Тръмп: Иран ще бъде изпарен, ако застрашат живота ми!

21 Януари, 2026 04:51, обновена 21 Януари, 2026 04:53 1 025 9

Миналата седмица председателят на иранския парламент заяви, че американският президент може да получи „незабравим урок“

Тръмп: Иран ще бъде изпарен, ако застрашат живота ми! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран, обещавайки да унищожи цялата страна, ако животът му бъде подложен на опасност.

„Те не трябва да правят това, но аз ги предупредих: ако нещо се случи, цялата страна ще се изпари. Имам много ясни инструкции – ако нещо се случи, те ще бъдат унищожени“, каза той, коментирайки твърдението на водещ на NewsNation, че Иран заплашва Тръмп.

Американският лидер също обвини предшественика си Джо Байдън, че не е заел достатъчно твърда позиция по отношение на Техеран. „Винаги сме се чудили: „Защо Байдън не казва нищо?“ Ако бях тук, в Белия дом, тогава и бяха заплашили някого – дори не президента, просто когото и да било – както направиха с мен, определено щях да им нанеса много силен удар“, каза той.

Миналата седмица председателят на иранския еднокамарен парламент Меджлис Мохамед Багер Галибаф заяви, че Иран е готов да даде на Тръмп „незабравим урок“, ако реши да атакува Ислямската република.


  • 1 Леле , леле...

    14 3 Отговор
    Тоя изплиска легена. А ти какво предизвика с президента на Венецуела? И сега, ще се "изпари ли фащ", или кво?

    04:59 21.01.2026

  • 2 няма нужда

    15 5 Отговор
    той и без това живота ти е към края си, кат гледаме колко си неадекватен.
    От състояние, "ще спра войните", стигна до "ще изпепеля земите"
    Така е - доларазагива и ти след него, неспасяемо.

    05:00 21.01.2026

  • 3 хехе

    10 2 Отговор
    Яко му лопа дюшемето

    05:03 21.01.2026

  • 4 Съвсем е изтървал

    9 1 Отговор
    кОзите, сиромаха.
    Ще свърши дните си в някоя лудница, ако някой не го очисти преди това.
    А Гренландия няма да я види американска докато е жив.

    05:09 21.01.2026

  • 5 Иран

    9 1 Отговор
    Тебе трябва да те изпарм…

    05:13 21.01.2026

  • 6 чудя се

    5 0 Отговор
    защо миротвореца не е започнал да си строи пирамида в Мар дел Лаго.

    05:21 21.01.2026

  • 7 Чичо

    2 0 Отговор
    Мислих си,че Путин е изперкал, но този го задмина с 200!!!

    Коментиран от #8

    05:25 21.01.2026

  • 8 Не изперкал Путин,

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Чичо":

    не е.
    Така ти се иска.

    05:29 21.01.2026

  • 9 Свободен

    6 1 Отговор
    Не вярвах, че някога Иран ще ми стане симпатичен!
    Явно аятолаха иска да спечели любовта на човечеството!

    05:42 21.01.2026