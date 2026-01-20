Новини
Свят »
Швейцария »
Politico: Зеленски иска да говори с Тръмп в Давос, Белият дом не проявява интерес
  Тема: Украйна

Politico: Зеленски иска да говори с Тръмп в Давос, Белият дом не проявява интерес

20 Януари, 2026 06:23, обновена 20 Януари, 2026 06:39 1 063 22

  • зеленски-
  • тръмп-
  • давос

Украинският президент смята, че ползите от среща с американския му колега, ще бъдат повече от евентуалните негативи

Politico: Зеленски иска да говори с Тръмп в Давос, Белият дом не проявява интерес - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом все още не е насрочил двустранни разговори с Володимир Зеленски в кулоарите на форума в Давос, въпреки предстоящата среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с „коалицията на желаещите“ в сряда относно гаранциите за сигурност за Украйна, съобщи Politico, позовавайки се на свои източници.

Зеленски е нетърпелив да се срещне с Тръмп лично, но нежеланието идва от Белия дом, каза пред изданието републикански експерт по външна политика, пожелал да остане анонимен.

Още новини от Украйна

„Той е готов да се срещне с Тръмп при всяка възможност, защото вярва, че ползите надвишават негативите и че ако американският президент не общува с него лично, други ще го направят“, добави експертът.

По-рано Financial Times съобщи, че лидерите на повечето страни от Г-7 планират да присъстват на предложената среща между Тръмп и Зеленски в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Според тях основната цел на срещата, насрочена за 21 януари, е да се опитат да осигурят личното одобрение на Тръмп за гаранциите за сигурност за Украйна. За тези цели, според статията, министър-председателите на Великобритания, Италия и Канада – Киър Стармър, Джорджа Мелони и Марк Карни – както и германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, планират да пътуват до Швейцария.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Та тъй

    18 3 Отговор
    Увеличението на националния дълг с 2,25 трилиона долара от Тръмп беше най-голямото за първата година на управлението на който и да е президент. Предишният рекорд от 2,1 трилиона долара беше достигнат през първата година на Джо Байдън . При Барак Обама националният дълг на САЩ нарасна с 1,7 трилиона долара на фона на финансовата криза.

    Националният дълг на САЩ в момента е 38,5 трилиона долара.

    06:40 20.01.2026

  • 2 Дръмп

    18 0 Отговор
    Днес не си актуален. Има друга премиера.

    06:40 20.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    28 0 Отговор
    Интересно, какво точно иска да си говори с Тръмп тоя Зеленски? Какво до сега не са си казали и какво все още не е разбрал???
    Вече е повече от ясно, че Украина е на киреч, а Гренландия... Гренландия и тя.
    Вече е ясно, че НАТО го няма. Ясно е, че "коалицията на желащите" няма пари и желание. Ясно е, че Европа е гола и няма нито армия, нито оръжие.
    Кое не му е ясно на Зели?

    Коментиран от #13

    06:46 20.01.2026

  • 5 Лост

    17 1 Отговор
    Тръмп му изпратил карти Таро да си гледа на тях.

    06:48 20.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    3 17 Отговор
    Русия почна разконсервирането на 40 годишни самольоти за гражданската авиация. Най-новите от тях са дефектните Боинг 747, останалите още по-зле !!!
    Санкциите на работят, это Рассия.
    Това ли е новия Многополярен ред и cпрашиваю, где мястото на Русия в него ? Що ми трябваше да ръчкам Амяриканския Кондор, не знам ..........😁

    Коментиран от #8

    06:49 20.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Козяк 16

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Браво, още малко напън и току виж си спечелил Зелена карта!

    Коментиран от #15

    06:53 20.01.2026

  • 9 За зеления и 0краИна

    17 0 Отговор
    гореща супа от бялата къща.
    Да им е за урок, че с янки бизнес не се прави и срещу Мечка ръка не се вдига, защото изсъхва.

    06:58 20.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 8888

    16 0 Отговор
    Ще му секнат просията на човека, а искаше още милиарди преди да хване за Израел. заменял ги за животи на млади украински студенти....

    06:59 20.01.2026

  • 12 Георги

    5 0 Отговор
    зелю може да се срещне с тромб, ама първо трябва да каже чия е Гренландия.

    07:00 20.01.2026

  • 13 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    и газ няма

    07:01 20.01.2026

  • 14 Тръмп

    6 0 Отговор
    Пари не даваме.

    07:02 20.01.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    0 11 Отговор

    До коментар #8 от "Козяк 16":

    Ама наистина...
    Американски самолети вече са в Гренландия, Венецуела, Иран, Сирия, България, завтра на Луната и Марс !!!
    А где наши pyccкие самольоти, това ли е новия "многополярен" световен ред ? Ред в която всичко е Америка, а Русия е свряна на 19% украинска земя ?
    Някак си по друг начин си представях нещата, пък то..........

    07:06 20.01.2026

  • 16 Мишел

    7 0 Отговор
    Ще има ли среща Тръмп-Зеленски по неактуални въпроси?
    Тръмп е зает да лапне Гренландия и да я спаси от измислени от него апетити на руснаци и китайци. Украйна с реалните руснаци там, го плаши.

    07:08 20.01.2026

  • 17 “пАри, нЕма,

    4 0 Отговор
    действайте!” е бил отговорът от бялата къща.

    07:09 20.01.2026

  • 18 Квартал 95

    3 0 Отговор
    Не знам с кого иска да се срещне Зеленото, ама само да не се срещне някъде с Кличко. Киевската фашага ще го утрепе с голи юмруци и украинците ще му ръкопляскат.

    07:13 20.01.2026

  • 19 Факти

    4 0 Отговор
    Politico: Зеленски иска да говори с Тръмп в Давос, Белият дом не проявява интерес да му нашока канчето

    07:14 20.01.2026

  • 20 Гориил

    3 0 Отговор
    Бандера трябва да даде ясен и точен отговор относно това кога ще бъде подписано споразумението за прехвърляне на украинската обработваема земя и минерални ресурси в американска собственост.Като избягва отговора, Бандера започва да ядосва, изнервя и дразни Тръмп.

    07:16 20.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Зеленото джудже е в абстиненция!Брендо е в БГ Затвор,Мадуро го прибраха в САЩ,бело-нема!Успехи на Фронта-също!Тръм не иска да го види.....остана му само Макарона и Урсулатата......Нещо палачинката се обръща.....

    07:25 20.01.2026

  • 22 Перо

    1 0 Отговор
    Интересът на САЩ е като към опростачен наркоман и просяк!

    07:25 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания