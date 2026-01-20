Разцепление в партията на Герт Вилдерс, 7 депутати я напуснаха

Седем депутати от крайнодясната Партия на свободата в Нидерландия на Герт Вилдерс напуснаха 26-членната ѝ парламентарна група и ще формират собствена фракция заради недоволство от неговото ръководство, съобщиха днес партийният лидер Вилдерс и самите депутати отцепници, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Разцеплението представлява най-сериозното предизвикателство пред контрола на Вилдерс върху партията от нейното основаване през 2006 г.
Вилдерс заяви пред репортери в Хага, че седемте депутати са смятали, че Партията на свободата трябва да бъде „по-конструктивна и да работи заедно с новата управляваща коалиция, вместо да бъде твърда опозиция“.
„Ние не възнамеряваме да правим това“, каза той и добави, че партията му ще преодолее кризата.
Разцеплението става в момент, в който центристката и проевропейска партия "Демократи-66" (Д66), която спечели изборите през октомври миналата година, води преговори за съставяне на правителство на малцинството в коалиция с консервативната партия "Християндемократически призив" и десноцентристката Народна партия за свобода и демокрация.
Партията на свободата се класира на изборите на второ място с минимална разлика, но след отцепването на седемте ѝ депутати политическата формация Зелени Леви - Партията на труда ще стане най-голямата опозиционна сила в парламента.
1 Никой не иска
Дори и във Русия
19:46 20.01.2026
2 Сатана Z
Зелени Умрели
Коментиран от #3, #4
19:47 20.01.2026
3 Зелени
До коментар #2 от "Сатана Z":На вниманието на зелените в Европа.
А взривените снаряди, бомби и ракети не замразяват ли атмосферата?
Борете се за мир, не поддържайте и не финасирайте войната.
На вниманието на зелените вЕвропа
19:51 20.01.2026
4 То във Русия жертвите вървят 7 към 1
До коментар #2 от "Сатана Z":Значи и там не са останали много живи!!
19:52 20.01.2026
5 Смех с копейки
19:52 20.01.2026
6 доктор
19:53 20.01.2026
7 Ха-ха
20:02 20.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хеми значи бензин
20:16 20.01.2026
10 Астролог
20:57 20.01.2026