Британското правителство очаква да одобри новото китайско посолство в Лондон

14 Януари, 2026 11:37 381 2

Решението идва след години на дебати за сигурността и преди посещението на премиера в Китай

Британското правителство очаква да одобри новото китайско посолство в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британското правителство се очаква да одобри изграждането на нов комплекс на китайското посолство в Лондон, разположен близо до финансовия район на града, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Проектът се обсъждаше години наред поради опасения за националната сигурност и политически дебати относно потенциалното му използване за шпионаж.

Законодатели от различни политически партии призоваха за отхвърляне на плана. Критиците посочват, че новата сграда, която ще бъде най-голямото посолство на Китай в Европа, се намира на терен близо до важни финансови и комуникационни точки и може да се използва за наблюдение или шпионски дейности. Освен това се изразяват опасения за безопасността на китайски дисиденти в изгнание.

Първоначално очаквано през октомври, решението за комплекса беше многократно отлагано заради обвинения в китайски шпионаж и политическа намеса, оказващи натиск върху Лондон.

Британските медии съобщават, че окончателното решение ще бъде взето тази седмица, преди планираното посещение на премиера Киър Стармър в Китай - първото на британски премиер от 2018 г. насам. Краен срок за оповестяване на решението е 20 януари.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 ти да видиш

    0 1 Отговор
    Оооо ще го одобрът и още как!

    11:46 14.01.2026

  • 2 Хон Гил Дон

    0 0 Отговор
    Китайците търпеливо го за6елват и ще го сложат на всички.

    12:05 14.01.2026

