Британският The i Paper: Европейските страни спряха да споделят разузнавателна информация с Вашингтон

Амбициите на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия предизвикват разрив в НАТО, което кара европейските страни да спрат да споделят разузнавателна информация с Вашингтон, съобщава британският вестник The i Paper, позовавайки се на свои източници.

Високопоставен източник от НАТО заяви пред вестника, че намерението на Тръмп да завземе Гренландия „създава напрежение и недоверие между европейските и американските колеги от НАТО“. „Американските колеги дойдоха при мен и се извиниха; един от тях се извини от името на своя народ“, каза той, добавяйки, че сред служителите на НАТО има усещане, че страната, „на която всички се възхищавахме и ценихме“, сега „ни е забила нож в гърба“.

Източникът на i Paper казва, че служителите вече не „говорят открито“ на фона на нарастващите опасения, че информацията ще достигне до Тръмп и може да бъде използвана в опит за завземане на Гренландия.

Източник от британското разузнаване нарече влошаването на отношенията между Белия дом и неговите съюзници „безпрецедентно“ и предупреди, че „изолирани политически сътресения“, причинени от Тръмп, ще повлияят на отношенията в разузнаването. Източник от американското разузнаване заяви пред iPaper, че действията на Тръмп са „стъпки, разрушаващи съюза, които биха могли напълно да променят световния ред за десетилетия напред“.

Великобритания и САЩ обменят разузнавателна информация от Втората световна война насам. След войната страните подписаха споразумението за споделяне на разузнавателна информация между UKUSA, известно като „Две очи“. По-късно съюзът се разшири, за да включи Австралия, Канада и Нова Зеландия, след което стана известен като „Пет очи“.

Източникът на британския вестник добави, че заплахите на Тръмп да наложи тарифи, включително на Обединеното кралство, са довели до идеята, че Вашингтон сега гледа на Лондон не като на съюзник от „Две очи“, а по-скоро като на „просто част от Европа“.

Великобритания, заедно с няколко други европейски държави, реши да изпрати войските си в Гренландия за ученията „Арктическа твърдост“, след като Тръмп не изключи военно превземане на острова. Президентът на САЩ обяви налагането на 10% тарифи върху вносни стоки от държави, изпратили войски в Гренландия, включително Обединеното кралство.

Британският премиер Киър Стармър нарече решението на Тръмп „погрешно“. На 18 януари той разговаря с президента на САЩ. На следващия ден Стармър заяви, че Лондон възнамерява да продължи тесните си отношения с Вашингтон в областта на споделянето на разузнавателна информация. „Това ни пази в безопасност по начини, които не мога да ви обясня“, цитира думите му i Paper.

Европейският съюз обмисля ответни мерки срещу САЩ, включително налагане на тарифи върху американски стоки. Източници от CBC News и Reuters съобщават, че Канада може също да изпрати войските си в Гренландия. Според тях военни служители са представили план на правителството, който сега очаква одобрение от канадския премиер Марк Карни.