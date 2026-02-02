Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Израел отвори граничния пункт "Рафах" между Газа и Египет, но само за пешеходци

2 Февруари, 2026 12:09 396 7

Отварянето на граничния пункт "Рафах" ще бъде ограничено, Израел настоява палестинците да бъдат подлагани на проверки за сигурност

Израел отвори граничния пункт "Рафах" между Газа и Египет, но само за пешеходци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел отвори отново граничния пункт "Рафах" между Газа и Египет, но само за пешеходци – решение, позволяващо на палестинците да напускат анклава, както и да се завърнат на тези, избягали от войната на Израел в Газа, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Отварянето на граничния пункт "Рафах" ще бъде ограничено, като Израел настоява палестинците да бъдат подлагани на проверки за сигурност на влизане и излизане. Очаква се Израел и Египет да наложат и таван върху броя на хората, които ще могат да преминават през пункта ежедневно.

Израел пое контрола над ГКПП "Рафах" през май 2024 г., около девет месеца след началото на войната в Газа. Бойните действия засега са прекратени след примирие, влязло в сила през октомври и договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на "Тръмп" за спиране на боевете между Израел и бойците на "Хамас".

Израелски представител от сферата на сигурността заяви, че на пункта са пристигнали европейски екипи за наблюдение и че той "вече е отворен – както за влизане, така и за излизане."

През първите девет месеца от израелската офанзива в Газа, започнала след атаката на "Хамас" срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., палестинците като цяло имаха възможност да бягат в Египет през пункта "Рафах".

Палестински представители твърдят, че след началото на войната около 100 000 палестинци са напуснали Газа, като повечето са направили това именно през първите девет месеца. Някои са били подпомогнати от хуманитарни организации, а други са плащали подкупи на посредници в Египет, за да получат разрешение да напуснат.

Израел затвори пункта "Рафах", след като неговите сили навлязоха в района. Затварянето прекъсна важен коридор за ранени и болни палестинци, които търсеха медицинска помощ извън Газа. През последната година няколко хиляди души бяха пропуснати да заминат за лечение в трети държави през Израел, но според ООН в палестинския анклав има още хиляди хора, нуждаещи се от лечение зад граница.

Въпреки повторното отваряне на "Рафах" Израел продължава да отказва достъп на чуждестранните журналисти до анклава. Ограничението действа от началото на войната в Газа.


Египет
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Армагедон ☄

    4 0 Отговор
    Никой да не ми говори за демокрация, щом САЩ и Израел не зачитат правила и правят каквото си искат на тази планета.

    12:12 02.02.2026

  • 2 Анексиране на Гааза

    3 0 Отговор
    Това е целта. И не само на Гааза но и на Западният бряг и части от Сирия и Ливан. Позорно мълчание от страна на ЕК и на подлогата Младенов който реално е "лице за контакт, на терен" ....

    Коментиран от #4

    12:15 02.02.2026

  • 3 Над 750 души са убити

    2 0 Отговор
    от хунтата на нацистката държава Израел само след обявяването на "примирието". Подлогата Младенов мълчи! Само вчера бяха 18 души, онзи ден 23 ..

    12:18 02.02.2026

  • 4 Впрочем

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анексиране на Гааза":

    подлогата Младенов който реално е вписан като "лице за контакт, на терен" НЕ е на терен! ...

    12:21 02.02.2026

  • 5 Впрочем

    1 0 Отговор
    И новото недоразумение в Юнеско Кретинел, което беше имплантирано да слухти и то не е на "терен" !

    12:26 02.02.2026

  • 6 Да припомним и позора от 2025 г.

    1 0 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези гнусни хора още България управляват ей. Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..

    12:32 02.02.2026

  • 7 "Генерален план“

    0 0 Отговор
    Кушнер представи на публиката слайдшоу, изобразяващо „генерален план“ за това, което той нарече „Нова Газа“, показан на цветно кодирана карта с зони, запазени за жилищно строителство, центрове за данни и индустриални паркове.Слайдовете включваха изображение на средиземноморско крайбрежие, осеяно с блестящи кули. Те предполагаха, че реконструкцията ще започне в Рафах на юг, район под пълен израелски военен контрол.Но те не разгледаха ключови въпроси като правата на собственост или обезщетенията за палестинците, загубили домовете, бизнеса и препитанието си по време на войната. Нито пък разгледаха къде биха могли да живеят разселените палестинци по време на възстановяването.

    12:35 02.02.2026