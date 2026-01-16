Йемен ще има нов премиер след оставката на Салем Салех бин Брейк

Председателят на Съвета на президентските лидери на Йемен, Рашад Мохамед ал-Алими, назначи министъра на външните работи Шая Мохсен ал-Зиндани за нов министър-председател, предаде йеменската информационна агенция SABA.

„Д-р Шая Мохсен ал-Зиндани е назначен за председател на Министерския съвет и е натоварен със задачата да сформира правителство“, се казва в указа. Според документа настоящият кабинет ще продължи да изпълнява функциите си до сформирането на новото правителство.

На 15 януари ръководителят на Съвета на президентските лидери на Йемен прие оставката на Салем Салех бин Брейк. В изявлението се отбелязва, че решението е взето, за да „се проправи път за сформирането на ново правителство в съответствие с последните промени в страната“. В друг указ ал-Алими го назначи за свой съветник по финансовите и икономическите въпроси.

Смяната на правителството в Йемен беше предшествана от ескалация на напрежението в южните и източните райони на републиката. В началото на декември 2025 г. силите на подкрепяния от ОАЕ Южен преходен съвет установиха контрол над провинциите Хадрамаут и Ал-Махра.

В отговор йеменските власти анулираха споразумението за съвместна отбрана с ОАЕ и поискаха военна помощ от коалицията, водена от Саудитска Арабия. През януари част от ръководството на преходния съвет, пристигнало в Рияд за преговори, обяви разпускането на организацията.

Поддръжниците на сепаратисткия лидер Айдарус ал-Зубайди, за когото коалицията, водена от Саудитска Арабия, твърди, че е избягал в ОАЕ, отхвърлиха решението за разпускане на съвета.

На 11 януари йеменските власти обявиха, че правителствените сили са си възвърнали контрола над южните и източните провинции, включително временната столица Аден.