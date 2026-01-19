Новини
Иран обмисля да възстанови интернет връзката, по държавната телевизия излъчиха речи на Тръмп

19 Януари, 2026 17:38 858 10

Ирански правителствен представител заяви, че потвърденият брой на жертвите е повече от 5000 души, сред които и 500 служители на службите за сигурност

Иран обмисля да възстанови интернет връзката, по държавната телевизия излъчиха речи на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранските власти обмислят да възстановят интернет връзката в страната, заяви днес високопоставен правителствен представител, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той каза това, след като властите прекъснаха телекомуникациите, като същевременно използваха огромна сила, за да потушат протестите, които са част от най-големите размирици в страната от Ислямската революция през 1979 г.

Иранската държавна телевизия междувременно стана обект снощи на хакерска атака, като за кратко бяха излъчени речите на американския президент Доналд Тръмп и сина на последния ирански шах в изгнание Реза Пахлави, който призова обществеността към бунт.

Ройтерс определя това като поредния признак за отслабването на контрола на властите върху ситуацията в страната.

От близо седмица размириците в Иран затихнаха, както показват властите и публикациите в социалните мрежи, след като антиправителствените протести, които избухнаха в края на миналия месец бяха потушени след три дни масово насилие.

Ирански правителствен представител заяви пред Ройтерс, че потвърденият брой на жертвите е повече от 5000 души, сред които и 500 служители на службите за сигурност. Някои от най-големите размирици са възникнали в областите, населявани от кюрди в северозападните части на страната. Правозащитни организации с фокус върху Иран, базирани в западни държави, също посочват, че убитите са хиляди.

Американската информационна агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA) съобщи днес, че повечето от нараняванията на протестиращи са били причинени от изстрели със сачми по лицето и гърдите на демонстрантите, които са довели до ослепявания, вътрешни кръвоизливи и нараняване на органите.

Държавната телевизия съобщи, че арестите продължават в Иран, включително в Техеран, южния град Керман и Семнан, разположен на юг от столицата. Според нейна информация сред задържаните има и лица, които тя описва като агенти на израелски терористични групировки.

Опозиционери обвиняват властите в откриването на огън срещу мирните демонстранти, за да потушат безредиците. Духовните водачи на Ислямската република заявяват, че групи от въоръжени хора, подстрекавани от чуждестранни врагове са нападнали болници и джамии.

Общият брой на загиналите при протестите е значително по-голям от предишните антиправителствени вълнения, които бяха потушени от властите през 2009 и 2022 г.

Насилието предизвика многократни заплахи от страна на Тръмп за военна намеса, въпреки че американският президент се въздържа от този ход, след като масовите убийства спряха.

Предупрежденията на Тръмп породиха опасения сред държавите от Персийския залив за по-голяма ескалация, поради което те проведоха интензивна дипломация с Вашингтон и Техеран. Иранският посланик в Саудитска Арабия Алиреза Енаяти заяви днес, че "разпалването на всякакъв конфликт ще има последици за целия регион."

Иранските телекомуникации, които включват интернет и международни телефонни линии, бяха до голяма степен прекъснати в дните преди големите размирици. Оттогава достъпът до някои интернет услуги беше възстановен, като това позволи да се появят сведения за широкоразпространени атаки срещу протестиращи.

Неправителствената организация за наблюдение на интернет "Нетблокс" заяви днес, че данните показват минимална интернет свързаност, но същевременно временно ограниченият достъп до интернет позволява публикуването на някои съобщения, което подсказва, че властите се опитват да наложат по-строги ограничения на интернет достъпа.

Ебрахим Азизи, председателят на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика посочи, че най-висшестоящите служби за сигурност ще възстановят достъпа до интернет в близките дни, като интернет услугите отново ще бъдат налични "веднага щом условията за сигурността позволяват това."

Друг депутат, хардлайнерът Хамид Расаи заяви, че властите е трябвало да се вслушат в по-ранните оплаквания на върховния лидер Али Хаменей, който изтъкна, че "киберпространството е твърде разпуснато."

По време на вчерашната хакерска атака срещу държавната телевизия върху екраните на телевизорите беше излъчен сегмент, траял няколко минути, със заглавие "истинските новини за иранската национална революция." Бяха предадени и послания на Реза Пахлави, синът на последния ирански шах, живеещ в изгнание в САЩ, който призова към бунт за свалянето шиитските мюсюлмански духовници, които управляват страната от революцията през 1979 г. Тя свали от власт бащата на Реза - Мохамед Реза Пахлави.

Пахлави се превърна във водещ глас на опозицията и подчерта намеренията си да се върне в Иран, въпреки че засега е трудно да се установи колко силна е подкрепата за него в рамките на страната, отбелязва Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не е зле.

    4 2 Отговор
    Да го видят иранците в целия му блясък, и да си опичат акъла.

    17:42 19.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор
    Печально когда поредния съюзник на Русия обръща гръб. Но Русия е свикнала, унижението трябва да се изпие горещо 😁

    17:43 19.01.2026

  • 4 ЧАЛГАР

    4 0 Отговор
    Лошо ми е , свърши хранилката. Баце защо ни изхвърли . Ние ти бяхме толкова верни

    17:44 19.01.2026

  • 5 И там ще изгонят Путин

    2 5 Отговор
    Никой не иска Бункерен Грозник да го управлява и нарича Измет

    Коментиран от #7, #10

    17:52 19.01.2026

  • 6 Слава Украйна

    2 5 Отговор
    Героем слава


    Унищожиха Русия и другарите и

    Коментиран от #8

    17:53 19.01.2026

  • 7 Никой не иска Педофили

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "И там ще изгонят Путин":

    Педофилията Губи по света

    Факт!!

    17:55 19.01.2026

  • 8 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Дедо Дончо напълни гащите и отмени офанзивата в Иран. Вместо това се заяжда с филмчета по телевизията. Толкова си може.

    18:26 19.01.2026

  • 9 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Къв реза бре,тоя ако се върне няма да оцелее и два дена.Разчиташе се главно на кюрдите, коит са 10%на ,но нещо не им се получи.В Сирия брадатия ги изтика от нефтените находища .....с помоща на Турция /прокси милиции и /.Само в БГ си мислим че ЕС, НАТО,БРИКС и други подобни организации са някои монолитни константи.Идеологиите загубиха значение, всеки си гледа ингереса.

    18:27 19.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

