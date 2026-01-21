Тръмп: Иран ще бъде изпарен, ако застрашат живота ми!

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран, обещавайки да унищожи цялата страна, ако животът му бъде подложен на опасност.
„Те не трябва да правят това, но аз ги предупредих: ако нещо се случи, цялата страна ще се изпари. Имам много ясни инструкции – ако нещо се случи, те ще бъдат унищожени“, каза той, коментирайки твърдението на водещ на NewsNation, че Иран заплашва Тръмп.
Американският лидер също обвини предшественика си Джо Байдън, че не е заел достатъчно твърда позиция по отношение на Техеран. „Винаги сме се чудили: „Защо Байдън не казва нищо?“ Ако бях тук, в Белия дом, тогава и бяха заплашили някого – дори не президента, просто когото и да било – както направиха с мен, определено щях да им нанеса много силен удар“, каза той.
Миналата седмица председателят на иранския еднокамарен парламент Меджлис Мохамед Багер Галибаф заяви, че Иран е готов да даде на Тръмп „незабравим урок“, ако реши да атакува Ислямската република.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леле , леле...
04:59 21.01.2026
2 няма нужда
От състояние, "ще спра войните", стигна до "ще изпепеля земите"
Така е - доларазагива и ти след него, неспасяемо.
05:00 21.01.2026
3 хехе
05:03 21.01.2026
4 Съвсем е изтървал
Ще свърши дните си в някоя лудница, ако някой не го очисти преди това.
А Гренландия няма да я види американска докато е жив.
05:09 21.01.2026
5 Иран
05:13 21.01.2026
6 чудя се
05:21 21.01.2026
7 Чичо
Коментиран от #8
05:25 21.01.2026
8 Не изперкал Путин,
До коментар #7 от "Чичо":не е.
Така ти се иска.
05:29 21.01.2026
9 Свободен
Явно аятолаха иска да спечели любовта на човечеството!
05:42 21.01.2026