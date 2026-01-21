САЩ задържаха седми петролен танкер, нарушил "карантината" на износ от Венецуела

Съединените щати задържаха нов търговски кораб във връзка със санкционната си политика срещу венецуелския петрол, съобщиха от Южното командване. Конфискуван е танкерът Sagitta.

„Тази сутрин американските сили, в подкрепа на Министерството на вътрешната сигурност, задържаха танкера Sagitta. Задържането на пореден танкер, действащ в нарушение на карантината на санкционираните плавателни съдове в Карибския регион, наложена от президента на САЩ Доналд Тръмп, демонстрира нашия ангажимент да гарантираме, че петролът от Венецуела се изнася само законно и с подходяща координация“, се казва в изявление на командването, публикувано в X.

Южното командване твърди, че тези действия са предназначени да демонстрират, че „безопасността на американските граждани е от първостепенно значение“ и „ангажимент за сигурност и стабилност“.

Sagitta е седмият танкер, задържан от американските власти.

Зоната на оперативна отговорност на Южното командване на САЩ включва Централна и Южна Америка и Карибите.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че правителството му е взело 50 милиона барела петрол от Венецуела и че продава част от този петрол на свободния пазар.

"Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела през първите четири дни. Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп на пресконференцията в Белия дом.

Американският президент каза още, че обмисля да включи венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо в някакво качество в управлението на Венецуела, но не уточни каква роля би играла тя.

"Разговаряме с нея и може би ще я включим по някакъв начин. Много ще се радвам, ако успеем да направим това, Мария", каза Тръмп, който миналата седмица се срещна с Мачадо, която му подари Нобеловата си награда за мир.

Тръмп каза също, че му предстои важен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

САЩ се опитват да защитават кюрдите в Сирия, каза също Тръмп, в отговор на журналистически въпрос за защитата на правата на сирийските кюрди.