Хиляди домове в Киeв остават без отопление при температура -15 градуса
  Тема: Украйна

Хиляди домове в Киeв остават без отопление при температура -15 градуса

20 Януари, 2026 14:41 650 45

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Хиляди домове в Киив остават без отопление при температура -15°C след масираната нощна атака на Русия. Военният престъпник Путин продължава да води геноцидна война срещу жени, деца и възрастни хора". Така министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига коментира масирания руски обстрел на Украйна.

Ударите по Киив, Винница, Днипро, Одеса, Запорижжя, Полтава, Суми и други региони доведоха до жертви сред цивилното население и до повреждане на енергийната инфраструктура.

"Устойчивостта на украинския народ не може да бъде оправдание за продължаването на тази война. Тя трябва да приключи възможно най-скоро", категоричен е Сибига.

"Днешният сутрешен варварски удар на Путин е тревожен сигнал за световните лидери, които се събират в Давос: подкрепата за украинския народ е неотложна; няма да има мир в Европа без траен мир в Украйна; мирът може да бъде постигнат чрез сила; имаме нужда от спешна допълнителна енергийна помощ, противовъздушна отбрана и прехващачи, както и от санкционен натиск върху Москва", заключи министърът.


Украйна
  • 1 Укрите

    36 5 Отговор
    Да благодарят на Зеля за студа и глада.

    14:44 20.01.2026

  • 2 честен ционист

    21 4 Отговор
    Кому бананы, кому снег. Я живу в России.

    14:44 20.01.2026

  • 3 Роден в НРБ

    35 4 Отговор
    Ами да се съберат на майдана и да се целят с коктейли молотов и ще се стоплят. През 2014 нали искаха да бесят руснаците. Да не им се отщя вече?

    Коментиран от #7

    14:44 20.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    29 3 Отговор
    Шъ пролея адна сълза за тия дето скачаха по площада и се канеха да бесят москали. На никой в България, освен на паветните, дето се изхранват от нпо-та не му пука за бандеровците.

    Коментиран от #12

    14:45 20.01.2026

  • 5 Дед Мороз

    29 3 Отговор
    Изпълних им желанието. Освободих ги от всичко съветско строено от руснаците. Наздарове!

    14:45 20.01.2026

  • 6 българин

    22 3 Отговор
    И вие ,като нас се вързахте на обещанията за богатство и просперитет ,затова сега си плащате. Къде по света видяхте богатия да дели трапезата си с бедния?

    14:46 20.01.2026

  • 7 ДА ИЗЛИЗАТ

    25 3 Отговор

    До коментар #3 от "Роден в НРБ":

    Да хапнат КУРабиите на Виктория Нюман с тенджери на главите

    14:46 20.01.2026

  • 8 Нищо им няма на укрите

    16 2 Отговор
    Те са курсови .мир чрез сила ще наложат.

    14:47 20.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ И НАШ ДОМАТ ДА ГИ ТОПЛЯТ!

    14:47 20.01.2026

  • 10 Андрiй Пiдоренко

    18 2 Отговор
    Кой не скача е замръзнал !

    14:47 20.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    17 2 Отговор
    Лошо дни за нашегово паветно. От изток Путин, от запад Тръмп, парите на нпо-тата привършват и лаещите спряха да лаят.

    14:48 20.01.2026

  • 12 Антипутин

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    На нормалните хора им пука за цивилните жертви, НЕНОРМАЛНИТЕ подържат новия хитлер!

    Коментиран от #16, #27, #43

    14:48 20.01.2026

  • 13 дончичо

    12 0 Отговор
    ...нашите деца ще ходят в слънчеви училища,а техните ще са в мазетата...П.П-шенко
    ...а тате ще ми купи кольельо...
    москоляко....и т.д.

    14:49 20.01.2026

  • 14 Българин

    5 20 Отговор
    И това е заради руските нашественици, окупатори и убийци.

    14:49 20.01.2026

  • 15 Спокойно

    16 5 Отговор
    Отдавна имат подготовка за този момент.Нали скачаха на майдана....е и сега да поскачат .Дано този път им дойде ъкъла обаче.

    14:49 20.01.2026

  • 16 честен ционист

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Антипутин":

    Если в сердце огонь то холод не страшен.

    14:49 20.01.2026

  • 17 Лудия козел

    11 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:50 20.01.2026

  • 18 Българин .

    17 3 Отговор
    Украинците трябва да се събудят и да изметат зеленият. Да спре това братоубииство!

    14:50 20.01.2026

  • 19 Лудия козел

    9 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:50 20.01.2026

  • 20 Олеся 🇺🇦

    10 0 Отговор
    Кто не скачат тот ,замерз !

    14:50 20.01.2026

  • 21 Лудия козел

    12 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:50 20.01.2026

  • 22 Цвете

    4 12 Отговор
    НА ТОЗИ ГНОМ ТРЯБВА ДА СЕ ИСКА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ЗАРАДИ ТОРМОЗ И ЕЖЕДНЕВНО УДАРИ ПО МИРЕН НАРОД.КОЛКО СА УБИТИТЕ ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА? ЗА МЕН ТОЗИ ИНДИВИД Е ВТОРИ ХИТЛЕР.😡👎😡

    Коментиран от #23

    14:50 20.01.2026

  • 23 Танас ГноМа

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Цвете":

    Младежо,бъркате ме с някой !

    14:51 20.01.2026

  • 24 Чистка

    9 1 Отговор
    Още има нацисти със свастики в 404, значи хората още ще треперят. До последния казах.

    Коментиран от #32

    14:52 20.01.2026

  • 25 Цвете

    1 9 Отговор
    НА ТОЗИ ГНОМ ТРЯБВА ДА СЕ ИСКА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ЗАРАДИ ТОРМОЗ И ЕЖЕДНЕВНО УДАРИ ПО МИРЕН НАРОД.КОЛКО СА УБИТИТЕ ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА? ЗА МЕН ТОЗИ ИНДИВИД Е ВТОРИ ХИТЛЕР.😡👎😡

    Коментиран от #35

    14:52 20.01.2026

  • 26 Е да де,

    2 4 Отговор
    "Хиляди домове в Киив остават без отопление при температура -15°C"

    Не го пожелавам на никого, но на война, като на война. При такава агресия на обстрелване на цивилни обекти от страна на агресора досега сигурно стотици хиляди не само в Киев, а и в цяла Украйна са останали не само без отопление, но даже и без домове.

    Коментиран от #31

    14:52 20.01.2026

  • 27 Вашето мнение

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Антипутин":

    Цивилните жертви? Когато украинците извършват атентати, точно ти и такива като теб кудкудякаха от възторг. Путин обстрелва само нощем, когато няма цивилни в предприятията, за разлика от господарите ти от сащ, нато и израел.

    14:53 20.01.2026

  • 28 Последния Софиянец

    1 8 Отговор
    До като не се унищожи калния бункер и ботокса не висне от башнята няма да има мир.

    Коментиран от #33

    14:53 20.01.2026

  • 29 Жалко

    10 0 Отговор
    за хората , но като са си избрали некадърен смешник за президент така става !

    14:53 20.01.2026

  • 30 Хе хей

    11 0 Отговор
    Лошо Седларов, лошо. Ако си беше мирно седяло, не бе чудо видяло.

    14:54 20.01.2026

  • 31 Аналена Гресор

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Е да де,":

    Виждал си ти агресор,ако си любопитен само го пожелай и дай някви контакти .

    14:54 20.01.2026

  • 32 Вашето Мнение

    1 9 Отговор

    До коментар #24 от "Чистка":

    И децата знаят , че нацистите са в бункера под кремль

    14:55 20.01.2026

  • 33 Ивайло Крачунов

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Мартине стига една и съща песен на нов глас ,сигурно си превъртял вече ,сокай бибека ,много успокоява и не прахосвай и капка от ценната божествена амброзия !

    14:56 20.01.2026

  • 34 Айде бе?

    7 0 Отговор
    Мара каза че Русия фалира, Путин е на легло, укрите са пред Москва. Победата е в кърпа вързана ха ха

    14:57 20.01.2026

  • 36 Само питам

    6 0 Отговор
    Като бомбихте в Донбас и ги оставихте без ток , как беше ?

    15:00 20.01.2026

  • 37 Иван

    5 0 Отговор
    Укро сво.лач да се грее с Молотов коктейли.

    15:00 20.01.2026

  • 38 Реалист

    4 0 Отговор
    И в голяма част от БеГе сме без отопление от началото на Демокрацията, поради това, че бивши комунисти нарязаха за скрап тецовете, а народа е беден и безпаричен за да си позволи отопление на ток. Масово в панелките се топлят като стои цялото домочадие в една стая, а в другите е 5 градуса. Преди време DW даваха как населението да се топли с горяща свещ, сложена в саксии, за да подготви германците за военното време, ако ги нападне Русия. Страха и спомена от миналото е голяма работа!

    15:00 20.01.2026

  • 39 Как Беше в ЛНР и ДНР??

    3 0 Отговор
    Дали имаха парно и Топла вода докато Бандеровците от ВСУ избиха 14 000 Рускоговорящи!! Никой не Плака от Запада!! ! Каквото повикало, такова се Обадило!

    15:05 20.01.2026

  • 40 Симо

    0 0 Отговор
    Да бе мирно седяло, не би чудо видяло!

    15:06 20.01.2026

  • 42 Иван

    1 0 Отговор
    Сатанинските нацистки хазарски коварни евреи говорят за геноцид........

    15:06 20.01.2026

  • 43 Колко нормален е

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Антипутин":

    Зеленски, след като не преговаря за мир с представители на РФ, а с представители на САЩ и ЕС?И отново в последният абзац на статията резонното ,, мир чрез сила, енергийни помощи, още оръжия и санкционен натиск срещу Москва”.А обикновените хора кучета ги яли…

    15:07 20.01.2026

  • 44 Тома

    0 0 Отговор
    Лошото е че и курабиики не могат да изпекат.

    15:08 20.01.2026

  • 45 потника да им прочете 20 те точки....

    1 0 Отговор
    ...дето ги написа ....Може и да се стоплят ....

    15:09 20.01.2026

