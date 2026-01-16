Новини
Свят »
Южна Корея »
Автобус се блъсна в сграда в центъра на Сеул

16 Януари, 2026 07:53 692 4

  • южна корея-
  • автобус-
  • сграда-
  • сеул

Най-малко 11 ранени при инцидента, двама от тях са в тежко състояние

Автобус се блъсна в сграда в центъра на Сеул - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пътнически автобус се вряза в сграда в столицата на Южна Корея - Сеул, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местни източници, предава News.bg.

Според южнокорейската агенция „Йонхап“ при инцидента са пострадали 11 души, като двама от ранените са в тежко състояние и са откарани в болница.

Телевизионни кадри от мястото показват голям автобус, спрял неподвижно с предната си част, забита в стъклената фасада на сграда. По всичко личи, че превозното средство е преминало през широк участък от пешеходна зона, преди да се удари.

Полицията съобщи, че до момента няма данни водачът да е бил под въздействието на алкохол. Въпреки това органите на реда планират да извършат тест за употреба на наркотични вещества, докато разследването на причините за инцидента продължава.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Големия праз ......
    В Русия това е ежедневие, а в болниците убиват новородените. Това е Русия 💪😁😁

    07:58 16.01.2026

  • 2 Сзо

    3 0 Отговор
    Това ли ви е новината на часа?!

    08:09 16.01.2026

  • 3 ай ай ай

    1 0 Отговор
    Ай колко важна новина за целокупното българско народонаселение, ай ай ай.

    08:28 16.01.2026

  • 4 Ким Чен Ун

    1 0 Отговор
    е виновен

    08:43 16.01.2026

