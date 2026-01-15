Новини
Свят »
Русия »
Грузински политик критикува ЕС за „двойни стандарти“ по отношение на Русия

Грузински политик критикува ЕС за „двойни стандарти“ по отношение на Русия

15 Януари, 2026 16:51 1 013 22

  • грузия-
  • русия-
  • европейски съюз

Гурам Мачарашвили изрази недоволство от плановете на Съюза за преговори с Москва

Грузински политик критикува ЕС за „двойни стандарти“ по отношение на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Казват ни, че руски туристи не трябва да се допускат в страната, че търговията с Русия трябва да бъде спряна, а сега се оказва, че самият Европейски съюз започва преговори с Русия.“ Това заяви Гурам Мачарашвили, изпълнителен секретар на грузинската партия „Силата на народа“, цитиран от грузинска обществена медия, предава News.bg.

Коментарът му идва след публикация в „Политико“, според която ЕС обмисля назначаването на специален представител за преговорите с Русия, като Марио Драги и Александър Стуб са сред потенциалните кандидати.

„Ако говорим дори една дума за Русия по отношение на Грузия, Съюзът веднага ще ни заклейми като 'проруски' и ще обвини обществото ни в симпатии към Москва. Но когато самият ЕС планира преговори, изведнъж Русия се превръща в 'различна Русия'“, посочи Мачарашвили.

Според него подобни действия демонстрират ясни двойни стандарти, които са видими за обществото.

„Ние сме призовавани да се борим срещу Русия, да спрем да допускате руски туристи и да прекратим търговията с Москва - а в същото време самият ЕС търгува с Русия и готви преговори. Това е двоен стандарт, който обществото вижда много добре“, заключи политикът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,

    30 3 Отговор
    чак сега ли ви светна, че от евроатлантическите го веда по-лицемерни бо клуци няма?!

    Коментиран от #9, #14

    16:53 15.01.2026

  • 2 Всеки гледа себе си

    14 3 Отговор
    глупавия си е глупав, без значение кой какво му казва.

    16:56 15.01.2026

  • 3 То заради това двуличие и двойни

    17 3 Отговор
    Стандарти ЕС е последната кавалена дупка в световната политика и никой не я взема на сериозно.

    16:58 15.01.2026

  • 4 Сми

    13 3 Отговор
    Вие , укрите и всички поТлоги сте инструмента, ръцете. Умните си пазарят и търгуват с Русия.

    Коментиран от #6, #13

    16:58 15.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А бе кух

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сми":

    Не се мъчи да не си!Невъзможно е!!!

    Коментиран от #10

    17:01 15.01.2026

  • 7 Руски колхозник

    10 3 Отговор
    То сега,заради този двоен стандарт, се насадиха на Путин/Тръмп ...пардон..на пачи яйца и сега се ослушват, Тръмп колко ще ги клати, Путин дали ще им навре и топките

    17:02 15.01.2026

  • 8 Мдаааа

    14 2 Отговор
    Докато Финлндите губят милиарди от спрения турзъм с Русия в Шри Ланка е пълно с руснаци туристи...
    Кой ли губи от санкциите...????

    Коментиран от #18

    17:02 15.01.2026

  • 9 Нее бе

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ха,":

    От вас по големи гове да няма.Това ни свети постоянно.

    17:04 15.01.2026

  • 10 Объл,

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "А бе кух":

    теб никой не те пита. Статията показва истината.

    17:04 15.01.2026

  • 11 вай вай

    4 8 Отговор
    добре, че не сме руски туристи, че щяха да ни наритат отвсякъде

    Коментиран от #12

    17:05 15.01.2026

  • 12 Така ги "Ритат"

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "вай вай":

    че и най нискостоящия персонал говори на руски...

    17:08 15.01.2026

  • 13 ....

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сми":

    Изобщо не става въпрос за търговия. А за евентуално назначаване на Александър Стуб, който да се занимава с преговорния процес между Украйна, САЩ, ЕС и Русия.

    17:12 15.01.2026

  • 14 И защо да е

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха,":

    лицемерие ? САЩ си имат 1 преговарящ за мир - Стив Уиткоф. На европейските президенти нямат време да се занимават с Русия и те ще си назначат 1 лице като преговарящ. Напълно нормално, защо да се занимават 20 човек с нещо, което може да се занимава само един.

    17:17 15.01.2026

  • 15 Тити

    2 1 Отговор
    Като не им харесва на Грузинците и Рашистите да си гледат кочините

    17:20 15.01.2026

  • 16 куку

    2 0 Отговор
    Само политик може да се направи на изненадан..както този Мамукашвили..или да преживее катарзис..за обикновени смъртни тези чувства не са достъпни..Сега му сватна..ДРЪН ЧЕ ПЛЯС..

    17:22 15.01.2026

  • 17 двоен стандарт

    2 2 Отговор
    Тоя грузински политик май не е чувал приказката : " Дайте, да дадеш. ". Тя между другото е много популярна в нашта мила и корумпирана Родина / това е оценка на чужди медии /.

    17:23 15.01.2026

  • 18 Ти мани, ами

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаааа":

    и финландците не могат да ходят да се напиват евтинко!

    Коментиран от #19

    17:26 15.01.2026

  • 19 пиночет

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ти мани, ами":

    да не са луди финландците да употребяват одеколон, това е запазена марка само за крепостниците хах

    17:29 15.01.2026

  • 20 Тоя Стуб може да ходи там

    1 0 Отговор
    да преговаря само, ако научи финландско-руската история!
    И да провери финансовото положение и националната сигурност на Финландия от преди урсулизацията и и НАТО.

    17:32 15.01.2026

  • 21 ЕС е оказал помощ на Русия

    1 0 Отговор
    срещу Украйна. Министърът на външните работи на Швеция Мария Малмер Стенергаард е заявила, че от началото на пълномащабната инвазия Европейският съюз е подкрепил Украйна с 187 милиарда. евро. В същото време, по същото време, Европа е внесла Руски петрол и газ на стойност 201 милиарда евро. Заедно с други стоки и услуги получени в ЕС от Русия, общият обем на "инвестициите" в Руската икономика от страна на ЕС е 311 милиарда евро. Това означава, че сме помогнали на Руската икономика с 124 милиарда евро в повече от колкото е дадената помощ на Украйна.

    17:40 15.01.2026

  • 22 верно

    1 0 Отговор
    Ми то на Ес всичката му работа е така...

    17:55 15.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания