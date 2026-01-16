Новини
Мария Мачадо се срещна с Доналд Тръмп в Белия дом и му предложи Нобеловата си награда за мир ВИДЕО

16 Януари, 2026 03:58, обновена 16 Януари, 2026 03:06 386 2

Лидерът на опозицията във Венецуела заяви, че разчита на американския президент

Мария Мачадо се срещна с Доналд Тръмп в Белия дом и му предложи Нобеловата си награда за мир ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опозиционният лидер на Венецуела и нобелов лауреат за мир Мария Корина Мачадо посети Белия дом за разговори с президента Доналд Тръмп.

След над двучасова среща при закрити врата тя заяви пред свои привърженици: "Разчитаме на президента Тръмп". Мачадо обяви, че е предложила на Тръмп нобеловата си награда за мир, без да уточни дали той я е приел.

Говорителят на Белия дом Кералайн Левит описа опозиционния лидер като "забележителен и смел глас" на венецуелския народ, но припомни, че Тръмп запазва мнението си за нея и поставя под съмнение възможностите ѝ да наложи демократично управление във Венецуела. Според Тръмп Мачадо няма подкрепа сред хората. Говорителят на Белия дом повтори, че Доналд Тръмп подкрепя провеждането на избори в латиноамериканската държава, но когато настъпи подходящият момент.

В същото време временният венецуелски президент Делси Родригес заяви, че властите в Каракас не се страхуват от конфронтация с администрацията във Вашингтон на дипломатическо ниво. В обръщение към нацията от трибуната на парламента тя каза, че е поискала от американците да покажат уважение към достойнството на досегашния държавен глава Николас Мадуро и съпругата му. Родригес призова за реформи в петролната индустрия, които да привлекат външни инвестиции. Според нея средствата от тях ще отидат за подобряване на здравните услуги, икономическо развитие и инфраструктурни проекти.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    ехеее..ако си мислите че Тръмп решава нещо , сте с грешка-той е колелце от ОГРОМНА машина , задействана вече//послепис-дайте кинти на Киро Брейка че имал проблеми нещо...запишете се там в пейтриона му

    03:10 16.01.2026

  • 2 Я стига, бе

    0 0 Отговор
    Тая награда не се ли присъжда за лични заслуги или Мачадо й дойде до гуша от напъните на психопата, че се е решила да му я даде, че да миряса!
    Отвоатена съм!

    03:18 16.01.2026