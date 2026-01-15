Грузински политик критикува ЕС за „двойни стандарти“ по отношение на Русия

„Казват ни, че руски туристи не трябва да се допускат в страната, че търговията с Русия трябва да бъде спряна, а сега се оказва, че самият Европейски съюз започва преговори с Русия.“ Това заяви Гурам Мачарашвили, изпълнителен секретар на грузинската партия „Силата на народа“, цитиран от грузинска обществена медия, предава News.bg.

Коментарът му идва след публикация в „Политико“, според която ЕС обмисля назначаването на специален представител за преговорите с Русия, като Марио Драги и Александър Стуб са сред потенциалните кандидати.

„Ако говорим дори една дума за Русия по отношение на Грузия, Съюзът веднага ще ни заклейми като 'проруски' и ще обвини обществото ни в симпатии към Москва. Но когато самият ЕС планира преговори, изведнъж Русия се превръща в 'различна Русия'“, посочи Мачарашвили.

Според него подобни действия демонстрират ясни двойни стандарти, които са видими за обществото.

„Ние сме призовавани да се борим срещу Русия, да спрем да допускате руски туристи и да прекратим търговията с Москва - а в същото време самият ЕС търгува с Русия и готви преговори. Това е двоен стандарт, който обществото вижда много добре“, заключи политикът.