Разследващите на клането в Сидни: Бащата и синът са организирали старателно нападението, действали са самостоятелно

Разследващите смятат, че извършителите на терористичната атака в Сидни са планирали щателно нападението срещу хора на плажа Бонди.

То е било мотивирано от терористична идеология, но стрелците са действали независимо, смята австралийския премиер Антъни Албанезе.

В интервю за радио ABC тази сутрин, министър-председателят отбеляза, че разследването „все още продължава, но според наличната информация, извършителите са действали самостоятелно“.

„Това беше внимателно планирана, пресметната, хладнокръвна атака. Те очевидно са обмислили всичко, включително мястото на моста, което беше най-изгодната позиция за нараняване на хора“, каза Албанезе.

Премиерът заяви, че действията на извършителите вероятно са били мотивирани от идеологията на терористичната групировка „Ислямска държава“.

„Тази идеология, която съществува повече от десетилетие, е довела до омраза и в този случай до готовност за извършване на масови убийства“, подчерта той.

Албанезе отбеляза, че в разследването на атаката в Сидни участват специалисти от полицията и държавните агенции, отговорни за националната сигурност, включително службите за сигурност и разузнаване и службата за външно разузнаване. Разследващите си сътрудничат и с колегите си от алианса „Пет очи“ и международните партньори на Австралия.