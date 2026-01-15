Сирийската армия отвори коридор за евакуация на цивилни в провинция Халеб

Сирийската армия заяви, че в четвъртък ще отвори коридор за евакуация на цивилни в провинция Халеб, където има струпване на въоръжени части след интензивните сблъсъци между правителствените войски и кюрдските сили в град Алепо, предаде Асошиейтед прес.



Армията разпространи съобщението за предстоящата евакуация тази нощ, като в изявлението се посочва, че цивилните ще могат да преминават през "хуманитарния коридор" в четвъртък от 9:00 до 17:00 ч. местно време.



Изглежда, че това е сигнал за планирано настъпление в градовете Дейр Хафер и Маскана, които се намират на около 60 км източно от Алепо, коментира АП.



Военните призоваха водените от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) и останалите въоръжени групировки в района да се изтеглят на изток от река Ефрат. Сирийските правителствени войски изпратиха подкрепления в района, след като обвиниха СДС, че струпват там свои бойци. СДС отхвърлиха тези твърдения.



Между двете страни имаше спорадична размяна на огън, а СДС казаха, че в района е имало удари с турски дронове.



Правителството в Дамаск обвини водените от кюрдите сили, че са извършили атаки с дронове в Алепо и че един от ударите е бил нанесен в събота по сградата на губернаторството на града, малко след края на пресконференция на двама министри от кабинета.



Напрежението в района на Дейр Хафер се изостри, след като след миналата седмица в Алепо имаше интензивни сблъсъци. Сраженията приключиха с евакуацията на стотици кюрдски бойци и поемането на контрола върху три спорни квартала от правителствените сили. В хода на боевете загинаха най-малко 23 души, десетки бяха ранени, а десетки хиляди бяха принудени да напуснат домовете си.



СДС са подкрепяна от САЩ военна коалиция, която контролира голяма част от Североизточна Сирия. Вашингтон беше техен партньор в борбата им срещу "Ислямска държава". В хода на продължилата 14 г. гражданска война в Сирия кюрдските власти установиха полуавтономна администрация в тези райони, както и в някои части на Алепо. Кюрдите се противопоставиха на цялостното им интегриране в оглавяваното от ислямисти централно правителство в Дамаск, което дойде на власт след отстраняването на тогавашния президент Башар Асад в края на 2024 г.



Дамаск и СДС миналата година постигнаха споразумение, което предвиждаше до края на 2025 г. кюрдската военна коалиция да бъде напълно приобщена към централното правителство и неговата армия. Предвиждаше се след това Дамаск да поеме контрола върху редица институции, гранични пунктове и петролни находища в североизточната част на Сирия. Впоследствие обаче се оказа, че е постигнат ограничен напредък в този процес, за което и двете страни се обвиняват взаимно.

Министерството на външните работи на Саудитска Арабия приветства решението на Съединените американски щати да обявят клоновете на „Мюсюлманските братя“ в Египет, Йордания и Ливан за терористични организации, предаде саудитската новинарска агенция СПА.



Министерството потвърди позицията на кралството срещу екстремизма и тероризма, както и подкрепата си за всички мерки, които допринасят за сигурността, стабилността и просперитета на арабските държави и за сигурността в региона и по света.

Министрите на външните работи на Турция Хакан Фидан и Обединените арабски емирства Мухамед бин Заид Ал Нахян се срещнаха в Абу Даби, където турският дипломат е на официално посещение, съобщиха от Министерството на външните работи на Турция.



По информация на турската държавна телевизия "ТРТ Хабер" Фидан и Ал Нахян са обсъдили двустранни въпроси, осъщественото до момента сътрудничество в редица области, както и развитието на потенциалните възможности.



Засега не се съобщават повече подробности за срещата.

Членът на Президентския съвет на Йемен, Султан ал Арада, даде официалното начало на излъчването на телевизионния канал САБА. Ал Арада посочи, че каналът ще служи като прозорец, представящ Йемен пред света и платформа за представяне на културата и проблемите на страната, предаде йеменската новинарска агенция САБА.



Той посочи, че ролята на канала е да насърчава националната осведоменост и единството и ще работи в подкрепа на държавните институции.



Ал Арада подчерта значението на отговорната журналистика и предаването на послания от Йемен към света.