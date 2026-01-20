Изтребители по тревога! Полската военна авиация извърши рутинни действия, не е имало заплаха за въздушното пространство

Полската бойна авиация извърши рутинни действия и не е имало заплаха за въздушното пространство, каза пред телевизионния канал Те Фау Ен 24 Ева Злотницка, говорител на Оперативното командване на Полските въоръжени сили, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя не пожела да коментира какви самолети са използвани.

Още новини от Украйна

По-рано полската служба за аеронавигационно обслужване ПАНСА съобщи, че летищата в Жешов и Люблин, Източна Полша, са спрели временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно.

"За да може да се освободи свободен коридор за действие на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно спряха да обслужват полети", написа ПАНСА в Екс.

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша по-късно възобновиха работа след кратко прекъсване тази сутрин, за да се осигури простор за свободно прелитане на военни самолети, съобщи служба за аеронавигационно обслужване ПАНСА, цитирана от Ройтерс.

УДАРИ В УКРАЙНА

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна.

Мъж на 50 години загина при масирана атака в Киевска област, съобщи областният управител Микола Калашник в Телеграм.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 5635 многоетажни жилищни сгради в столичния град са без отопление.

В Одеска област властите съобщават за повреден при руско нападение обект от енергийната инфраструктура.

За поразена критична инфраструктура съобщи и областният управител на Виницка област Наталия Заболотна.