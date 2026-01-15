Новини
Хърватия призовава гражданите си да напуснат Иран заради влошена сигурност

15 Януари, 2026 10:03

В страната се намират 20 хърватски граждани, сред които и спортисти, които по данни на властите са в безопасност

Снимка: БГНЕС
Заради влошаващата се обстановка в сферата на сигурността Министерството на външните работи и европейските въпроси на Хърватия отправи призив към всички свои граждани да напуснат Иран. Ведомството препоръча също така на хърватските граждани, които планират пътуване до страната, да се въздържат и да отменят намеренията си, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, предава БТА.

Министърът на външните работи и европейските въпроси Гордан Гърлич Радман заяви, че към момента в Иран се намират общо 20 хърватски граждани, сред които седем спортисти. По думите му всички те са в безопасност и се намират в посолството, което разполага с надежден подслон. Министърът уточни, че информацията е актуална и че поддържа редовна връзка с хърватския посланик, като контактът се осъществява по няколко пъти дневно.

Предупреждението на хърватските власти идва на фона на усилията на иранското ръководство да овладее най-мащабните вътрешни размирици в историята на Ислямската република, отбелязва агенция Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Трябва спешно да изтеглим българският контингент от Ирак.

    10:05 15.01.2026

  • 2 Няма ли още някой й да призове

    1 0 Отговор
    ..гражданите си!?!? За кво ни в нформираъв за всеки бе!?

    10:11 15.01.2026

  • 3 Обратна миграция

    1 1 Отговор
    А ако урсълът каже, напускайте ЕС и НАТО, поради същите причини, в Хърватска сигурно ще отплават към Африка гражданите.

    10:14 15.01.2026

  • 4 Така става

    0 1 Отговор
    със съюзници на Маскалия, които и дават Шахеди!

    10:15 15.01.2026

  • 5 !!!?

    2 0 Отговор
    Путлер чака Аятолаха да му целува Корана...!!!

    10:21 15.01.2026

  • 6 А ве...Хърватска призовала...!

    1 0 Отговор
    Боли ме фара за тях...!
    А наш Георг,кога ще се загрижи и призове нашите Българи...?!

    10:23 15.01.2026

