Хиляди домове в Киeв остават без отопление при температура -15 градуса

„Хиляди домове в Киив остават без отопление при температура -15°C след масираната нощна атака на Русия. Военният престъпник Путин продължава да води геноцидна война срещу жени, деца и възрастни хора". Така министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига коментира масирания руски обстрел на Украйна.
Ударите по Киив, Винница, Днипро, Одеса, Запорижжя, Полтава, Суми и други региони доведоха до жертви сред цивилното население и до повреждане на енергийната инфраструктура.
"Устойчивостта на украинския народ не може да бъде оправдание за продължаването на тази война. Тя трябва да приключи възможно най-скоро", категоричен е Сибига.
"Днешният сутрешен варварски удар на Путин е тревожен сигнал за световните лидери, които се събират в Давос: подкрепата за украинския народ е неотложна; няма да има мир в Европа без траен мир в Украйна; мирът може да бъде постигнат чрез сила; имаме нужда от спешна допълнителна енергийна помощ, противовъздушна отбрана и прехващачи, както и от санкционен натиск върху Москва", заключи министърът.
