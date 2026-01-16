Мария Мачадо се срещна с Доналд Тръмп в Белия дом и му предложи Нобеловата си награда за мир ВИДЕО

Опозиционният лидер на Венецуела и нобелов лауреат за мир Мария Корина Мачадо посети Белия дом за разговори с президента Доналд Тръмп.

След над двучасова среща при закрити врата тя заяви пред свои привърженици: "Разчитаме на президента Тръмп". Мачадо обяви, че е предложила на Тръмп нобеловата си награда за мир, без да уточни дали той я е приел.

Говорителят на Белия дом Кералайн Левит описа опозиционния лидер като "забележителен и смел глас" на венецуелския народ, но припомни, че Тръмп запазва мнението си за нея и поставя под съмнение възможностите ѝ да наложи демократично управление във Венецуела. Според Тръмп Мачадо няма подкрепа сред хората. Говорителят на Белия дом повтори, че Доналд Тръмп подкрепя провеждането на избори в латиноамериканската държава, но когато настъпи подходящият момент.

В същото време временният венецуелски президент Делси Родригес заяви, че властите в Каракас не се страхуват от конфронтация с администрацията във Вашингтон на дипломатическо ниво. В обръщение към нацията от трибуната на парламента тя каза, че е поискала от американците да покажат уважение към достойнството на досегашния държавен глава Николас Мадуро и съпругата му. Родригес призова за реформи в петролната индустрия, които да привлекат външни инвестиции. Според нея средствата от тях ще отидат за подобряване на здравните услуги, икономическо развитие и инфраструктурни проекти.