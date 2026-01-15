Новини
Интернетът в Иран остава блокиран седми ден, съобщава неправителствена организация

Интернетът в Иран остава блокиран седми ден, съобщава неправителствена организация

15 Януари, 2026 12:49 575 13

Властите ограничават достъпа до мрежата, за да затруднят организирането на демонстрации и разпространението на информация

Интернетът в Иран остава блокиран седми ден, съобщава неправителствена организация - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Прекъсването на интернет в Иран, наложено от властите миналия четвъртък във връзка с общонационалните антиправителствени протести, продължава вече седми ден, съобщава ДПА, позовавайки се на публикация в „Екс“ на неправителствената организация „Нетблокс“ (NetBlocks), предава БТА.

Според „Нетблокс“ информационният вакуум в интернет пространството подпомага разпространението на акаунти, подкрепящи режима, както и на съдържание и новини, генерирани с изкуствен интелект. Блокирането на достъпа до глобалната мрежа в страната продължава вече повече от 156 часа.

Службите за сигурност на Иран са прекъснали достъпа до интернет за широката общественост, като оставят връзка само за собствените си нужди и за избрани държавни медии. В страната живеят над 90 милиона души, а някои от тях се опитват да заобиколят ограниченията чрез незаконно внесени терминали за сателитна интернет връзка „Старлинк“ (Starlink).

Наблюдатели смятат, че целта на властите е да затруднят демонстрантите в организирането на протести и да потиснат публикуването на репортажи, снимки и видеозаписи, документиращи безредиците и последвалите репресии.


Иран (Ислямска Република)
  • 5 дон Вито

    7 3 Отговор
    Няма да мине пак номера с инспириран отвън преврат като т.нар. майдан.
    Интернет им дотрябвал, ха!

    12:54 15.01.2026

  • 7 Има ли

    5 1 Отговор
    Смъртни случаи от липсата му?

    12:56 15.01.2026

  • 9 Някой

    6 1 Отговор
    Леле, направо не знам как се живее без интернет? Ние преди 30 години само с интернет сме живеели.
    Друг е проблема - не може да се използва съвременното оръжие, наречено социални мрежи. Фейсбук, Инстаграм, Тик-Ток и др. тъпанарщини.

    13:03 15.01.2026

  • 10 оня с коня

    0 2 Отговор
    В РУСИЯ няма Интернет от Балканската война,тия негодуват за някаква си Седмица?

    Коментиран от #13

    13:14 15.01.2026

  • 11 дончичо

    1 0 Отговор
    е, време и в бг да го разкарат

    13:15 15.01.2026

  • 12 ддд

    3 0 Отговор
    Поколенията Z изпадат в нервна криза ....

    13:15 15.01.2026

  • 13 дончичо

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    А ве в раша и картошки няма, и пилешко,и болгарский перец,и помидорчики от пловдивско ...а ве спряхме износа за раша и там глад майка, глад...

    13:17 15.01.2026

