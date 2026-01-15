Хърватия призовава гражданите си да напуснат Иран заради влошена сигурност

Заради влошаващата се обстановка в сферата на сигурността Министерството на външните работи и европейските въпроси на Хърватия отправи призив към всички свои граждани да напуснат Иран. Ведомството препоръча също така на хърватските граждани, които планират пътуване до страната, да се въздържат и да отменят намеренията си, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, предава БТА.

Министърът на външните работи и европейските въпроси Гордан Гърлич Радман заяви, че към момента в Иран се намират общо 20 хърватски граждани, сред които седем спортисти. По думите му всички те са в безопасност и се намират в посолството, което разполага с надежден подслон. Министърът уточни, че информацията е актуална и че поддържа редовна връзка с хърватския посланик, като контактът се осъществява по няколко пъти дневно.

Предупреждението на хърватските власти идва на фона на усилията на иранското ръководство да овладее най-мащабните вътрешни размирици в историята на Ислямската република, отбелязва агенция Ройтерс.