Новини
Свят »
Нидерландия »
Разцепление в партията на Герт Вилдерс, 7 депутати я напуснаха

20 Януари, 2026 19:43 1 521 10

  • герт вилдерс-
  • нидерландия-
  • партия на свободата

Разцеплението представлява най-сериозното предизвикателство пред контрола на Вилдерс върху партията от нейното основаване през 2006 г.

Разцепление в партията на Герт Вилдерс, 7 депутати я напуснаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем депутати от крайнодясната Партия на свободата в Нидерландия на Герт Вилдерс напуснаха 26-членната ѝ парламентарна група и ще формират собствена фракция заради недоволство от неговото ръководство, съобщиха днес партийният лидер Вилдерс и самите депутати отцепници, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Вилдерс заяви пред репортери в Хага, че седемте депутати са смятали, че Партията на свободата трябва да бъде „по-конструктивна и да работи заедно с новата управляваща коалиция, вместо да бъде твърда опозиция“.

„Ние не възнамеряваме да правим това“, каза той и добави, че партията му ще преодолее кризата.

Разцеплението става в момент, в който центристката и проевропейска партия "Демократи-66" (Д66), която спечели изборите през октомври миналата година, води преговори за съставяне на правителство на малцинството в коалиция с консервативната партия "Християндемократически призив" и десноцентристката Народна партия за свобода и демокрация.

Партията на свободата се класира на изборите на второ място с минимална разлика, но след отцепването на седемте ѝ депутати политическата формация Зелени Леви - Партията на труда ще стане най-голямата опозиционна сила в парламента.


Нидерландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой не иска

    4 24 Отговор
    Про Руска Измет
    Дори и във Русия

    19:46 20.01.2026

  • 2 Сатана Z

    19 4 Отговор
    Зелени Леви. ....в Нидерландия ,а в Украйна са
    Зелени Умрели

    Коментиран от #3, #4

    19:47 20.01.2026

  • 3 Зелени

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    На вниманието на зелените в Европа.

    А взривените снаряди, бомби и ракети не замразяват ли атмосферата?

    Борете се за мир, не поддържайте и не финасирайте войната.

     На вниманието на зелените вЕвропа

    19:51 20.01.2026

  • 4 То във Русия жертвите вървят 7 към 1

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Значи и там не са останали много живи!!

    19:52 20.01.2026

  • 5 Смех с копейки

    6 9 Отговор
    Я,холандската бяла Златка.

    19:52 20.01.2026

  • 6 доктор

    4 15 Отговор
    След като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.

    19:53 20.01.2026

  • 7 Ха-ха

    6 12 Отговор
    Нидерландските копейки утекоха в канала. 😂

    20:02 20.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хеми значи бензин

    5 5 Отговор
    Има ли поне един непедеразт холандец? Дей баизбушенаата полу потънала ко чина.

    20:16 20.01.2026

  • 10 Астролог

    0 0 Отговор
    Мнозина живеят с Илюзията, че всичко ще бъде като преди Ковида... Е, няма да го бъде! Световното "Шоу" тепърва започва..., краят на Август, началото на Сепември, ще е ключов момент!

    20:57 20.01.2026

