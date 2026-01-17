Сирийската армия установи пълен контрол над Дейр Хафер

Сирийската армия обяви, че е поела пълен контрол над град Дейр Хафер, намиращ се на изток от Алепо, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

В официално изявление военните уточниха, че армейски части вече са разположени в града и че е установен „пълен военен контрол“. В последните дни районът беше арена на сблъсъци между сирийската армия и кюрдските сили, които преди това обявиха, че ще се изтеглят от града.

Това развитие последва указ на сирийския лидер Ахмед аш Шараа, с който се признават националните права на кюрдите и кюрдският език става официален. Аш Шараа подчерта, че кюрдите са неразделна част от страната и че десетилетия са били подложени на маргинализация и потисничество.

Преди седмица в Алепо избухнаха боеве между сирийската армия и кюрдските сили, в резултат на които кюрдите бяха изтласкани от двата квартала, които контролираха. След това те се изтеглиха в района на Дейр Хафер, на около 50 километра източно от Алепо.

Ръководителят на Сирийските демократични сили, Мазлум Абди, потвърди плановете на кюрдските бойци да се изтеглят от града. Сирийската армия също обяви, че е нанесла удари по кюрдски позиции, като преди това е предупредила цивилните да се евакуират. По данни на властите над 4000 цивилни са напуснали засегнатия район.