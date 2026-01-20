Politico: Зеленски иска да говори с Тръмп в Давос, Белият дом не проявява интерес

Белият дом все още не е насрочил двустранни разговори с Володимир Зеленски в кулоарите на форума в Давос, въпреки предстоящата среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с „коалицията на желаещите“ в сряда относно гаранциите за сигурност за Украйна, съобщи Politico, позовавайки се на свои източници.
Зеленски е нетърпелив да се срещне с Тръмп лично, но нежеланието идва от Белия дом, каза пред изданието републикански експерт по външна политика, пожелал да остане анонимен.
„Той е готов да се срещне с Тръмп при всяка възможност, защото вярва, че ползите надвишават негативите и че ако американският президент не общува с него лично, други ще го направят“, добави експертът.
По-рано Financial Times съобщи, че лидерите на повечето страни от Г-7 планират да присъстват на предложената среща между Тръмп и Зеленски в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Според тях основната цел на срещата, насрочена за 21 януари, е да се опитат да осигурят личното одобрение на Тръмп за гаранциите за сигурност за Украйна. За тези цели, според статията, министър-председателите на Великобритания, Италия и Канада – Киър Стармър, Джорджа Мелони и Марк Карни – както и германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, планират да пътуват до Швейцария.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Та тъй
Националният дълг на САЩ в момента е 38,5 трилиона долара.
06:40 20.01.2026
2 Дръмп
06:40 20.01.2026
4 Механик
Вече е повече от ясно, че Украина е на киреч, а Гренландия... Гренландия и тя.
Вече е ясно, че НАТО го няма. Ясно е, че "коалицията на желащите" няма пари и желание. Ясно е, че Европа е гола и няма нито армия, нито оръжие.
Кое не му е ясно на Зели?
Коментиран от #13
06:46 20.01.2026
5 Лост
06:48 20.01.2026
6 Владимир Путин, президент
Санкциите на работят, это Рассия.
Това ли е новия Многополярен ред и cпрашиваю, где мястото на Русия в него ? Що ми трябваше да ръчкам Амяриканския Кондор, не знам ..........😁
Коментиран от #8
06:49 20.01.2026
8 Козяк 16
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":Браво, още малко напън и току виж си спечелил Зелена карта!
Коментиран от #15
06:53 20.01.2026
9 За зеления и 0краИна
Да им е за урок, че с янки бизнес не се прави и срещу Мечка ръка не се вдига, защото изсъхва.
06:58 20.01.2026
11 8888
06:59 20.01.2026
12 Георги
07:00 20.01.2026
13 Георги
До коментар #4 от "Механик":и газ няма
07:01 20.01.2026
14 Тръмп
07:02 20.01.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Козяк 16":Ама наистина...
Американски самолети вече са в Гренландия, Венецуела, Иран, Сирия, България, завтра на Луната и Марс !!!
А где наши pyccкие самольоти, това ли е новия "многополярен" световен ред ? Ред в която всичко е Америка, а Русия е свряна на 19% украинска земя ?
Някак си по друг начин си представях нещата, пък то..........
07:06 20.01.2026
16 Мишел
Тръмп е зает да лапне Гренландия и да я спаси от измислени от него апетити на руснаци и китайци. Украйна с реалните руснаци там, го плаши.
07:08 20.01.2026
17 “пАри, нЕма,
07:09 20.01.2026
18 Квартал 95
07:13 20.01.2026
19 Факти
07:14 20.01.2026
20 Гориил
07:16 20.01.2026
21 Последния Софиянец
07:25 20.01.2026
22 Перо
07:25 20.01.2026