Новини
Свят »
Австралия »
Разследващите на клането в Сидни: Бащата и синът са организирали старателно нападението, действали са самостоятелно

Разследващите на клането в Сидни: Бащата и синът са организирали старателно нападението, действали са самостоятелно

16 Декември, 2025 06:11, обновена 16 Декември, 2025 06:21 1 086 9

  • сидни-
  • стрелба-
  • разследване

Атаката е била внимателно планирана, заяви премиерът на Австралия

Разследващите на клането в Сидни: Бащата и синът са организирали старателно нападението, действали са самостоятелно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследващите смятат, че извършителите на терористичната атака в Сидни са планирали щателно нападението срещу хора на плажа Бонди.

То е било мотивирано от терористична идеология, но стрелците са действали независимо, смята австралийския премиер Антъни Албанезе.

В интервю за радио ABC тази сутрин, министър-председателят отбеляза, че разследването „все още продължава, но според наличната информация, извършителите са действали самостоятелно“.

„Това беше внимателно планирана, пресметната, хладнокръвна атака. Те очевидно са обмислили всичко, включително мястото на моста, което беше най-изгодната позиция за нараняване на хора“, каза Албанезе.

Премиерът заяви, че действията на извършителите вероятно са били мотивирани от идеологията на терористичната групировка „Ислямска държава“.

„Тази идеология, която съществува повече от десетилетие, е довела до омраза и в този случай до готовност за извършване на масови убийства“, подчерта той.

Албанезе отбеляза, че в разследването на атаката в Сидни участват специалисти от полицията и държавните агенции, отговорни за националната сигурност, включително службите за сигурност и разузнаване и службата за външно разузнаване. Разследващите си сътрудничат и с колегите си от алианса „Пет очи“ и международните партньори на Австралия.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    10 1 Отговор
    Те нас българите ни тормозят над 1300 години - пък си мълчим.

    Нека сме солидарни с други подобни нации - арменците и други - ужас.

    06:25 16.12.2025

  • 2 Не ми се вярва

    13 3 Отговор
    убийствата на 50 000 палестинци, да са причина за някакво отмъщение ... убеден съм, че това се дължи на идеологията на омраза, насаждана от десетилетие от Ислямска държава ! Не ми се вярва, също така, и миленчо да да е сервилен журналистин, въпреки че има вид на алкохолик ...

    Коментиран от #4

    06:29 16.12.2025

  • 3 Стоп

    13 0 Отговор
    Какво клане? Къде е ножа? Имало е безразборна стрелба с много жертви. Стига нескопосани и некадърни преводи

    06:31 16.12.2025

  • 4 русофилите

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Не ми се вярва":

    мразим белите хора!

    06:33 16.12.2025

  • 5 А сега де

    12 2 Отговор
    Ами за “клането” в Палестина кой ще надава вой???

    06:35 16.12.2025

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    4 3 Отговор
    ще нема такия мокрофони за Газа?

    06:40 16.12.2025

  • 7 име

    5 4 Отговор
    Еййй, оревархе орталъка да десетина евреи. Много важно ся чебили отрепани. Ционистите вдеки ден избиват деситки палестнци, организирано, сторателно, за тях що не ревете с дни?!

    06:46 16.12.2025

  • 8 Сила

    8 1 Отговор
    "Пакитата" са най гадните изроди от всичките уроди от най мирната религия ....най гнусните изнасилвания и секви други гадости във Великобритания са тяхно дело !!! И спрямо индусите пак се държат гадно и гнусно ....гадни , подли и примитивни !!! Даже афганистанците го мразят !!! Афганистанците , представяте ли си !!!?

    06:51 16.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания