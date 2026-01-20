Новини
Свят »
Полша »
Изтребители по тревога! Полската военна авиация извърши рутинни действия, не е имало заплаха за въздушното пространство
  Тема: Украйна

Изтребители по тревога! Полската военна авиация извърши рутинни действия, не е имало заплаха за въздушното пространство

20 Януари, 2026 10:21 1 214 31

  • полша-
  • изтребители-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша по-късно възобновиха работа след кратко прекъсване тази сутрин, за да се осигури простор за свободно прелитане на военни самолети

Изтребители по тревога! Полската военна авиация извърши рутинни действия, не е имало заплаха за въздушното пространство - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полската бойна авиация извърши рутинни действия и не е имало заплаха за въздушното пространство, каза пред телевизионния канал Те Фау Ен 24 Ева Злотницка, говорител на Оперативното командване на Полските въоръжени сили, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя не пожела да коментира какви самолети са използвани.

Още новини от Украйна

По-рано полската служба за аеронавигационно обслужване ПАНСА съобщи, че летищата в Жешов и Люблин, Източна Полша, са спрели временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно.

"За да може да се освободи свободен коридор за действие на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно спряха да обслужват полети", написа ПАНСА в Екс.

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша по-късно възобновиха работа след кратко прекъсване тази сутрин, за да се осигури простор за свободно прелитане на военни самолети, съобщи служба за аеронавигационно обслужване ПАНСА, цитирана от Ройтерс.

УДАРИ В УКРАЙНА

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна.

Мъж на 50 години загина при масирана атака в Киевска област, съобщи областният управител Микола Калашник в Телеграм.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 5635 многоетажни жилищни сгради в столичния град са без отопление.

В Одеска област властите съобщават за повреден при руско нападение обект от енергийната инфраструктура.

За поразена критична инфраструктура съобщи и областният управител на Виницка област Наталия Заболотна.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🐻🐻🐻

    16 2 Отговор
    Шуб, шуб, шубе.

    Коментиран от #22

    10:23 20.01.2026

  • 2 Коста

    16 0 Отговор
    И що по тревога тогава???? Тези с луди бе!

    Коментиран от #3, #4

    10:25 20.01.2026

  • 3 хехе

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    северното сияние ги е побъркало.

    10:32 20.01.2026

  • 4 Един

    1 14 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    Е, що, рашките да не би да не вдигат самолети по тревога?

    Коментиран от #8, #13

    10:32 20.01.2026

  • 5 кой му дреме

    15 0 Отговор
    а кат не е имало заплаха ква е тревогата в заглавието

    10:33 20.01.2026

  • 6 Запознат

    16 0 Отговор
    "не е имало заплаха за въздушното пространство" обаче обявили "въздушна тревога" и затворили граждански летища за да може "Полската бойна авиация извърши рутинни действия"

    Ехаа пропагандата с всеки ден става все по мал.оу.на.

    След Орешника всички евроатлантици кошмари сънуват и при най-малкото изпадат в паника.

    10:33 20.01.2026

  • 7 Василеску

    11 0 Отговор
    Както обикновено от този "автор" Анатолиййй - пълна бъркотевица и манипулация за да се изведе някакво плашещо и настройващо - срущу кого ? - знае се - заглавие. Боклук ?

    10:35 20.01.2026

  • 8 Отговарящ

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    "рашките да не би да не вдигат самолети по тревога"

    Вдигат ама когато има причина за тревога а евроатлантиците от страх - така ще е за напред - нощите ви ще стават вси по безсънни.

    Коментиран от #11

    10:36 20.01.2026

  • 9 жешов

    7 0 Отговор
    ще гори пръв

    10:36 20.01.2026

  • 10 Зевзек

    10 0 Отговор
    Страх тресе всички наведени евроатлантици не само в Полша ами и в цяла Европа и вече не знаят от къде да се защитават от изток ли от запад ли - но те се поставиха в това положение сега който да ги хване той да ги такова.

    10:39 20.01.2026

  • 11 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Отговарящ":

    Да, бе, не винаги има конкретната причина. Понякога подозрения и съмнения за опасност.

    Коментиран от #17

    10:43 20.01.2026

  • 12 Няма

    4 0 Отговор
    ли вече за какво да пишете, че всяка рутинна тренировка става важна новина която трябва да бъде незабавно съобщена?

    Коментиран от #14

    10:44 20.01.2026

  • 13 Пилот

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Не се притеснявай ние даже и по тревога не можем нищо вдигна - супер-дупер американските боклуци от които Путин щеше да трепери според вашите думи не могат да летят - нашите летци летят на 50 годишните руски Су-25 пък прехвалените ви американски кошници се счупиха веднага след като дойдоха - след 50 години и за скрап няма да стават.

    10:46 20.01.2026

  • 14 Запознат

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Няма":

    "всяка рутинна тренировка става важна новина"

    При рутинни тренировки не затваряш всички граждански летища в държавата си - след Орешника страх ги тресе и явно са видели нещо на радарите и са действали преди да мислят защото той не оставя много време за мислене ама се е оказало фалшива тревога и сега се оправдават - рутинна тренировка.

    10:50 20.01.2026

  • 15 Полски Тръмбеш

    3 0 Отговор
    По принцип за "нарушение на въздушното пространство" би могло да се приеме когато някой пръдне в асансьора, но щом се вдигат изтребители, на които един час полет струва сума ти мангизи, работата сигурно е по сериозна.

    Коментиран от #19

    10:52 20.01.2026

  • 16 404 замина у канала

    3 0 Отговор
    урсулите вече имат много по-големи проблеми от 404.
    А зеленият скункс си занули държавата.

    10:54 20.01.2026

  • 17 Отговарящ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    "Да, бе, не винаги има конкретната причина"

    Ха ха ха на теб от руските ВВС ти се обаждат всеки път дали е имало конкретна причина че знаеш със сигурност че не винаги има такава.

    Само не знам от къде ви копат такива обратното на остри

    10:54 20.01.2026

  • 18 Хи хи

    3 0 Отговор
    Путин е влязъл в Полша, а утре ще влезе в Гренландия !Само Дони може да спаси Гренландия от Русия !!

    Коментиран от #20

    10:59 20.01.2026

  • 19 Пилот

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Полски Тръмбеш":

    Е така де ама те казват че нямало "нарушение на въздушното пространство" и всичко било "рутинно" ама затворили всички граждански летища - това се прави единствено когато си сигурен че на 100% почва война - иначе изтребителите могат да си карат измежду гражданските самолети - те не им пречат.

    11:00 20.01.2026

  • 20 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи":

    Ами то е ясно че Путин е виновен ама защо така завоалирано са го написали в статията - то на нашите евроатлантици винаги Путин и руснаците са им виновни - няма кой друг да е.

    11:03 20.01.2026

  • 21 Мишел

    1 0 Отговор
    Излитането по тревога става рутинно действие.

    11:18 20.01.2026

  • 22 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🐻🐻🐻":

    Руската нация е най-страхливата в света,а Путин е най-страхливия диктатор. От страх от Запада, страх от разширяването на НАТО и т.н., пожертва милиони руски войници, за да се опита да превърне Украйна в проруска марионетна държава. Но уви, неуспешен опит. Непрекъснатата руска риторика за ядрени ракети също е безспорно доказателство за огромния страх на Русия от САЩ и Запада.

    Коментиран от #23

    11:22 20.01.2026

  • 23 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Така е":

    Тва е една малка специална военна операцийка, в която няма използван нито един атом !! Ако Путин започне да използва атома вече става по сериозно ! Япония е капитулирала след 2 атома, а Путин има 6000, достатъчни за капитулации на 100 покрайни !!

    11:29 20.01.2026

  • 24 Хм...

    0 0 Отговор
    Вече будни кошмари сънуват пАлячетата. И с право, разбира се. Когато се стигне до там, жешов си отива пръв. Плътно след него и когълничану. Само не знам защо се хабят с опити за реакция. Така или иначе няма и да разберат когато им се случи Орешника.

    11:33 20.01.2026

  • 25 Григор

    1 0 Отговор
    Тия постоянно изпълняват едно и също упражнение. Те са като боксьор,който излиза на ринга и размахва юмруци, а в другия ъгъл просто няма никой. Противник липсва! Това упражнение го правят вече много пъти. От страх!

    11:40 20.01.2026

  • 26 Рублевка

    1 0 Отговор
    Одеса губи всякакво стратегическо значение. Референдум или бомбардировки. Това е въпросът.

    11:44 20.01.2026

  • 27 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Отлично тричане на нацисти е имало и тази нощ!

    Виница е ударена с нов модел на ракетата "Искзндер-М" с увеличена далекобойност, според някои оценки достигаща до 1000 км.

    11:44 20.01.2026

  • 28 Жорж

    0 0 Отговор
    И нас какво не грее това.

    11:46 20.01.2026

  • 29 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Полякините не ги давам! Имам хубави спомени от младежките години. Само спомените ми останаха♥️♥️♥️

    11:47 20.01.2026

  • 30 Титак

    1 0 Отговор
    Преди години в нашето БНА правеха учебни тревоги. И това ще да е било нещо такова.

    11:49 20.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания