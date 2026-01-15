Интернетът в Иран остава блокиран седми ден, съобщава неправителствена организация

Прекъсването на интернет в Иран, наложено от властите миналия четвъртък във връзка с общонационалните антиправителствени протести, продължава вече седми ден, съобщава ДПА, позовавайки се на публикация в „Екс“ на неправителствената организация „Нетблокс“ (NetBlocks), предава БТА.

Според „Нетблокс“ информационният вакуум в интернет пространството подпомага разпространението на акаунти, подкрепящи режима, както и на съдържание и новини, генерирани с изкуствен интелект. Блокирането на достъпа до глобалната мрежа в страната продължава вече повече от 156 часа.

Службите за сигурност на Иран са прекъснали достъпа до интернет за широката общественост, като оставят връзка само за собствените си нужди и за избрани държавни медии. В страната живеят над 90 милиона души, а някои от тях се опитват да заобиколят ограниченията чрез незаконно внесени терминали за сателитна интернет връзка „Старлинк“ (Starlink).

Наблюдатели смятат, че целта на властите е да затруднят демонстрантите в организирането на протести и да потиснат публикуването на репортажи, снимки и видеозаписи, документиращи безредиците и последвалите репресии.