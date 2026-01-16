Автобус се блъсна в сграда в центъра на Сеул

Пътнически автобус се вряза в сграда в столицата на Южна Корея - Сеул, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местни източници, предава News.bg.

Според южнокорейската агенция „Йонхап“ при инцидента са пострадали 11 души, като двама от ранените са в тежко състояние и са откарани в болница.

Телевизионни кадри от мястото показват голям автобус, спрял неподвижно с предната си част, забита в стъклената фасада на сграда. По всичко личи, че превозното средство е преминало през широк участък от пешеходна зона, преди да се удари.

Полицията съобщи, че до момента няма данни водачът да е бил под въздействието на алкохол. Въпреки това органите на реда планират да извършат тест за употреба на наркотични вещества, докато разследването на причините за инцидента продължава.