондурас Мануел Селая е свален от власт с преврат след опит за провеждане на референдум за премахване на забраната за преизбиране. В нощта на 28 юни, денят преди референдума, парламентът гласува за отстраняване на държавния глава. Превратът е извършен с помощта на военните, които обграждат президентския дворец, арестуват Мануел Селая и го отвеждат насилствено в Коста Рика. Роберто Микелети става временен президент. Международната общност класифицира тези събития като преврат. Противниците на Селая обаче твърдят, че действията на военните са законни, тъй като са следвали заповеди на парламента и Върховния съд. През 2011 г. Селая се завръща в родината си, но вече не заема президентския пост.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дельо Свински

    10 0 Отговор
    Значи...по-добре да не ставам държавен глава.

    21:16 03.01.2026

  • 3 Тръмб пътник

    9 3 Отговор
    Третия път стоманата ще гръмне

    21:17 03.01.2026

  • 4 Сила

    17 1 Отговор
    За Шиши и Тиквата ще трябва транспортен самолет ...за превоз на добитък !!!

    Коментиран от #10, #12

    21:17 03.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    16 2 Отговор
    ВЕНЕЦУЕЛА СИ ПРИБРА ПЕТРОЛА ОТ ОБОРО И СЕГА ОБОРА СИ ПРИБРА МАДУРО! ПИРАТИ СЪР!

    21:17 03.01.2026

  • 6 смърдилена бъгдалска

    2 2 Отговор
    ох искам 300 арапа да ме отвлекат

    21:18 03.01.2026

  • 7 Лол

    7 0 Отговор
    Уса стожери на петроля....

    21:19 03.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    ВЕНЕЦУЕЛА СИ ПРИБРА ПЕТРОЛА ОТ ОБОРА И СЕГА ОБОРА СИ ПРИБРА МАДУРО! ПИРАТИ СЪР!

    21:19 03.01.2026

  • 9 604

    3 1 Отговор
    Те в бг не моэт ни фана спатийте, кой дъ овличът

    21:21 03.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бастардо

    4 3 Отговор
    ами хубава новина,дано поне малко да намалеят тия пусти наркотици

    Коментиран от #17

    21:24 03.01.2026

  • 12 смехоран

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    кой знае какъв тюфлек си и ти,ама на,да плюеш по хората

    Коментиран от #18

    21:25 03.01.2026

  • 13 На вниманието на...

    4 1 Отговор
    ООН и ЕС...американска демокрация.

    21:26 03.01.2026

  • 14 Андрей

    4 4 Отговор
    Годината започна отлично :
    С евро у нас,
    блестяща Специална Венецуелска Операция
    и многообещаващи бунтове в Иран.
    Чудесно !
    Прекрасно !
    Великолепно !

    21:26 03.01.2026

  • 15 Сретен Йосич

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Има интерес към тази новина

    21:26 03.01.2026

  • 16 Пич

    6 3 Отговор
    Когато ви казвам нещо , трябва да слушате по внимателно !!! Това действие е толкова тъпо само по себе си , че ме накара да се замисля ! Та , Мадуро беше отвлечен без никаква съпротива почти. Това подсказва за две неща. Мадуро е сключил сделка със САЩ и е чакал отвличането. Или - Мадуро е бил предаден от собствените си военни ! Бих заложил на второто. Това подсказва за сделка между САЩ и Русия. Едните получават Украйна , другите Венецуела. Или , както отдавна ви казах , придължават да владеят света като играят в цирка на противопоставянето !!! Ако утре излезе Медведев одиозно да бомбардира САЩ - прав съм на 100% !!! А вие си чешете езиците и се мразете , щото сте били искали нещо !!!

    Коментиран от #29, #36

    21:26 03.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "смехоран":

    Хора?! Тиквун и Свински?! Не ме разсмивай🤣

    21:29 03.01.2026

  • 19 "Заловен от „Делта Форс“- таратанци

    4 4 Отговор
    Разбира се, че някакъв нагласен театър - за да бъде избегната войната от Тръмп.
    Също както "стахотното нападение над Иран" от Тръмп, за да се избегне войната с Иран, за която го притискаха.

    Само балами могат да повярват, че в тъпкана с оръжия военна база с масирана охрана и без нито един изстрел може да бъде отвлечен Мадуро!!!

    Запомнете коментара ми!

    Коментиран от #22

    21:30 03.01.2026

  • 20 тц тц

    3 1 Отговор
    Миленчето пак с тежка пропаганда. Сякаш са я взели от Блумбърг България на ръси песвдодеморкатска плява.

    Нориега не е отвлечен - бил си е агент на ЦРУ, това го прави задължен да се подчинява на техните закони.
    Мадрката и той не еотвлечен а арестуван. Ако е отвлечен как ще се яви пред съд?
    Нали досега подскачахме да правим съдебната система като в САЩ? Е, ще се яви пред тази чудна система. Следователно няма как да е отвлечен - т.е. жертвана пресъпление.
    Па вие си поскрийте малко червените книжки.

    21:30 03.01.2026

  • 21 сенки от миналото

    2 1 Отговор
    Тука са пропуснали отвличането на Николае и Елена Чаушеско през 1989г в Букурещ и незабавно разстреляни в изпълнение на смъртната присъда от самозван съд .

    Коментиран от #23, #28

    21:30 03.01.2026

  • 22 никой

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от ""Заловен от „Делта Форс“- таратанци":

    не може да те спре да си живееш в отрицание.
    Отрицанието е първата фаза на тежкото душевно страдание. Разбрахме, че страдаш. Разбрахме, че според теб няма как американците да са извършили успешна акция. Няма нужда да го повтаряш 100 пъти.

    Коментиран от #33

    21:32 03.01.2026

  • 23 няма как

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "сенки от миналото":

    да включат случая Чаушеску. Това си е румънско дело, а не международно. Не пасва на парадигмата.

    21:32 03.01.2026

  • 24 ДПС лидер от новите

    1 2 Отговор
    Единствено България,САЩ и Венецуела ползват машините за гласуване произведени там.

    21:33 03.01.2026

  • 25 Спецназ

    3 2 Отговор
    ДАЖЕ ЦЕЛИЯ петрол на Венецуела не е и 10% от външния Дълг на САЩ!

    Даже не могат да го и продадат за 50 години,
    защото увеличен добив сваля цените и го продаваш евтино!

    Историята на 20 век помни 2 Световни Войни и Трета- Студена Война,

    И в трите САЩ са печеливши и ЗАНУЛЯВАТ кражбите си по Света на 0 и
    Външния Дълг СЪЩО!

    След това започва отново спиралата на трупане, заеми и печатане на долари.

    Сега, обаче цифрите са многократно след тези на Третата Студена Война и
    трудно биха се заличили с един замах-
    вече има и трети играч-

    Китай, който също е ядрена сила и ефекта на Войната може да е МЯУ!

    Коментиран от #32

    21:34 03.01.2026

  • 26 "отвлечен"

    0 1 Отговор
    в някаква вила във Вирджиня, с всички екстри? Най циничните, жестоките, мракобесните, от съвременната цивилизация, това ли е........

    21:35 03.01.2026

  • 27 Шпек

    3 0 Отговор
    По СНН казаха,че жената на Мадуро е чакала да бъде отвлечена с 4 куфара багаж и гледала часовника си през 5 минути да ме закъснее.

    21:35 03.01.2026

  • 28 Смъртната присъда не е била

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "сенки от миналото":

    от "самозван съд", а наглежно назован от обичайните трибуквени служби.

    21:36 03.01.2026

  • 29 Владимир Путин, умрел президент

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    "....САЩ и Русия продължават да владеят света ..."

    Бе къде слагаш умрялата Рассия в А-група ???
    Мястото и вече е нейде със Северна Корея, че и по-назад. Украйна беше подарена на Русия още 2022г, проблема е че куцата мечка е твърде нефелна за да я владее. С тая блестяща Венецуелска операция С.А.Щ напомниха на Света и Русия кой-кой е. В моменга дадачота на С.А.Щ е да дресират Китай, пък нататък китайците сами ще държат руските мухльовци изкъсо.

    21:36 03.01.2026

  • 30 путя, кога

    0 2 Отговор
    ще го настаним в резорта за диктатори. Демек, убежище за най-нежните и чувствителни същества на планетата......

    21:38 03.01.2026

  • 31 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Преди малко бай Дончо каза,че САЩ ще започнат наново да добиват петрол във Венецуела,а парите от продажбата му ще стигат да народа на Венецуела.
    Бай Дончо е същински марксист-комунист

    21:38 03.01.2026

  • 32 не вдяваш май

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Спецназ":

    Ролята на Венецуела беше да не си продава петрола, че да са високи цените. САЩ имат нужда от ниски цени. Сега те ще паднат и ефектът ще е сериозен.
    Колкото до дъла им, те нямат проблем с дълга! Имат проблем с инфлацията. С инфлация могат да си делнат дълга за 1 час. Ниската цена на петрола ще намали инфлационния натиск.... Та така. Ако вече не си схванал, няма и нужда да ти се обяснява.

    21:39 03.01.2026

  • 33 "Заловен от „Делта Форс“- таратанци

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "никой":

    Не съм казвал, че акцията е неуспешна! Напротив!
    Само, че не ти е ясна целта и!

    Но да изчакаме!

    21:40 03.01.2026

  • 34 последното тагване на Мъдю

    1 0 Отговор
    беше доста колоработивно към саШъ, и от жип пътуващ към некве точка за изтегляна...... ай стига с тия брусъ уили мераци, Реалносттъ е друга, инфантилните, все още не знаяттттт..... инфо от вътрешносттъ на питата... ай усещайте се, щот сте неадекватни и демоде, ..... всички се смеят вече на хремавите от хремъл

    21:48 03.01.2026

  • 35 Хубав материал да припомни

    2 0 Отговор
    че пиратите вианги са били инструмента на ционистите за мръсните силови поръчки при налагане на правилния световен ред.

    21:50 03.01.2026

  • 36 Милчо

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Какви сте дървени философи....брей!!

    21:53 03.01.2026

  • 37 ГОСТ

    2 1 Отговор
    е най правилното определение за кравария е държава терорист. това е определението за всеки похитил и отвлякъл хора против волята им.

    21:57 03.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания