Италия: Спирането на военната помощ за Украйна би довело до ескалация на войната
Италия: Спирането на военната помощ за Украйна би довело до ескалация на войната

15 Януари, 2026 21:00

Италия одобри постановление за продължаване на изпращането на военна помощ за Киев за още една година

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви днес пред италианските депутати, че Италия трябва да продължи да изпраща военна помощ на Украйна, предаде АНСА. Според него спирането на тази помощ би довело до ескалация на войната с Русия, а не до прекратяването ѝ, предаде БТА.

Италия одобри постановление за продължаване на изпращането на военна помощ за Киев за още една година. Това ще позволи на Италия да прати на Украйна тринадесети пакет от военна помощ.

Италианският вицепремиер и транспортен министър Матео Салвини обаче изразява съмнения, че подобна стъпка ще е от полза за намиране на решение на конфликта в Украйна.

Пред депутатите Крозето заяви, че няма добри или лоши средства, а има средства, които могат да бъдат използвани положително или отрицателно. "Едно оръжие е нещо лошо, когато е използвано срещу някого, но то се превръща в нещо различно, когато пречи на друго оръжие да стреля по болница, по електроцентрала или по жилищна сграда“, заяви Крозето.

"Духът, в който Италия помагаше на Украйна досега, беше да се попречи на онези, които искат да унищожат украинския народ и да го подчинят на волята си. Някои от вас може и да се срамуват от това, но аз се чувствам особено горд“, каза Крозето.

"Подкрепата за Украйна не означава, че искате да продължите конфликта. Това означава, че искате да попречите прекратяването на огъня да се превърне в един крехък и привиден мир, но изграден върху несправедливост, който е призван да се разпадне отново“, подчерта министърът.

"Спирането на подкрепата и на помощта за Украйна днес означава да се откажем от мира, преди той да е изграден. Украйна се нуждае от адекватни отбранителни системи не, за да атакува, не за да печели война, не за да разгроми врага, а за да защитава територията си и народа си. Оттеглянето на международната подкрепа няма да доведе до мир, а напротив, ще благоприятства по-нататъшната ескалация на агресията“, каза Крозето.


  • 2 БОЛШЕВИК

    46 5 Отговор
    Жалки западни ултралиберално мародери!

    Коментиран от #16, #51

    21:03 15.01.2026

  • 3 Поредният продаден глупак

    45 3 Отговор
    леещ пропаганда, за да се източва Европа и да има война в Украйна!

    21:03 15.01.2026

  • 4 Онази

    38 2 Отговор
    Кокошка Мецола ли успя да сътвори това глупашко словосъчетание? Странно, при мъжете нагоре пробиват най умните, а при жените - най тъпите!

    Коментиран от #11, #13

    21:03 15.01.2026

  • 5 Красимир Петров

    43 2 Отговор
    Италия е пред фалит,но ще продължават да финансират У,С,р.ай,на

    Коментиран от #21, #57

    21:04 15.01.2026

  • 6 Гост

    33 1 Отговор
    Ква война? Кой кога я обяви? УжасТ!

    21:04 15.01.2026

  • 7 Отреазвяващ

    35 1 Отговор
    Ке коза Фай?Да не би досега да са помогнали с нещо?Само умираха хора.

    21:04 15.01.2026

  • 8 Съдията

    33 3 Отговор
    Е нали щяхте да нанасяте стратегическа загуба на Русия? Сега обърнахте палачинката, ама става въпрос за същото, изкуствено продължаване на неизбежния бял байрак. Четири години разрушения и жертви, докато стигнем до същия резултат, Русия ще си вземе своето. А в Западна(ла) Европа ще се наложи някой да плати сметката, няма да ви търпят още дълго.

    21:05 15.01.2026

  • 9 Красимир Петров

    28 3 Отговор
    Заради тези Евролиберали Тръмп е против Европа

    Коментиран от #12

    21:05 15.01.2026

  • 10 оня с питон.я

    29 1 Отговор
    Европетата са разногледи Дедо Дончо напредва от запад, Вовата от изток, Султанът дебне от юг дните на Урсулът са преброени.

    21:08 15.01.2026

  • 11 оня с питон.я

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Онази":

    Къде си виждал умна жена кажи и ние да видим.

    21:10 15.01.2026

  • 13 оня с питон.я

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Онази":

    Женските имат вроден инстинкт да защитават потомството това ги прави свирепи и жестоки затова не бива да бъдат допускани във властта.

    21:13 15.01.2026

  • 15 УЛТРА ТЪПА

    18 2 Отговор
    ЛОГИКА НА ИТАЛИАНЦИТЕ.

    21:20 15.01.2026

  • 16 Европеец

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Мога да кажа само глупаво и невярно заглавие.... Явно Италия иска войната да продължи....

    21:20 15.01.2026

  • 18 Прокси

    22 1 Отговор
    Сигурно по Корона кризата Украйна им изпрати самолети с оборудване и военни лекари.Другия път Смаркози може да се притече.Слабоумници управляват Европа.

    Коментиран от #31

    21:22 15.01.2026

  • 20 Хи хи

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Путин като дойде тука, както казаха маленкий зеля и нато, лично ще ти ги навре някъде !!!

    21:29 15.01.2026

  • 21 Защо да е "пред" ?

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Просто фалитът не се обявява.
    То и за други се отнася.

    21:34 15.01.2026

  • 22 Евродебил

    10 0 Отговор
    Тия пернатите като знам какви войници са...дай боже пак,като при Сталинград ,да се изправят срещу русите.А на тази наркоманка и антуража и ,който обещаха,че ще чистят Италия от бежанци,надявам се самите италианци да устоят почит като тази на бягащия мусолини,а после да ги повесят с главите надолу за назидание.

    Коментиран от #28

    21:35 15.01.2026

  • 23 Рублевка

    10 2 Отговор
    По-скоро да фалира Италия и тоя садист да го уволнят. Джорджа им каза, че няма пари, те дърпат Италия към дъното като камък на шията.

    21:35 15.01.2026

  • 24 Никакво спиране!!

    3 9 Отговор
    Ватнишкият мор не трябва да спира!!

    21:36 15.01.2026

  • 25 Ицо

    1 10 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #33, #36, #58

    21:37 15.01.2026

  • 26 Миндич

    7 2 Отговор
    Катонпрочетох тази статия и на часа си представих парад на руснаците в Рим.

    Коментиран от #59

    21:37 15.01.2026

  • 27 Даскал Колю

    3 9 Отговор
    Трeпането на вaтенкоушанките трябва да запази същата ритмичност! Иначе има вероятност да се окoпитят! Той Лавров дори вече се е окопитил!

    Коментиран от #55

    21:38 15.01.2026

  • 29 Даскал Колю

    2 7 Отговор
    Требе да се оставят украинците да си свършат работата! Те са им фанали цаката на вaтенкоушанките! Само трябва да им се подава редовно вaтенкотрепачки!

    21:43 15.01.2026

  • 30 Даскал Колю

    3 5 Отговор
    Требе да се оставят украинците да си свършат работата! Те са им фанали цаката на вaтенкоушанките! Само трябва да им се подава редовно вaтенкотрепачки!

    Коментиран от #34, #38

    21:43 15.01.2026

  • 31 Рублевка

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Прокси":

    Корона кризата приключи, когато започна СВО. Путин излекува целия свят. Далаверата в Украйна е по-голяма, отколкото далаверата с ваксините и КОВИД приключи.

    21:45 15.01.2026

  • 32 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Италианците ще изпращат в Укрия дървени костюми от Версаче

    21:46 15.01.2026

  • 35 Анонимен

    6 2 Отговор
    През студената зима на 1942год. доста войници на Б.Мусолини не устояват на Червената армия и безславно губят сражението край Сталинград.Елитната 6-армия на Вермахта е обкръжена заради този факт.Самият Фюрер забранява на Източният фронт да се сражават армии на съюзните държави на Райха .

    Коментиран от #40

    21:49 15.01.2026

  • 37 Рублевка

    6 2 Отговор
    Благодаря Ви Владимир Владимирович, че ни спасихте от лъжливия КОВИД и омразните маски. Като опраскате бандерия, ще ни спасите и от скъпите горива, скъпия ток и скъпите цени. Във Вас ни е надеждата!

    Коментиран от #39, #66

    21:52 15.01.2026

  • 40 Рублевка

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Източния фронт.

    21:54 15.01.2026

  • 43 Русуфил хаpдгoмнарин

    5 2 Отговор
    Даването на оръжие на Украйна е крайно възмутително! На русия може!

    21:58 15.01.2026

  • 45 Рублевка

    3 2 Отговор
    Източния фронт.

    Коментиран от #47

    22:04 15.01.2026

  • 48 Клозето

    4 0 Отговор
    да плаща,що ни занимавате с тези тоалетни,та даже и да са златни?

    22:14 15.01.2026

  • 49 Дядо Гъдю

    6 0 Отговор
    Помагаме на укрия да из т ребва населението си.
    Важното е да накривим шапката на руснаците.Шшшт! Да не се усетят задокеанците.Те,завалийките ,докато се залисват с някаква си Венесуеля и а някаква си Гренландия, ние смело помагаме.Ама колко сме умни,а ?Задокеанците заради някакъв си петрол и някакви си редки метали си пилеят времето.
    Ама и нашенскотото си го бива.Залагаме смело на рулетката.Нали сме в клуба на богатите.Трябва да сме в крак с модата.Събираме капачки,а пилеем пачки.Абре-е-е,дебре-е-е.Нека ни чуят и видят ,чак от съседния байр, какви сме богатири.

    22:19 15.01.2026

  • 51 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Напротив, много са прави. Този конфликт трябва да се реши по военен път, няма друг начин за разрешаване. Ако можеше да се реши чрез преговори, отдавна щеше да е приключил.

    22:20 15.01.2026

  • 52 АМА "СТРАХОТНА" ЛОГИКА

    3 0 Отговор
    А БЕ И ТИ ЛИ СЕ ДДРУГИТАШ БЕ ОООТРЕПКО . ЕЙ, ТРУДНО Е ДА НАМЕРИШ НОРМАЛЕН ИЗМ/У ТЕЯ НННЕДОКЛАТЕНИ ЗАПАДНЯЦИ ???
    НА КОЙ СВЯТ СЕ БЕ ЦЦЦЪРВУЛ ??? МАРШ НА ФРОНТА ДА СПАСЯВАШ УКР !!

    22:21 15.01.2026

  • 53 Баба Вили

    4 1 Отговор
    Абе Тея в тази Европа всички наобратно ли мислят, имат ли акъл, имат ли морал? Пълен резил и лицемерие. Там умират хора, Тея за ескалация говорят, направи съм потресена и крещя на глас от немощ.

    Коментиран от #61

    22:22 15.01.2026

  • 54 Копейки,

    2 1 Отговор
    няма да се притеснявате, Путин ще спаси Мадуро от лапите на лошия тигър Тръмп

    22:23 15.01.2026

  • 56 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    22:28 15.01.2026

  • 57 !!!?

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Някой те е излъгал, Италия е с по-голям БВП от Русия !

    Коментиран от #60

    22:29 15.01.2026

  • 58 Тук да не е

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ицо":

    обменно бюро бе? Къде ви намират такива да показвате деградацията на запада.

    22:30 15.01.2026

  • 59 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Миндич":

    меналата година на парада на 9 май в Мацква, защо го нямаше даже и картонения макет на Арамата ?

    22:31 15.01.2026

  • 60 Виж с какъв дълг е

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "!!!?":

    Италия технически е фалирала!

    Коментиран от #62

    22:32 15.01.2026

  • 61 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Баба Вили":

    във всяка война умират хора, обади се на Пуся и му се скарай защо води тази война :

    Коментиран от #63, #67

    22:33 15.01.2026

  • 62 !!!?

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Виж с какъв дълг е":

    Италия в момента е на 8 мо място по богатство в света, след тези 7 най-богати държави :

    1.САЩ-$30,62 2.Китай-$19,40 3.Германия -$5,01 4.Япония-$4,28 5.Индия -$4,13 6.Великобритания -$3,96 7.Франция - $3,21.

    Коментиран от #65

    22:37 15.01.2026

  • 64 Матео Салвини

    0 1 Отговор
    излезе кремълски боклук.

    22:40 15.01.2026

  • 65 Ти разбра ли какво прочете

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "!!!?":

    Виж с какъв дълг е Италия. Един от най големите е в Европа. От тук насетне, само ще расте. Технически това е фалит, а днес, че се печатат пари и се опорочиха всякакви икономики и финанси, е само за твоя сметка. откъде да знаеш и ти завалията, пратен да троли.

    22:40 15.01.2026

  • 66 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Рублевка":

    Ти да не си Копейкин от В ъзраждане, под прикритие да пробутваш корспирациите на руските пудели, Звучиш едно към едно с Копейката и Цомчо Ха -хах

    22:45 15.01.2026

  • 67 Ти и пуся не знаете

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    Затова пък за разлика от вас Путин знае. Човек тролещ, цял живот е глупак!

    22:46 15.01.2026

