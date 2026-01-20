Politico: Зеленски иска да говори с Тръмп в Давос, Белият дом не проявява интерес

Белият дом все още не е насрочил двустранни разговори с Володимир Зеленски в кулоарите на форума в Давос, въпреки предстоящата среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с „коалицията на желаещите“ в сряда относно гаранциите за сигурност за Украйна, съобщи Politico, позовавайки се на свои източници.

Зеленски е нетърпелив да се срещне с Тръмп лично, но нежеланието идва от Белия дом, каза пред изданието републикански експерт по външна политика, пожелал да остане анонимен.

Още новини от Украйна

„Той е готов да се срещне с Тръмп при всяка възможност, защото вярва, че ползите надвишават негативите и че ако американският президент не общува с него лично, други ще го направят“, добави експертът.

По-рано Financial Times съобщи, че лидерите на повечето страни от Г-7 планират да присъстват на предложената среща между Тръмп и Зеленски в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Според тях основната цел на срещата, насрочена за 21 януари, е да се опитат да осигурят личното одобрение на Тръмп за гаранциите за сигурност за Украйна. За тези цели, според статията, министър-председателите на Великобритания, Италия и Канада – Киър Стармър, Джорджа Мелони и Марк Карни – както и германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, планират да пътуват до Швейцария.