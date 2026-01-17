Новини
Ден след президентските избори: Отвлекли с военен хеликоптер лидера на опозицията в Уганда

17 Януари, 2026 05:12, обновена 17 Януари, 2026 04:17 388 2

Боби Уайн беше един от кандидатите за държавен глава

Ден след президентските избори: Отвлекли с военен хеликоптер лидера на опозицията в Уганда - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Партията на угандийския опозиционен лидер и кандидат за президент Боби Уайн заяви, че той е бил отвлечен вчера от дома си от армията и откаран на неизвестно място, предадоха Ройтерс и ДПА.

Агенциите отбелязват, че на фона на случилото се дългогодишният президент Йовери Мусевени, управляващ страната от 1986 г., се насочва към поредна убедителна победа на президентските избори.

Партията на Уайн "Национална платформа за единство" заяви снощи в публикация в "Екс", че армейски хеликоптер е кацнал в комплекс в столицата Кампала, в който той живее, и "го е откарал насила на неизвестно място".

По-рано "агенти на режима" са прекъснали електроснабдяването в дома на Уайн, нападнали личните му охранители и се опитали "да нахлуят насила в къщата", съобщи партията в отделна публикация.

Агенция Ройтерс не успя да потвърди тази информация чрез независим източници. Представители на правителството и военните в Уганда не отговориха веднага на запитване за коментар.

В навечерието на гласуването активисти осъдиха репресиите на правителството срещу опозиционните кандидати и техните поддръжници.

По-рано Уайн заяви, че по време на изборите, които започнаха в четвъртък въпреки блокирания достъп до интернет, е имало масови измами, и призова поддръжниците си да излязат и да протестират. Малко след началото на изборния ден от партията му съобщиха, че той е бил поставен под ефективен домашен арест.

По последни данни, представени снощи от избирателната комисия, Мусевени е получил 74 процента от вече преброените гласове, докато основният му съперник Боби Уайн има приблизително 23 процента.

След предизборна кампания, белязана от сблъсъци по време на митинги на опозицията и, според ООН, широко разпространени репресии и заплахи, гласуването в столицата премина мирно, отбелязва Ройтерс.


Уганда
  • 1 На бас

    0 0 Отговор
    Е това е дело на рошавия перчем

    04:35 17.01.2026

  • 2 Венецуелски синдром

    0 0 Отговор
    я да видимкой достави въртолетчето за отвличане,
    кой даде паричките
    и кой изцапа ръчичките ?

    04:39 17.01.2026