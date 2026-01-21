Туристически хеликоптер изчезна над вулкана Асо в Япония

Туристически хеликоптер е обявен за изчезнал в района на планината Асо - един от най-активните вулканични комплекси в Япония, съобщава БиБиСи, предава News.bg.

Летателният апарат е излетял на 20 януари от зоопарк в град Асо за планирана десетминутна панорамна обиколка, но не се е върнал в определения час. На борда са се намирали трима души.

По време на издирвателната операция полицейски хеликоптер е забелязал обект, наподобяващ хеликоптер, в кратера Накадаке - един от петте върха на планината Асо. До момента няма официално потвърждение дали откритият обект е именно изчезналата машина.

Пилотът е 64-годишен мъж с дългогодишен опит - повече от четири десетилетия в авиацията. Пътниците са мъж и жена, граждани на Тайван.

По информация на компанията оператор Takumi Enterprise, това е било третото туристическо излитане на хеликоптера за деня. Предишните два полета са преминали без никакви затруднения. Веднага след инцидента компанията е взела решение да приземи временно всички свои хеликоптери.

Полетите над вулканичните пейзажи на планината Асо са сред най-популярните туристически атракции в префектура Кумамото, разположена в югозападната част на Япония.

Последното изригване на вулкана Асо е регистрирано през октомври 2021 година.