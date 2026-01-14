Британското правителство очаква да одобри новото китайско посолство в Лондон

Британското правителство се очаква да одобри изграждането на нов комплекс на китайското посолство в Лондон, разположен близо до финансовия район на града, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Проектът се обсъждаше години наред поради опасения за националната сигурност и политически дебати относно потенциалното му използване за шпионаж.

Законодатели от различни политически партии призоваха за отхвърляне на плана. Критиците посочват, че новата сграда, която ще бъде най-голямото посолство на Китай в Европа, се намира на терен близо до важни финансови и комуникационни точки и може да се използва за наблюдение или шпионски дейности. Освен това се изразяват опасения за безопасността на китайски дисиденти в изгнание.

Първоначално очаквано през октомври, решението за комплекса беше многократно отлагано заради обвинения в китайски шпионаж и политическа намеса, оказващи натиск върху Лондон.

Британските медии съобщават, че окончателното решение ще бъде взето тази седмица, преди планираното посещение на премиера Киър Стармър в Китай - първото на британски премиер от 2018 г. насам. Краен срок за оповестяване на решението е 20 януари.