Разцепление в партията на Герт Вилдерс, 7 депутати я напуснаха

Седем депутати от крайнодясната Партия на свободата в Нидерландия на Герт Вилдерс напуснаха 26-членната ѝ парламентарна група и ще формират собствена фракция заради недоволство от неговото ръководство, съобщиха днес партийният лидер Вилдерс и самите депутати отцепници, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Разцеплението представлява най-сериозното предизвикателство пред контрола на Вилдерс върху партията от нейното основаване през 2006 г.

Вилдерс заяви пред репортери в Хага, че седемте депутати са смятали, че Партията на свободата трябва да бъде „по-конструктивна и да работи заедно с новата управляваща коалиция, вместо да бъде твърда опозиция“.

„Ние не възнамеряваме да правим това“, каза той и добави, че партията му ще преодолее кризата.

Разцеплението става в момент, в който центристката и проевропейска партия "Демократи-66" (Д66), която спечели изборите през октомври миналата година, води преговори за съставяне на правителство на малцинството в коалиция с консервативната партия "Християндемократически призив" и десноцентристката Народна партия за свобода и демокрация.

Партията на свободата се класира на изборите на второ място с минимална разлика, но след отцепването на седемте ѝ депутати политическата формация Зелени Леви - Партията на труда ще стане най-голямата опозиционна сила в парламента.