Лондон няма да праща контингент в Украйна, ако войниците ще са изложени на голяма опасност ВИДЕО

Ръководителят на генералния щаб на британската армия и главен маршал на авиацията Ричард Найтън заяви, че трябва да бъде уверен в безопасността на британските войски, ако те бъдат изпратени в Украйна след края на военните действия в рамките на гаранциите за сигурност, съобщава Sky News.

Ако такива уверения не бъдат дадени, разполагането на войски няма да се осъществи, каза той.

Още новини от Украйна

Депутатът от Консервативната партия Джеси Норман попита дали британските войски, разположени за наблюдение на мирното споразумение, ще бъдат добре екипирани и подготвени. В отговор Найтън заяви, че няма „нулеви рискове“ в оперативна среда и ролята на военното ръководство е да ги оцени и да гарантира, че „ползите от разполагането на войски надвишават всички възможни рискове“.

На 6 януари в Париж, след среща на „коалицията на желаещите“, украинският и френският лидери Володимир Зеленски, Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър подписаха Декларация за намерение за разполагане на многонационални сили в Украйна след края на конфликта. Според Стармър контингентът ще може да гарантира сигурността на въздушното и морското пространство на страната и да помогне за укрепването на нейните въоръжени сили. Според The ​​Times, Париж и Лондон заедно ще могат да изпратят максимум 15 000 войници, значително по-малко от първоначалния брой.

Руското външно министерство нарече западните планове за изпращане на миротворци в Украйна „фантазии“ и подчерта, че Москва няма да приеме присъствието на войски на НАТО там, дори под фалшив флаг. Президентът Владимир Путин нарече чуждестранните войски, които биха могли да пристигнат в съседната страна, легитимна цел.