Новини
Свят »
Великобритания »
Британският The i Paper: Европейските страни спряха да споделят разузнавателна информация с Вашингтон

Британският The i Paper: Европейските страни спряха да споделят разузнавателна информация с Вашингтон

20 Януари, 2026 04:29, обновена 20 Януари, 2026 04:34 729 11

  • гренландия-
  • сащ-
  • нато-
  • европа-
  • разузнаване

Амбициите на Тръмп за Гренландия предизвикват разрив в НАТО, пише изданието

Британският The i Paper: Европейските страни спряха да споделят разузнавателна информация с Вашингтон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Амбициите на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия предизвикват разрив в НАТО, което кара европейските страни да спрат да споделят разузнавателна информация с Вашингтон, съобщава британският вестник The i Paper, позовавайки се на свои източници.

Високопоставен източник от НАТО заяви пред вестника, че намерението на Тръмп да завземе Гренландия „създава напрежение и недоверие между европейските и американските колеги от НАТО“. „Американските колеги дойдоха при мен и се извиниха; един от тях се извини от името на своя народ“, каза той, добавяйки, че сред служителите на НАТО има усещане, че страната, „на която всички се възхищавахме и ценихме“, сега „ни е забила нож в гърба“.

Източникът на i Paper казва, че служителите вече не „говорят открито“ на фона на нарастващите опасения, че информацията ще достигне до Тръмп и може да бъде използвана в опит за завземане на Гренландия.

Източник от британското разузнаване нарече влошаването на отношенията между Белия дом и неговите съюзници „безпрецедентно“ и предупреди, че „изолирани политически сътресения“, причинени от Тръмп, ще повлияят на отношенията в разузнаването. Източник от американското разузнаване заяви пред iPaper, че действията на Тръмп са „стъпки, разрушаващи съюза, които биха могли напълно да променят световния ред за десетилетия напред“.

Великобритания и САЩ обменят разузнавателна информация от Втората световна война насам. След войната страните подписаха споразумението за споделяне на разузнавателна информация между UKUSA, известно като „Две очи“. По-късно съюзът се разшири, за да включи Австралия, Канада и Нова Зеландия, след което стана известен като „Пет очи“.

Източникът на британския вестник добави, че заплахите на Тръмп да наложи тарифи, включително на Обединеното кралство, са довели до идеята, че Вашингтон сега гледа на Лондон не като на съюзник от „Две очи“, а по-скоро като на „просто част от Европа“.

Великобритания, заедно с няколко други европейски държави, реши да изпрати войските си в Гренландия за ученията „Арктическа твърдост“, след като Тръмп не изключи военно превземане на острова. Президентът на САЩ обяви налагането на 10% тарифи върху вносни стоки от държави, изпратили войски в Гренландия, включително Обединеното кралство.

Британският премиер Киър Стармър нарече решението на Тръмп „погрешно“. На 18 януари той разговаря с президента на САЩ. На следващия ден Стармър заяви, че Лондон възнамерява да продължи тесните си отношения с Вашингтон в областта на споделянето на разузнавателна информация. „Това ни пази в безопасност по начини, които не мога да ви обясня“, цитира думите му i Paper.

Европейският съюз обмисля ответни мерки срещу САЩ, включително налагане на тарифи върху американски стоки. Източници от CBC News и Reuters съобщават, че Канада може също да изпрати войските си в Гренландия. Според тях военни служители са представили план на правителството, който сега очаква одобрение от канадския премиер Марк Карни.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изяще се всичките нищо да не остане от в

    4 0 Отговор
    що тъй стана ся?

    скарахте ли се вече кои ще яде баницата

    04:39 20.01.2026

  • 2 Перник

    0 2 Отговор
    Ние ултра набожните и ортодоксални евангелисти от евангелска петдесятна църква у Перник с пастор Сашо той ми е адаш ЧЕкаме второто пришествие на нашио господ исус христос.

    04:39 20.01.2026

  • 3 злодейте се самоизяждате един по един

    8 0 Отговор
    Берлин, 1945 г., Капитулацията

    Маршал Жуков към маршал Рокосовски: Ние ги освободихме от фашизма, но те никога няма да ни го простят.

    Генерал Кайтел към маршал Жуков, сочейки към американските, британските и френските представители: И тези ли са победители?

    Коментиран от #7, #10

    04:40 20.01.2026

  • 4 голям смях

    7 1 Отговор
    Стратегически партньор да те санкционира е толкова хубаво, не ми се мисли, ако ни беше враг просто думи нямам.

    04:41 20.01.2026

  • 5 Европеец

    7 0 Отговор
    Много, много глупаво заглавие..... Колко ли сателита за разузнаване имат европейските страни та ще спират информация към краварите..... Чакам с нетърпение бай Дончо Тодоров да говори простотии в Давос и реакцията на евро пуделите.....

    04:41 20.01.2026

  • 6 Уса

    2 1 Отговор
    Вие май вървите към изтрещяване щом вярвате,че европейските страни имат разузнавателна информация,която САЩ нямат.Хайде по сериозно

    04:45 20.01.2026

  • 7 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "злодейте се самоизяждате един по един":

    Не знам тия твърдения дали са исторически достоверни и казани, но иначе същността им е верна.... Великият Съветски съюз победи Германия, а другите, особено французите се присъединиха към победителя....

    04:46 20.01.2026

  • 8 Мъск

    4 2 Отговор
    и какво знаят урсулите което аз незнам

    04:46 20.01.2026

  • 9 Кой я спря 1-ви

    4 0 Отговор
    САЩ я спряха за "европейските им съюзници" още преди да настъпи кризата с Гренландия. Причината беше това, което каза вицепрезидента им на срещата в Мюнхен миналата година. Европа била "напуснала демокрацията", "ограничава правата и свободите на гражданите си", "преследва опозицията" , "отстранява законно избрани от хората президенти и подобни" и "се назначава удобни послушковци" за да управлява против волята на народа. Тука става въпрос за Германия обноски с АзГ и огромните преследвания на опозицията, цензурата. Но и врапиращият случай с изборите в Румъния... Така че, САЩ първи спряха работата с ЕС. Страните от Нато тука, ама то вече си е едно и също. Британия уж не е в ЕС, но ги командири всичките в съюза.

    04:50 20.01.2026

  • 10 Еми да

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "злодейте се самоизяждате един по един":

    Германските внучки и внуци вече впрегнаха западна Европа да се готви военно за реванш с руснаците.
    Яд ги е, че дядовците им измръзнаха на руския студ и не се справиха. А сега урсулите ще се справят много по-добре от австрийския ефрейтор? Едва ли! Нищо, че в Русия вече не е толкова студено, то тези днеска в Европата са толкова зле с акъла, че едва.ли ще могат да стигнат до руската дълбока кал, а пък и да я преминат? Съмнително е...

    05:30 20.01.2026

  • 11 Няма

    1 0 Отговор
    по-голям враг от САЩ за ЕС.Първо ви резнаха готовия Северен поток с 5 пъти по-евтин газ,после ви орязаха от евтините енергоресурси на естествения съюзник на Европа-Русия.Разориха Либия,Ирак,Сирия,Афганистан и ви заляха с ислямизирани пълчища.Сътвориха и братоубийствената война между Украйна и Русия,с която довършиха европейците.
    Мислете!

    05:40 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания