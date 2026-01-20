Изтребители по тревога! Полската военна авиация извърши рутинни действия, не е имало заплаха за въздушното пространство

Полската бойна авиация извърши рутинни действия и не е имало заплаха за въздушното пространство, каза пред телевизионния канал Те Фау Ен 24 Ева Злотницка, говорител на Оперативното командване на Полските въоръжени сили, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Тя не пожела да коментира какви самолети са използвани.
По-рано полската служба за аеронавигационно обслужване ПАНСА съобщи, че летищата в Жешов и Люблин, Източна Полша, са спрели временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно.
"За да може да се освободи свободен коридор за действие на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно спряха да обслужват полети", написа ПАНСА в Екс.
Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша по-късно възобновиха работа след кратко прекъсване тази сутрин, за да се осигури простор за свободно прелитане на военни самолети, съобщи служба за аеронавигационно обслужване ПАНСА, цитирана от Ройтерс.
УДАРИ В УКРАЙНА
През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна.
Мъж на 50 години загина при масирана атака в Киевска област, съобщи областният управител Микола Калашник в Телеграм.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 5635 многоетажни жилищни сгради в столичния град са без отопление.
В Одеска област властите съобщават за повреден при руско нападение обект от енергийната инфраструктура.
За поразена критична инфраструктура съобщи и областният управител на Виницка област Наталия Заболотна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🐻🐻🐻
Коментиран от #22
10:23 20.01.2026
2 Коста
Коментиран от #3, #4
10:25 20.01.2026
3 хехе
До коментар #2 от "Коста":северното сияние ги е побъркало.
10:32 20.01.2026
4 Един
До коментар #2 от "Коста":Е, що, рашките да не би да не вдигат самолети по тревога?
Коментиран от #8, #13
10:32 20.01.2026
5 кой му дреме
10:33 20.01.2026
6 Запознат
Ехаа пропагандата с всеки ден става все по мал.оу.на.
След Орешника всички евроатлантици кошмари сънуват и при най-малкото изпадат в паника.
10:33 20.01.2026
7 Василеску
10:35 20.01.2026
8 Отговарящ
До коментар #4 от "Един":"рашките да не би да не вдигат самолети по тревога"
Вдигат ама когато има причина за тревога а евроатлантиците от страх - така ще е за напред - нощите ви ще стават вси по безсънни.
Коментиран от #11
10:36 20.01.2026
9 жешов
10:36 20.01.2026
10 Зевзек
10:39 20.01.2026
11 Един
До коментар #8 от "Отговарящ":Да, бе, не винаги има конкретната причина. Понякога подозрения и съмнения за опасност.
Коментиран от #17
10:43 20.01.2026
12 Няма
Коментиран от #14
10:44 20.01.2026
13 Пилот
До коментар #4 от "Един":Не се притеснявай ние даже и по тревога не можем нищо вдигна - супер-дупер американските боклуци от които Путин щеше да трепери според вашите думи не могат да летят - нашите летци летят на 50 годишните руски Су-25 пък прехвалените ви американски кошници се счупиха веднага след като дойдоха - след 50 години и за скрап няма да стават.
10:46 20.01.2026
14 Запознат
До коментар #12 от "Няма":"всяка рутинна тренировка става важна новина"
При рутинни тренировки не затваряш всички граждански летища в държавата си - след Орешника страх ги тресе и явно са видели нещо на радарите и са действали преди да мислят защото той не оставя много време за мислене ама се е оказало фалшива тревога и сега се оправдават - рутинна тренировка.
10:50 20.01.2026
15 Полски Тръмбеш
Коментиран от #19
10:52 20.01.2026
16 404 замина у канала
А зеленият скункс си занули държавата.
10:54 20.01.2026
17 Отговарящ
До коментар #11 от "Един":"Да, бе, не винаги има конкретната причина"
Ха ха ха на теб от руските ВВС ти се обаждат всеки път дали е имало конкретна причина че знаеш със сигурност че не винаги има такава.
Само не знам от къде ви копат такива обратното на остри
10:54 20.01.2026
18 Хи хи
Коментиран от #20
10:59 20.01.2026
19 Пилот
До коментар #15 от "Полски Тръмбеш":Е така де ама те казват че нямало "нарушение на въздушното пространство" и всичко било "рутинно" ама затворили всички граждански летища - това се прави единствено когато си сигурен че на 100% почва война - иначе изтребителите могат да си карат измежду гражданските самолети - те не им пречат.
11:00 20.01.2026
20 Зевзек
До коментар #18 от "Хи хи":Ами то е ясно че Путин е виновен ама защо така завоалирано са го написали в статията - то на нашите евроатлантици винаги Путин и руснаците са им виновни - няма кой друг да е.
11:03 20.01.2026
21 Мишел
11:18 20.01.2026
22 Така е
До коментар #1 от "🐻🐻🐻":Руската нация е най-страхливата в света,а Путин е най-страхливия диктатор. От страх от Запада, страх от разширяването на НАТО и т.н., пожертва милиони руски войници, за да се опита да превърне Украйна в проруска марионетна държава. Но уви, неуспешен опит. Непрекъснатата руска риторика за ядрени ракети също е безспорно доказателство за огромния страх на Русия от САЩ и Запада.
Коментиран от #23
11:22 20.01.2026
23 Хи хи
До коментар #22 от "Така е":Тва е една малка специална военна операцийка, в която няма използван нито един атом !! Ако Путин започне да използва атома вече става по сериозно ! Япония е капитулирала след 2 атома, а Путин има 6000, достатъчни за капитулации на 100 покрайни !!
11:29 20.01.2026
24 Хм...
11:33 20.01.2026
25 Григор
11:40 20.01.2026
26 Рублевка
11:44 20.01.2026
27 az СВО Победа 80
Виница е ударена с нов модел на ракетата "Искзндер-М" с увеличена далекобойност, според някои оценки достигаща до 1000 км.
11:44 20.01.2026
28 Жорж
11:46 20.01.2026
29 Пенсионер 69 годишен
11:47 20.01.2026
30 Титак
11:49 20.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.