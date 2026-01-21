Новини
САЩ задържаха седми петролен танкер, нарушил "карантината" на износ от Венецуела

21 Януари, 2026 04:55, обновена 21 Януари, 2026 06:00 1 111 18

  • венецуела-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • мария мачадо

Вече взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела, продаваме го на свободния пазар, заяви по-рано Донълд Тръмп

САЩ задържаха седми петролен танкер, нарушил "карантината" на износ от Венецуела - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Съединените щати задържаха нов търговски кораб във връзка със санкционната си политика срещу венецуелския петрол, съобщиха от Южното командване. Конфискуван е танкерът Sagitta.

„Тази сутрин американските сили, в подкрепа на Министерството на вътрешната сигурност, задържаха танкера Sagitta. Задържането на пореден танкер, действащ в нарушение на карантината на санкционираните плавателни съдове в Карибския регион, наложена от президента на САЩ Доналд Тръмп, демонстрира нашия ангажимент да гарантираме, че петролът от Венецуела се изнася само законно и с подходяща координация“, се казва в изявление на командването, публикувано в X.

Южното командване твърди, че тези действия са предназначени да демонстрират, че „безопасността на американските граждани е от първостепенно значение“ и „ангажимент за сигурност и стабилност“.

Sagitta е седмият танкер, задържан от американските власти.

Зоната на оперативна отговорност на Южното командване на САЩ включва Централна и Южна Америка и Карибите.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че правителството му е взело 50 милиона барела петрол от Венецуела и че продава част от този петрол на свободния пазар.

"Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела през първите четири дни. Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп на пресконференцията в Белия дом.

Американският президент каза още, че обмисля да включи венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо в някакво качество в управлението на Венецуела, но не уточни каква роля би играла тя.

"Разговаряме с нея и може би ще я включим по някакъв начин. Много ще се радвам, ако успеем да направим това, Мария", каза Тръмп, който миналата седмица се срещна с Мачадо, която му подари Нобеловата си награда за мир.

Тръмп каза също, че му предстои важен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

САЩ се опитват да защитават кюрдите в Сирия, каза също Тръмп, в отговор на журналистически въпрос за защитата на правата на сирийските кюрди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    2 15 Отговор
    Тоя П..л..е..ш..о румен радев е У..р..у..н..г..е..л с главна буква.

    05:01 21.01.2026

  • 2 и на кого го продаде

    6 1 Отговор
    на себе си ли, в Мар дел Лаго си го изсипи.

    Коментиран от #10

    05:03 21.01.2026

  • 3 Рекетьор

    13 2 Отговор
    Да не стане така, че други да продават земята на индианците, а всичките потомци на бежанците да изхвърчат от там? И да си върнем земята на законните й собственици?

    05:07 21.01.2026

  • 4 Всеки ден

    13 2 Отговор
    нова тръмпотия от Тръмпунгера.
    Луд умора няма.
    Няма да завърши мандата си жив, не.

    05:14 21.01.2026

  • 5 Георгиев

    16 0 Отговор
    Някой влиза в дома ти, без да те пита, при затворена врата, взема от там нещо и го продава на някого. И ние да го одобряваме? Ами утре ще е в нашия дом. Нещо не е наред. Крадецът си е крадец, независимо от външния вид, подбудите, мотивите, декларациите преди това, намеренията за после... Светът се побърква. Не мога да си представя, че това е нормално при тази цивилизация в ХХI-ви век. .

    Коментиран от #6, #14

    05:16 21.01.2026

  • 6 За Русия

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Георгиев":

    ли говориш? И полезните изкопаеми в Донбас?

    05:18 21.01.2026

  • 7 Рус сиганин

    6 2 Отговор
    Ние не крадеме, ние си вимаме....

    05:25 21.01.2026

  • 8 Гръч

    7 1 Отговор
    Само в България цените никога не падат а се вдигат

    05:29 21.01.2026

  • 9 Поправям

    5 1 Отговор
    ,,Откраднахме" вместо ,,взехме". ,,И още ще крадем".

    05:32 21.01.2026

  • 10 Краваристан

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "и на кого го продаде":

    Най-голямото летище в САЩ беше препълнено с бездомни хора.
    Ню Йорк: Бездомни хора тероризират туристи на летището в Ню Йорк

    05:33 21.01.2026

  • 11 Йончо

    6 1 Отговор
    Взехме или откраднахме?

    05:33 21.01.2026

  • 12 Жоро

    2 0 Отговор
    Откраднахте!!!

    05:44 21.01.2026

  • 13 Карибски пирати

    0 0 Отговор
    Чичо взема откуп щото инак ще отвлича

    05:52 21.01.2026

  • 14 Жоро

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георгиев":

    Абсолютно

    05:55 21.01.2026

  • 15 евала тромпетииийй....

    1 1 Отговор
    земай до кат мърдаш.....

    05:56 21.01.2026

  • 16 нормално...

    1 0 Отговор
    21 век сме.....пише го в дебели книги.....

    05:58 21.01.2026

  • 17 а помните ли

    1 0 Отговор
    Тука великите ви "ескперти", обулсжващи назначени за милионери комуняги добре прикрити ченгета сега в ролята на ""атлантици"" каква велика прогноза дадоха?
    Припомням ви: петролът щял бил резко да поскъпне.
    Казах ви че няма да поскъпне и това е основната цел на акцията. Целта е постигната.
    Хайде сега питайте блумсбърг--вкр-България за други свежи опорки да се посмеем.

    06:00 21.01.2026

  • 18 още може

    1 0 Отговор
    500 милки барела трябва да пуснете на свободния пазар, за да падне цената с 10%.
    Така ще блокирате световната инфлация без да увеличавате лихви.

    Ходът във Венецуаела беше гениален и брилянтен. Мрънкането от ту и там си е очаквано.
    Обаче тази толкова важна държава вече е под контролът на САЩ. А най-големият опонент на Америка е в панделата и ще се оправава като ученичка през чужд съд.

    06:06 21.01.2026